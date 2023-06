https://www.unz.com/pescobar/russia-bashing-blowback-the-birth-of-the-international-russophile-movement-mir/?utm_source=email&utm_campaign=pescobar

Von einem Sonderkorrespondenten, mit einer Einführung von Pepe Escobar

Russland-Bashing Blowback: Die Geburt der internationalen russophilen Bewegung (MIR)

Pepe Escobar



3. Juni 2023.

Erzbischof Vigano, Sergej Lawrow und andere bekannte Persönlichkeiten geben den Startschuss für eine vielversprechende neue globale Basisbewegung, die sehr, sehr groß werden könnte. Russophile aus 40 Ländern treffen sich in Moskau.

Ich freue mich, den ersten umfassenden, detaillierten Bericht eines Insiders über die Internationale Russophilen-Bewegung, die letzten Monat in Moskau ins Leben gerufen wurde, in englischer Sprache vorlegen zu können.

Dieses Projekt, das vom russischen Außenministerium unterstützt wird, zielt darauf ab, den unerbittlichen Wellen der Russophobie und der Abschaffung der Kultur entgegenzuwirken, die von den üblichen Verdächtigen seit dem Beginn der militärischen Sonderoperation (SMO) in der Ukraine im Februar 2022 ausgelöst wurden.

Wie die Leserinnen und Leser feststellen können, handelt es sich um ein multipolares Informationsprojekt, das zu einer Inspiration für den globalen Süden werden kann. Es geht darum, Arroganz und Intoleranz mit einer affirmativen Haltung zu begegnen, die tief in der Kultur, den zivilisatorischen Werten und der Vision eines gerechteren Systems internationaler Beziehungen verwurzelt ist.

Es ist an der Zeit, das Narrativ zu ändern. Genießen Sie die Fahrt (P.E.)

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar letzten Jahres haben die globalistischen Elitemedien mit Hochdruck versucht, das heutige Russland und alles Russische – seine Regierung, seinen Präsidenten, seine Kultur, seine Geschichte, seine Religion – als Inbegriff des Bösen darzustellen. Wie vorauszusehen war, geht dies nun gründlich schief. Eine prominente bulgarische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens hat eine Chance erkannt und bringt seine 20 Jahre alte russophile Bewegung in die ganze Welt, mit Beifall und Ermutigung durch die russische Regierung und einflussreiche russische Eliten. Wenn die Bewegung an Boden gewinnt, was sehr wahrscheinlich ist, werden Russland und seine vielen Freunde und Bewunderer in der ganzen Welt einen wichtigen PR-Sieg gegen die globalistischen Eliten errungen haben.

Die vor kurzem gegründete Internationale Russophile Bewegung, deren französisches Akronym MIR (Mouvement International Russophile) auf Russisch “Frieden” oder “Welt” bedeutet, feierte ihren Gründungskongress im März in Moskau mit einer glanzvollen Reihe gut organisierter öffentlicher Veranstaltungen, über die die russischen Medien ausführlich berichteten und an denen Freunde und Delegierte aus 42 Ländern teilnahmen.

Die Willkommensparty war eine sehr russische Angelegenheit mit temperamentvollen Trinksprüchen, einem reichhaltigen Buffet, einer exzellenten Kosakenmusik- und Tanztruppe, fließendem Wodka und Champagner und ausgelassener Stimmung rundherum. Frau Zakharova, die für ihre Vorliebe für russische Volkstänze bekannt ist, enttäuschte nicht und genoss sichtlich die Gelegenheit, sich auf den Beinen zu halten – eine willkommene Abwechslung zu den täglichen Infowars, für die sie in Russland bekannt ist.

Link zum obigen Video. 820.000 Aufrufe.

Am folgenden Tag hielt die MIR ihren Gründungskongress in einem großen, verglasten Atrium des wichtigsten Museums Russlands ab, das dem Lieblingsdichter des Landes, dem russischen Genie Alexander Puschkin, gewidmet ist. Russische politische Schwergewichte aus dem gesamten Spektrum begrüßten die Delegierten, allen voran Außenminister Sergej Lawrow, erneut Frau Sacharowa, mehrere Vorsitzende der größten russischen Parteien, hochrangige Regierungsmitglieder, der prominente Geschäftsmann Konstantin Malofejew, der einflussreiche politische Philosoph Alexander Dugin und das Oberhaupt der russischen Kirche, Patriarch Kirill, der eine herzliche Begrüßung durch Herrn Malofejew überbrachte.

