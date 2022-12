Rest in Peace JCPOA The Iran nuclear deal, officially known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), is now, for all practical purposes, dead. Just like in the legendary Dead Parrot sketch by Monty Python, this deal is no more. It has gone to meet its maker. This is a former deal.

Ruhe in Frieden JCPOA

Von Pepe Escobar

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Das Iran-Atomabkommen, offiziell bekannt als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ist nun praktisch tot. Wie in dem legendären Monty-Python-Sketch “Der tote Papagei” gibt es dieses Abkommen nicht mehr. Er ist zu seinem Schöpfer gegangen. Dies ist ein ehemaliges Geschäft.

Der Schöpfer war bezeichnenderweise kein anderer als der senile Charakter, der sich derzeit als “Führer der freien Welt” ausgibt.

Sein Name mag Joe Biden sein, aber “Biden” ist in Wirklichkeit eine Combo im Hintergrund, die jede Zeile des Skripts diktiert, das der fragliche Crash-Test-Dummy zögernd vorzutragen versucht, indem er entweder die in seinen Ohrhörer geflüsterten Worte nachahmt oder sich abmüht, einen Teleprompter zu lesen.

Anfang November tauchte ein neues Video auf, in dem “Biden” sagt, dass das JCPOA-Abkommen gestorben ist. “Aber wir werden es nicht verkünden. Lange Geschichte.”

Die lange Geschichte ist es. Als er noch nicht ganz so senil war, versprach “Biden” auf seiner Wahlkampftour vor über zwei Jahren, dass Washington dem JCPOA wieder beitreten würde, das von seinem Vorgänger Donald Trump 2018 einseitig aufgekündigt worden war.

Nach seiner Ankunft im Weißen Haus ernannte “Biden” – eigentlich seine Handlanger – Robert Malley zum Sondergesandten für den Iran, der den gesamten Prozess, einschließlich der Gespräche über ein erneuertes JCPOA, beaufsichtigen sollte.

Malley spielte die Rolle des Spielverderbers in Perfektion. Die Sanktionsbesessenheit siegte über jeden ernsthaften Versuch, den JCPOA wiederzubeleben.

Parallel dazu wurde das, was der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern einprägsam als MICIMATT bezeichnet hat – der Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Thinktank-Komplex – rund um die Uhr die Schuldzuweisung an den Iran in die Höhe treiben, der nun wegen eines “hartgesottenen neuen Präsidenten”, der zu einem “konstruktiven Dialog mit dem Westen” unfähig sei, schuldig sei.

Das ursprüngliche JCPOA, das 2015 in Wien ausgehandelt wurde – ich habe den Großteil des Prozesses live mitverfolgt – kam der damaligen Regierung von Barack Obama, den sogenannten EU3 (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) und sogar Russland und China sehr gelegen.

Obama glaubte, dass ein Abkommen Teheran dazu bringen würde, sich Washington gegenüber aufgeschlossener zu zeigen.

Jetzt hat sich das geopolitische Schachbrett völlig verändert. Die Europäische Union und der Brexit sind zu einer überdimensionalen Satrapie des amerikanischen Imperiums degradiert worden.

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China wird von den Amerikanern als existenzielle Bedrohung angesehen. Und der Iran wurde obendrein als Vollmitglied in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) aufgenommen.

Für die Straussianer/Neokonservativen und Neoliberalen, die Washingtons Außenpolitik kontrollieren, gibt es also keinerlei Anreiz, das JCPOA wiederzubeleben.

Der Walzer der EU-Satrapen

Das JCPOA war im Wesentlichen ein Klon des Minsker Abkommens: Das Imperium spielt nur auf Zeit, bevor es mit neuem Unfug aufwartet. Die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat selbst zu Protokoll gegeben, dass Minsk nichts als eine gigantische Farce war.

Teheran hingegen ist nie in die Falle getappt. Der Oberste Führer Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ein kluger geopolitischer Stratege, hat es von Anfang an durchschaut: Vertraue niemals den Amerikanern.

Er wusste intuitiv, dass, wer auch immer Obamas Nachfolger werden würde – die falkenhafte Hillary oder, wie es der Fall war, Trump – sich am Ende nicht an das halten würde, was von den Vereinten Nationen unterzeichnet und ratifiziert wurde.

Was die europäischen Satrapen betrifft, so haben sie sich nicht einmal darum bemüht, die Sanktionen gegen den Iran über den INSTEX-Mechanismus zu lockern, nachdem Trump das Abkommen aufgekündigt hatte.

