Russo-Turkish Relations: The ‚Indivisible Security' Principle Is No Longer Binding Turkey seems to demonstrate what some experts on Turkey call „transactional relationship" or „eastern bazaar mentality."

© Foto: Public domain

Russisch-türkische Beziehungen: Das Prinzip der „unteilbaren Sicherheit“ ist nicht mehr bindend

Von Richard Hubert Barton

20. Juli 2023

Die Türkei scheint das zu demonstrieren, was einige Türkei-Experten als „transaktionale Beziehung“ oder „östliche Basar-Mentalität“ bezeichnen.

Ich erinnere mich lebhaft an den letzten NATO-Gipfel, der in Vilnius stattfand und über den im russischen Fernsehen ausführlich berichtet wurde. Wenn ich die täglichen Nachrichten verfolge, kann ich mir sofort eine riesige Versammlung von westlichen Politikern, Militärs und Diplomaten vorstellen.

In dieser großen Versammlung konnte man leicht den fast unaufhörlich düster schreitenden Präsidenten Erdogan ausmachen. Ihm folgte ununterbrochen seine Frau, die wie üblich ein Kopftuch trug. Die einzige andere, weniger auffällige Person, die jedoch in größerem Maße von Trübsinn und Isolation überwältigt wurde, war Herr Zelensky. Und das alles nur, weil er seine NATO-Mitgliedschaft nicht einmal in absehbarer Zeit bekommen würde. Er wurde sogar unverschämt, und das zu Unrecht, gegenüber dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace, der ihn bereits kurz angebunden hatte, indem er erklärte, die Ukraine habe die Angewohnheit, Verbündete, einschließlich des Vereinigten Königreichs, so zu behandeln, als seien sie ein Amazonas-Lagerhaus mit Listen von Waffenanforderungen.“

Aber was hatte Präsident Erdogan vor? Es ist erwähnenswert, dass Erdogan noch vor dem NATO-Gipfel in Vilnius auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten in Istanbul unverblümt erklärte: „Es besteht kein Zweifel, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO verdient.“

Auf dem Vilnius-Gipfel drehten sich Erdogans Aktivitäten und Gespräche im Wesentlichen um Sicherheits- und Wirtschaftsfragen. Er stellte nicht nur den Kauf von F16-Losen aus den USA in Aussicht, sondern sprach auch davon, dass er nach fünfzig langen Jahren in die Europäische Union aufgenommen werde, wenn er im Gegenzug Schweden als Mitglied in die NATO aufnehme. All dies, obwohl einige Schweden demonstrativ Kopien des Heiligen Koran verbrannten.

Die Beamten der NATO und der EU bemühten sich nach Kräften, Herrn Erdogan zu erklären, dass die Aufnahme in die NATO und die Aufnahme in die EU zwei völlig verschiedene Dinge sind und dass es nicht darum geht, irgendeinen Austauschmechanismus anzuwenden: Sie erlauben mir den Beitritt zur EU, und ich erlaube Schweden den Beitritt zur NATO. Streng genommen, erklärte der NATO-Sprecher:

Die NATO- und die EU-Erweiterung seien „getrennte Prozesse“. Der Beitrittsprozess für jedes Kandidatenland basiert auf den Vorzügen des jeweiligen Landes. Die beiden Prozesse können nicht miteinander verbunden werden.

Dies war wohl das, was einige Türkei-Experten als „Transaktionsbeziehung“ oder „östliche Basar-Mentalität“ bezeichnen.

Wichtig ist, dass Erdogan bei seiner Unterstützung des NATO-Beitritts der Ukraine und der Gewährung der NATO-Mitgliedschaft Schwedens nicht darauf einging, wie sich dies auf die Sicherheit anderer Länder wie Russland auswirken würde. Warum hat er Putins unabdingbares Prinzip der „unteilbaren Sicherheit“ missachtet? Dieser Grundsatz wurde erstmals in der Helsinki-Akte von 1975 verwendet, tauchte aber auch in der Charta für ein neues Europa von 1990 und in der Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit von 1997 auf. Dabei ist zu beachten, dass alle diese Verträge vom Westen und der Russischen Föderation unterzeichnet wurden. Es scheint, dass dieser Grundsatz nicht nur für die Türkei, sondern auch für alle übrigen NATO-Länder nicht viel bedeutet.

