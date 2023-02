Es ist der der Berliner Zeitung und The Saker gar nicht genug zu danken dieses Interview mit Roger Waters zu veröffentlichen. Also mit ihm, statt über ihn zu sprechen. Was in Deutschland leider nicht mehr zu “Zeitenwende Werte-Kultur” gehört. Evelyn Hecht-Galinski



http://thesaker.is/roger-waters-interview-to-berliner-zeitung/



Roger Waters im Interview mit der Berliner Zeitung in The Saker



13. Februar 2023

Anmerkung: Die Lektüre dieser schwachsinnigen Fragen+Aussagen bestätigt mich nur in meiner Überzeugung, dass Europa sub-pathetisch ist und verdient, was auf es zukommt. Das ist natürlich traurig, aber unbestreitbar. Was Roger Waters betrifft, so bewundere ich seine Bereitschaft, seine Ansichten zu überdenken, nur noch mehr.

Andrej

Quelle: https://rogerwaters.com/berliner/



BERLINER ZEITUNG 4. FEBRUAR 2023

DIE WAHRHEIT WIRD UNS BEFREIEN

Vor dem Hintergrund der unverschämten und abscheulichen Hetzkampagne der ISRAELI LOBBY, die mich als ANTI-SEMITEN denunziert, was ich nicht bin, nie war und nie sein werde. Vor dem Hintergrund, dass sie versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, weil ich meine Stimme dem fünfundsiebzig Jahre alten Kampf für gleiche Menschenrechte für alle meine Brüder und Schwestern in Palästina/Israel leihe, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität. Vor dem Hintergrund, dass die ISRAELI LOBBY versucht, meine zu 85% ausverkaufte Konzertreihe in Deutschland abzusagen, hat die überregionale Tageszeitung BERLINER ZEITUNG heute mutig ein ausführliches Interview mit mir in ihrem Samstagsmagazin veröffentlicht. Vielen Dank, meine Herren.

Und an MEINE FANS, die Karten für meine kommenden Konzerte in Europa gekauft haben,

FÜRCHTET EUCH NICHT! ICH KOMME DEFINITIV.

WILDE PFERDE KÖNNEN MICH NICHT FERNHALTEN

UND DIESER APARTHEID-PÖBEL AUCH NICHT

DIE WAHRHEIT WIRD UNS FREI MACHEN.

LIEBE

R.

Interview aus dem Deutschen ins Englische übersetzt:

Roger Waters kann mit Fug und Recht behaupten, das Mastermind hinter Pink Floyd zu sein. Er hat das Konzept für das Meisterwerk “The Dark Side of the Moon” entwickelt und alle Texte dazu geschrieben. Die Alben “Animals”, “The Wall” und “The Final Cut” schrieb er im Alleingang. Auf seiner aktuellen Tournee “This Is Not A Drill”, die im Mai nach Deutschland kommt, will er deshalb dieses Erbe weitgehend zum Ausdruck bringen und Songs aus der klassischen Phase von Pink Floyd spielen. Das Problem: Wegen umstrittener Äußerungen über den Krieg in der Ukraine und die Politik des Staates Israel wurde bereits eines seiner Konzerte in Polen abgesagt, und in Deutschland fordern jüdische und christliche Organisationen dasselbe. Zeit für ein Gespräch mit dem 79-jährigen Musiker: Was meint er mit all dem? Wird er einfach missverstanden – sollen seine Konzerte abgesagt werden? Ist es vertretbar, ihn aus dem Gespräch auszuschließen? Oder hat die Gesellschaft ein Problem damit, Andersdenkende wie Waters aus dem Gespräch zu verbannen?

