Willkommen im Land der Verleumder und Denunzianten. Jeder der sich hier für die Freiheit Palästina, für BDS und gegen die illegale Besatzung einsetzt wird zum Antisemiten. Jeder der die Russland Politik der Regierung kritisiert wird zum Paria und Außenseiter oder landet im schlimmsten Fall vor Gericht. Jeder von uns kann der Nächste sein, dass sollten wir uns verinnerlichen. Kann man überhaupt noch mutigen und aufrichtigen Künstlern wie Roger Waters, Ruan Gruppa oder vielen anderen engagierten Kollegen raten nach Deutschland zu kommen. Beruhigend,dass sich Roger Waters von den Verleumdungen gegen ihn, nicht abhalten lässt wieder zu kommen. Man schämt sich für Deutschland und seinen Umgang mit der Meinungsfreheit. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.palestinechronicle.com/roger-waters-fends-off-antisemitism-smears-in-germany-ahead-of-live-shows/

Pink-Floyd-Rocklegende Roger Waters. (Bild: Palästina-Chronik)

Roger Waters wehrt sich gegen “Antisemitismus”-Verleumdungen in Deutschland im Vorfeld von Live-Shows

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Die Pink-Floyd-Rocklegende Roger Waters hat seine Zusage bekräftigt, im Rahmen seiner Welttournee This Is Not a Drill im nächsten Jahr in Deutschland aufzutreten, obwohl ihm von deutschen Politikern und Medien bösartige Verleumdungen entgegengeschleudert wurden, die ihm Antisemitismus vorwerfen.

Am Freitag schrieb Waters auf Facebook an seine Fans, dass der Bürgermeister von München, einige Mitglieder der politischen Parteien der Grünen und der SDP und andere “mich verleumdet haben und mich beschuldigen, ein Antisemit und ein Putin-Apologet zu sein. Ich bin nichts von alledem. Ich war es nie und werde es nie sein.”

Waters, der für sein offenes Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und als stolzer Verfechter der Rechte der Palästinenser bekannt ist, wurde von deutschen Behörden angegriffen, die versuchten, seine bevorstehenden Auftritte abzusagen.

Wie die Berliner Zeitung berichtet, forderte Samuel Salzborn, der Antisemitismusbeauftragte der Sozialdemokratischen Partei, die Absage seines bevorstehenden Konzerts in Berlin im Mai 2023.

Der deutsche Offizielle beschrieb den Musiker kürzlich in der deutschen Zeitung B.Z. als “eine der lautesten Stimmen im Musikgeschäft, die Anti-Israel-Antisemitismus verbreitet”, so der Tagesspiegel.

Salzborn selbst wurde von dem palästinensischen Journalisten Ali Abunimah in der Electronic Intifada für seine “tiefe Intoleranz gegenüber Palästinensern” kritisiert, nachdem er im Oktober 2019 einen (inzwischen gelöschten) Tweet abgesetzt hatte, in dem es hieß:

“Wenn du im Zug sitzt und die Leute neben dir anfangen, ohne ersichtlichen Grund über ‘Palästina’ zu reden, bedeutet das, dass es Zeit ist, entweder den Zug zu verlassen, deine Kopfhörer aufzusetzen oder sie anzuschreien”.

Abunimah sagte, der Tweet sei “ein reiner Ausdruck seiner Abscheu vor dem Gedanken, dass Palästina oder Palästinenser überhaupt existieren”.

In einem Artikel, der letzte Woche in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht wurde, wird Waters noch bösartiger beschimpft. In dem Artikel mit dem Titel “Judenhass auf Tournee” heißt es, der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle habe die Stadt München kürzlich aufgefordert, den Vertrag für das geplante Konzert in der Olympiahalle zu kündigen, wenn sich Waters nicht von der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung distanziere.

BDS ist eine von Palästinensern geführte Bewegung, die gewaltlosen Druck auf Israel ausübt, bis es sich an das Völkerrecht hält.

Im selben Artikel wird Sigmount Königsberg, der Antisemitismusbeauftragte der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, mit den Worten zitiert, Waters sei “ein Antisemit, ein Hassprediger mit einer Musik, die Israel dämonisiert”.

Auch Uwe Becker, Spaenles hessischer Amtskollege, sagt, Waters sei “ein schlechtes Beispiel für aggressiven, israelbezogenen Antisemitismus” und sei im Land nicht willkommen.

Waters ist nicht der einzige, dem in Deutschland Antisemitismus vorgeworfen wird. Der Euromed Human Rights Monitor äußerte sich kürzlich besorgt über die “antiarabische Säuberung in den deutschen Medien”.

Waters hat sich seit seinem ersten Besuch im Westjordanland im Jahr 2006 zu einem unverblümten Kritiker der israelischen Apartheid und Unterdrückung des palästinensischen Volkes entwickelt und wurde von der BDS-Bewegung angesprochen, die Kampagne zu unterstützen.

Letzten Monat sprach Waters bei Joe Rogan’s Experience, dem weltweit beliebtesten Podcast, über Israels anhaltende Apartheid gegen die Palästinenser und sagte: “Es ist jetzt für jeden sehr schwierig, ein Gespräch über Israel und Palästina zu führen, ohne das Wort Apartheid zu benutzen, weil es im Lexikon steht und das Problem viel mehr im Licht steht.”

In diesem Jahr haben Amnesty International und Human Rights Watch Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, Israel begehe das Verbrechen der Apartheid.

Bisher hat Waters’ Tournee auch Israels andauernde Ungerechtigkeiten gegen Palästinenser beleuchtet, darunter die Angriffe auf palästinensische Journalisten. Bei seinen jüngsten Auftritten in den USA wurden Bilder der israelischen Apartheidmauer gezeigt sowie der Name der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh, die dieses Jahr von israelischen Streitkräften erschossen wurde.

Und es sind nicht nur seine Fans, die Waters’ fundierter Sichtweise auf Palästina lauschen. 2012 hielt er im Rahmen des Russell-Tribunals zu Palästina eine ausführliche Rede bei den Vereinten Nationen und hat viele Briefe geschrieben, in denen er Musikerkollegen dazu auffordert, nicht in Israel aufzutreten.

Letztes Jahr schlug der angesehene palästinensische Historiker Professor Rashid Khalidi (Edward-Said-Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University) bei einer Veranstaltung von Palestine Dee Dive vor, dass junge Palästinenser “aufhören sollten, auf alte Leute zu hören, wenn es um ihren Aktivismus geht”, bevor er sich schnell korrigierte und sagte: “Tatsächlich gibt es eine ältere Person, auf die ihr immer noch hören solltet, natürlich, sein Name ist Roger Waters.”

Abschließend wandte sich Waters auf Facebook an seine Fans in Deutschland und schrieb:

“Eure herrschende Klasse und eure Medien wollen mir verbieten, meine Botschaft von Liebe und Frieden und Revolution zu bringen, um euer Leben zu bereichern. ICH KOMME, und gemeinsam werden wir dieser Scharade ein Ende setzen.” Übersetzt mit Deepl.com