Wie würde der Westen auf einen solchen Kommentar reagieren? Höchstwahrscheinlich würde der Westen auf zwei (OSZE-)Dokumente verweisen, die seine Version der unteilbaren Sicherheit unterstützen: die Europäische Sicherheitscharta, die im November 1999 in Istanbul unterzeichnet wurde, und die Erklärung von Astana vom Dezember 2010. Die USA sind Unterzeichner beider Dokumente. In der Charta von Istanbul heißt es, dass die Länder ihre eigenen Sicherheitsvereinbarungen und Bündnisse frei wählen können, aber … sie fügt hinzu – was sie in ihren derzeitigen Erklärungen absichtlich auslassen -, dass die Länder bei der Wahl ihrer Sicherheitsvereinbarungen „ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten stärken werden“. Würden Herr Erdogan und seine NATO-Kollegen behaupten, dass die Mitgliedschaft der Ukraine und Schwedens im NATO-Block nicht auf Kosten der Sicherheit Russlands geht? Wenn ja, würde irgendjemand, der bei klarem Verstand ist, ihre Behauptung, gelinde gesagt, als glaubwürdig akzeptieren?

Die türkische Beteiligung an der NATO-Erweiterung ist kein einziger feindseliger Akt gegenüber der Russischen Föderation in jüngster Zeit. So hat die Türkei seit August 2022 mit dem Bau der unbemannten Kampfflugzeuge (UCAVs) Bayraktar TB2 Drohnenfabrik in der Ukraine begonnen, die gegen russische Truppen eingesetzt werden sollen, die an der militärischen Sonderoperation beteiligt sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen Baykar bereits einige dieser Drohnen an die Ukraine verkauft, aber auch die Einrichtung gemeinsamer Schulungs- und Wartungszentren für türkische UCAVs in der Ukraine zugesagt.

In einem anderen Fall hat die Türkei erst kürzlich, entgegen der Vereinbarung mit Russland, Kommandeure von Azovstal freigelassen und ihnen erlaubt, mit Zelensky in die Ukraine zurückzukehren, um seine sinkende Popularität zu stärken. Laut der ursprünglichen Vereinbarung sollten sie nach Beendigung des militärischen Konflikts in der Ukraine freigelassen werden. Als ob das nicht genug wäre, beging Erdogan einen bewussten Fauxpas, indem er Russland über seine verräterische Entscheidung weder konsultierte noch informierte.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei: Ein kurzer militärischer Überblick

Trotz des Verkaufs des mobilen Boden-Luft-Raketensystems S-400 durch Russland an die Türkei im Jahr 2017, der im Westen für große Aufregung sorgte und den damaligen Präsidenten Trump dazu veranlasste, die Türkei zu sanktionieren, könnte man eine ganze Reihe von internationalen Vorgängen aufzählen, bei denen beide Länder (Russland und die Türkei) gegensätzliche Interessen, Seiten und Unternehmungen vertreten. Zunächst schoss die Türkei im Jahr 2015 ein russisches Kampfflugzeug auf dem Weg nach Syrien ab. Dies führte zu einem vorübergehenden diplomatischen Stillstand. In Syrien unterstützen die Türkei und Russland gegnerische Seiten, sei es verdeckt durch den Einsatz ausländischer Söldner, sei es offen durch die Entsendung von Truppen und militärischem Gerät. Libyen ist ein weiterer Fall dieser Art.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan im Jahr 2020 sollte jedoch etwas genauer beleuchtet werden. Schließlich könnte er nicht nur zu einem Stellvertreterkrieg zwischen den jeweiligen Unterstützern der Türkei und Russlands werden, sondern möglicherweise zu einem direkten militärischen Zusammenstoß zwischen ihnen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Türkei die armenischen Behauptungen bestreitet, dass während des Ersten Weltkriegs bis zu 1,5 Millionen Menschen getötet wurden und dass es sich dabei um einen Völkermord handelte. Präsident Erdogan sprach den Nachkommen der armenischen Opfer sein Beileid aus und bezeichnete den Völkermord als „Massenmord“, während der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu die Ereignisse von 1915-16 als „Fehler“ bezeichnete. Russland gehört zu den Ländern, die an dem Begriff Völkermord festhalten.

