Russland, der Donbass und die Realität des Konflikts in der Ukraine



Von Daniel Kovalik

Global Research, 23. August 2023

Ich bin gerade von meiner dritten Reise nach Russland und meiner zweiten Reise in den Donbass (die Republiken Donezk und Luhansk zusammengenommen) innerhalb von acht Monaten zurückgekehrt. Diesmal flog ich ins schöne Tallinn, Estland, und nahm den Bus, der mich in etwa sechs Stunden nach St. Petersburg bringen sollte. Letztendlich dauerte die Busfahrt jedoch etwa 12 Stunden, da ich auf der russischen Seite der Grenze lange am Zoll warten musste.

Da ich einen US-amerikanischen Pass besitze und während des Krieges versuchte, die Grenze von einem feindlichen NATO-Land nach Russland zu passieren, wurde ich sofort zur Befragung ausgeschrieben. Und dann stellte sich heraus, dass ich nicht alle meine Papiere in Ordnung hatte, da ich immer noch keinen Journalistenausweis des russischen Außenministeriums besaß, der notwendig war, da ich der Grenzpatrouille gesagt hatte, dass ich als Reporterin unterwegs war. Ich wurde sehr freundlich behandelt, obwohl ich wegen der langen Wartezeit meinen Bus verlieren musste, der verständlicherweise ohne mich weiterfuhr.

Manchmal ergeben sich jedoch aus scheinbar unbequemen Umwegen Chancen, und das war in diesem Fall der Fall. So wurde ich Zeuge, wie eine Reihe von Ukrainern, darunter ganze Familien, versuchten, die Grenze zu überqueren und nach Russland einzuwandern. Tatsächlich war der blaue ukrainische Pass die einzige andere Art von Pass (neben meinem US-Pass), die ich bei denjenigen sah, die zur Befragung und Bearbeitung festgehalten wurden. Dies ist ein Beweis für eine Tatsache, die für die westliche Darstellung des Krieges, die Russland als Invasor der Ukraine darstellt, unbequem ist. Tatsächlich haben viele Ukrainer eine Affinität zu Russland und haben sich im Laufe der Jahre freiwillig dafür entschieden, dort zu leben.

Zwischen 2014 – dem eigentlichen Beginn des Krieges, als die ukrainische Regierung begann, ihre eigene Bevölkerung im Donbas anzugreifen – und dem Beginn der russischen Intervention im Februar 2022 waren bereits rund eine Million Ukrainer nach Russland eingewandert. Die Tatsache, dass Ukrainer in Russland leben werden, wurde damals in der Mainstream-Presse berichtet. Die BBC schrieb im September 2014 über einige der Flüchtlinge und stellte fest, dass „Separatisten in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk ihre Unabhängigkeit erklärten, nachdem Russland die Krim von der Ukraine annektiert hatte.

Teilnehmer an der Kundgebung zur Unterstützung der Donezker Volksrepublik auf dem Lenin-Platz in Donezk

Partisanen zeigen die Donezker Flagge. [Quelle: envoicesevas.ru]

Seit dem Ausbruch der Gewalt wurden etwa 2.600 Menschen getötet und Tausende weitere verletzt. Die Stadt Luhansk wird seit einem Monat von den Regierungstruppen belagert und ist ohne ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser.“ Die Zahl der Toten in diesem Krieg würde bis Februar 2022 auf 14.000 anwachsen, wiederum bevor die russische militärische Sonderoperation (SMO) überhaupt begonnen hatte.

Seit Februar 2022 sind rund 1,3 Millionen zusätzliche Ukrainer nach Russland eingewandert, was Russland zum größten Empfänger ukrainischer Flüchtlinge in der Welt seit Beginn der SMO macht.

Als ich einen der russischen Grenzbeamten – Kirill ist sein Name – auf den Stapel ukrainischer Pässe auf seinem Schreibtisch ansprach, erklärte er mir, dass sie die einreisenden Ukrainer „wie Menschen“ behandeln. Als mein Kontakt in St. Petersburg, Boris, ein Foto meines neu erworbenen Presseausweises an Kirill schicken konnte, wurde ich mit einem Handschlag auf den Weg geschickt und konnte fast sofort den nächsten Bus nach St. Petersburg nehmen.

