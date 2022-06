https://www.rt.com/russia/557965-russia-comments-alleged-shopping-mall-strike/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email



Russland äußert sich zum angeblichen Angriff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine

29. Juni 2022



Ein Luftangriff auf das Munitionslager von Krementschug in der Ukraine hat nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums einen Brand in einem geschlossenen Einkaufszentrum in der Nähe verursacht

Feuer im Einkaufszentrum Amstor in Krementschug. Screenshot aus dem von Wolodymyr Selenskyj veröffentlichten Filmmaterial.

Das russische Militär hat einen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Krementschug am Montag bestätigt, behauptet aber, er habe einem Lager mit westlichen Waffen gegolten. Die Detonation habe ein nahe gelegenes, nicht funktionierendes Einkaufszentrum beschädigt, hieß es in dem Bericht vom Dienstag. Kiew hatte behauptet, Russland habe das Einkaufszentrum angegriffen, wobei zahlreiche Zivilisten getötet und verletzt worden seien.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, das Waffenlager befinde sich in der Nähe der Kredmasch-Fabrik. Das Amstor-Einkaufszentrum, von dem ukrainische Quellen am Montag einen Brand meldeten, liegt in unmittelbarer Nähe. Das Militär behauptete, die westliche Munition sei detoniert und habe einen Brand in der nicht mehr in Betrieb befindlichen Anlage verursacht.

Ukrainische Beamte behaupten, dass das Einkaufszentrum zum Zeitpunkt des angeblichen russischen Angriffs voll mit Menschen war. Videoaufnahmen zeigten jedoch, dass der Parkplatz vor dem Einkaufszentrum fast leer war.

Nach dem letzten Opferbericht wurden bei dem Vorfall 18 Menschen getötet und 59 verletzt. 25 der Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij bezeichnete den Vorfall in Krementschug als “einen der krassesten Terroranschläge in der europäischen Geschichte”. Er erklärte, der Ort stelle keine Bedrohung für das russische Militär dar und habe keinen strategischen Wert.

Krementschug ist eine Stadt in der Zentralukraine, etwa 250 km südöstlich von Kiew. Das russische Militär hatte zuvor eine große Ölraffinerie in der Stadt angegriffen, um dem ukrainischen Militär den Treibstoff für seine Fahrzeuge zu entziehen. Übersetzt mit Deepl.com