Es ist erwähnenswert, dass Aserbaidschan, der enge Verbündete der Türkei, unter russischem Druck zwar verspricht, sich mit der armenischen Seite in Bezug auf Berg-Karabach zu arrangieren, aber von Zeit zu Zeit offiziell sanktionierte völkermörderische Drohungen gegen Armenien und Armenier ausspricht. Wie kann man nicht schockiert sein über die Erklärung des Bürgermeisters von Baku, Hajibala Abutalybov, aus dem Jahr 2005, in der er der deutschen Besucherdelegation sagte

Unser Ziel ist die vollständige Eliminierung der Armenier. Ihr, die Nazis, habt doch schon in den 1930er und 1940er Jahren die Juden vernichtet, oder? Ihr solltet in der Lage sein, uns zu verstehen.

oder 15 Jahre später eine Aussage von Nuran Ibrahimov vom Fußballverein Qarabag FK, der schrieb:

Wir müssen alle Armenier töten – Kinder, Frauen und ältere Menschen. Wir müssen sie töten, ohne einen Unterschied zu machen. Kein Bedauern. Kein Mitgefühl.

Die Feindseligkeiten zwischen Armenien und Aserbaidschan könnten im Lichte eines neuen Abkommens zwischen Israel und Aserbaidschan eine neue Dimension annehmen. Kurzfristig erhielt das letztere Land israelische Waffen und Sprengstoffe im Wert von 5 Milliarden Dollar im Austausch

für aserbaidschanische Energie und den Zugang zu aserbaidschanischen Flugplätzen, falls Israel sich für einen Militärschlag gegen die Standorte des iranischen Atomprogramms entscheidet. Es sei darauf hingewiesen, dass israelische Drohnen maßgeblich zum Sieg Aserbaidschans im Berg-Karabach-Krieg 2020 beigetragen haben.

Ein solcher heimlicher Pakt birgt das enorme Potenzial, die gesamte Region in einen Krieg zu verwickeln, der nicht nur für den Iran, sondern auch für Aserbaidschans engen Verbündeten, die Türkei, und möglicherweise auch für Armenien katastrophale Folgen haben könnte. Im Falle eines Übergriffs auf armenisches Territorium würde der Konflikt die Russische Föderation, die ein Verteidigungsabkommen mit Armenien hat, nicht ungeschoren lassen.

Die Türkei scheint die einzige Verbindung Russlands zum Westen zu sein

Wir alle erinnern uns daran, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow daran gehindert wurde, im Juni 2022 nach Serbien zu fliegen. Lawrow sollte seinen Amtskollegen Nikola Selakovic und den serbisch-orthodoxen Kirchenpatriarchen Porfirije treffen, doch NATO-Mitglieder wie Montenegro, Nordmazedonien und Bulgarien sperrten ihren Luftraum für sein Flugzeug. Lawrow beschuldigte die NATO, das Flugverbot verhängt zu haben.

Vielleicht erklärt nichts die vorherrschende geopolitische Situation in der Region besser als Lawrows eigene Online-Kommentare nach dem versuchten, erfolglosen Flug nach Serbien:

„Es ist etwas Unvorstellbares geschehen, ein souveräner Staat wurde seines Rechts beraubt, Außenpolitik zu betreiben. Die internationalen Aktivitäten Serbiens auf der russischen Schiene sind blockiert worden. Aus Sicht des Westens darf Serbien keine Wahl haben, keine Freiheit bei der Wahl seiner Partner. Der Westen zeigt deutlich, dass er jedes niedere Mittel nutzen würde, um Druck auszuüben.“