In St. Petersburg angekommen, ruhte ich mich kurz in Boris‘ Haus aus und fuhr dann mit dem Auto nach Rostow am Don, der letzten russischen Stadt vor Donezk. Ich wurde in einem schwarzen Lexus von einem freundlichen russischen Geschäftsmann namens Wladimir gefahren, zusammen mit German, dem Gründer der humanitären Hilfsgruppe Leningrad Volunteers“. Das Auto war tatsächlich mit humanitärer Hilfe beladen, die in den Donbas gebracht werden sollte. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Witz meines Vaters über den „Lexus aus Texas“ begann unsere 20-stündige Reise in einem zügigen Tempo von etwa 110 Kilometern pro Stunde.

Wir kamen am Abend in Rostow an und checkten im Sholokhov Loft Hotel ein, das nach Michail Sholokhov benannt ist, dem Lieblingssohn von Rostow, der den großen Roman Und leise fließt der Don geschrieben hat. Uns wurde gesagt, dass bis vor kurzem ein Porträt des titelgebenden Leiters der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, die Wand der Lobby geschmückt hatte. Dieses wurde abgenommen, nachdem Mitglieder der Wagner-Gruppe in Rostow einmarschiert waren und viele Bewohner in Angst und Schrecken versetzt hatten. Jetzt zieren nur noch Hollywood-Filmplakate die Wände des Hotels.

Am frühen Nachmittag des nächsten Tages traf meine Übersetzerin Sasha aus ihrer Heimatstadt Krasnodar, Russland, ein, die sieben Stunden Zugfahrt von Rostow entfernt liegt. Die 22-jährige Sasha ist eine kleine rothaarige Frau, die sich schnell als einer der interessantesten Menschen entpuppte, denen ich auf meiner Reise begegnet bin.

Wie Sasha mir erklärte, unterstützt sie seit ihrem 12. Lebensjahr die humanitäre Arbeit im Donbas. Sie erzählte mir, dass sie ihr Interesse an dieser Arbeit von ihrer Großmutter geerbt hat, die sie im „patriotischen Geist“ der UdSSR erzogen hat. Wie Sasha erklärte, waren ihre Eltern zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, um sich überhaupt um ihre Erziehung zu kümmern. Sasha, die vom russischen Festland stammt, besucht die Universität von Donezk, um sich mit den Menschen zu solidarisieren, die dort seit 2014 unter Beschuss stehen.

Mit ihren 22 Jahren ist Sasha, die selbst bei unserer Reise an die Front offene Sandalen trug, einer der mutigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, und sie hat mich mit Sicherheit von dem Gedanken abgebracht, dass ich etwas besonders Mutiges tue, wenn ich in den Donbas fahre. Aber, wie Graham Greene einmal schrieb, „mit einem Rückflugticket wird Mut ohnehin zu einer intellektuellen Übung“.

Wir machten uns schnell auf die etwa drei- oder vierstündige Fahrt nach Donezk, mit einem kurzen Halt an einer Passkontrolle, die nach dem Referendum vom September 2022, bei dem die Bevölkerung von Donezk und drei anderen ukrainischen Republiken für den Anschluss an Russland gestimmt hatte, nun von der Russischen Föderation betrieben wird.

Auch hier wurde ich von Beamten befragt, allerdings nur etwa 15 Minuten lang. Ich hatte mich einfach damit abgefunden, dass ich als Amerikaner, der zu dieser Zeit durch Russland reist, kein Grenzgebiet passieren würde, ohne in irgendeiner Weise befragt zu werden. Der Ton der Befragung war jedoch immer freundlich.

Wir kamen ohne Zwischenfälle in Donezk an, einer kleinen, aber schönen Stadt am Fluss Kalmius. Unser erster Halt war das Lager der Leningrad Volunteers, wo wir einen Teil der mitgebrachten Hilfsgüter ausluden und einige der örtlichen Freiwilligen kennenlernten. Fast alle dieser Freiwilligen leben schon ihr ganzes Leben lang in Donezk, und fast alle trugen Militäruniformen und kämpfen als Teil der Donezker Miliz seit Jahren gegen die ukrainischen Streitkräfte, viele seit Beginn des Konflikts im Jahr 2014.

