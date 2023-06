Russo-Ukrainian War: The Wagner Uprising Yevgeny Prigozhin’s Wild Ride

Russisch-Ukrainischer Krieg: Der Wagner-Aufstand



Jewgeni Prigoschins wilder Ritt

Big Serge

26.Juni 2023

Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes (23. bis 25. Juni 2023) waren so surreal und phantasmagorisch, dass sie sich jeder Beschreibung widersetzen. Am Freitag startete die berüchtigte Wagner-Gruppe eine scheinbar echte bewaffnete Revolte gegen den russischen Staat. Sie besetzten Teile von Rostow am Don – einer Stadt mit über 1 Million Einwohnern, Regionalhauptstadt und Sitz des südlichen Militärbezirks Russlands – bevor sie in einer bewaffneten Kolonne in Richtung Moskau aufbrachen. Diese Kolonne – vollgepackt mit schwerem militärischem Gerät, einschließlich Luftabwehrsystemen – kam bis auf wenige hundert Kilometer an die Hauptstadt heran – praktisch unbehelligt von den russischen Streitkräften -, bevor sie abrupt anhielt, verkündete, dass mit Hilfe des weißrussischen Präsidenten Alexander “Onkel Sascha” Lukaschenko ein Abkommen ausgehandelt worden sei, umkehrte und sich auf den Rückweg zu den Wagner-Stützpunkten im ukrainischen Gebiet machte.

Es versteht sich von selbst, dass das Spektakel einer russischen Söldnergruppe, die bewaffnet auf Moskau zu marschiert, und die Tatsache, dass Wagner-Panzer und -Infanterie die Gebäude des Verteidigungsministeriums in Rostow abriegeln, in der westlichen Presse die Zuversicht auslöste, dass der russische Staat bald gestürzt und die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine zunichte gemacht würden. Innerhalb weniger Stunden wurden zuversichtliche und haarsträubende Vorhersagen verbreitet, darunter die Behauptung, Russlands globale Präsenz werde sich auflösen, wenn der Kreml seine Truppen zur Verteidigung Moskaus zurückruft, und Russland stehe kurz vor dem Eintritt in einen Bürgerkrieg. Auch die ukrainische Propagandamaschine lief auf Hochtouren: Personen wie Anton Geraschtschenko und Igor Sushko bombardierten die sozialen Medien mit gefälschten Geschichten über meuternde russische Armeeeinheiten und zu Prigozhin “übergelaufene” Regionalgouverneure.

Hier ist etwas über das analytische Modell zu sagen, das in unserer Zeit vorherrscht – es gibt eine Maschine, die sofort zum Leben erwacht, Gerüchte und Teilinformationen in einem Umfeld extremer Unsicherheit aufnimmt und formelhafte Ergebnisse ausspuckt, die zu ideologischen Vorannahmen passen. Die Informationen werden nicht neutral ausgewertet, sondern durch einen kognitiven Filter gezwungen, der ihnen im Lichte vorher festgelegter Schlussfolgerungen eine Bedeutung zuweist. Es wird *vermutet*, dass Russland zusammenbricht und einen Regimewechsel vollzieht (so Fukuyama) – daher mussten Prigozhins Handlungen in Bezug auf dieses angenommene Endspiel eingeordnet werden.

Am anderen Ende des Spektrums sahen wir ein ähnliches Maß an aggressiver Modellanpassung bei den Befürwortern des “Trust the Plan”-Russlands, die zuversichtlich waren, dass der Wagner-Aufstand nur ein Schauspiel war – eine ausgeklügelte List, die von Prigoschin und Putin gemeinsam ausgeheckt wurde, um Russlands Feinde zu täuschen und den Plan voranzutreiben. Der analytische Fehler ist hier derselbe – Informationen werden nur zu dem Zweck analysiert, ein bereits beschlossenes Endspiel zu untermauern und voranzutreiben; nur dass man von russischer Allzuständigkeit ausgeht und nicht vom Zusammenbruch des russischen Staates.

Ich vertrete eine Art Mittelweg. Ich fand die Vorstellung, Russland stehe vor einem Bürgerkrieg oder einem Staatszerfall, äußerst bizarr und völlig unbegründet, aber ich war auch nicht der Meinung (und ich denke, die Ereignisse haben diese Ansicht bestätigt), dass Prigoschin in Zusammenarbeit mit dem russischen Staat eine Scharade inszenierte. Wenn der Wagner-Aufstand tatsächlich eine Psyop (Psychologische Operation) war, um die NATO auszutricksen, dann war es eine äußerst ausgeklügelte und verworrene Operation, die bisher noch keinen eindeutigen Nutzen gezeigt hat (mehr dazu in Kürze).

Ich glaube im Großen und Ganzen, dass Prigoschin aus eigenem Antrieb und auf äußerst riskante Weise gehandelt hat (wobei er sowohl sein eigenes Leben riskierte als auch eine destabilisierende Wirkung auf Russland ausübte). Dies stellte den russischen Staat vor eine echte Krise (wenn auch eine, die nicht schwerwiegend genug war, um die Existenz des Staates zu bedrohen), die er meiner Meinung nach im Großen und Ganzen recht gut bewältigte. Der Wagner-Aufstand war ganz klar schlecht für Russland, aber nicht existenzbedrohend, und der Staat hat gute Arbeit geleistet, um ihn einzudämmen und abzumildern.

Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse.

Anatomie einer Meuterei

Das Ausmaß der Desinformation (insbesondere durch die Ukrainer und die im Westen ansässigen russischen Liberalen), die während des gesamten Wochenendes im Umlauf war, war extrem, so dass es vielleicht ratsam ist, den Ablauf der Ereignisse, wie sie tatsächlich stattfanden, zu überprüfen.

