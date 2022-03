Ich habe mich schon lange gefragt, wie lange Russland diese “grobe Verletzung der Souveränität Syriens” hinnehmen würde

Russischer Botschafter Jefimow in Syrien: “Israel provoziert uns zu einer Reaktion”

Russland droht Israel mit einer Reaktion, wenn Tel Aviv weiterhin Luftangriffe gegen Syrien durchführt. Die Meldung erfolgte inmitten der andauernden russischen Militäroperation in der Ukraine, die Israel kürzlich vor der UN-Vollversammlung verurteilt hatte.

Der russische Botschafter in Syrien, Alexander Jefimow, warnte am Donnerstag, dass die israelischen Angriffe auf Syrien Russland zu einer Reaktion “provozieren”. Die Äußerung des Botschafters war eine der schärfsten Verurteilungen der israelischen Luftangriffe auf Syrien durch die Kremlführung in letzter Zeit.

Jefimow beschwerte sich außerdem darüber, dass die israelischen Angriffe darauf abzielten, die Spannungen eskalieren zu lassen, wobei sie dem Westen in die Hände spielten, der weitere militärische Aktivitäten in Syrien durchführen könne. Die Erklärung erfolgte inmitten der andauernden russischen Operation in der Ukraine, die israelische Beamte vor Kurzem vor UN-Vollversammlung verurteilt hatten.

Israel hatte bereits zuvor Hunderte Tonnen humanitärer Hilfe für die Ukraine bereitgestellt und ein Feldkrankenhaus im Land eröffnet, während Tel Aviv bislang keine Waffen an die Ukraine lieferte. Israel ist aus taktischen Gründen vom Wohlwollen Moskaus abhängig, insbesondere in den Konflikten mit Syrien und Iran. Israel versucht, seine Neutralität in der Ukraine-Frage so weit wie möglich beizubehalten, da das Land seit der russischen Militärintervention auf Wunsch Syriens im Jahre 2015 nach eigenen Angaben eine funktionierende Sicherheitskoordination mit Russland pflegt.

Die israelischen Angriffe auf Syrien sind nach der Darstellung der israelischen Armee hauptsächlich darauf ausgerichtet, den Ausbau des angeblichen “iranischen Einflusses” in Syrien abzuwenden und Waffentransporte über Syrien an die Hisbollah zu unterbinden. Tel Aviv behauptete kürzlich, Israel und Russland hätten sich auf einen “Konfliktlösungsmechanismus” für israelische Angriffe auf eine mutmaßliche iranische Militäranlage und Waffenkonvois in Syrien geeinigt. Die syrische Regierung in Damaskus appellierte mehrfach an den UN-Sicherheitsrat, Druck auf Tel Aviv auszuüben, damit die Souveränität Syriens nicht länger durch Israel systematisch verletzt werde.

Russland verurteilt Israels “grobe Verletzung der Souveränität Syriens” nach Luftangriffen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums sagt, dass die Israel zugeschriebenen Angriffe in Syrien, wo die russischen Streitkräfte Präsident Assad unterstützen, “eine scharfe Eskalation der Spannungen auslösen” und Passagierflüge gefährden könnten.

https://www.haaretz.com/israel-news/russia-decries-israel-s-crude-violations-of-syria-s-sovreignty-after-airstrikes-1.10605745



Bild: Schäden durch einen israelischen Angriff im Raum Damaskus, diese Woche.Credit: SANA

Schon im Februar hatte sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, zutiefst besorgt über “Israels anhaltende Angriffe auf Ziele in Syrien” gezeigt

Sie wurde von der russischen Nachrichtenagentur TASS mit den Worten zitiert, dass die Angriffe “eine scharfe Eskalation der Spannungen auslösen könnten” und dass sie internationale Passagierflüge gefährdeten.

Russland wende sich “systematisch und entschieden gegen Versuche, Syrien in einen Schauplatz bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen Drittländern zu verwandeln”, so Sacharova weiter. “Wir fordern die israelische Seite noch einmal eindringlich auf, von einer solchen Gewaltanwendung abzusehen.”

Ihre Äußerungen erfolgten einen Tag nach einem israelischen Luftangriff auf syrisches Gebiet, nachdem eine syrische Flugabwehrrakete im israelischen Luftraum explodiert war. Die syrische Rakete wurde nach Angaben der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur SANA als Reaktion auf einen israelischen Luftangriff abgefeuert. Es war nicht klar, was das Ziel des ersten Angriffs war, was Israel nicht bestätigt hat.

Nachdem die Flugabwehrrakete Raketenwarnsirenen ausgelöst hatte, griffen israelische Streitkräfte syrische Radaranlagen und Flugabwehrbatterien an, darunter nach Angaben des Sprechers der israelischen Streitkräfte auch diejenige, die Raketen auf israelische Flugzeuge abfeuerte. Bei dem israelischen Angriff wurden ein syrischer Soldat getötet und fünf weitere verwundet, berichtete SANA.

Russische Streitkräfte sind seit 2015 in Syrien präsent, als sie dazu beitrugen, das Blatt in einem Bürgerkrieg zugunsten von Präsident Bashar Assad zu wenden. Im Januar berichteten Zeugen und Rebellenquellen, dass russische Jets Gebiete in der Nähe der nordwestsyrischen Stadt Idlib, der letzten von der Opposition gehaltenen Bastion, bombardiert hätten.

Im vergangenen Monat führten syrische und russische Jets ihre erste gemeinsame Patrouille im Luftraum entlang der syrischen Grenze durch. Die Flugroute der Gruppe, an der Kampfflugzeuge, Jagdbomber und Frühwarn- und Kontrollflugzeuge beteiligt waren, führte über die Golanhöhen, die Waffenstillstandslinie mit Israel, auf der Israel regelmäßig Luftangriffe gegen mutmaßliche iranische und Hisbollah-Stellungen geflogen hat. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...