Eine Person hält ein Gewehr bei einer Parade Beschreibung automatisch generiert

Mitglieder der Donezker Miliz eskortieren ukrainische Kriegsgefangene im Donbas. Die Milizen kämpfen gegen die ukrainische Armee, die von den USA unterstützt wird, seit dem Beginn des Krieges im Jahr 2014. [Quelle: medium.com]

Das ist etwas, was ich dem Leser nicht genug vermitteln kann. Während uns oft gesagt wird, dass diese Kämpfer im Donbass Russen oder „russische Stellvertreter“ sind, ist das einfach nicht wahr. Der überwiegende Teil der Kämpfer sind Einheimische unterschiedlichen Alters, einige davon recht alt, die seit 2014 um ihre Heimat, ihre Familien und ihr Überleben kämpfen.

Es gab zwar auch russische und internationale Freiwillige, die diese Kräfte unterstützten – so wie es auch internationale Freiwillige gab, die in den 1930er Jahren die Republikaner in Spanien unterstützten -, aber es sind überwiegend Einheimische.

Das änderte sich natürlich im Februar 2022, als Russland mit der SMO begann. Nichtsdestotrotz kämpfen die Einheimischen von Donezk weiter, jetzt an der Seite der russischen Streitkräfte.

Die Lüge von „russischen Stellvertretern“, die nach 2014 im Donbass kämpften, ist eigentlich eine der kleineren Lügen der westlichen Mainstream-Presse, denn die Behauptung räumt zumindest ein, dass es solche Kämpfe gegeben hat. Natürlich haben die Mainstream-Medien versucht, uns davon zu überzeugen, dass es nie solche Kämpfe gegeben hat und dass die russische SMO, die im Februar 2022 begann, völlig „unprovoziert“ war. Das ist die große Lüge, mit der man hausieren gegangen ist, um die Zustimmung der westlichen Bevölkerungen zur militärischen Unterstützung der Ukraine zu gewinnen.

Was ebenfalls ignoriert wird, ist die Tatsache, dass dieser Krieg bereits vor dem Beginn der BBS stark eskaliert war und diese Eskalation ihn tatsächlich provoziert hat. So gab es nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), einer 57 Mitglieder zählenden Organisation, der viele westliche Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, angehören, allein an dem Wochenende vor Beginn der BBS am 24. Februar 2022 rund 2.000 Verletzungen der Waffenruhe im Donbass.

In einem seltenen Moment der Offenheit berichtete Reuters am 19. Februar 2022: „Fast 2.000 Waffenstillstandsverletzungen wurden in der Ostukraine von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa am Samstag registriert, sagte eine diplomatische Quelle am Sonntag gegenüber Reuters. Die ukrainischen Regierungs- und Separatistenkräfte kämpfen seit 2014 in der Ostukraine.“

Jacques Baud, ein Schweizer Geheimdienst- und Sicherheitsberater und ehemaliger NATO-Militäranalyst, erklärt weiter die auslösenden Ereignisse der BBS:

„Bereits am 16. Februar wusste Joe Biden, dass die Ukrainer mit dem Beschuss der Zivilbevölkerung im Donbass begonnen hatten, was Wladimir Putin vor eine schwierige Wahl stellte: dem Donbass militärisch zu helfen und ein internationales Problem zu schaffen oder tatenlos zuzusehen, wie die russischsprachige Bevölkerung des Donbass vernichtet wird.

… Das hat er in seiner Rede am 21. Februar erklärt.

An diesem Tag stimmte er dem Ersuchen der Duma zu und erkannte die Unabhängigkeit der beiden Donbass-Republiken an; gleichzeitig unterzeichnete er Freundschafts- und Beistandsverträge mit ihnen.

Der ukrainische Artilleriebeschuss auf die Bevölkerung des Donbass ging weiter, und am 23. Februar baten die beiden Republiken Russland um militärische Unterstützung. Am 24. Februar berief sich Wladimir Putin auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, der gegenseitige Militärhilfe im Rahmen eines Verteidigungsbündnisses vorsieht.