Der Musiker empfängt seine Besucher in seinem Haus in Südengland, freundlich, offen, unprätentiös, aber entschlossen – so wird er auch während des Gesprächs bleiben. Zunächst aber will er etwas Besonderes demonstrieren: Im Studio seines Hauses spielt er drei Stücke aus einer brandneuen Neuaufnahme von “The Dark Side of the Moon”, das im März seinen 50. Geburtstag feiert. Geburtstag feiert. “Das neue Konzept soll die Bedeutung des Werks reflektieren, das Herz und die Seele des Albums zum Vorschein bringen”, sagt er, “musikalisch und spirituell. Auf diesen neuen Aufnahmen singe nur ich meine Lieder, und es gibt keine Rock’n’Roll-Gitarrensoli.”

Die gesprochenen Worte, die über Instrumentalstücke wie “On The Run” oder “The Great Gig in the Sky” und über “Speak To Me”, “Brain Damage” “Any Colour You Like and Money” gelegt werden, sollen sein “Mantra” verdeutlichen, die Botschaft, die er als zentral für sein gesamtes Werk betrachtet: “Es geht um die Stimme der Vernunft. Und sie besagt: Was wichtig ist, ist nicht die Macht unserer Könige und Führer oder ihre sogenannte Verbindung zu Gott. Was wirklich wichtig ist, ist die Verbindung zwischen uns Menschen, der gesamten menschlichen Gemeinschaft. Wir Menschen sind über den ganzen Globus verstreut – aber wir sind alle miteinander verbunden, weil wir alle aus Afrika stammen. Wir sind alle Brüder und Schwestern oder zumindest entfernte Cousins und Cousinen, aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, zerstört unsere Heimat, den Planeten Erde – schneller, als wir es uns vorstellen können.” Zum Beispiel sind wir jetzt, im Jahr 2023, plötzlich in einen jahrelangen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine verwickelt. Und warum? Ok, ein wenig Geschichte: 2004 reichte der russische Präsident Wladimir Putin dem Westen die Hand, um eine Architektur des Friedens in Europa aufzubauen. Das ist alles in den Akten nachzulesen. Er erklärte, dass die Pläne des Westens, die Ukraine nach dem Maidan-Putsch in die NATO aufzunehmen, eine völlig inakzeptable existenzielle Bedrohung für die Russische Föderation darstellten und eine letzte rote Linie überschreiten würden, die in einem Krieg enden könnte, könnten wir uns also alle an einen Tisch setzen und über die Zukunft der Ukraine sprechen?

Herr Waters, Sie sprechen von der Stimme der Vernunft, von der tiefen Verbundenheit aller Menschen. Aber wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, sprechen Sie viel über die Fehler der USA und des Westens, aber nicht über den Krieg Russlands und die russische Aggression. Warum protestieren Sie nicht gegen die von Russland begangenen Taten? Ich weiß, dass Sie Pussy Riot und andere Menschenrechtsorganisationen in Russland unterstützt haben. Warum greifen Sie Putin nicht an?

Zuallererst, wenn Sie meinen Brief an Putin und meine Schriften rund um den Beginn des Krieges im Februar gelesen haben….

…nannten Sie ihn einen “Gangster”…

…genau, das habe ich. Aber vielleicht habe ich meine Meinung im letzten Jahr ein wenig geändert. Es gibt einen Podcast aus Zypern namens “The Duran”. Die Moderatoren sprechen Russisch und können Putins Reden im Original lesen. Ihre Kommentare dazu machen für mich Sinn. Der wichtigste Grund für Waffenlieferungen an die Ukraine ist sicherlich der Profit für die Rüstungsindustrie. Und ich frage mich: Ist Putin ein größerer Gangster als Joe Biden und alle, die seit dem Zweiten Weltkrieg die amerikanische Politik bestimmen? Ich bin mir da nicht so sicher. Putin hat weder Vietnam noch den Irak überfallen? Hat er das?

Der wichtigste Grund für die Waffenlieferungen ist der folgende: Es geht darum, die Ukraine zu unterstützen, den Krieg zu gewinnen und die russische Aggression zu stoppen. Sie scheinen das anders zu sehen.