Im Gegensatz dazu dürfen entgegen den westlichen Sanktionen nicht nur Lawrow, sondern Millionen russischer Bürger in die Türkei reisen. Nach offiziellen Angaben besuchten im vergangenen Jahr 5,2 Millionen russische Touristen die Türkei. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass bis Ende 2023 rund 6 Mio. Touristen aus Russland das Land besuchen werden. Angesichts der schlechten Lage der türkischen Wirtschaft bedeutet dies einen großen Schub für die Zahlungsbilanz und die Verringerung der Arbeitslosigkeit. Diese Vereinbarung ist für beide Seiten von Vorteil: Die Türkei profitiert wirtschaftlich und die russischen Touristen können sich an der sonnigen Mittelmeerküste erholen. Selbst wenn der Konflikt in der Ukraine bald zu einem Ende kommt, dürfte dieses Austauschmuster nicht in Frage gestellt werden.

Präsident Erdogan ist standhaft und weiß, was er zu sagen hat, wenn der Westen ihm vorwirft, die westlichen Sanktionen zu missachten, ganz gleich, ob es um den Tourismus, den Getreidehandel, das Akkuyu-Kraftwerk oder den Ausbau der Türkei zum Gasdrehkreuz geht. Man könnte behaupten, dass seine Erklärungen Teil seiner ständigen heimatlichen Philosophie sind, die Teil seines kulturellen Hintergrunds ist. Seine Argumente sind von schlichter Logik. Lassen Sie uns das Ganze mit seinen eigenen Worten begründen: „Die türkischen Behörden können sich den Sanktionen gegen Russland nicht anschließen, da sie ihre Bürger nicht ohne russisches Gas frieren lassen können, wenn wir nur das Erdgas nehmen, denn etwa die Hälfte des von uns verbrauchten Erdgases kommt aus Russland. Außerdem bauen wir mit Russland unser Atomkraftwerk Akkuyu.“

Es ist sicher, dass die türkische Abhängigkeit von russischen Rohstoffen, Lebensmitteln und Technologien angesichts der riesigen und wachsenden Bevölkerung (über 85 Mio.) und der entschieden pro-muslimischen Politik Erdogans in Zukunft nur noch zunehmen wird. Die türkische politische Opposition ist, selbst wenn sie in fünf Jahren an die Macht kommt, weder in der Lage noch hat sie die Absicht, ihre Politik gegenüber Russland grundlegend zu ändern. Der türkische Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu, der wichtigste Herausforderer des amtierenden Präsidenten Recep Erdogan, gab im Mai 2023 zu, dass er die freundschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht abgebrochen hätte, wenn er die Präsidentschaftswahlen gewonnen hätte.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei mit äußerster Vorsicht behandelt werden sollten. Wie Kerim Has, ein in Moskau ansässiger freiberuflicher politischer Analyst, behauptet, „ist die Türkei de facto die einzige verbleibende Verbindung Russlands zum Westen“. Es ist offensichtlich, dass einige russische Unternehmen ihre Geschäfte mit Europa über die Türkei wieder aufgenommen haben, um die Sanktionen zu umgehen. Die türkische Wirtschaftszeitung Dunya behauptet, dass der Mechanismus der „Wiederausfuhr“ die Türkei in den letzten Monaten zu einem viel genutzten Transitknotenpunkt für Waren, die für Russland bestimmt sind, gemacht hat. Der Wert aller Waren, die seit März bis August 2022 auf diese Weise nach Russland transferiert wurden, dürfte bereits rund 4 Milliarden Dollar erreicht haben.

Kein Wunder also, dass sich der türkische Präsident Recep Erdogan und sein Amtskollege Wladimir Putin im August 2022 in Sotschi trafen. Die beiden Staatsoberhäupter führten hinter verschlossenen Türen einen Gesprächsmarathon. Über die Umgehung der westlichen Sanktionen wurde kein Wort verloren. Ja, danach gab es ein paar kluge Sprüche über die Stärkung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Präsident Erdogan war sogar bombastisch, als er sagte: „Die Welt hat den Gipfel in Sotschi beobachtet“. Gewiss, der Westen hat zugeschaut. Übersetzt mit Deepl.com