Um die russische Intervention in den Augen der Öffentlichkeit völlig illegal zu machen, haben wir bewusst verschwiegen, dass der Krieg eigentlich schon am 16. Februar begann. Die ukrainische Armee bereitete bereits 2021 einen Angriff auf den Donbass vor, was einigen russischen und europäischen Geheimdiensten durchaus bekannt war. Juristen werden darüber urteilen.“

Für die Menschen, die ich in Donezk getroffen habe, war das alles natürlich nichts Neues, denn sie haben diese Realität seit Jahren erlebt. Dimitri zum Beispiel, ein junger Einwohner von Donezk, der seit 2014 zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater kämpft, sagte mir ganz verzweifelt, während er auf einige der Waffen und Munition hinter ihm zeigte: „Was macht das ganze Zeug hier? Warum bekommen wir das schon seit 2014? Weil der Krieg seither weitergeht.“

Dimitri, der an der Universität studierte, als der Konflikt begann, kann aufgrund von Verletzungen, die er im Krieg erlitten hat, nicht mehr kämpfen, unter anderem wegen eines Gehörschadens, der durch die Ohrstöpsel, die er trägt, deutlich wird. Er hofft, dass er sein Studium wieder aufnehmen kann.

Wenige Tage vor meiner Ankunft in Donezk wurde Dimitris Wohnhaus von den ukrainischen Streitkräften beschossen, genau wie im Jahr 2016. Wie viele Menschen in Donezk ist er daran gewöhnt, die Schäden schnell zu beheben und sein Leben fortzusetzen.

Dimitri nahm mich mit zum Flughafen von Donezk und zur nahe gelegenen orthodoxen Kirche und zum Kloster, die bei den Kämpfen zwischen dem ukrainischen Militär und den Donezker Milizen in den Jahren 2014 und 2015 zerstört worden waren. Dimitri hat damals an den Kämpfen in diesem Gebiet teilgenommen und erklärt, dass dies damals das Gebiet mit den heftigsten Kämpfen der Welt war. Aber das wüsste man nicht aus der Berichterstattung der Mainstream-Presse, die diesen Krieg vor Februar 2022 weitgehend ignoriert hatte.

Brücke in der Nähe des Flughafens von Donezk, die 2015 von den Donezker Milizen zerstört wurde, um ukrainische Truppen und Panzer an der Überquerung zu hindern. (Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Dan Kovalik)

Eine der ersten Personen, die ich in Donezk interviewte, war der 36-jährige Vitaly, ein großer Mann mit einem pummeligen, jungenhaften Gesicht, der eine Baseballmütze mit der roten Sowjetflagge mit Hammer und Sichel trug. Vitaly, der Vater von drei Kindern, stammt aus Donezk und kämpft dort seit vier Jahren, unter anderem in der sehr harten Schlacht um das Stahlwerk in Mariupol im Sommer 2022. Er beschloss, zu den Waffen zu greifen, nachdem Freunde von ihm von den ukrainischen Streitkräften getötet wurden, darunter auch einige, die von faschistischen Kräften bei lebendigem Leibe verbrannt wurden – dieselben Kräfte, von denen uns gesagt wird, dass es sie nicht gibt. Vitaly lachte, als er mit Blick auf die westlichen Mainstream-Medien sagte: „Sie sagen, dass wir uns seit neun Jahren selbst beschießen“.

Vitaly hat persönlich gegen Soldaten gekämpft, die Nazi-Abzeichen trugen, und er ist sich darüber im Klaren, dass er den Faschismus bekämpft. Als ich ihn fragte, was die sowjetische Flagge an seinem Hut für ihn bedeute, sagte er, dass sie den Sieg über den Nationalsozialismus bedeute, und er hoffe, dass er wieder dazu beitragen werde.

Als ich ihn zu den Behauptungen befragte, Russland habe vor Februar 2022 mit Soldaten in den Krieg eingegriffen, wie einige behaupteten, bestritt er dies entschieden, wie auch alle anderen, die ich in Donezk befragte. Er war jedoch Zeuge der Tatsache, dass polnische und britische Soldaten von Anfang an mit dem ukrainischen Militär gekämpft haben. Vitaly meinte, dass er angesichts der Ereignisse der letzten neun Jahre nicht glaubt, dass der Donbass jemals zur Ukraine zurückkehren wird, und er hofft das auch nicht. Vitaly sagte mir ganz stoisch, dass er glaubt, dass er zu seinen Lebzeiten keinen Frieden erleben wird.