Ja. Vielleicht sollte ich das nicht, aber ich bin jetzt offener für das, was Putin tatsächlich sagt. Unabhängigen Stimmen zufolge, die ich höre, regiert er umsichtig und trifft Entscheidungen auf der Grundlage eines Konsenses in der Regierung der Russischen Föderation. Es gibt auch kritische Intellektuelle in Russland, die seit den 1950er Jahren gegen den amerikanischen Imperialismus argumentieren. Und eine zentrale Phrase war immer: Die Ukraine ist eine rote Linie. Sie muss ein neutraler Pufferstaat bleiben. Wenn sie das nicht bleibt, wissen wir nicht, wohin das führen wird. Wir wissen es immer noch nicht, aber es könnte in einem Dritten Weltkrieg enden.

Im Februar letzten Jahres entschied sich Putin für einen Angriff.

Er startete das, was er immer noch eine “spezielle militärische Operation” nennt. Er führte sie aus folgenden Gründen durch, wenn ich sie richtig verstanden habe: 1. Wir wollen den möglichen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass verhindern. 2. Wir wollen den Nazismus in der Ukraine bekämpfen. Es gibt ein junges ukrainisches Mädchen, Alina, mit dem ich lange Briefe ausgetauscht habe: “Ich höre dich. Ich verstehe deinen Schmerz.” Sie antwortete mir, bedankte sich, betonte aber: “Ich bin mir sicher, dass du dich in einem Punkt irrst: Ich bin mir 200% sicher, dass es in der Ukraine keine Nazis gibt.” Ich antwortete wieder: “Es tut mir leid, Alina, aber da irren Sie sich. Wie können Sie in der Ukraine leben und es nicht wissen?”

Es gibt keine Beweise dafür, dass es in der Ukraine einen Völkermord gegeben hat. Gleichzeitig hat Putin wiederholt betont, dass er die Ukraine zurück in sein Reich holen will. Der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte Putin, der traurigste Tag in seinem Leben sei 1989 gewesen, als die Sowjetunion zusammenbrach.

Ist der Wortursprung von “Ukraine” nicht das russische Wort für “Grenzland”? Das Land war lange Zeit Teil Russlands und der Sowjetunion. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, während des Zweiten Weltkriegs entschied sich ein großer Teil der Bevölkerung der Westukraine für die Kollaboration mit den Nazis. Sie töteten Juden, Roma, Kommunisten und alle anderen, die das Dritte Reich tot sehen wollte. Bis heute gibt es den Konflikt zwischen der Westukraine (mit oder ohne Nazis, Alina) und der Ost- (Donbas) und Südukraine (Krim), und es gibt viele russischsprachige Ukrainer, weil das Land Hunderte von Jahren zu Russland gehörte. Wie kann man ein solches Problem lösen? Weder die Regierung in Kiew noch die Russen können es lösen, indem sie gewinnen. Putin hat immer betont, dass er kein Interesse daran hat, die Westukraine zu übernehmen – oder in Polen oder einem anderen Land jenseits der Grenze einzufallen. Was er damit sagen will, ist, dass er die russischsprachige Bevölkerung in den Teilen der Ukraine schützen will, in denen sich die russischsprachige Bevölkerung durch die rechtsextremen Regierungen in Kiew nach dem Maidan-Putsch bedroht fühlt. Ein Putsch, von dem weithin angenommen wird, dass er von den USA orchestriert wurde.

Wir haben mit vielen Ukrainern gesprochen, die das Gegenteil beweisen können. Die USA mögen die Proteste von 2014 unterstützt haben. Aber insgesamt deuten seriöse Quellen und Augenzeugenberichte darauf hin, dass die Proteste von innen heraus entstanden sind – durch den Willen des ukrainischen Volkes.

Ich frage mich, mit welchen Ukrainern Sie gesprochen haben? Ich kann mir vorstellen, dass einige das behaupten. Auf der anderen Seite hat eine große Mehrheit der Ukrainer auf der Krim und im Donbass in Referenden für den Wiederanschluss an die Russische Föderation gestimmt.

