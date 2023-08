Russischer Militärexperte: Warum Kiew gescheitert ist und was es als Nächstes tun könnte Von Michail Chodarjonok

Anfang dieser Woche begannen die Streitkräfte der Ukraine (AFU) mit dem Hauptstoß ihrer Gegenoffensive und verlegten Tausende zusätzlicher Truppen für den Angriff, berichtete die New York Times unter Berufung auf das Pentagon. Nach Angaben der Zeitung gehören diese Soldaten zur Reservetruppe, und viele von ihnen wurden im Westen ausgebildet. Die Richtung des Hauptvorstoßes liegt südlich von Orechow, in der Region Saporoschje. Einige der Reserveformationen, die Kiew bisher noch nicht in die Schlacht geschickt hatte, wurden bereits dorthin verlegt. Sollte es der Ukraine gelingen, die russische Verteidigung dort zu durchbrechen, würde dies der AFU ermöglichen, in Richtung Tokmak und dann weiter nach Melitopol in der Nähe des Asowschen Meeres vorzudringen.