Das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, waren einige brisante Äußerungen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am 23. Januar (Freitag). In einem ziemlich langen und sprunghaften Interview stellte er die schockierende Behauptung auf, dass der Vorwand Russlands für den Krieg in der Ukraine eine glatte Lüge sei und dass der Krieg von Korruption und der Ermordung von Zivilisten geprägt gewesen sei. Noch verrückter wurde es dann, als Wagner behauptete, die russische Armee habe ihr Lager mit einer Rakete getroffen. Das war äußerst merkwürdig, denn auf dem veröffentlichten Video (das angeblich die Folgen dieses “Raketeneinschlags” zeigte) waren weder ein Einschlagkrater noch Trümmer noch verletzte oder getötete Wagner-Mitarbeiter zu sehen. Der “Schaden” durch die Rakete bestand aus zwei Lagerfeuern, die in einem Graben brannten – anscheinend hat Russland Raketen, die kleine kontrollierte Brände auslösen können, ohne die umliegenden Pflanzen zu zerstören?

Das Video zeigte offensichtlich nicht die Folgen eines Raketenangriffs, aber Prigoschins Rhetorik eskalierte danach und er kündigte bald an, dass Wagner einen “Marsch für Gerechtigkeit” beginnen würde, um Wiedergutmachung für seine verschiedenen Missstände zu erlangen. Es war nicht klar, was genau er wollte, aber es schien sich um persönlichen Groll gegen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow zu drehen.

Kurz darauf wurden einige Videos von den russischen Behörden veröffentlicht (darunter eines mit General Surovikin), in denen Wagner offenbar aufgefordert wurde, “die Bewegung seiner Kolonnen zu stoppen” und auf seine Posten zurückzukehren, um Blutvergießen und Destabilisierung zu verhindern. Dies bestätigte einige der Gerüchte, wonach Wagner den Schauplatz mit Truppen verlassen würde. Die Nachricht, dass die russische Nationalgarde in Moskau und anderswo aktiviert worden war, schien die Befürchtung zu bestätigen, dass ein bewaffneter Zusammenstoß in Russland unmittelbar bevorstand.

Gegen Ende des Freitags waren bewaffnete Wagner-Konvois in Rostow (mit dem roten Z-Zeichen) und hatten in einer Art unblutigem Staatsstreich die Kontrolle über mehrere Militärbüros übernommen. Die Szenen waren ein wenig skurril – Panzer auf den Straßen der Stadt und Sicherheitskordons um wichtige Einrichtungen, aber scheinbare Gleichgültigkeit seitens der Bevölkerung. Die Menschen mischten sich unter die Wagner-Soldaten, Straßenkehrer gingen ihrer Arbeit nach, Wagner kaufte Cheeseburger, und die Leute machten Fotos mit den Panzern.

Ein T-72 ist das ultimative Accessoire

An diesem Abend hatte Prigozhin ein angespanntes, aber höfliches persönliches Treffen mit zwei hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums – Yanus Evkurov (stellvertretender Verteidigungsminister) und Vladimir Alekseev (stellvertretender Leiter der Direktion des militärischen Geheimdienstes).

Die Lage spitzte sich am nächsten Tag (Samstag, den 24.) zu, als bekannt wurde, dass zwei große bewaffnete Einheiten innerhalb der russischen Vorkriegsgrenzen unterwegs waren. Bei der einen handelte es sich um eine Kolonne von Wagner-Personal und Waffen, die Rostow in Richtung Moskau verließ, bei der anderen um eine tschetschenische Truppe, die vom Staat nach Rostow entsandt worden war. Angesichts der Nachricht, dass staatliche russische Streitkräfte Straßensperren und Verteidigungsstellungen außerhalb Moskaus errichteten, sah es so aus, als stünden zwei getrennte Kämpfe bevor – einer zwischen der Wagner-Kolonne und staatlichen Streitkräften außerhalb Moskaus und ein weiterer zwischen den Tschetschenen und den Wagner-Überbleibseln um die Kontrolle über Rostow.

Zu diesem Zeitpunkt begannen die ukrainischen Desinformationen zu wuchern: Es wurde behauptet, dass russische Militäreinheiten und regionale Verwaltungen zu Prigoschin übergelaufen seien, so dass es sich nicht nur um einen Aufstand Wagners gegen den Staat handelte, sondern um eine umfassende Revolte des russischen Systems gegen Putins Regierung. Tatsächlich (und dies ist ein wichtiger Punkt, auf den ich später zurückkommen werde) gab es keine Überläufer in regulären russischen Militäreinheiten oder regionalen Regierungen und es gab keine zivilen Unruhen. Die Meuterei beschränkte sich auf die Wagner-Gruppe, und selbst daran waren nicht alle Wagner beteiligt.

Wie dem auch sei, in den frühen Abendstunden des Samstags gab es echte Gründe zur Sorge, dass außerhalb Moskaus oder in Rostow geschossen werden könnte. Putin gab eine Erklärung ab, in der er Hochverrat anprangerte und eine angemessene Reaktion versprach. Das russische Justizministerium eröffnete ein Strafverfahren gegen Prigozhin wegen Hochverrats. Zwei Flugzeuge des russischen Verteidigungsministeriums wurden von der Wagner-Kolonne abgeschossen (ein Mi-8-Hubschrauber und eine IL-22). Die globale Atmosphäre wurde durch den Speichelfluss aus Washington merklich feuchter.