Eine sehr denkwürdige Rede an einem Tag voller großer Reden hielt der italienische Erzbischof Vigano, ehemaliger päpstlicher Nuntius in den USA und unverblümter Kritiker von Papst Franziskus, der eine zehnminütige Rede per Videolink hielt, in der er Russland als “die letzte Bastion der Zivilisation gegen die Barbarei” bezeichnete. Für die englische Übersetzung klicken Sie bitte hier. Hier ist ein guter Bericht über die Rede. Hier ist das Video auf Italienisch.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hielt die Hauptrede auf der Veranstaltung. Er begann mit der Verlesung einer Botschaft von Präsident Putin an den Kongress. Den vollständigen Text finden Sie hier. Seine Ausführungen enthielten die für Lawrow typische Schlagfertigkeit:

Wir sind hier alle erwachsen. Wir sollten nicht versuchen, so herablassend zu sein wie unsere westlichen Kollegen, wenn sie öffentlich verlangen, dass alle, einschließlich der Länder, die große alte Zivilisationen repräsentieren, ihre Befehle befolgen.

Darin liegt der Unterschied zwischen uns und dem, wozu die westliche Zivilisation, die von ihrer Größe und Außergewöhnlichkeit besessen ist, verkommen ist. Sie kämpft jetzt um ihr Leben und tut alles, um ihre globale Vorherrschaft zu erhalten, die ihr entgleitet.

Die USA (seien wir ehrlich, die Angelsachsen) haben die Zügel der Macht in die Hand genommen und nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie Europa sagen, dass es die strategische Autonomie vergessen soll. Keine strategische Autonomie für euch! Ihr alle, so lassen sie sie wissen, werdet tun, was wir sagen.

Eine große Zahl von Europäern, die in den Traditionen der Klassiker unseres gemeinsamen großen Kontinents verwurzelt sind, ist nicht bereit, die Errungenschaften unserer gemeinsamen Kultur und Geschichte aufzugeben oder für die Rechte zu kämpfen, die die Menschen auf unserem Planeten, einschließlich unseres gemeinsamen großen eurasischen Kontinents, wirklich brauchen.

Es sprachen auch Gründungsmitglieder der MIR, darunter der bekannte brasilianische Journalist Pepe Escobar, der Geschäftsmann Pierre de Gaulle (Enkel des ehemaligen französischen Präsidenten), der bekannte italienische Autor, Wissenschaftler und öffentliche Aktivist, die Präsidentin der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, Prinzessin Dr. Vittoria Alliata, und der deutsche Politiker und Aktivist Waldemar Herdt (ehemaliger Bundestagsabgeordneter der AfD).

Die Rede von Dr. Alliata, die Russophobie mit Islamophobie verglich, fand ebenfalls großen Anklang und gibt einen guten Eindruck von dem hohen Niveau der Veranstaltung. Ein Rumble-Video der Rede finden Sie hier. Der vollständige englische Text ist hier zu finden, und hier ist ein informatives Interview (Druck) mit Alliata von einer russischen christlichen Nachrichtenseite (Tsargrad).

Nach den Reden gründeten die Delegierten die Bewegung formell und wählten ein Leitungsgremium.

In einem Bericht über die Veranstaltung in Zerohedge erklärte Escobar, warum er der MIR beigetreten ist:

Ich bin ein Gründungsmitglied und mein Name steht auf der Charta. In meinen fast vier Jahrzehnten als Auslandskorrespondent war ich noch nie Teil einer politischen/kulturellen Bewegung irgendwo auf der Welt; nomadische Unabhängige sind eine wilde Spezies.

Aber die Sache ist sehr ernst: Die gegenwärtigen, unverbesserlich mittelmäßigen, selbsternannten “Eliten” des kollektiven Westens wollen nicht weniger als Russland in allen Bereichen abschaffen.

Sie werden nicht durchkommen No pasarán.

Hier ist die Rede von Escobar:

Hier ist ein Link zu einem Interview mit Dr. Alliata von RT am Rande der Konferenz

Hier ist ein Link zu einem Video des gesamten Verfahrens (auf Russisch)

Die offizielle Russisch-Orthodoxe Kirche war ebenfalls stark auf dem Kongress vertreten und entsandte vier Vertreter zur Teilnahme. Hier ein Link zu einem Bericht des russischen Fernsehens darüber (auf Russisch).

