https://www.middleeasteye.net/news/russia-turkey-gazprombank-akkuyu-plant-loan-fund



Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt den Daumen nach oben, als er über eine Videoverbindung in Moskau der Grundsteinlegung für den dritten Reaktor des Atomkraftwerks Akkuyu in der Türkei beiwohnt (Reuters)



Russisches Staatsunternehmen unterzeichnet Kreditvertrag über 9,1 Mrd. $ zur Finanzierung eines Kernkraftwerks in der Türkei



Von Ragip Soylu

in Antalya, Türkei

16. September 2022



Rosatom, das Ankara Geld überweist, um die erschöpften Devisenreserven der Türkei aufzustocken, unterzeichnet ein Abkommen mit der Gazprombank

Ein russisches Staatsunternehmen hat im August mit der Gazprombank einen Kreditvertrag in Höhe von 9,1 Mrd. USD unterzeichnet, um den Bau und die Entwicklung des türkischen Kernkraftwerks Akkuyu zu finanzieren, wie aus den offiziellen Dokumenten hervorgeht.

In einer öffentlichen Bekanntmachung vom Mittwoch veröffentlichte die Rosatom Corp. die am 3. August unterzeichnete Vereinbarung, die eine Kreditlinie zur Finanzierung von Akkuyu Nuclear JSC, ihrer Tochtergesellschaft in der Türkei, eröffnet.

Aus den offiziellen Dokumenten geht hervor, dass das Geld für Folgendes verwendet werden soll:

7 Mrd. USD für den Bau und Betrieb eines Kernkraftwerks am Standort Akkuyu, einschließlich vier Blöcken mit WWER-1200-Reaktoren

1,6 Mrd. USD für die Finanzierung des Erwerbs und der Erschließung eines Uranvorkommens in Kasachstan

500 Mio. USD für die Finanzierung von Ausgaben für den Erwerb und die Erschließung von Lithiumvorkommen

Der im Juli veröffentlichte Vertragsentwurf enthielt einen besonderen Abschnitt, in dem es hieß, dass die Kreditlinie für die “vorübergehende Anlage in Einlagen und den Kauf von Dollar-Anleihen des türkischen Finanzministeriums” verwendet werden sollte.

Die endgültige Vereinbarung enthält jedoch keine solche Bedingung, sondern besagt nur, dass die Kredite vorübergehend auf ein Konto eingezahlt werden, das zugunsten des Kreditgebers verpfändet wird”.

Dies eröffnet Akkuyu immer noch die Möglichkeit, türkische Dollaranleihen zu kaufen oder sie in der Staatskasse zu deponieren und sie an den Kreditgeber zu verpfänden.

Die in Privatbesitz befindliche Gazprombank mit Hauptsitz in Moskau hat nach wie vor Zugang zum internationalen Zahlungssystem Swift, aus dem Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine ausgeschlossen wurde. Das bedeutet, dass die Bank Geld an das Dollar- und Euro-Konto von Akkuyu bei der staatlichen türkischen Ziraat Bank überweisen könnte.

Bloomberg berichtete letzten Monat, dass Rosatom beschlossen habe, der Türkei 15 Mrd. USD für den Bau des 20 Mrd. USD teuren Kernkraftwerks Akkuyu zu überweisen, und berief sich dabei auf Beamte, die sagten, dass bereits 5 Mrd. USD eingegangen seien.

Die Beamten vermuteten, dass es sich bei diesem Schritt um eine Geste des guten Willens des russischen Präsidenten Wladimir Putin handelte, um der Türkei für den von Ankara im Juli vermittelten Durchbruch beim Getreidehandel mit der Ukraine zu danken.

Die Bruttowährungsreserven der türkischen Zentralbank stiegen in der Woche bis zum 5. August um 7,4 Mrd. USD, was nach Angaben der Währungsbehörde den größten Anstieg seit 12 Monaten darstellt. Das ist das gleiche Datum, an dem die Gazprombank den Vertrag mit Akkuyu unterzeichnete.

Die türkische Regierung ist aufgrund ihrer rasch schwindenden Devisenreserven dringend auf ausländische Finanzmittel angewiesen.

Es wird erwartet, dass Rosatom rasch bis zu 2 Mrd. $ für überfällige Zahlungen an Subunternehmer ausgeben wird. Das Unternehmen erklärte gegenüber Bloomberg, dass es in der Tat einen Teil der Mittel in die Türkei überweisen werde, allerdings einen viel geringeren Betrag als von türkischen Beamten angegeben.

Das Kraftwerk soll 10 Prozent des türkischen Energiebedarfs decken, wenn es im Jahr 2026 vollständig in Betrieb ist. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...