Da kann man nicht parken, Kumpel

Dann hielt die Wagner-Kolonne an. Die weißrussische Regierung gab bekannt, dass mit Prigoschin und Putin ein Vergleich ausgehandelt worden sei. Das Büro von Lukaschenko erklärte, man habe sich auf die Unzulässigkeit eines blutigen Massakers auf dem Territorium Russlands geeinigt. Die Kolonne wich von der Straße nach Moskau ab und kehrte zu Wagners Feldlagern in der Ukraine zurück, und die in Rostow verbliebenen Wagner-Truppen packten zusammen und verließen das Land. Abgesehen von den Besatzungen der beiden abgeschossenen Flugzeuge wurde niemand getötet.

Die Spekulationen drehten sich natürlich sofort um die Bedingungen der Vereinbarung zwischen Prigoschin und dem Staat. Einige spekulierten, Putin habe sich bereit erklärt, Schoigu, Gerasimow oder beide aus ihren Ämtern zu entfernen (vielleicht war das die ganze Zeit der Sinn der Sache?). In Wirklichkeit waren die Bedingungen relativ lahm und antiklimaktisch:

Das Verfahren wegen Hochverrats gegen Prigoschin wurde eingestellt, und er sollte nach Belarus gehen.

Wagner-Kämpfer, die am Aufstand teilgenommen haben, werden nicht angeklagt und kehren zu ihren Einsätzen in der Ukraine zurück.

Wagner-Kämpfer, die nicht am Aufstand teilgenommen haben, sollen Verträge mit dem russischen Militär unterzeichnen (und damit Wagner verlassen und zu regulären Vertragssoldaten werden)

Ein vager Hinweis auf “Sicherheitsgarantien” für Wagner-Kämpfer

Das ist also alles sehr merkwürdig. Ein echter bewaffneter Aufstand mit Panzern und schweren Waffen (und nicht ein Mann mit einem Büffelkopfschmuck) mit einer Übernahme von Militäreinrichtungen, die von Lukaschenko zu einer plötzlichen Lösung gebracht wurde, und alles, was Prigoschin dafür bekommen zu haben scheint, war… freie Fahrt nach Belarus? Das ist in der Tat merkwürdig.

Versuchen wir also zu analysieren, was hier passiert ist, indem wir einen analytischen Rahmen verwenden, der nicht vordeterministisch ist – das heißt, gehen wir davon aus, dass weder die russische Allzuständigkeit noch der russische Regimewechsel und die neoliberale Kuscheligkeit garantiert sind.

Ich möchte damit beginnen, genau diese beiden ideologisch vorgegebenen Theorien anzusprechen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die behaupten, Russland stehe kurz davor, in einen Bürgerkrieg und einen Regimewechsel zu geraten, und auf der anderen Seite diejenigen, die meinen, das Ganze sei ein von der russischen Regierung vorgeplanter Psyop. Erstere wurden bereits dadurch diskreditiert, dass alle ihre dramatischen Vorhersagen innerhalb von 24 Stunden in sich zusammenfielen – Prigoschin führte tatsächlich keine metastasierende Meuterei an, stürzte Putin und erklärte sich selbst zu Zar Eugen I. Die andere extreme Theorie – die Psyop-Theorie – ist nach wie vor möglich, aber aus Gründen, die ich jetzt aufzählen werde, äußerst unwahrscheinlich.

Psyop-Szenarien

Es ist relativ einfach zu sagen: “Die Meuterei war ein Psyop”, ohne näher darauf einzugehen. Es ist trivialerweise offensichtlich, dass der Wagner-Aufstand die westliche Analyse “täuschte” – aber das ist nicht ipso facto ein Beweis dafür, dass der Aufstand inszeniert wurde, um den Westen zu täuschen. Wir müssen nach etwas Genauerem fragen – zu welchem Zweck könnte der Aufstand inszeniert worden sein?

Ich habe vier diskrete Theorien herausgearbeitet, die es zumindest wert sind, untersucht zu werden – lassen Sie uns einen Blick auf sie werfen und darüber sprechen, warum ich denke, dass sie alle letztendlich den Aufstand nicht zufriedenstellend erklären können.

Möglichkeit 1: Lebendiger Köder

Eine mögliche Erklärung – die ich recht häufig gesehen habe – ist die Vorstellung, dass Prigoschin und Putin den Aufstand inszeniert haben, um theoretische Netzwerke von Aufrührern, ausländischen Agenten und illoyalen Elementen aufzuspüren. Der Gedanke war wohl, dass Prigoschin ein kontrolliertes, aber kosmetisch realistisches Krisengefühl für den russischen Staat schaffen würde, das Putins Regierung verwundbar erscheinen ließe und verräterische und feindliche Parteien in ganz Russland dazu zwingen würde, sich zu offenbaren.

Konzeptionell läuft dies auf wenig mehr hinaus, als dass Putins Regierung vorgibt, ein verwundetes Tier zu sein, um die Aasfresser anzulocken, damit sie getötet werden können.

Ich glaube, dass diese Theorie bei den Menschen Anklang findet, weil sie Putin als einen äußerst gerissenen, machiavellistischen und paranoiden Führer darstellt. Das ist auch der Grund, warum ich sie für falsch halte. Putin hat ein hohes Maß an Legitimität aus seiner Fähigkeit geschöpft, den Krieg zu führen, ohne das tägliche Leben in Russland zu stören – es gibt keine Rationierung, keine Einberufungen, keine Einschränkungen der Bewegungsfreiheit usw. Tatsächlich kommt einer der größten Kritikpunkte an Putin von der Kriegspartei, die ihm vorwirft, er führe den Krieg aus Angst zu zaghaft und sei zu sehr mit der Aufrechterhaltung der Normalität in Russland beschäftigt.