Während meines Aufenthalts in Donezk habe ich zweimal mit Anastasia zu Abend gegessen, meiner Dolmetscherin bei meiner ersten Reise in den Donbass im November. Anastasia lehrt an der Universität von Donezk. Sie reist durch ganz Russland, auch in den Fernen Osten, und berichtet über die Geschehnisse im Donbass seit 2014, weil viele in Russland selbst nicht ganz verstehen, was dort vor sich geht. Sie erzählte mir, dass sie, während sie ihre Geschichte erzählte, ihr Trauma aus neun Jahren Krieg wiedererlebte und sich überwältigt fühlte.

Anastasias Eltern und ihr 13-jähriger Bruder leben in der Nähe der Frontlinie in der Donezker Republik, und sie macht sich große Sorgen um sie. Anastasia ist froh, dass Russland in den Konflikt eingegriffen hat, und sie korrigierte mich sogar, als ich die russische BBS einmal als Invasion“ bezeichnete, und sagte mir, dass Russland nicht einmarschiert sei. Vielmehr wurden sie eingeladen und willkommen geheißen. Soweit ich das beurteilen kann, scheint dies die vorherrschende Meinung in Donezk zu sein.

Während meiner fünftägigen Reise nach Donezk wurde ich in zwei Städte innerhalb der Konfliktzone gebracht – Jasinowataja und Gorlowka. Während der Fahrt musste ich eine Schutzweste und einen Helm tragen, das Anlegen eines Sicherheitsgurtes war jedoch freiwillig, wenn nicht sogar verpönt.

Während die Stadt Donezk, die sicherlich auch unter Beschuss steht, weitgehend intakt ist und einen regen Verkehr und eine lebhafte Restaurant- und Cafészene aufweist, änderte sich dies ziemlich schnell, als wir aus der Stadt herauskamen.

Yasinovataya zeigte Anzeichen großer Zerstörung, und mir wurde gesagt, dass vieles davon aus dem Jahr 2014 stammte. Zu den so weit zurückreichenden Zerstörungen gehörten eine Maschinenfabrik, die jetzt als Operationsbasis für die Donezker Streitkräfte genutzt wird, und das angrenzende Verwaltungsgebäude, das aussieht, als hätte es vor dem Beschuss ein Opernhaus sein können.

Das Stadtzentrum von Gorlovka wiederum sah weitgehend unbehelligt aus, mit Anzeichen von Straßenleben und sogar einer alten Straßenbahn, die eindeutig aus der Sowjetzeit stammt und durch das Stadtzentrum fährt. In den Außenbezirken von Gorlovka waren jedoch deutliche Anzeichen des Krieges zu erkennen. In beiden Städten konnte man in der Ferne häufig Granaten hören.

In Gorlovka trafen wir uns mit Nikoli, der den Spitznamen „Heavy“ trägt. Nikoli sieht aus wie ein griechischer Gott, er ist etwa 1,80 m groß und hat Muskeln. Als ich neben ihm stand, scherzte ich mit ihm, dass ich mich fühle, als würde ich neben Ivan Drago in Rocky IV auftreten. Er verstand den Scherz und lachte. Obwohl er ein Riese von einem Mann war, schien er sehr nett zu sein und einen starken moralischen Kompass zu haben.

Er führte uns zu einer behelfsmäßigen orthodoxen Kapelle in der Cafeteria einer ehemaligen Schule, die jetzt als Operationsbasis für seine Donezker Miliz dient. Er erzählte uns, dass selbst jetzt, nach Beginn der BBS, etwa 90 % der Truppen in Gorlowka immer noch aus einheimischen Donezker Soldaten bestehen und die übrigen 10 % Russen sind. Auch das ist etwas, was wir in der Mainstream-Presse nur selten zu sehen bekommen.