Später am Abend wurden die Delegierten und ihre Freunde erneut im “Haus der Empfänge” des Außenministeriums bewirtet, einem außergewöhnlichen Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert im Zentrum Moskaus, das früher einem der reichsten Männer des zaristischen Russlands gehörte und heute vom Ministerium für seine aufwändigsten gesellschaftlichen Veranstaltungen genutzt wird. Lawrow und Sacharowa waren wieder zusammen mit anderen Persönlichkeiten anwesend und standen den Gästen stundenlang zur Verfügung, wobei sie sich oft in kleinen Gruppen zu einem lebhaften Gedankenaustausch trafen. Es war das genaue Gegenteil von steif und förmlich und ein anschauliches Beispiel dafür, wie das offizielle Russland persönlichen Charme und Diplomatie auf ungewöhnlich effektive Weise einsetzt.

Weitere prominente Teilnehmer waren die deutsche Journalistin und Social-Media-Sensation Alina Lipp, der russische Aktivist und Geschäftsmann Alexey Komov, der amerikanische Schauspieler Steven Seagal, der amerikanische orthodoxe christliche Priester Pater Joseph Gleason und der deutsche Alternativjournalist Thomas Roeper, der für das deutsche Publikum über die Veranstaltung schrieb.

Die Begeisterung für die MIR geht bis zu Herrn Putin, der Malinov 2019 einen seltenen Orden, den “Orden der Freundschaft”, verlieh. Damals erzählte Malinov Putin von seinem Wunsch, eine globale russophile Bewegung zu schaffen, und Putin unterstützte die Idee von Herzen.

Die zentrale Frage ist, ob sich die MIR nach einem derartigen Start auch tatsächlich an die Arbeit macht und ihr Versprechen einlöst. Die enthusiastische Verabschiedung durch das russische Establishment ist verständlich, und in der Tat sind die diplomatischen, Soft-Power- und PR-Vorteile von MIR offensichtlich. Es wäre die ultimative Enttäuschung, wenn angesichts einer massiven Kampagne der globalistischen Medien zur Isolierung Russlands Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere in den USA und Westeuropa, der Heimat der globalistischen Elite, die Dämonisierung zurückweisen und sagen, dass sie Russland aus einer Vielzahl von Gründen eher mögen und bewundern. Das ist genau das, worauf MIR setzt.

Mehr als die meisten Länder verfügt Russland über eine enorme und weitgehend ungenutzte Soft-Power-Ressource, die in dem ungewöhnlichen Reichtum und der Popularität seiner kulturellen, christlichen und historischen Errungenschaften über die Jahrhunderte hinweg liegt. Seine Literatur, seine Musik, sein Ballett, sein Tanz, seine Kunst, sein Sport und vieles mehr sind legendär und werden weithin geliebt und bewundert, und es ist unwahrscheinlich, dass es einer routinemäßigen globalistischen Dämonisierungskampagne zum Opfer fällt. Russlands Auftreten als Hauptverteidiger des traditionellen Christentums ist eine weitere überzeugende Front. Der jahrzehntelange Einsatz für die Souveränität und die antikolonialen Bewegungen in der Dritten Welt hat Russland Freunde und Bewunderer im gesamten globalen Süden eingebracht.

Es hat den Anschein, dass MIR genau die richtige Idee zur richtigen Zeit ist, zumal die Unterstützung und Sympathie für Russland im Westen und in der ganzen Welt in den letzten Monaten als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt deutlich zugenommen hat. Während zu Beginn der militärischen Intervention vor 14 Monaten die westliche globalistische Propaganda die Oberhand hatte und starke Sympathien für die Ukraine weckte, hatten die westlichen Bevölkerungen seitdem Zeit, den Konflikt besser zu verstehen, und da die Fakten im Internet weithin zugänglich sind, stellen sich viele Menschen auf die Seite Russlands. Sowohl in den USA als auch in Westeuropa hat die Unterstützung für Russland dramatisch zugenommen und in den USA einen Anteil von 30 % erreicht, was die Fähigkeit des neokonservativen Establishments, den Krieg weiter zu führen, unter Druck setzt.