Es erscheint daher widersprüchlich, dass ein Staatschef, der sehr darauf bedacht ist, die russische Gesellschaft nicht in einen Krieg zu stürzen, dann etwas so Destabilisierendes wie einen vorgetäuschten Aufstand inszeniert. Sollte die Wagner-Revolte tatsächlich eine Scharade gewesen sein, um andere verräterische und terroristische Elemente auszuräuchern, so ist sie zudem gründlich gescheitert – es gab keine Überläufer, keine zivilen Unruhen und keine Anprangerung Putins. Die Theorie der lebenden Köder besteht also aus mehreren Gründen den Schnuppertest nicht.

Option 2: Verdeckte Einsätze

Eine zweite Theorie besagt, dass der Wagner-Aufstand im Wesentlichen eine riesige Nebelwand war, um die Verlegung von Streitkräften um Russland herum zu ermöglichen. Der Gedanke ist wohl, dass, wenn bewaffnete Kolonnen scheinbar wild umherfliegen, die Menschen nicht bemerken, wenn russische Truppen in Stellung gehen, um beispielsweise Sumy oder Charkow anzugreifen. Diese Annahme wurde durch die Nachricht, dass Prigoschin nach Weißrussland gehen würde, nur kosmetisch untermauert. War das Ganze ein Trick, um die Verlegung von Wagner für eine Operation in der Westukraine zu verschleiern?

Das Problem mit dieser Denkweise ist dreifach. Erstens verkennt sie die Komplexität der Aufstellung einer Truppe für Operationen. Es geht nicht nur darum, eine Reihe von Lastwagen und Panzern in Stellung zu bringen – es gibt enorme logistische Anforderungen. Munition, Treibstoff, Infrastruktur im rückwärtigen Bereich – all das muss bereitgestellt werden. Das lässt sich nicht innerhalb von 24 Stunden unter dem vorübergehenden Deckmantel einer vorgetäuschten Meuterei bewerkstelligen.

Zweitens richtet sich der “Ablenkungseffekt” vor allem gegen die Medien und das Kommentariat, nicht gegen den militärischen Geheimdienst. Anders ausgedrückt: CNN und die New York Times waren definitiv auf den Wagner-Aufstand fixiert, aber amerikanische Satelliten überfliegen weiterhin das Kampfgebiet und die westliche ISR funktioniert noch. Prigoschins Eskapaden würden sie nicht davon abhalten, die Vorbereitungen für den Angriff auf eine neue Front zu beobachten.

Drittens und letztens sieht es nicht so aus, als würde Wagner Prigozhin nach Weißrussland begleiten – seine Reise ins Lukaschenko-Land sieht eher nach einem Exil als nach einer Verlegung der Wagner-Gruppe aus.

Option 3: Konstruierte Radikalisierung

Dies ist die übliche “Falsche-Flagge”-Theorie, die immer dann kursiert, wenn irgendwo etwas Schlimmes passiert. Sie ist ziemlich blasiert und banal geworden: “Putin hat den Aufstand inszeniert, um den Krieg zu eskalieren, die Mobilisierung zu erhöhen usw.”.

Das ergibt keinen Sinn und ist ziemlich leicht von der Hand zu weisen. Es gab echte ukrainische Angriffe innerhalb Russlands (einschließlich eines Drohnenangriffs auf den Kreml und grenzüberschreitender Vorstöße ukrainischer Streitkräfte). Wenn Putin den Krieg intensivieren wollte, hätte er jede dieser Gelegenheiten nutzen können. Der Gedanke, dass er lieber einen internen Aufstand inszenieren würde – mit dem Risiko einer weitreichenden Destabilisierung – als sich auf die Ukraine zu konzentrieren, ist lächerlich.

Option 4: Konsolidierung der Macht

Von allen Psyop-Theorien ist dies diejenige, die wahrscheinlich am ehesten zutrifft. Es gab zwei verschiedene Richtungen, die wir nacheinander behandeln werden.

Zu Beginn wurde spekuliert, dass Putin Prigoschin als Vorwand benutzt, um Schoigu und Gerasimow zu vertreiben. Ich hielt dies aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich.

Erstens glaube ich nicht, dass es einen stichhaltigen Grund gibt, diese Männer zu entlassen. Der russische Krieg war anfangs uneinheitlich, aber es gibt eine klare Tendenz zur Verbesserung der Rüstungsindustrie, da Schlüsselsysteme wie Lancet und Geran in immer größeren Mengen zur Verfügung stehen, und die russischen Streitkräfte machen gerade jetzt die Gegenoffensive der Ukraine zu Makulatur.

Zweitens: Wenn Putin entweder Schoigu oder Gerasimow absetzen wollte, wäre dies als Reaktion auf einen vorgetäuschten Aufstand der schlechteste Weg, da dies den Anschein erwecken würde, dass Putin sich den Forderungen eines Terroristen beugt. Denken Sie daran, dass Putin weder Schoigu noch Gerasimow öffentlich für ihr Verhalten im Krieg kritisiert hat. Öffentlich scheinen sie seine volle Rückendeckung zu haben. Könnte der Präsident sie wirklich als Reaktion auf Prigoschins Forderungen entlassen, ohne unglaublich schwach zu wirken? Viel besser wäre es, wenn Putin sie einfach aus eigenem Antrieb entlassen würde – und damit sich selbst und nicht Prigoschin zum Königsmacher machen würde.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es allerdings nicht so aus, als würden Schoigu oder Gerasimow ihre Posten verlieren. Dies führte dazu, dass die Theorie der “Machtkonsolidierung” auf eine zweite Denkrichtung umschwenkte: Putin wollte mit Prigoschin im Wesentlichen das russische politische System einem Stresstest unterziehen, um zu sehen, wie die regionale Verwaltung und die Armeeführung reagieren würden.

