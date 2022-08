Roger Waters im RT-Interview: Westen könnte Ukraine-Konflikt im Nu beenden

Der Krieg in der Ukraine könnte schnell beendet werden, sobald sich die USA mit Russland zusammensetzen und Frieden schließen würden. Dies erklärte der Mitbegründer der britischen Rockband Pink Floyd und Rocklegende Roger Waters in einem Interview mit RT. Waters wies darauf hin, der Westen scheine entschlossen zu sein, “bis zum letzten Ukrainer” zu kämpfen, weil mit Waffenverkäufen ein Vermögen zu verdienen sei. Wörtlich hieß es:

“Meiner Meinung nach könnte der Krieg morgen gestoppt werden. Alles, was dazu nötig ist, ist, dass die Amerikaner an den Tisch kommen und sagen ‘Okay, lasst uns die Minsker Vereinbarungen einhalten.’ Und dann wäre es vorbei.”

Waters merkte an, dass der Präsident der Ukraine Wladimir Selenskij nach seinen eigenen Worten mit dem Ziel kandidiert habe, die Minsker Vereinbarungen einzuhalten und den Bürgerkrieg zu beenden. 73 Prozent der Ukrainer hätten ihn gewählt, “damit sie keinen Krieg mehr haben”. Der Sänger vermutete:

“In der Minute, in der er gewählt wurde, hat ihm jemand eine Waffe an den Kopf gehalten, nehme ich an, und er hat seine Meinung geändert und nichts von alledem getan.”