Letzte Woche, einen Monat nach der Gründung von MIR, hatten wir die Gelegenheit, uns mit Herrn Malinov in Moskau zusammenzusetzen und ihn zu fragen, welche Fortschritte MIR macht und was Russophile in der ganzen Welt in Zukunft erwarten können. Er bestätigte, dass die Arbeit in vollem Gange ist und einige beeindruckende Pläne verfolgt werden.

Insbesondere wird derzeit eine globale Website in mehreren Sprachen erstellt, über die die Mitglieder mit der Bewegung in Kontakt bleiben und sich über die neuesten Aktivitäten informieren können, sowie die Möglichkeit, sich zu registrieren und Mitglied zu werden. Außerdem planen sie eine Reihe von Online-Veranstaltungen im Laufe des Jahres, virtuelle “runde Tische” zu einer Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit der russischen Kultur und Geschichte. Die nächste Veranstaltung, eine 24-stündige Online-Diskussion über Multipolarität, ist für den 29. April geplant. Jeder auf der ganzen Welt kann sich daran beteiligen. Einzelheiten zur Teilnahme finden Sie hier.

Ein physischer Runder Tisch ist für Ende Juni in Serbien geplant, ebenfalls mit Online-Teilnahme. Vor allem aber wird die Möglichkeit erörtert, Petitionen zu organisieren. Eine Möglichkeit, die diskutiert wird, ist die Durchführung einer Petitionsaktion in der EU mit dem Ziel, 1 Million Unterschriften zu sammeln, die ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland fordern, was per Gesetz eine Debatte zu diesem Thema im Europäischen Parlament erzwingen würde. Die “Volksdiplomatie” steht im Mittelpunkt der MIR, die den Tourismus nach Russland fördern und Touristenvisa zu einem einfachen und problemlosen Verfahren machen soll. Im Januar 2024 will er eine Großveranstaltung in Moskau abhalten, zu der wieder Hunderte von Menschen aus der ganzen Welt im Namen der Russophilie anreisen werden.

Bulgarische Wurzeln

Der 54-jährige Malinov (Wikipedia), der in seinem Heimatland Bulgarien schon sein ganzes Leben lang in der Öffentlichkeit steht, hat sich fast sein ganzes politisches Leben lang professionell für die Russophilie eingesetzt. Er erklärte, dass die Zuneigung zu Russland in Bulgarien ebenso wie im benachbarten Serbien eine starke politische Strömung ist, die auf eine jahrhundertelange slawische und orthodoxe christliche Bruderschaft (das russische und das bulgarische Volk stammen von denselben slawischen Stämmen ab) zwischen Bulgarien und Russland zurückzuführen ist, die 1500 Jahre zurückreicht.

Bulgarien ist der Geburtsort der Kirchensprache, des Altkirchenslawischen, das in den Gottesdiensten, Gebeten und Bibeln in Russland (zu dem die Russen die Ukraine und Weißrussland zählen), Bulgarien und Serbien verwendet wird. In der Tat erlangte Bulgarien, wie auch Serbien, seine Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich dank erheblicher russischer Opfer und Unterstützung in den russisch-türkischen Kriegen vom …, und Bulgarien war, wie auch Serbien, ein wichtiger Zufluchtsort für Weißrussen, die vor dem bolschewistischen Höllensturm flohen.

Malinov war an der Gründung der bulgarischen russophilen Bewegung im Jahr 2003 beteiligt, die seither einen großen Teil seines Lebens ausmacht und in der Tat eine bedeutende Kraft in der bulgarischen Innenpolitik darstellt.

Malinov hat seine gesamte berufliche Laufbahn in der bulgarischen Parteipolitik verbracht, hauptsächlich in der Bulgarischen Sozialistischen Partei (BSP), einer sozialdemokratischen Nachfolgeorganisation der Bulgarischen Kommunistischen Partei, mit Schwerpunkt auf Medien und Verlagswesen. Er war erfolgreicher Herausgeber der BSP-Zeitung “Duma”, der “New Times”, der ältesten sozialdemokratischen Zeitschrift der Welt, der Zeitschrift “Contemporary Indicator” und der bulgarischen Ausgaben der “Russischen Gazette” (dem offiziellen Organ der russischen Regierung) sowie von “Le Monde Diplomatique”, einer ehrwürdigen linken, globalisierungskritischen französischen Monatszeitschrift, die sich mehrheitlich im Besitz von “Le Monde”, einer großen französischen Tageszeitung, befindet. Malinov war auch Abgeordneter im bulgarischen Parlament für die BSP. Er brach 2015 mit der BSP, weil er mit ihrer zunehmend US-freundlichen Haltung gegenüber Russland nicht einverstanden war.