Damit wird der Aufstand wie eine Feuerwehrübung behandelt – man löst den Alarm aus, schaut, wie alle reagieren, und notiert, wer die Anweisungen befolgt hat. Natürlich kamen russische Politiker aus dem Unterholz gekrochen, um ihre Unterstützung für Putin zu bekräftigen und Wagner anzuprangern – mit dem für Russland typischen Flair, wie der Gouverneur von Twer, der Prigoschin zum Selbstmord aufrief. Dies verleiht der Idee, dass Putin seine Untergebenen auf die Probe stellen wollte, vielleicht mehr Glaubwürdigkeit.

Aber auch diese Theorie lässt meiner Meinung nach einige wichtige Punkte außer Acht. Zunächst einmal schien Russland intern sehr stabil zu sein. Putin sah sich keiner Opposition oder Gegenwehr gegenüber, es gab keine zivilen Unruhen, keine Meutereien in der Armee, keine Kritik von hochrangigen politischen Persönlichkeiten – es ist nicht klar, warum er das Bedürfnis verspüren sollte, das Land zu erschüttern, nur um die Loyalität des politischen Apparates zu testen. Vielleicht halten Sie ihn für eine hyperparanoide Stalin-Figur, die sich dazu getrieben fühlt, mit dem Land Psychospielchen zu treiben, aber das passt wirklich nicht zu seinem Verhaltensmuster. Zweitens ist der Verlauf des Krieges im Moment überwiegend zu Gunsten Russlands, da der Sieg bei Bakhmut noch frisch im Gedächtnis der Öffentlichkeit ist und die Gegenoffensive der Ukraine mehr und mehr wie eine militärische Pleite der Weltgeschichte aussieht. Es macht wenig Sinn, warum Putin gerade jetzt, wo die Dinge für Russland sehr gut laufen, eine Granate abwerfen will, nur um die Reaktionszeit zu testen.

Letztendlich denke ich, dass alle diese “Psyop”-Theorien sehr schwach sind, wenn man sie nach bestem Wissen und Gewissen unter ihren eigenen Bedingungen bewertet. Ihre Fehler haben einen gemeinsamen Nenner. Die Dinge laufen sehr gut für Russland, die Armee leistet hervorragende Arbeit bei der anhaltenden Niederlage der ukrainischen Gegenoffensive, es gibt keine inneren Unruhen oder Ungleichgewichte, und die Wirtschaft wächst. Die Psyop-Gedankengänge gehen davon aus, dass Putin in einer Zeit, in der die Dinge gut laufen, ein enormes Risiko eingehen würde, indem er eine gefälschte Meuterei für vernachlässigbare Gewinne inszeniert und damit nicht nur Unruhen und Blutvergießen riskiert, sondern auch Russlands Image der Stabilität und Zuverlässigkeit im Ausland beschädigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Putin-Mannschaft allwissend und in der Lage ist, ein hochkomplexes Täuschungsmanöver durchzuführen. Ich glaube nicht, dass die russische Regierung allwissend ist. Ich denke, dass sie einfach nur normal kompetent ist – zu kompetent, um eine solche hochriskante und wenig lohnende Aktion durchzuführen.

Was Prigoschin will

Manchmal denke ich, dass der westliche Prädeterminismus des “Endes der Geschichte” (in dem die gesamte Geschichte ein unaufhaltsamer Marsch in Richtung globaler neoliberaler performativer Demokratie ist und die endgültige Befreiung und das Glück der gesamten Menschheit verkündet wird, wenn die siegreiche Stolzflagge in Moskau, Peking, Teheran und Pjöngjang weht) im Wesentlichen eine geopolitische Entsprechung zu Jurassic Park ist – eine ergreifende Geschichte von Hybris und Untergang (und einer meiner Lieblingsfilme).

Das analytische Modell der Schöpfer von Jurassic Park ging davon aus, dass die Dinosaurier – Kreaturen, über die sie praktisch nichts wussten – sich im Laufe der Zeit wie Zootiere den Kontrollroutinen unterwerfen würden. Geblendet von der Illusion der Kontrolle und der theoretischen Stabilität ihrer Systeme (die als stabil galten, weil sie so konzipiert waren), wurde die Tatsache, dass der Tyrannosaurus über eine eigene Intelligenz und einen eigenen Willen verfügte, nicht anerkannt.

Ich denke, dass Jewgeni Prigoschin ein bisschen wie der Tyrannosaurus in Jurassic Park ist. Sowohl der westliche neoliberale Apparat als auch die russischen vierdimensionalen Planer scheinen Prigoschin als ein Rädchen zu betrachten, das dazu da ist, die Funktion ihres Weltmodells auszuführen. Ob es sich bei diesem Modell um den langen Marsch der Geschichte auf die Demokratie und den letzten Menschen oder um einen brillanten und nuancierten Masterplan Putins zur Zerstörung der unipolaren atlantischen Welt handelt, spielt keine große Rolle – beide neigen dazu, Prigoschins Handlungsfähigkeit zu negieren und ihn zu einem Sklaven des Modells zu machen. Aber vielleicht ist er ein Tyranosaurus, mit einer Intelligenz und einem Willen, die eine innere Richtung haben, die unseren Weltmodellen gleichgültig ist. Vielleicht hat er den Zaun aus seinen eigenen Gründen niedergerissen.

Ein Möchtegern-Lenin? Oder nur ein Mann, der mit dem Rücken zur Wand steht?

Wir müssen darauf zurückkommen, wer Prigoschin ist, und was Wagner ist.

Für Prigoschin ist Wagner in erster Linie ein Geschäft, das ihm vor allem in Afrika viel Geld eingebracht hat. Der Wert von Wagner (im grundlegendsten Sinne) ergibt sich aus seiner hohen Kampfkraft und seinem einzigartigen Status als von den russischen Streitkräften unabhängige Einheit. Jede Bedrohung eines dieser beiden Faktoren stellt für Prigoschin eine finanzielle und statusmäßige Katastrophe dar.