Im Februar waren Sie überrascht, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Wie können Sie so sicher sein, dass er nicht noch weiter gehen wird? Ihr Vertrauen in Russland scheint trotz des blutigen russischen Angriffskrieges nicht erschüttert zu sein.

Wie kann ich sicher sein, dass die USA keinen Atomkrieg mit China riskieren werden? Sie provozieren die Chinesen bereits, indem sie sich in Taiwan einmischen. Am liebsten würden sie Russland zuerst vernichten. Jeder mit einem IQ über Zimmertemperatur versteht das, wenn er die Nachrichten liest, und die Amerikaner geben es zu.

Sie irritieren viele Leute, weil es immer so klingt, als würden Sie Putin verteidigen.

Verglichen mit Biden bin ich das. Die Provokationen der USA und der NATO vor dem Februar 2022 waren extrem und sehr schädlich für die Interessen aller einfachen Menschen in Europa.

Sie würden Russland nicht boykottieren?

Warum spielen Sie keine Konzerte in Russland?

Nicht aus ideologischen Gründen. Es ist im Moment einfach nicht möglich. Ich boykottiere Russland nicht, das wäre ja lächerlich. Ich spiele 38 Konzerte in den USA. Wenn ich irgendein Land aus politischen Gründen boykottieren würde, dann wären es die USA. Sie sind der Hauptaggressor.

Wenn man den Konflikt neutral betrachtet, kann man Putin als den Aggressor sehen. Glauben Sie, dass wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen wurden?

Ja, das tue ich in der Tat, definitiv. Gehirnwäsche, Sie haben es gesagt.

Weil wir westliche Medien konsumieren?

Ganz genau. Was jedem im Westen erzählt wird, ist das Narrativ der “unprovozierten Invasion”. Hm? Jeder, der nur halbwegs bei Verstand ist, kann erkennen, dass der Konflikt in der Ukraine über alle Maßen provoziert wurde. Es ist wahrscheinlich die am meisten provozierte Invasion aller Zeiten.

Als Konzerte in Polen wegen Ihrer Äußerungen zum Krieg in der Ukraine abgesagt wurden, fühlten Sie sich da nur missverstanden?

Ja. Das ist ein großer Rückschritt. Es ist ein Ausdruck von Russophobie. Die Menschen in Polen sind offensichtlich genauso empfänglich für die westliche Propaganda. Ich würde ihnen sagen wollen: Ihr seid Brüder und Schwestern, bringt eure Führer dazu, den Krieg zu beenden, damit wir einen Moment innehalten und überlegen können: “Worum geht es in diesem Krieg?”. Es geht darum, die Reichen in den westlichen Ländern noch reicher und die Armen überall noch ärmer zu machen. Das Gegenteil von Robin Hood. Jeff Bezos hat ein Vermögen von rund 200 Milliarden Dollar, während allein in Washington D.C. Tausende von Menschen in Pappkartons auf der Straße leben.

Die Ukrainer stehen auf, um ihr Land zu verteidigen. Das sehen auch die meisten Menschen in Deutschland so, weshalb Ihre Äußerungen Bestürzung, ja Wut auslösen. Ihre Sichtweise auf Israel stößt hier auf ähnliche Kritik. Auch deshalb gibt es jetzt eine Diskussion darüber, ob Ihre Konzerte in Deutschland abgesagt werden sollen. Wie reagieren Sie darauf?

Ach, wissen Sie, es sind israelische Lobby-Aktivisten wie Malca Goldstein-Wolf, die das fordern. Das ist idiotisch. Die haben schon 2017 versucht, mein Konzert in Köln abzusagen und sogar die lokalen Radiosender dazu gebracht, mitzumachen.

Ist es nicht ein bisschen einfach, diese Leute als Idioten abzustempeln?