Zu seinen politischen Ansichten befragt, beharrt Malinov darauf, dass das Links-Rechts-Paradigma überholt sei und nur dazu diene, Menschen zu kontrollieren und zu manipulieren. Er ist offen christlich, trägt eine goldene Anstecknadel mit einem orthodoxen Kreuz und streut in seine Reden und Gespräche immer wieder christliche Anspielungen ein. In seiner Einführungsrede auf dem Kongress erläuterte Malinow, dass er unter Russophilie die Umarmung von Wahrheit und Anstand, wie sie Russland verkörpert, und von Betrug und Bösem, wie es die, wie er es nennt, “neoliberale Diktatur” an der Macht im Westen verkörpert, versteht.

Malinow betonte, dass die Bevölkerungen des Westens seiner Meinung nach von einer bösartigen Elite unterdrückt werden und dass man die Menschen im Westen und ihre Regierungen nicht in einen Topf werfen sollte. Verwechseln Sie nicht Menschen und Regierungen”, so Malinov. Er sagt, er habe dies bei seinem Treffen mit Putin im Jahr 2019 betont, und Putin habe ihm zugestimmt und dieses Thema in späteren Reden wiederholt aufgegriffen.

Das Wichtigste, was ich in diesem Interview vermitteln möchte, sind diese drei einfachen Ideen, die die Idee der Russophilie verkörpern”, betonte Malinov: “Traditionelle Werte – starke Nationalstaaten – eine multipolare Welt. Er führt weiter aus: “Ein Russophiler zu sein bedeutet, ein Patriot des eigenen Landes zu sein, denn Russland steht für Multipolarität”. Malinov erklärte, dass diese einfachen Ideen mit allen Weltreligionen und politischen Systemen funktionieren und dass er nach reiflicher Überlegung die Grundsätze seiner Organisation auf diese drei Punkte reduziert hat, eben weil sie überall auf der Welt übernommen werden können.

Wenn man Malinov und seinen öffentlichen Äußerungen zuhört, wird klar, dass er ein aufrichtiger Christ ist und dass seine Anstecknadel keine Show ist. Seine Gespräche sind gespickt mit Hinweisen auf seinen Glauben. Es ist ein geistlicher Kampf”, erklärt er und sagt, dass er MIR nach den Grundsätzen der “Demut, Ehrlichkeit und Transparenz” führen wird.

Trotz der völligen Neutralität von MIR in Bezug auf Religionen konnte man eine christliche Färbung der Atmosphäre nicht übersehen. Die Gründungsmitglieder Malinov, Herdt und Sorlin sind sehr konservative Christen. Auch Konstantin Malofeev und Alexander Dugin sind überzeugte orthodoxe christliche Monarchisten. Hier ist eine kürzlich gehaltene Rede von Dugin vor dem World Russian People’s Council, in der seine christliche Weltanschauung klar zum Ausdruck kommt. Die russisch-orthodoxe Kirche entsandte 4 Vertreter, und der wichtigste christliche Fernsehsender berichtete über die Veranstaltung. Ein weiterer Delegierter ist ein palästinensisch-orthodoxer Priester. (Name?)

Malinov hat einen Universitätsabschluss in Geschichte, und seine Ausführungen über die Wurzeln der russisch-bulgarischen Freundschaft zeugen von einem ausgeprägten Verständnis der europäischen Geschichte, der politischen Philosophie und der christlich-orthodoxen Theologie. Tatsächlich wirkt Malinov wie ein Mann, der sich mit Journalismus, Medien und Ideen beschäftigt.

Er vertritt die Auffassung, dass Russland das ideale Gefäß ist, um Frieden und Verständigung in der Welt herbeizuführen, da es sowohl Teil des Ostens als auch des Westens ist. Er argumentiert, dass Länder wie Russland und Bulgarien über Jahrhunderte hinweg lernen mussten, mit manchmal feindlich gesinnten Nachbarn auszukommen, und dass die osteuropäische, christlich-orthodoxe Mentalität “feinfühliger und nuancierter” ist und sich mehr auf Zusammenarbeit und Konsens konzentriert als der kategorischere und spaltende Westen.

