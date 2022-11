Dank an Doris Pumphrey für diese wichtige information

Russische Einmischung in US-Wahlen“

So berichtet der US-Sender CNN:

Russian oligarch Yevgeny Prigozhin appears to admit to US election interference

Bild: Krebs-Tapper

Russischer Oligarch Jewgeni Prigozhin SCHEINT Einmischung in die US-Wahlen zuzugeben

Jewgeni Prigoschin, ein dem Kreml nahestehender Oligarch, der als “Wladimir Putins Koch” bekannt ist, gab am Montag in einem Telegram-Posting ANSCHEINEND die russische Einmischung in die US-Wahlen zu.

Prigozhin sagte, dass Russland sich in den demokratischen Prozess in den USA eingemischt hat, einmischt und weiterhin einmischen wird, als Antwort auf die Frage eines Journalisten nach einer möglichen Einmischung Russlands in die US-Kongresswahlen am Dienstag.

“Ich werde Ihnen sehr subtil und behutsam antworten, und ich entschuldige mich dafür, dass ich eine gewisse Zweideutigkeit zulassen werde. Meine Herren, wir haben uns eingemischt, wir mischen uns ein und wir werden uns einmischen”, sagte Prigozhin.

“Sorgfältig, präzise, chirurgisch und auf unsere eigene Art und Weise, wie wir es können. Bei unseren punktgenauen Operationen werden wir beide Nieren und die Leber auf einmal entfernen”, fügte er hinzu.

Prigozhin hat kein Amt in der russischen Regierung, aber seine Erklärung SCHIEN das erste Eingeständnis einer hochrangigen russischen Kampagne zur Einmischung in die US-Wahlen von einer dem Kreml nahestehenden Person zu sein.

(…) Es war nicht sofort klar, wie ernst Prigozhin seine Kommentare meinte, DIE ETWAS SARKASTISCH WIRKTEN.

Im Gegensatz zu CNN, sind sich deutsche Medien natürlich sofort ganz sicher:

hier einige Beispiele

Ukraine-News: ++ Putin-Vertrauter Prigoschin gibt Einmischung in US-Wahlen zu ++

Vor US-Midterms: Putin-Vertrauter gibt Wahleinmischung zu | tagesschau.de

“Sorgfältig, genau, chirurgisch”: Russischer Söldnerchef: Haben uns in US-Wahlen eingemischt

“Putins Koch” gibt Einmischung in US-Wahl zu

Vor Midterms: »Putins Koch« gibt Einmischung in US-Wahlen zu

Wahlen in den USA: Putins Vertrauter gibt Russlands Einmischung offen zu

Breaking News: Putin-Vertrauter räumt Einmischung in US-Wahlen ein

Putin-Vertrauter Prigoschin gibt „Einmischung“ in US-Wahlen zu



Ukraine-News: Putin-Verbündeter: Russland hat sich in US-Wahlen eingemischt | STERN.de

Putin-Vertrauter Jewgeni Prigoschin gibt Einmischung in US-Wahlen zu

Russischer Söldnerchef räumt Einmischung in US-Wahlen ein

“Putins Koch” Prigoschin gibt offen Einmischung in US-Wahlen zu

