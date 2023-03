Roger Waters: Frankfurt kann meine Konzerte nicht absagen, es ist illegal von William Parry

Roger Waters V. the Machine: Inside the Pink Floyd Frontman’s Battle For Free Speech in Germany Roger Waters is facing pushback from Germany. City authorities have canceled his upcoming concert over claims the Pink Floyd frontman is anti-Semitic. Yet activists say his experience is not an isolated incident when it comes to support for Palestine.

Roger Waters am Dienstag auf der Bühne in Barcelona. EPA

Roger Waters: Frankfurt kann meine Konzerte nicht absagen, es ist illegal



Der Rockstar erklärt gegenüber The National, dass der Versuch, seine Konzerte in Deutschland wegen seiner Unterstützung für Palästina abzusagen, “verfassungswidrig” sei

von William Parry

25. März 2023

Der Gründer von Pink Floyd, Roger Waters, ist in einer optimistischen, aber kämpferischen Stimmung. Am vergangenen Wochenende startete er seine neueste Welttournee – This is Not A Drill – in Lissabon mit zwei ausverkauften Konzerten.

Abseits der Bühne beauftragte er eine deutsche Anwaltskanzlei, sich gegen die Bemühungen zweier Stadtverwaltungen zu wehren, die seine ausverkauften Konzerte in Frankfurt und München im Mai wegen seiner Äußerungen über die israelische Regierung absagen wollten. Die jeweiligen Stadtverwaltungen beschuldigen Waters, antisemitische Ansichten zu vertreten, was er rundweg und konsequent zurückgewiesen hat.

“Wir sind in der Offensive”, sagt er gegenüber The National telefonisch in Barcelona, gerade von einem Training kommend. “Ihr Vorgehen ist verfassungswidrig. Sie können meine Auftritte nicht absagen, das ist illegal.” Waters hat bereits etwas Boden gut gemacht: Die Münchner Behörden erklärten, die Stadt habe keine rechtliche Grundlage, um sein Konzert am 21. Mai in der Olympiahalle zu verhindern.

Im Alter von 79 Jahren mangelt es Waters nicht an Energie, Trotz oder Entschlossenheit. Er verfügt über eine Reserve an sumud – “Standhaftigkeit” -, die die Palästinenser, für deren Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit Waters seit 2005 öffentlich eintritt, bewundern und schätzen müssen.

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters bei einem Auftritt auf der Pyramid Stage in Glastonbury, 2002. Getty Images

Waters sprüht die Worte “No Thought Control” auf einen Abschnitt der israelischen Trennmauer in der Stadt Bethlehem im Westjordanland im Jahr 2006. AP

Waters geht 2006 an der Trennmauer in Bethlehem im Westjordanland entlang.

Waters tritt beim Konzert “Hoping for the Children of Palestine” in der Kiddington Hall, Oxfordshire, im Juli 2010 auf

Waters spricht vor dem Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes im UN-Hauptquartier in New York, 2012. AFP

Waters nimmt an dem Vortrag Palestine and Human Rights Today in Uruguay teil, 2018. EPA

Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters bei einem Auftritt auf der Pyramid Stage in Glastonbury, 2002. Getty Images

Seitdem er den gewaltfreien Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsaufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft unterstützt hat – der darauf abzielt, wirtschaftlichen Druck auf Israel auszuüben, bis es die Besetzung palästinensischen Landes beendet, Arabern gleiche Rechte gewährt und das Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr zusichert -, haben sich Waters und eine lange Liste anderer Künstler und Akademiker unerbittlich gegen den Vorwurf des Antisemitismus gewehrt.

“Ich bin kein Antisemit, ich war nie einer – nicht eine einzige Sekunde meines langen Lebens. Es könnte also sein, dass ich endlich vor Gericht Recht bekomme”, sagt er und klingt positiv, aber nicht naiv.

Aber da ist noch etwas anderes im Gange. Er sagt, er habe letzte Woche ein konstruktives Interview im Spiegel geführt und zeigt sich überrascht, dass zwei politisch rechtsgerichtete britische Zeitungen, The Times und The Daily Telegraph, seine politisch aufgeladene Eröffnungsshow positiv bewertet haben.

“Das ist seltsam, das ist noch nie passiert”, sagt Waters und lacht. “Offensichtlich fangen die Leute an zu denken, dass das, was hier passiert, in gewisser Weise berichtenswert sein könnte, und das ist gut so.”

Deutschlands Vergangenheit in der Gegenwart

Deutschland hat einige der umfassendsten Anti-BDS-Gesetze des Westens verabschiedet. Im Jahr 2019 bezeichnete das Parlament des Landes die BDS-Bewegung als antisemitisch. Letztes Jahr jedoch wurde München, das 2017 eine Resolution verabschiedet hatte, die BDS-Anhängern die Nutzung des öffentlichen Raums untersagte, vom Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass dies illegal und verfassungswidrig sei.

Rogers ist einer von mehreren britischen Künstlern, darunter Brian Eno, Young Fathers, Kamila Shamsie und Caryl Churchill, denen Auftritte angedroht oder abgesagt wurden, denen Preise oder Auszeichnungen entzogen wurden oder die wegen ihrer Unterstützung des kulturellen Boykotts Israels in Deutschland zensiert wurden.