Natürlich sind sie nicht alle Idioten. Aber sie lesen wahrscheinlich die Bibel und glauben wahrscheinlich, dass jeder, der sich gegen den israelischen Faschismus im Heiligen Land ausspricht, ein Antisemit ist. Das ist wirklich kein kluger Standpunkt, denn dazu müsste man leugnen, dass Menschen in Palästina gelebt haben, bevor die Israelis dort siedelten. Man muss der Legende folgen, die besagt: “Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land.” Was für ein Unsinn. Die Geschichte ist hier ganz klar. Bis heute ist die einheimische, jüdische Bevölkerung eine Minderheit. Die jüdischen Israelis sind alle aus Osteuropa oder den Vereinigten Staaten eingewandert.

Sie haben den Staat Israel einmal mit Nazideutschland verglichen. Stehen Sie immer noch zu diesem Vergleich?

Ja, natürlich. Die Israelis begehen einen Völkermord. So wie übrigens auch Großbritannien während unserer Kolonialzeit. Die Briten haben zum Beispiel Völkermord an den Ureinwohnern Nordamerikas begangen. Das taten auch die Holländer, die Spanier, die Portugiesen und sogar die Deutschen in ihren Kolonien. Sie alle waren Teil der Ungerechtigkeit der Kolonialzeit. Und auch wir, die Briten, mordeten und plünderten in Indien, Südostasien, China…. Wir glaubten, den einheimischen Völkern von Natur aus überlegen zu sein, so wie es die Israelis in Palästina tun. Nun, wir waren es nicht und die israelischen Juden sind es auch nicht.

Als Engländer haben Sie einen ganz anderen Blick auf die Geschichte des Staates Israel als wir Deutschen. In Deutschland wird mit Kritik an Israel aus guten Gründen vorsichtig umgegangen; Deutschland hat eine historische Schuld, der das Land gerecht werden muss.

Das verstehe ich sehr gut und ich versuche seit 20 Jahren, damit umzugehen. Aber Ihre Schuld, wie Sie es formulieren, Ihr nationales Schuldgefühl für das, was die Nazis zwischen 1933 und 1945 getan haben, sollte für mich nicht dazu führen, dass Ihre ganze Gesellschaft mit Scheuklappen in Bezug auf Israel herumläuft. Wäre es nicht besser, wenn es Sie vielmehr dazu anspornen würde, alle Scheuklappen abzulegen und für gleiche Menschenrechte für alle Ihre Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt einzutreten, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Nationalität?

Stellen Sie das Existenzrecht Israels in Frage?

Meiner Meinung nach hat Israel ein Existenzrecht, solange es eine echte Demokratie ist, solange keine Gruppe, ob religiös oder ethnisch, mehr Menschenrechte genießt als eine andere. Aber leider ist es genau das, was in Israel und Palästina geschieht. Die Regierung sagt, dass nur jüdische Menschen bestimmte Rechte genießen sollten. Man kann das also nicht als demokratisch bezeichnen. Sie gehen sehr offen damit um, es ist im israelischen Gesetz verankert. Es gibt heute viele Menschen in Deutschland und natürlich auch viele jüdische Menschen in Israel, die offen für eine andere Sichtweise auf Israel sind. Vor zwanzig Jahren hätten wir kein Gespräch über den Staat Israel führen können, in dem die Begriffe Völkermord und Apartheid erwähnt worden wären. Heute würde ich sagen, dass man ein solches Gespräch nicht führen kann, ohne diese Begriffe zu verwenden, weil sie die Realität in den besetzten Gebieten genau beschreiben. Ich sehe das immer deutlicher, seit ich Teil der BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel, d. Red.) bin.

Glauben Sie, dass man Ihnen hier in England zustimmen würde?

Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich in den letzten 20 Jahren kaum hier gelebt habe. Ich müsste in die Kneipe gehen und mit den Leuten reden. Aber ich vermute, dass mir jeden Tag mehr und mehr zustimmen würden. Ich habe übrigens viele jüdische Freunde, die mir von ganzem Herzen zustimmen, und das ist ein Grund, warum es so verrückt ist, mich als Judenhasser zu diskreditieren. Ich habe einen engen Freund in New York, der zufällig Jude ist, der neulich zu mir sagte: “Vor ein paar Jahren dachte ich, du wärst verrückt, ich dachte, du hättest völlig den Verstand verloren. Jetzt sehe ich, dass du mit deiner Haltung zur Politik des Staates Israel Recht hattest – und wir, die jüdische Gemeinschaft in den USA, lagen falsch.” Mein Freund in NY war sichtlich verzweifelt, als er diese Bemerkung machte, er ist ein guter Mann.

BDS-Positionen werden vom Deutschen Bundestag sanktioniert. Ein Erfolg der BDS-Bewegung könnte letztlich das Ende des Staates Israel bedeuten. Sehen Sie das anders?

Ja, Israel könnte seine Gesetze ändern. Sie könnten sagen: Wir haben unsere Meinung geändert, Menschen dürfen Rechte haben, auch wenn sie keine Juden sind. Das wäre es dann, dann bräuchten wir BDS nicht mehr.

Haben Sie Freunde verloren, weil Sie für BDS aktiv sind?

Es ist interessant, dass du das fragst. Ich weiß es nicht genau, aber ich bezweifle es sehr. Eine Freundschaft ist eine mächtige Sache. Ich würde sagen, ich hatte in meinem Leben etwa zehn echte Freunde. Ich könnte keinen einzigen Freund wegen meiner politischen Ansichten verlieren, denn Freunde lieben einander – und Freundschaft erzeugt Gespräche, und Gespräche erzeugen Verständnis. Wenn ein Freund sagen würde: “Roger, ich habe gesehen, dass du bei deinen Wall-Konzerten ein aufblasbares Schwein mit einem Davidstern darauf geflogen hast!”, dann erkläre ich ihm den Kontext und dass nichts Antisemitisches beabsichtigt oder ausgedrückt wurde.

Was ist denn der Kontext?

Das war während des Songs “Goodbye Blue Sky” in der “The Wall”-Show. Und um den Kontext zu erklären, sieht man B-52-Bomber auf einer runden Leinwand hinter der Band, aber sie werfen keine Bomben ab, sondern Symbole: Dollarzeichen, Kruzifixe, Hammer und Sichel, Stern und Halbmond, das McDonalds-Zeichen – und der Stern Davids. Dies ist eine theatralische Satire, ein Ausdruck meiner Überzeugung, dass die Entfesselung dieser Ideologien oder Produkte auf die Menschen vor Ort ein Akt der Aggression ist, das Gegenteil von Menschlichkeit, das Gegenteil von Liebe und Frieden unter uns Brüdern und Schwestern. Ich will damit sagen, dass in den falschen Händen alle Ideologien, die diese Symbole repräsentieren, böse sein können.

Was ist Ihre Ideologie? Sind Sie ein Anarchist – gegen jede Art von Macht, die Menschen übereinander ausüben?

Ich bezeichne mich als Humanist, als Weltbürger. Und meine Loyalität und mein Respekt gehören allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität oder Religion.

Würden Sie heute noch in Israel auftreten, wenn man Sie ließe?

Nein, natürlich nicht. Das wäre eine Überschreitung der Streikpostenkette. Ich habe jahrelang Briefe an Kollegen aus der Musikindustrie geschrieben und versucht, sie davon zu überzeugen, nicht in Israel aufzutreten. Nun, wir haben alle ein Recht auf unsere Meinung, aber 2005 hat mich die gesamte palästinensische Zivilgesellschaft aufgefordert, einen Kulturboykott zu verhängen, und wer bin ich, einer ganzen Gesellschaft, die unter einer brutalen Besatzung lebt, zu sagen, dass ich es besser weiß als sie.

