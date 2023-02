Ein sehr interessantes Interview Evelyn Hecht-Galinski

Russischer Botschafter in Indien: Westliche Diplomatie ist unreif und unfähig zum Dialog

Anlässlich des Tages der russischen Diplomaten, der am 10. Februar weltweit in den Auslandsvertretungen des Landes begangen wurde, sprach Alipow mit RT über eine Reihe von Themen, die von den Herausforderungen für Diplomaten nach dem Beginn der Moskauer Militäroperation in der Ukraine bis hin zu indisch-russischen Verteidigungsabkommen und dem Weg zu einer multipolaren Welt sowie dem Aufstieg des Globalen Südens reichen.

RT: Dieses Jahr war für die russische Diplomatie nach dem Beginn der militärischen Operation im Donbass sicherlich nicht einfach. Aber haben die russischen Diplomaten in Indien und anderen asiatischen Ländern das auch gespürt? Wie hat sich die Operation auf Ihre persönliche Arbeit ausgewirkt?

Denis Alipow: Das vergangene Jahr war in der Tat ungewöhnlich. Die Intensität, die Herausforderungen und der Umfang der Arbeit des russischen diplomatischen Dienstes haben erheblich zugenommen.

In Indien agiert die russische Botschaft in einem völlig anderen Umfeld als in Europa und den USA, die sich dafür entschieden haben, die Beziehungen zu Russland fast vollständig einzufrieren. Meiner Ansicht nach spiegelt dies die Unreife der westlichen Diplomatie wider, die in Zeiten der Krise, die sie selbst verursacht hat, nicht zu Dialog und Kompromiss fähig ist – wie die hinterlistige Untergrabung des Verhandlungsprozesses über die Ukraine zeigt.

Wir haben die enge Kommunikation mit der indischen Regierung aufrechterhalten und bauen unser Engagement in der Öffentlichkeit kontinuierlich aus. Dies ist ein Zeichen für den freundschaftlichen und strategischen Charakter unserer traditionellen Partnerschaft. Im Jahr 2022 haben wir eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik bei verschiedenen Formen des Austausches und ein zunehmendes Interesse an der Erkundung neuer Wege im Handel festgestellt. Unser Dialog über politische und strategische Fragen sowie über Verteidigungsfragen und andere sensible Bereiche ist äußerst offen und intensiv.

RT: Haben Sie das Gefühl, dass eine neue Weltordnung im Entstehen begriffen ist? Wenn ja, wie wird sie aussehen? Und welchen Platz werden die BRICS, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und andere Organisationen, in denen Russland und Indien als gleichberechtigte Partner auftreten, in dieser Welt einnehmen?

Denis Alipow: Es ist offensichtlich, dass sich die Entwicklung hin zu einer multipolaren Weltordnung beschleunigt hat. Der Einfluss Indiens, Chinas, Brasiliens und Südafrikas auf die globale Entscheidungsfindung hat dramatisch zugenommen. Es gibt keinen Weg zurück zum westlich orientierten Globalisierungsmodell, das keine dauerhafte Stabilität und nachhaltige Entwicklung gewährleisten konnte. Die USA hingegen scheinen nicht in der Lage zu sein, ihre Hegemonie aufzugeben, und setzen weiterhin auf eine konfrontative Agenda, indem sie mit zweierlei Maß messen und sich in innere Angelegenheiten einmischen. Sie agieren zwar etwas subtiler, indem sie sich mit anderen Ländern auf das Konzept der sogenannten “regelbasierten Ordnung” einlassen, verbergen aber nicht ihre Absicht, eine neue internationale Ordnung nach westlichem Muster zu schaffen. Natürlich untergraben diese Maßnahmen das bestehende System des internationalen Rechts, das auf der UN-Charta beruht, in der alle Länder als gleichberechtigt gelten.

Im Gegenteil, Russland und die Mehrheit der gleichgesinnten Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika stehen für eine gleichberechtigte multipolare Weltordnung, die auf der zentralen Rolle der UNO und des Völkerrechts beruht. Die Agenda der BRICS und der SOZ ist sehr stark darauf ausgerichtet, was sich in einer wachsenden Zahl neuer Kandidaten widerspiegelt, die diesen Vereinigungen beitreten wollen.

Der derzeitige indische G20-Vorsitz ist ein wichtiges Beispiel dafür. Indien widersetzt sich den Versuchen, dieses wichtige Forum zu politisieren, und setzt sich für die Rolle der Entwicklungsländer ein, die am meisten unter den Energie- und Nahrungsmittelkrisen und den Unterbrechungen der Lieferketten leiden, die durch die einseitigen westlichen Sanktionen verursacht wurden.

RT: Indien ist bereits ein wichtiger Partner für Russland. Erwarten Sie, dass seine Rolle in den kommenden Jahren neben Moskaus erneuter Konzentration auf den Globalen Süden zunehmen wird?