Auf die Frage nach der aufkeimenden Bewegung unter den russischen Eliten, Russland für die Einwanderung aus dem Westen zu öffnen, insbesondere für Menschen russischer (die Russen verstehen darunter auch ukrainischer und weißrussischer) Herkunft, sagt Malinow, dass er sich des Phänomens bewusst sei und es unterstütze, dass dies aber kein Schwerpunkt des MIR sein werde. Bezeichnenderweise ist der stellvertretende MIR-Vorsitzende, der deutsche Politiker Waldemar Herdt, in dieser Bewegung sehr aktiv, so dass man gewisse Überschneidungen erwarten könnte.

Um auf die organisatorischen Details zurückzukommen, betont er, dass er MIR langsam aber sicher einführen will. Er sagt, dass er seit der sehr öffentlichen Gründung im letzten Monat mit Enthusiasmus überschwemmt wurde, hauptsächlich von Leuten, die wissen wollen, wie sie sich beteiligen und einbringen können. Er warnt vor überzogenen Erwartungen, versichert aber gleichzeitig, dass alles auf dem richtigen Weg ist und zu gegebener Zeit seinen Platz einnehmen wird. Er geht davon aus, dass Anfang Mai eine endgültige Entscheidung über die Aktivitäten und das Programm des MIR für das kommende Jahr getroffen wird.

Malinov sagt, dass trotz des großen Interesses die Mitgliedschaft in MIR nicht für russische Bürger offen sein wird. Russische Bürger sind bereits russophil, oder sollten es zumindest sein”, scherzt er. Wir wollen, dass dies ein Ort ist, an dem Menschen aus anderen Ländern ihre Zuneigung und Bewunderung für Russland bekunden.

Auf dem Gründungskongress in Moskau wurde der Vorstand der MIR gewählt, dem unter anderem angehören:

Vorsitzender – Nikolai Malinov – Bulgarien

Stellvertretende Vorsitzende:

Waldemar Gerdt – Politiker (ehemals AfD) und Sozialaktivist – Deutschland

Fabrice Sorlin – Geschäftsmann und sozialer Aktivist – Frankreich

Elie Hatem – Rechtsanwalt und politischer Berater – Libanon

Souleymane Anta Ndiaye – Diplomat – Senegal

Mitglieder:

Jan Czarnogurski ehemaliger Premierminister – Slowakei

Prinzessin Dr. Vittoria Alliata – Schriftstellerin und soziale Aktivistin – Italien. Wikipedia. YouTube.

Ivan Kostić – Politiker – Serbien

Pepe Escobar – Journalist – Brasilien

Guy Mettan – Journalist und Politiker – Schweiz

Mariusz Schwider – Journalist – Polen

Samir El Ghadban – christlicher Aktivist – Syrien

Patrick Poppel – Aktivist und Journalist – Österreich

Mikis Filaniotis – literarischer Übersetzer – Zypern

Omurbek Egemberdiyev – Persönlichkeit des öffentlichen Lebens – Kirgisistan

Pardamean Laurentius Raymond Junior – Sänger – Indonesien

Steven Segal Schauspieler – USA

Sammy Kotwani Geschäftsmann – Indien

Sherif Ged sozialer Aktivist – Ägypten

Yunoussou Doukansi politischer Aktivist – Mali

Alexandre Djourbavia – Albanien

Auf dem Gründungskongress waren u.a. folgende Länder vertreten

Albanien

Argentinien

Österreich

Armenien

Weißrussland

Brasilien

Bulgarien

Zypern

Tschechische Republik

Ägypten

Frankreich

Georgien

Deutschland

Ungarn

Indien

Indonesien

Israel

Italien

Kirgisistan

Libanon

Lettland

Litauen

Mali

Moldawien

Montenegro

Polen

Rumänien

Senegal

Serbien

Slowakei

Südafrika

Spanien

Sudan

Syrien

Schweiz

Transnistrien

Türkei

USA

Venezuela

Zu den wichtigen Ländern, die nicht vertreten sind, gehören u. a. Japan, China, Australien und Kanada. Malinov glaubt, dass in kurzer Zeit die meisten Länder der Welt in seiner Organisation vertreten sein werden.