Es ist sehr provokant zu sagen, dass Sie in Moskau spielen würden, aber nicht in Israel.

Interessant, dass Sie das sagen, denn Moskau ist kein Apartheidstaat, der auf dem Völkermord an der einheimischen Bevölkerung beruht.

In Russland werden ethnische Minderheiten stark diskriminiert. Unter anderem werden mehr ethnische Nicht-Russen in den Krieg geschickt als ethnische Russen.

Sie scheinen von mir zu verlangen, dass ich Russland aus der aktuellen russlandfeindlichen Perspektive betrachte. Ich sehe das anders, obwohl ich, wie gesagt, weder Russisch spreche noch in Russland lebe, mich also auf fremdem Terrain befinde.

Wie gefällt Ihnen die Tatsache, dass Pink Floyd zum ersten Mal seit 30 Jahren ein neues Stück aufgenommen haben – mit dem ukrainischen Musiker Andrij Chlywnjuk?

Ich habe das Video gesehen und bin nicht überrascht, aber ich finde es sehr, sehr traurig. Es ist so befremdlich für mich, diese Aktion ist so unmenschlich. Es ermutigt die Fortsetzung des Krieges. Pink Floyd ist ein Name, mit dem ich früher viel zu tun hatte. Das war eine große Zeit in meinem Leben, eine sehr große Sache. Diesen Namen jetzt mit so etwas wie einem Stellvertreterkrieg in Verbindung zu bringen, macht mich traurig. Ich meine, es geht nicht darum, zu fordern: “Stoppt den Krieg, stoppt das Gemetzel, bringt unsere Führer zusammen, um zu reden!” Es ist nur dieses inhaltslose Schwenken der blau-gelben Flagge. In einem meiner Briefe an den ukrainischen Teenager Alina schrieb ich: Ich werde in diesem Konflikt keine Flagge hissen, keine ukrainische Flagge, keine russische Flagge, keine amerikanische Flagge.

Nach dem Fall der Mauer haben Sie “Die Mauer” im wiedervereinigten Berlin aufgeführt, sicherlich mit optimistischen Erwartungen an die Zukunft. Haben Sie geglaubt, dass Sie auch mit Ihrer eigenen Kunst zu dieser Zukunft beitragen, etwas bewirken können?

Natürlich, das glaube ich bis heute. Wenn man politische Grundsätze hat und Künstler ist, dann sind die beiden Bereiche untrennbar miteinander verbunden. Das ist übrigens ein Grund, warum ich Pink Floyd verlassen habe: Ich hatte diese Prinzipien, die anderen hatten sie entweder nicht oder andere.

Siehst du dich jetzt zu gleichen Teilen als Musiker und als politischer Aktivist?

Ja, manchmal neige ich zu dem einen, manchmal zu dem anderen.

Wird Ihre aktuelle Tournee wirklich Ihre letzte Tournee sein?

(lacht) Ich habe keine Ahnung. Die Tournee trägt den Untertitel “The First Farewell Tour”, und das ist ein offensichtlicher Witz, denn alte Rockstars nutzen die Farewell Tour regelmäßig als Verkaufsargument. Dann gehen sie manchmal in den Ruhestand und manchmal gehen sie auf eine weitere Final Farewell Tour, das ist alles gut.

Sie wollen weiterhin etwas in die Welt hinaussenden, etwas bewirken?

Ich liebe gute Musik, ich liebe gute Literatur – vor allem englische und russische, auch deutsche. Deshalb gefällt mir der Gedanke, dass die Leute bemerken und verstehen, was ich mache.

Warum halten Sie sich dann nicht mit politischen Aussagen zurück?

Weil ich so bin, wie ich bin. Wenn ich nicht dieser Mensch mit starken politischen Überzeugungen wäre, hätte ich nicht “The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Wish You Were Here”, “Amused to Death” und all die anderen Sachen geschrieben.

Vielen Dank für das Gespräch.

***Übersetzt mit Deepl.com