Denis Alipow: In den 75 Jahren diplomatischer Beziehungen hat Indien einen besonderen Schwerpunkt in der russischen Außenpolitik beibehalten, was sich in stolzen Meilensteinen in den Bereichen Industrie, Wissenschaft, Verteidigung, Energie, Kernenergie, Raumfahrt und humanitäre Beziehungen zeigt. Unsere Zusammenarbeit war immer von gegenseitigem Nutzen und hat sich gegenseitig ergänzt. Wir haben keine politischen Differenzen, aber den gemeinsamen Wunsch, unsere Partnerschaft, die 2010 einen besonderen und privilegierten Status erhielt, weiter zu vertiefen und zu diversifizieren.

Es liegt auf der Hand, dass die Rolle Indiens in regionalen und globalen Angelegenheiten zunimmt, da Russland den Schwerpunkt auf seine Partner im Osten und im Globalen Süden gelegt hat. Das Epizentrum der Weltpolitik und der wirtschaftlichen Entwicklung hat sich eindeutig nach Osten verlagert, was eine gleichmäßigere und ausgewogenere Verteilung der Macht erleichtern wird. Russland, das selbst eine Nation des Ostens und des Pazifiks ist, wird zusammen mit Indien eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen.

RT: Wie ist der neueste Stand der Produktion von T-90-Panzern, Suchoi-30MKI-Kampfjets, AK-203-Sturmgewehren und anderen Waffen im Rahmen der “Make in India”-Initiative von Neu-Delhi? Wie ist der Stand des gemeinsamen Projekts zur Herstellung von “BrahMos“-Überschall-Marschflugkörpern und zur Lieferung von S-400-Raketensystemen?

Denis Alipow: Die russisch-indische Verteidigungszusammenarbeit ist die stärkste Säule der bilateralen besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft. Sie hat einen jahrzehntelangen und bewährten Hintergrund und bleibt beispiellos. Sie spiegelt ein einzigartiges und tief verwurzeltes Vertrauen zwischen unseren Ländern und die Entschlossenheit wider, weiterzumachen. Im Gegensatz zu anderen Ländern bietet Russland ein Höchstmaß an Transfer von fortgeschrittenen Verteidigungstechnologien.

Wir sind in der Tat stolz auf unsere Erfolge, die weit über die traditionellen Käufer-Verkäufer-Beziehungen hinausgehen. Dazu gehören die sehr erfolgreiche Lizenzproduktion von T-90-Panzern, Su-30MKI-Kampfflugzeugen und anderen Rüstungsgütern und -komponenten in Indien sowie Joint Ventures zur Herstellung von BrahMos-Raketen und AK-203-Sturmgewehren. Diese Zusammenarbeit trägt wesentlich zu den indischen Verteidigungskapazitäten bei und entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der Initiativen “Make in India” und “Self-reliant India” (“Atmanirbhar Bharat”).

Wir verpflichten uns, alle unsere Vereinbarungen, einschließlich der Lieferung von S-400-Raketensystemen, fristgerecht umzusetzen. Unser Dialog ist umfassend und zukunftsorientiert. Wir führen ihn im Rahmen der bilateralen zwischenstaatlichen Kommission für militärische und militärisch-technische Zusammenarbeit fort. Unsere Teilnahme an speziellen internationalen Veranstaltungen in beiden Ländern ist enorm. In diesem Sinne gehört Russland zu den aktivsten Teilnehmern an der derzeit in Bangalore stattfindenden Messe “Aero India 2023” (13. bis 17. Februar 2023).

RT: Wie unterstützt Russland Indiens Bewerbung um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?

Denis Alipow: Unsere beiden Länder führen einen intensiven und gründlichen Dialog und koordinieren sich im Rahmen der Vereinten Nationen, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die internationale Gemeinschaft gegenübersieht, einschließlich der Fragen der UN-Reform. Wir teilen den Standpunkt, dass der UN-Sicherheitsrat an die neuen Realitäten der entstehenden multipolaren Weltordnung angepasst werden muss, wobei die Entwicklungsländer Asiens, Afrikas und Lateinamerikas stärker vertreten sein sollten. Russland unterstützt konsequent Indiens Bewerbung um eine ständige Mitgliedschaft im erweiterten UN-Sicherheitsrat. Die nichtständige Mitgliedschaft Indiens im Rat in den Jahren 2021 und 2022, einschließlich des indischen Vorsitzes im August 2021 und Dezember 2022, hat Indiens Glaubwürdigkeit nachdrücklich bestätigt. Wir führen derzeit vertrauensvolle und eingehende Gespräche darüber, wobei wir uns bewusst sind, dass es sich um einen umfassenden Prozess handeln sollte. Es ist ein größtmöglicher Konsens erforderlich, um eine Spaltung der Vereinten Nationen und eine Überrepräsentation der westlichen Länder zu vermeiden, die bereits in vielen Gremien, auch im UN-Sicherheitsrat, dominieren.

Joydeep Sen Gupta ist Asien-Redakteur bei RT.

