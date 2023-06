Politische Eiszeit

von Thomas Röper

16. Juni 2023

Auf ihrer Pressekonferenz wurde die Sprecherin des russischen Verteidigungsministeriums über die Chancen zur Normalisierung der Beziehungen mit dem Westen gefragt. Die Antwort war sehr deutlich und zeigt, wie tief die Eiszeit inzwischen ist.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, wurde auf ihrer regulären Pressekonferenz gefragt, ob es Chancen zur Normalisierung der Beziehungen mit dem Westen gibt. Ihre Antwort deutlich und auch ernüchternd, denn sie zeigt, wie tief das Misstrauen gegenüber dem Westen inzwischen ist. Daher habe ich die Frage und die Antwort übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Der russische Präsident Wladimir Putin sagte kürzlich bei einem Treffen mit Militärkorrespondenten, dass Russland immer noch in der Stimmung und bereit für freundschaftliche Beziehungen mit den westlichen Ländern sei. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwelche Vorbedingungen, die dafür sprechen, dass Europa seine Haltung zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland in naher Zukunft ändern könnte? Wenn ja, welche sind das und in welcher Weise?

Antwort: Es gibt leider Vorzeichen, die das Gegenteil besagen. Sie bestehen darin, dass Waffenlieferungen genutzt werden, um unsere Bürger, unsere Brüder, die jetzt an der Front sind, unsere Landsleute, Verwandten und Freunde, die sich an der Heimatfront auf dem Territorium unseres Landes befinden, zu töten.

Es wird versucht, diejenigen mit Waffen zu versorgen, die vor langer Zeit verkündet haben, dass Russland vom Angesicht der Erde getilgt werden muss. Es war Julia Timoschenko, die ins Telefon brüllte, man solle eine Atombombe auf uns abwerfen. Erfinde ich etwas? Gehen Sie ins Internet, da finden Sie es. Erinnern Sie sich an Selenskys Rede auf der Münchner Konferenz, in der er dringend Atomwaffen forderte und sagte, dass man nun wüsste, wie man die russische Frage endgültig lösen könnte. Das sind die wahren Vorzeichen. Man könnte lange darüber sprechen, was Westeuropa tun sollte, um die Situation zu bereinigen. Aber der erste Punkt ist, keine tödlichen Waffen mehr zu liefern.

Ich weiß nicht, was man mit ihrer tief verwurzelten Logik und Ideologie tun kann, wenn sie auf ihre eigene Weise in „richtig“ und „falsch“, in „nötig“ und „unnötig“, in „gut“ und „böse“ unterteilen. Was mit dieser Logik zu tun ist, weiß ich nicht. Sie wird sich nicht in ein oder zwei oder drei Tagen „ausmerzen“ lassen. Die Einteilung in „schöner Garten“ und „Dschungel“, dann in „goldene Milliarde“ und diejenigen, die ihr dienen müssen. Jetzt in Menschen und Affen. Was kann man da tun? Wann werden wir Vorzeichen für etwas Normales sehen?

Wir sehen PR-Kampagnen in Form von BLM, andere Hashtags, Foren, in denen sie über Probleme von Rassismus und Diskriminierung sprechen. Aber das Ergebnis ist das Gegenteil. All diese PR-Kampagnen zielen darauf ab, Rassenhass zu schüren, anstatt die westliche Gesellschaft tatsächlich von den endlosen Phantomschmerzen des Kolonialismus, des imperialen Denkens und der grausamen Aufteilung der ganzen Welt in diejenigen, die es verdienen zu leben, und diejenigen, die ihnen dieses menschenwürdige Leben ermöglichen sollen, zu „heilen“.

Wir haben die Besonderheit unserer zivilisatorischen Bindungen auf dem europäischen Kontinent immer wieder auf allen Ebenen betont. Wir haben immer gesagt, dass wir zusammenarbeiten wollen. Heute haben wir viel über die Nord-Streams gesprochen. Ist das nicht unser konkreter Beitrag zum Aufbau von Beziehungen zu Europa, nicht nur politisch, nicht nur in Worten, nicht nur im humanitären Bereich? Sondern in einer Art und Weise, die uns auf Jahre hinaus verbinden würde, die ein Garant für alles wäre – für Stabilität, fpr wirtschaftliche Entwicklung. Es geht nicht nur um die Versorgung mit Ressourcen. Es geht um die Entwicklung der Wissenschaft, um Arbeitsplätze rund um dieses kolossale Projekt, um Investitionen und vieles andere. Es geht auch um den Bildungssektor, denn wir brauchen gemeinsame Spezialisten, um dieses gigantische Projekt zu warten.

Was haben wir als Gegenleistung bekommen? Die Unfähigkeit Westeuropas, sich zu verteidigen, seine Souveränität zu zeigen, und dann die Lieferung von Waffen, mit denen wir getötet werden. Dafür, dass wir sie all die Jahre mit Ressourcen versorgt haben? Ist das der Grund, warum sie uns jetzt umbringen?

Erinnern Sie sich, wie viele Skandale es im Westen gab: Megyn Kelly, viele andere führende, hochgebildete Menschen, denen Worte zugeschrieben wurden, die sie nicht ausgesprochen und denen sie keine Bedeutung beigemessen haben. Zum Thema Rassismus und so weiter. Man hat versucht, diese Menschen aus der Öffentlichkeit zu verbannen.

US-Senator Graham sagte, dass man „so viele Russen wie möglich töten“ sollte. Zuvor hatte der ehemalige US-Präsident George Bush Junior diese Idee „privat“ geäußert, in dem Glauben, dass er sich nicht in der Öffentlichkeit befindet und mit jemandem unter vier Augen spricht. Aber das macht diese Idee nicht weniger ungeheuerlich. Sagt irgendjemand, irgendeine Organisation zur Bekämpfung von Diffamierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, irgendein Sonderberichterstatter, dass das inakzeptabel ist? Irgendwo?

Wie oft haben wir uns zu Wort gemeldet und uns für unsere gemeinsamen Werte eingesetzt. Die haben das ja nicht getan, sondern das Gegenteil getan.