Das unausgesprochene Mantra war, den Iran klein zu halten. Es war, als ob diese kollektive West-Kombo nur auf die nächste farbige Revolutions-Bonanza wartete – was schließlich vor ein paar Monaten zu wenig, zu spät geschah.

Wenn die “Biden”-Handlanger wirklich von Anfang an an einer Wiederbelebung des JCPOA interessiert gewesen wären, hätte der direkte Weg darin bestanden, die Sanktionen fallen zu lassen und es zu tun.

Stattdessen verlangten Malley und andere mehr Zugeständnisse und machten die Aufhebung der Sanktionen zu einer Fata Morgana. Die Verhandlungen in Wien in diesem Jahr endeten in einer Sackgasse.

Als die E3-Länder den iranischen Unterhändlern in Wien den Entwurf eines Abkommens vorlegten, nahmen sie ein paar “vernünftige” (EU-Terminologie) Änderungen vor und schickten das Paket zurück an die Europäer, die es den Amerikanern vorlegten.

Die Änderungen wurden als “nicht konstruktiv” eingestuft. Sackgasse – von vorne.

Also diktierte “maximaler Druck”, wie bei Trump, aber etwas weniger unverblümt, weiterhin das Verfahren unter “Bidens” Handlangern. Doch Teheran knickte nicht ein und beharrte diplomatisch stets darauf, dass es zu einem Abkommen bereit sei.

Malley selbst hatte bereits vor fast zwei Monaten angedeutet, dass die Wiederbelebung des Abkommens keine Priorität mehr sei; ein neuer Versuch einer farbigen Revolution sei das neue Spiel in der Stadt.

Das “Blame Tehran Game” (Schuldzuweisung an Teheran) erreicht also wieder einen Fieberschub: Sie töten Demonstranten auf den Straßen, sie liefern Waffen an Russland in der Ukraine und sie wollen eine Atombombe bauen.

Wenigstens ist es jetzt offenkundig: Für den US-Geheimdienst – und für das MICIMATT – ist das Einzige, was zählt, die Angriffe auf die iranische Sicherheit durch ihre kurdischen und balochischen Aktivposten zu erleichtern und so viele “Demonstranten” (sprich: Aufständische) wie möglich zu bestechen, damit sie die Revolution in Farbe vollziehen.

Das Imperium des Nicht-Handelns

Jeder, der Westasien analysiert und einen höheren IQ als Zimmertemperatur hat, weiß, dass das iranische “Atomwaffenprogramm” eine gigantische Farce ist – eine massive Propagandakampagne, die seit Jahrzehnten von den üblichen Verdächtigen entwickelt wurde.

Was für Teheran wirklich wichtig ist, ist der Ausbau seiner zivilen nuklearen Fähigkeiten. Und genau das ist bereits der Fall.

Die iranische Kapazität zur Urananreicherung ist inzwischen doppelt so hoch wie die Gesamtmenge, die seit Beginn der iranischen Atomindustrie produziert wurde. Die iranische Atomenergie-Organisation (AEOI) hat soeben bekannt gegeben, dass sie mit neuen, hochmodernen Zentrifugen Uran mit einer historischen Rate von 60 Prozent anreichert – und nicht auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen in Wien warten wird.

Die Führung in Teheran hat begriffen, dass die Zukunft in Eurasien liegt – vom vollständigen Beitritt zur SCO bis zum Beitritt zu BRICS+ vielleicht schon im nächsten Jahr. Strategische Partnerschaften mit den BRICS-Mitgliedern Russland, China und Indien sind im Entstehen begriffen.

Der Iran ist in das Streben nach Multipolarität im gesamten Spektrum eingebunden. Jüngstes Beispiel ist die zweitgrößte russische Bank VTB, die vom Westen mit Sanktionen belegt wurde und einen neuen Geldtransferdienst für iranische Privatpersonen und Unternehmen anbietet, der den US-Dollar umgeht.

Niemand wird das JCPOA vermissen. Was in dieser langwierigen Geschichte zählt, ist die wertvolle Lektion, die der gesamte Globale Süden gelernt hat: Es ist nun offenkundig, dass das zerfallende Imperium nicht vertragsfähig ist und ein eminent unzuverlässiges Gebilde darstellt. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist ein unabhängiger geopolitischer Analyst und Autor.