Ein russisches Printmedium hat einen ausgezeichneten Bericht über den Kongress verfasst, der einen guten Eindruck von der Atmosphäre und den Gedanken vermittelt:

“Das gewählte Emblem der neuen Bewegung ist ebenfalls bezeichnend – eine Ballerina, die einen Satelliten in die Luft wirft und in die Farben der russischen Flagge gehüllt ist. Mit dieser Wahl des Symbols sollte betont werden, dass es darum geht, Menschen um eine Kultur herum zu vereinen.

Dies betonten auch die Gäste des Kongresses – der Dichter und Diplomat aus dem Senegal Suleiman Anta Ndiay und die leidenschaftliche sizilianische Prinzessin Vittoria Alliata di Villafranca, der kosmopolitische linke Geopolitiker Pepe Escobar aus Brasilien und der ehemalige slowakische Ministerpräsident Jan Czarnogursky sowie der italienische Prälat Carlo Maria Vigano, der in Russland das letzte Bollwerk der Rettung in einer Welt sieht, die unaufhaltsam in Satanismus, Transhumanismus und Degeneration abgleitet.

Russophile sind nicht diejenigen, die Russlands Politik, seine Führung und Ideologie bedingungslos unterstützen. Alles ist völlig anders. Das Leitmotiv der Redner war eine Idee, die auf unterschiedliche Weise wiederholt wurde: Russland ist eine tausendjährige Zivilisation, eine große Kultur, ein schönes, aufrichtiges, begabtes und freundliches Volk. In seiner dramatischen Geschichte gab es eine Vielzahl von Wendungen – manchmal tragisch und monströs, manchmal schön und erhaben. Und dieser kulturelle Code, der der Menschheit so viele Genies und große Kunstwerke beschert hat, der die Tiefen der religiösen Erfahrung und die Innovation sozialer Experimente erschlossen hat, der dazu beigetragen hat, den tödlichen Angriff des europäischen Nationalsozialismus abzuwehren, und der den Grundstein für die Zivilisation in den Weiten Eurasiens gelegt hat, verdient es, geliebt und bewundert zu werden.

Der Kongress der Russophilen war genau dieser Liebe gewidmet. Einer der Teilnehmer sagte: Die Liebe ist nicht nur die andere Seite des Hasses; die Liebe hat keinen Gegensatz, sie absorbiert alles. Ja, die Teilnehmer erwähnten auch ab und zu die Opposition zur Russophobie. Aber der Kern der Sache liegt gar nicht im Kampf gegen die Russophobie. Russland lässt sich nicht nur auf eine Sache reduzieren – auf diesen oder jenen politischen Führer und seine Politik. Die Dialektik der russischen Geschichte ist zu vielfältig. Das russische Volk, das andere Völker Eurasiens um sich geschart hat, hat kein lineares Schicksal. Es bewegt sich wie ein Lebewesen auf verschiedenen Wegen, macht Fehler, gerät in eine Sackgasse und kehrt wieder auf den richtigen Weg zurück – immer auf der Suche nach sich selbst und der höchsten Wahrheit.

Viele Reden waren der multipolaren Weltordnung gewidmet. Sergej Lawrow skizzierte die strategische Vision Russlands von der künftigen Weltordnung. Ihm zufolge kann sie nur auf wahrer Demokratie, der Achtung des Völkerrechts und der Berücksichtigung des Willens aller Zivilisationen, Völker und Kulturen der Menschheit beruhen – jenseits der Hegemonie irgendeiner Seite. Aber Russland selbst ist historisch gesehen eine solche multipolare Gesellschaft. Hunderte von Völkern und Kulturen sind in ihm noch erhalten, verschiedene Konfessionen leben friedlich und harmonisch nebeneinander – Orthodoxie, Islam, Buddhismus, Judentum. In Russland hat es nie Religionskriege oder die Unterdrückung von Völkern aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit gegeben. Selbst die Ausdehnung der Grenzen Russlands bis zu den natürlichen Grenzen des Kontinents verlief im Allgemeinen friedlich: Die Russen nahmen andere Völker in einen einzigen brüderlichen Bund auf und akzeptierten sie gleichberechtigt mit allen anderen – mit denen, die sich in früheren Phasen mit den Russen zusammenfanden. So war es zu Zeiten der Sowjetunion, aber so war es auch zu Zeiten des Kaiserreichs. Russland ist ein Beispiel für Multipolarität in seiner eigenen historischen Identität.