Waters hofft, dass ein deutsches Gericht entscheiden wird, dass es “absoluter Unsinn ist, die Mitgliedschaft bei BDS und die Kritik an der israelischen Politik in den besetzten Gebieten mit Antisemitismus in einen Topf zu werfen”.

“Die Verquickung von Antisemitismus mit Kritik an der israelischen Regierungspolitik ist und war schon immer verrückt, aber es ist die einzige Waffe, die die israelische Lobby hat. Und deshalb setzen sie sie wahllos ein, weil sie keine Plattform haben, auf der sie stehen können.”

Waters sträubt sich gegen die Vorstellung, dass deutsche Kommunen heute angesichts der Geschichte des Landes eine rechtsextreme Regierung in einem anderen Land unterstützen würden.

Dennoch bleibt er optimistisch. “Ich bin so froh, nach Deutschland zu kommen”, sagt er. “Ich werde meine Botschaft der Liebe und Versöhnung mit all meinen Freunden und Fans dort verbreiten, und wir sind Hunderttausende. Sie alle wollen zu der Show kommen. Die Shows, die [die Gemeinden] absagen wollen, sind ausverkauft.”



Wendet sich das Blatt?

Achtzehn Jahre lang den eigenen Ruf zu verteidigen, ist sicherlich geistig und emotional anstrengend. Es hat Waters auch finanziell viel gekostet – Citibank und American Express haben vor einigen Jahren ihr Sponsoring seiner Tourneen eingestellt, Verträge im Wert von mehreren Millionen Dollar.

Aber Waters bereut nichts und sagt, er denke nicht über die finanziellen Aspekte nach. Man kann davon ausgehen, dass sein Ansehen und sein fortgesetztes künstlerisches Schaffen solche Verluste weniger schmerzhaft machen.

Im Gegensatz dazu sagt er: “Der Nutzen, den man psychologisch und emotional daraus zieht, das Richtige zu tun, ist so immens. Man kann Liebe und Geld nicht miteinander vermengen. Sie leben in verschiedenen Welten. Mein Gewinn an Liebe und der Austausch von Liebe und Freundschaft mit Menschen auf der ganzen Welt steht in keinem Verhältnis zu meinem Verlust.”

Er ist “zutiefst bewegt” von der Online-Petition, die von seinen Freunden Vijay Prashad, Katie Halper und Steven Donzinger initiiert wurde und die derzeit von fast 17.000 Menschen unterstützt wird, darunter viele prominente Künstler.

“Sie wurde von vielen sehr namhaften Menschen unterzeichnet, angefangen bei Noam Chomsky bis hin zu einer wunderbaren Liste von Intellektuellen und Genossen der Friedensbewegung”, sagt Waters dankbar.

Der Rockstar fühlt sich auch durch den Wandel in der Geschichte Israels und Palästinas bestärkt, der seiner Meinung nach immer schneller voranschreitet und sich “wie eine Faust aufs Auge ausbreitet”.

“Tatsache ist, dass wir die Auseinandersetzung gewinnen. Im Jahr 2005 konnte man das Wort ‘Apartheid’ nicht verwenden, um über Israel [gegenüber] Palästina zu sprechen, und jetzt kann man nicht über Israel sprechen, ohne das Wort ‘Apartheid’ zu verwenden. Das ist gewaltig.”

Israels eigene Ziele?

Waters glaubt, dass die derzeitige israelische Regierung, die wegen ihrer Behandlung der Palästinenser auf breiter Front verurteilt wird, auch die Wahrnehmung verändert – vor allem in den USA, wo Israel in Form von diplomatischer und finanzieller Unterstützung eine wichtige Rolle spielt.

“Es ist sehr, sehr schwierig geworden, zu sehen, wie die israelische Regierung so weitermachen kann, wie sie es tut, und wie sie die Unterstützung der einfachen Bürger in den USA aufrechterhalten kann. Sie ist immer noch da, aber sie wird erodiert.”

Besondere Kritik übt der Künstler an dem israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich, der kürzlich international verurteilt wurde, weil er behauptet hatte, es gäbe kein palästinensisches Volk”.

“Ich bin froh, dass viele gute Menschen in den Vereinigten Staaten wegen seines Besuchs aufgestanden sind, auf der Straße protestiert und gesagt haben, dass man diesen Kerl nicht in den Korridoren der Macht, in dieser angeblichen Demokratie, unterhalten kann.”

Sprich zu mir

Jahrelang schrieb Waters an junge und alte Künstlerkollegen und bat sie inständig, wegen der Behandlung der palästinensischen Bevölkerung durch die Regierung nicht in Israel aufzutreten. Heute gibt er zu: “Es langweilt mich, Briefe an andere Musiker zu schreiben, oder?”

Er erwähnt jedoch ein Video, das ihn gerade beeindruckt hat – Free Assange des britisch-irakischen Rappers Lowkey mit Mai Khalil und The Grime Violinist – und sagt: “Es geht um alles, worüber wir reden. Es gibt immer die Lowkeys dieser Welt”.

Waters hält sich immer noch an den Rat, den ihm seine Mutter gab, als er ein Teenager war: “Lies, lies, lies und nochmals lies. Nicht nur Meinungen, denen du zustimmst, sondern alles, was andere zu sagen haben. Informieren Sie sich so umfassend wie möglich über ein Thema.

“Und dann tu das Richtige.” Übersetzt mit Deepl.com