In jüngster Zeit haben die Entwicklungen im Krieg eine existenzielle Bedrohung für die Wagner-Gruppe als lebensfähiges PMC erkennen lassen. Dies sind insbesondere:

Ein konzertierter Vorstoß der russischen Regierung, die Wagner-Kämpfer zu zwingen, Verträge mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Damit droht die Auflösung der Wagner-Gruppe als unabhängige Organisation und ihre vollständige Eingliederung in das reguläre russische Militär.

Wagner verliert den Personalzuwachs aus den Einberufungen des letzten Jahres (einschließlich der Sträflinge). Diese Wehrpflichtigen bildeten ein enormes Arbeitskräftepolster, das es Wagner ermöglichte, die umfangreichen Kämpfe in Bakhmut zu schultern, aber viele von ihnen haben ihre Dienstzeit beendet.

Dies bedeutet, dass Wagner an zwei Fronten mit einer möglichen Zerstörung konfrontiert ist. Auf institutioneller Ebene will die russische Regierung die Unabhängigkeit von Wagner im Wesentlichen neutralisieren, indem sie es in das Verteidigungsministerium integriert. Aus der Sicht Prigoschins bedeutet dies im Wesentlichen die Verstaatlichung seines Unternehmens.

Außerdem will Prigoschin eine verschlankte Wagner-Truppe (die durch den Wegfall der Wehrpflichtigen auf die Größe eines Armeekorps vergrößert wurde) nicht in den Kampf in der Ukraine schicken. Sobald Wagner bis auf seinen Kern aus erfahrenen Nassarbeitern reduziert ist, werden die Verluste in der Ukraine direkt die Lebensfähigkeit von Wagner beeinträchtigen.

Mit anderen Worten, Prigoschin und die Behörden sind in eine Sackgasse geraten. Was Prigoschin wahrscheinlich am meisten wollte, war, den in Bakhmut gewonnenen Ruhm zu nutzen, um Wagner zurück nach Afrika zu bringen und wieder viel Geld zu verdienen. Was er nicht wollte, war die Eingliederung seiner PMC in das russische Militär oder die Zermürbung seines Kerns von tödlichen Profis in einer weiteren großen Schlacht in der Ukraine. Das Verteidigungsministerium hingegen möchte die Wagner-Kämpfer unbedingt in die reguläre Armee integrieren und sie einsetzen, um die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu besiegen.

Wir haben also einen klaren Interessenkonflikt.

Aber was kann Prigoschin dagegen tun? Er hat keinerlei institutionelle Macht, und Wagner ist in Bezug auf Ausrüstung, Nachschub, ISR und vieles mehr vom Verteidigungsministerium abhängig. Darüber hinaus unterstehen Prigoschins persönliches Vermögen und seine Familie der Gerichtsbarkeit des russischen Staates. Er hat nur sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten. Es gibt wirklich nur wenige Dinge, die er tun kann. Er kann Videos aufnehmen, um das Verteidigungsministerium in Verlegenheit zu bringen, zu belästigen und zu entwürdigen. Natürlich ist es wahrscheinlich unklug, Putin in diesen Tiraden direkt anzugreifen, und es könnte nicht gut ankommen, einfache russische Soldaten zu beleidigen. Daher müssen diese Angriffe genau auf die Art von bürokratischen Oberhäuptern abzielen, die die russische Öffentlichkeit nicht mag – Männer wie Schoigu und Gerasimow.

Abgesehen von diesen Videowutausbrüchen gab es für Prigoschin nur eine einzige Möglichkeit, die institutionelle Übernahme Wagners zu stoppen: einen bewaffneten Protest. Er wollte so viele Männer wie möglich dazu bringen, sich ihm anzuschließen, eine Aktion zu starten und zu sehen, ob der Staat genug erschüttert werden könnte, um ihm den gewünschten Deal zu geben.

Das klingt natürlich seltsam. Sie haben schon von Kanonenbootdiplomatie gehört – jetzt sehen wir Vertragsverhandlungen mit Panzern. Es ist jedoch klar, dass der Streit über die Unabhängigkeit und den Status Wagners gegenüber den russischen Militäreinrichtungen im Mittelpunkt dieser Angelegenheit stand. Anfang dieses Monats kündigte Prigoschin an, dass er sich über einen Befehl des Präsidenten hinwegsetzen wolle, der seine Kampfflugzeuge zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem Verteidigungsministerium bis zum 1. Juli verpflichtete.

Die Erklärung Prigoschins von heute Morgen (Montag, 26. Juni) war jedoch äußerst aufschlussreich. Sie konzentrierte sich fast ausschließlich auf seinen zentralen Vorwurf: Wagner werde in das institutionelle Militär eingegliedert werden. Er führt dies zwar nicht zu Ende und merkt an, dass dies sein hochprofitables Unternehmen verstaatlichen würde, aber seine Kommentare lassen keinen Zweifel an seiner Motivation. Hier sind einige wichtige Punkte, die er anführt:

Wagner wollte keine Verträge mit dem Verteidigungsministerium abschließen.

Die Eingliederung in das Verteidigungsministerium würde das Ende von Wagner bedeuten: “Diese Einheit sollte am 1. Juli aufhören zu existieren.”

“Das Ziel unserer Kampagne war es, die Zerstörung der Wagner-Gruppe zu verhindern.”