Daher ist es ganz natürlich, dass Moskau für eine solche ausgewogene und polyzentrische Weltordnung eintritt. Gleichzeitig sind die Russen selbst bereit, an Fehlern zu arbeiten und zuzugeben, dass sie in einigen Phasen ihrer Geschichte von diesem hohen Ideal abgewichen sind.

Aus der Liebe zu Russland, so betonten die Teilnehmer des Kongresses der Russophilen auf verschiedene Weise, dürfe kein Hass auf irgendjemanden folgen. Es handelt sich nicht um eine Allianz gegen, sondern um eine ehrliche und offene Position des Teils der Menschheit, der sich für Multipolarität entscheidet und jede Form von intellektueller Tyrannei ablehnt. Die Regierungen spiegeln nicht immer die Position der Gesellschaft wider. Und diejenigen, die sich als Russophile bezeichnen, drücken einfach – frei und stolz – ihre eigene Meinung aus. Jeder freie Mensch hat das Recht, das zu lieben, was er souverän und unabhängig wählt.

Auf dem Kongress der Russophilen hat kein einziger Redner Hass oder gar Tadel gegenüber anderen Völkern geäußert, kein Wort über die Unterstützung des Krieges oder der militärischen Sonderoperation, die von Russland geführt wird. Dies ist ein Bürgerkrieg, argumentierten die meisten Teilnehmer, und je früher er endet und Frieden herrscht, desto besser. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod von Menschen. Und es gibt nichts Heiligeres als den Frieden zwischen den Völkern.

Das war die Schlussfolgerung der Menschen, die Russland lieben und sich dieser Liebe nicht schämen.”

Der Kongress verabschiedete auch ein Manifest, das einen weiteren Einblick in die breite Anziehungskraft Russlands in der Welt und den Ansatz von MIR gibt:

MANIFESTO der Gründer der Internationalen Bewegung der Russophilen

Russland hat viele Freunde in der ganzen Welt. Aus historischen, zivilisatorischen und kulturellen Gründen ruft es weit über seine Grenzen hinaus aufrichtige Sympathie, Respekt und sogar Liebe hervor.

Viele Menschen in der Welt lassen sich von warmen Gefühlen für Russland und das russische Volk leiten, interessieren sich für seine Sprache und Kultur, streben nach Kommunikation und besserem Verständnis mit dem russischen Volk und suchen nach zuverlässigen und ideologisch unvoreingenommenen Informationen über das wirtschaftliche und politische Leben in Russland.

Diese Gefühle, diese Interessen und diese Bestrebungen verdienen Respekt und jede Unterstützung. Geleitet von diesen wärmsten Gefühlen für das russische Volk und auch

in Anbetracht der bedeutenden Rolle und des Einflusses Russlands in der modernen Welt;

erklären wir, dass wir die russische Geschichte, Sprache und Kultur respektieren;

in der festen Überzeugung, daß die gegenseitige Zusammenarbeit unsere Völker stärker macht;

in der Überzeugung, dass unsere globale Welt ohne einen aktiven und gut gemeinten Dialog mit Russland unvollständig und instabil ist;

Wir, Russophile aus verschiedenen Ländern, gründen die Internationale Bewegung der Russophilen, und wir werden durch ihre ständige Stärkung und Erweiterung

die Verbreitung der russischen Kultur und das Kennenlernen ihrer Errungenschaften fördern;

den Freunden Russlands in der ganzen Welt organisatorisch und methodisch bei ihren Aktivitäten in Bezug auf Russland zu helfen;

die Verbreitung zuverlässiger Informationen über Russland und seine Haltung zu aktuellen Fragen unserer Zeit zu unterstützen;

die “Volksdiplomatie” der Liebe und Freundlichkeit zu stärken, um eine multipolare, friedliche und harmonische Welt zu verteidigen.

Durch die “Volksdiplomatie” können Russophile auf der ganzen Welt den kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen in ihren Ländern eine große Hilfe sein, die Suche nach gegenseitigem Verständnis fördern und sich für die Überwindung von Feindseligkeit, Desinformation und Misstrauen in der heutigen Welt der Konflikte einsetzen.

Wir, die Gründer der Internationalen Bewegung der Russophilen, sind überzeugt, dass es keine vernünftige Alternative zu gegenseitigem Respekt und Freundschaft zwischen den Völkern gibt, und wir rufen alle, die unsere Initiative als notwendig und nützlich für die Welt ansehen, auf, uns durch die Unterzeichnung dieses Manifests zu unterstützen.

