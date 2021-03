Auf Roger Waters ist Verlass! Keine Preise vom Apartheidregime annehmen!

Bild: Music legend Stevie Wonder performs in London, UK on 6 July 2019 [Lester Cohen/Getty Images for Wonder Productions]

https://www.middleeastmonitor.com/20210311-roger-waters-urges-stevie-wonder-not-to-accept-prize-from-apartheid-israel/

Roger Waters drängt Stevie Wonder, keinen Preis von ‘Apartheid’ Israel anzunehmen

11. März 2021

Roger Waters hat die befreundete Musiklegende Stevie Wonder aufgefordert, den israelischen Wolf-Preis nicht anzunehmen, der normalerweise an Personen verliehen wird, die herausragende Beiträge zu Kunst und Wissenschaft geleistet haben. Der amerikanische Singer-Songwriter wurde im Februar von der Wolf Foundation, einer staatlichen Einrichtung, mit dem Preis ausgezeichnet und muss zur Preisverleihung in den Besatzungsstaat reisen.

Waters lud ein Video auf Twitter hoch und schrieb: “@steviewonder, mit Respekt, Sie haben Haim Sabans IDF-Spendenaktion 2012 abgelehnt. Bitte lehne Israels @WolfPrize_in 2021 ab.”

In dem Video wies der Pink-Floyd-Star darauf hin, dass Wonder 2013 einen Auftritt bei einer Spendengala für die Friends of Israel Defence Forces (FIDF) abgesagt hatte. Die umstrittene jährliche Veranstaltung sammelt Geld für die israelische Besatzungsarmee und löste 2018 eine Kampagne aus, die Hollywood-Stars und Prominente aufforderte, die VIP-Gala nicht zu besuchen.

Waters prangerte den “Apartheidstaat” an und erklärte: “Das ist Israel. Sie werden sie über alle Maßen beschönigen.” Er erwartet, dass Wonder die Preisverleihung boykottieren wird, genauso wie er die 2013 FIDF Veranstaltung boykottiert hat.

Wenn Wonder den Aufruf von Waters beherzigt, wird er sich mehreren anderen bekannten Persönlichkeiten anschließen, die Auftritte bei hochkarätigen Veranstaltungen und Zeremonien abgesagt haben. Kritiker des zionistischen Staates argumentieren, dass sie benutzt werden, um von Israels vielen Menschenrechtsverletzungen abzulenken.

Obwohl sie eine doppelte US-amerikanisch-israelische Staatsbürgerin ist, lehnte Hollywood-Star Natalie Portman es ab, 2018 Israel zu besuchen, um den Genesis-Preis zu erhalten. Die Schauspielerin brüskierte die prestigeträchtige Zeremonie und den mit 2 Millionen Dollar dotierten Preis, der jährlich an Juden als Anerkennung für herausragende Leistungen in ihren jeweiligen Bereichen verliehen wird.

Im selben Jahr weigerte sich der israelische Autor Yuval Noah Harari, vom Staat geehrt zu werden, aus Protest gegen dessen Nationalstaatsgesetz. Um Hararis Entscheidung zu verteidigen, sagte seine Managerin Karin Eliahu-Perry damals: “Wir ziehen es vor, die Regierung nicht zu vertreten, solange sie an dieser Politik [dem Nationalstaatsgesetz] festhält.”

Das Gesetz wurde 2018 verabschiedet und erklärt, dass nur Juden das Recht auf Selbstbestimmung im Land haben. Seine Klauseln verankern die Schaffung von rein jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten “als nationalen Wert” im Gesetz. Kritiker des Gesetzes haben argumentiert, dass es Israels Status als Apartheidstaat zementiert.

In einem bahnbrechenden Positionspapier im Januar zitierte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem das Gesetz als einen der vielen Gründe für die Schlussfolgerung, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der “die jüdische Vorherrschaft zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan fördert und aufrechterhält.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...