Aber was glaubte Prigoschin, was passieren würde? Was war sein optimistisches Szenario? Wahrscheinlich hoffte er, dass die allgemeine Stimmung gegen Bürokratie und Korruption in Verbindung mit Wagners Popularität und Ruhm zu einem Aufschwung der Unterstützung für die Gruppe führen würde, der die Regierung in die Lage versetzen würde, die Unabhängigkeit Wagners zu akzeptieren.

Es war eine mutige Entscheidung. Angesichts der institutionellen Absorption setzte Prigoschin auf eine maßvolle Destabilisierungskampagne, die das Land gerade genug erschüttern würde, um Putin zu einem Deal zu bewegen. Prigoschin mag sich eingeredet haben, dass dies ein kluger und entscheidender Schachzug war, der die Dinge zu seinen Gunsten wenden konnte. Ich glaube eher, dass sie gar nicht gewürfelt haben. Sie haben mit Karten gespielt, und Prigoschin hatte nichts auf der Hand.

Russlands Krisenmanagement

Dies ist der Teil des Artikels, bei dem ich vermute, dass ich Federn lassen und mir den Vorwurf der “Bewältigung” einhandeln werde – so sei es. Bringen wir es einfach mal auf den Punkt:

Russland hat den Wagner-Aufstand sehr gut gemeistert, und die Bewältigung der Krise lässt auf ein hohes Maß an staatlicher Stabilität schließen.

Damit will ich nicht sagen, dass der Aufstand gut für Russland war. Er war in mehrfacher Hinsicht eindeutig negativ. Russische Flugzeuge wurden von Wagner abgeschossen und russische Piloten wurden getötet. Prigoschin durfte dann gehen, nachdem er diese Todesfälle verursacht hatte – ein Schandfleck für die Regierung. Es herrschte weit verbreitete Verwirrung, was der Moral nicht zuträglich ist, und die Operationen im südlichen Militärbezirk wurden durch Wagners Besetzung von Rostow gestört.

Alles in allem war dies kein gutes Wochenende für Russland. Es war eine Krise, aber es war eine Krise, die der Staat insgesamt gut gemeistert und die Schattenseiten abgemildert hat – vielleicht hat er sogar ein oder zwei Gläser Limonade aus Prigoschins Zitronen gemacht. Es passt vielleicht ein wenig, dass Schoigu früher Minister für Notstandssituationen (im Wesentlichen Katastrophenhilfe) war. Katastrophen sind nie gut, aber es ist immer besser, sie gut zu bewältigen, wenn sie passieren.

Die Reaktion des Staates war eigentlich ziemlich einfach: Prigoschin sollte es darauf ankommen lassen.

Prigoschin fuhr mit seiner Kolonne in Richtung Moskau – aber was sollte er tun, wenn er dort ankam? Die russische Nationalgarde bereitete sich darauf vor, sie an der Einfahrt in die Stadt zu hindern. Würde Wagner Moskau angreifen? Würden sie auf die Nationalgardisten schießen? Würden sie den Kreml stürmen oder die Basilius-Kirche beschießen? Dies würde unweigerlich zum Tod aller Beteiligten führen. Ohne eigenen Nachschub oder Beschaffung kann Wagner die russischen Streitkräfte nicht erfolgreich bekämpfen und könnte sich wahrscheinlich nicht länger als ein oder zwei Tage selbst versorgen.

Das Problem mit Prigoschins Ansatz ist, dass die Pantomime eines Staatsstreichs nicht funktioniert, wenn man nicht bereit ist, tatsächlich einen Staatsstreich zu versuchen – und ein Staatsstreich funktioniert nur, wenn die institutionellen Behörden auf seiner Seite stehen. Es ist nicht so, dass Prigoschin mit einem Panzer zu Lenins Mausoleum fahren und den Bundesministerien und den Streitkräften Befehle erteilen könnte. Ein Staatsstreich erfordert die Kontrolle über die institutionellen Hebel der Macht – regionale Gouverneursämter, Ministerien und das Offizierskorps der Streitkräfte.

Prigoschin verfügte nicht nur nicht über all dies, sondern der gesamte Machtapparat denunzierte ihn, verachtete ihn und brandmarkte ihn als Verräter. Nachdem er sich durch Meuterei in eine Sackgasse manövriert hatte, blieb ihm nur die Wahl, entweder ein Feuergefecht vor Moskau zu beginnen und garantiert als verräterischer Terrorist in die Geschichte einzugehen, oder sich zu ergeben. Es ist wahrscheinlich, dass der Abschuss eines russischen Flugzeugs durch die Wagner-Kolonne (den Prigoschin später als “Fehler” bezeichnete) ihn erschreckte und ihm bestätigte, dass er zu weit gegangen war und keinen Ausweg mehr sah. Wenn Ihr Gegner mitgeht und Sie nichts auf der Hand haben, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als auszusteigen.

Betrachten Sie nun einen Moment lang die aktuelle Szene in Russland. Eine Panzerkolonne fuhr auf die Hauptstadt zu. Wie reagierten der russische Staat und die russische Bevölkerung? Behörden auf allen Ebenen verurteilten öffentlich den Aufstand und erklärten ihre Unterstützung für den Präsidenten. Es gab keine Überläufer, weder bei den militärischen Einheiten noch in der zivilen Verwaltung. Es gab keine zivilen Unruhen, keine Plünderungen, keinen Verlust auch nur der grundlegenden staatlichen Kontrolle im Land. Vergleichen Sie die Szenen in Russland während einer bewaffneten Rebellion mit denen in den Vereinigten Staaten im Sommer 2020. Welches Land ist nun stabiler?

Letztendlich ist es der Regierung gelungen, eine Krisensituation, die leicht in ein erhebliches Blutvergießen hätte ausarten können, zu entschärfen, ohne dass dabei Menschen ums Leben gekommen wären, abgesehen von den Besatzungen der beiden abgeschossenen Flugzeuge (deren Todesfälle nicht verharmlost werden sollten und die als Opfer von Prigoschins Ehrgeiz in Erinnerung bleiben müssen). Außerdem laufen die Bedingungen der “Einigung” auf wenig mehr als eine Kapitulation Prigoschins hinaus. Er selbst scheint in einer Art Halb-Exil in Weißrussland zu leben (wo er möglicherweise auf einen Trotzki-Eispickel-Moment wartet), und es sieht so aus, als würde die Mehrheit der Wagner-Leute Verträge unterzeichnen und in das institutionelle russische Militär eingegliedert werden. Ausgehend von der Rede, die Putin heute Abend gehalten hat (vor fünfzehn Minuten, als dieser Text geschrieben wurde), haben die Wagner-Kämpfer nur drei Möglichkeiten: Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen, sich auflösen und nach Hause gehen oder sich Prigoschin im belarussischen Exil anschließen (vermutlich ohne ihre Ausrüstung). Was den institutionellen Status von Wagner betrifft, so hat Prigoschin verloren und der Staat gewonnen. Wagner als unabhängiger Kampfverband ist am Ende.

Wir müssen natürlich ehrlich sein, was die Schäden des Aufstandes angeht.

Prigoschin hat russische Soldaten getötet, als seine Kolonne diese Flugzeuge abgeschossen hat, und dann wurde die Anklage wegen Hochverrats fallen gelassen. Man kann natürlich sagen, dass eine friedliche Lösung weiteres Blutvergießen verhindert hat, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er russische Soldaten getötet hat und ungestraft davonkommt. Dies ist ein Versagen, das sowohl eine moralische als auch eine institutionelle Legitimitätsdimension hat.

Darüber hinaus sollte diese ganze Episode als ergreifende Lektion über die inhärente Instabilität dienen, die entsteht, wenn man sich auf Söldnergruppen verlässt, die außerhalb der formalen militärischen Institutionen operieren. Es gibt viele solcher Gruppen in Russland, nicht nur Wagner, und es wäre ein Fehler, wenn die Regierung nicht entschlossen handeln würde, um ihre Unabhängigkeit zu beseitigen. Andernfalls warten sie nur darauf, dass so etwas wieder passiert – möglicherweise mit einem weitaus explosiveren Ergebnis.

Im Großen und Ganzen scheint es jedoch unbestreitbar, dass die Regierung mit einer extremen Krise recht kompetent umgegangen ist. Entgegen der neuen westlichen Sichtweise, wonach die Wagner-Revolte die Schwäche der Regierung Putin offenbart habe, deuten die Einheit des Staates, die Gelassenheit des Volkes und die besonnene Strategie der Deeskalation darauf hin, dass der russische Staat stabil ist.

Fazit: 1917

Einer der universellsten und beliebtesten Zeitvertreibe der Menschheit ist es, schlechte historische Vergleiche zu ziehen, und dieser Prozess war am vergangenen Wochenende sicherlich in vollem Gange. Der beliebteste Vergleich war natürlich, den Aufstand von Prigoschin mit dem Sturz des Zaren im Jahr 1917 zu vergleichen.

Das Problem dabei ist, dass diese Analogie eine perfekte Umkehrung der Wahrheit ist.

Der Zar stürzte 1917, weil er sich im Hauptquartier der Armee weit weg von der Hauptstadt aufhielt. In seiner Abwesenheit führte eine Meuterei der Garnison in Petrograd (Petersburg) zum Zusammenbruch der Regierungsgewalt, die dann von einem neuen, von der Staatsduma gebildeten Kabinett wieder aufgenommen wurde. Staatsstreiche werden nicht durch sinnloses Blutvergießen erreicht. Was am meisten zählt, ist die grundlegende Frage der bürokratischen Autorität, denn das ist es, was es bedeutet, zu regieren. Wenn Sie zum Telefon greifen und die Stilllegung einer Eisenbahnlinie anordnen, wenn Sie eine Militäreinheit in Bereitschaft versetzen, wenn Sie einen Kaufauftrag für Lebensmittel, Granaten oder Medikamente erteilen – werden diese Anweisungen dann auch befolgt?

Es war trivialerweise offensichtlich, dass Prigoschin weder die Kraft, noch die institutionelle Unterstützung, noch den wirklichen Willen hatte, die Macht an sich zu reißen, und die Vorstellung, dass er einen echten Putschversuch unternahm, war absurd. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass es Wagner gelungen ist, sich durch die russische Nationalgarde nach Moskau durchzuschlagen. Prigoschin stürmt das Verteidigungsministerium – er verhaftet Schoigu und setzt sich auf dessen Stuhl. Glauben wir wirklich, dass die Armee im Feld plötzlich seine Befehle befolgen würde? Es ist kein Zauberstuhl. Die Macht ist nur im Falle eines totalen Zusammenbruchs des Staates greifbar, und was wir in Russland gesehen haben, war das Gegenteil – wir sahen, wie der Staat seine Reihen schloss.

Am Ende bleiben also sowohl das neoliberale Kommentariat als auch die russischen Planverfechter mit einer unbefriedigenden Sicht der Dinge zurück. Prigoschin ist weder der Vorbote eines Regimewechsels noch eine Figur in Putins vierdimensionalem Schachspiel. Er ist einfach ein launischer und äußerst verantwortungsloser Mann, der sah, dass ihm sein privates Militärunternehmen weggenommen werden sollte, und beschloss, extreme und kriminelle Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern. Er war ein Kartenspieler, der nichts in der Hand hatte und beschloss, sich mit einem Bluff aus einer Ecke herauszuwinden – bis sein Bluff aufflog.Übersetzt mit Deepl.com