Nikoli erklärte, während er vor der behelfsmäßigen Kapelle saß, dass er sich zwar immer noch als Ukrainer betrachte – schließlich sei er in der Ukraine geboren -, dass aber Donezk niemals zur Ukraine zurückkehren werde, weil die Ukraine „gegen Gott“ gehandelt habe, als sie begann, ihre eigene Bevölkerung im Donbass anzugreifen. Er machte deutlich, dass er bereit sei, bis zum Ende zu kämpfen, um das Überleben der Menschen in Donezk zu sichern, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass er damit die Wahrheit sagte.

Auf meine Bitte hin traf ich mit dem Ersten Sekretär der Donezker Sektion der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF), Boris Litwinow, zusammen. Boris, der auch im Parlament von Donezk saß, erklärte, dass die Kommunistische Partei unter seiner Führung einer der Anführer und Initiatoren des Referendums von 2014 gewesen sei, bei dem die Menschen in Donezk dafür gestimmt hatten, eine autonome Republik zu werden und die Ukraine zu verlassen.

Nach Angaben von Boris sind rund 100 Mitglieder der Donezker Sektion der KPRF an der Front des Konflikts im Einsatz. Wie Boris erklärte, unterstützt die KPRF die russische SMO und wünschte nur, dass sie 2014 begonnen hätte. Boris ist sich darüber im Klaren, dass es im Krieg in der Ukraine um das Überleben Russlands geht (unabhängig davon, ob es kapitalistisch oder sozialistisch ist) und dass Russland gegen den kollektiven Westen kämpft, der Russland zerstören will.

Boris vergleicht den Kampf im Donbass mit dem Kampf der Republikaner gegen die Faschisten in Spanien in den 1930er Jahren, und er sagt, dass es internationale Kämpfer aus der ganzen Welt gibt (Amerikaner, Israelis, Spanier und Kolumbianer, zum Beispiel), die an der Seite der Menschen im Donbass gegen die Faschisten kämpfen, so wie internationale Kämpfer in Spanien geholfen haben.

Die letzte Person, die ich – wiederum auf eigenen Wunsch – interviewte, war Olga Tseselskaya, Assistentin der Leiterin der Frauenunion der Republik Donezk und erste Sekretärin der Organisation „Vereinigte Mütter“. Die Organisation „Mothers‘ United“, die 6.000 Mitglieder in der gesamten Republik Donezk hat, setzt sich für die Mütter von Kindern ein, die seit 2014 im Konflikt getötet wurden, und bietet ihnen soziale Dienste an.

Ich war begeistert, dass Olga unser Gespräch mit der Bemerkung eröffnete, sie freue sich, mit jemandem aus Pittsburgh zu sprechen, da Pittsburgh und Donezk einst Partnerstädte gewesen seien.

Ich fragte Olga, was sie von den russischen Streitkräften halte, die jetzt in Donezk sind, und sie stellte klar, dass sie deren Präsenz in Donezk unterstütze und glaube, dass sie die Bevölkerung gut behandelten. Die Behauptungen über Massenvergewaltigungen, die zu Beginn des Konflikts gegen die Russen erhoben wurden, wies sie entschieden zurück.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denisowa, von der diese Behauptungen stammten, schließlich entlassen wurde, weil sich ihre Behauptungen als unbestätigt und unbegründet erwiesen, aber auch darüber haben die westlichen Medien kaum berichtet.

Als ich Olga fragte, ob sie mit einigen westlichen Friedensgruppen, wie der Stop the War Coalition im Vereinigten Königreich, darin übereinstimme, dass Russland seine Truppen aus dem Donbass abziehen solle, war sie anderer Meinung und sagte, sie wolle nicht daran denken, was mit den Menschen im Donbass geschehen würde, wenn sie das täten.

Ich denke, die Menschen im Westen müssen sich damit auseinandersetzen, dass die ukrainische Regierung der eigenen Bevölkerung im Donbass große Gewalt angetan hat und dass die Menschen im Donbass jedes Recht hatten, die Ukraine zu verlassen und sich Russland anzuschließen. Wenn der Westen diese Realität begreifen würde, würde er es sich zweimal überlegen, ob er der Ukraine „beisteht“ und sie weiter aufrüstet.*

Daniel Kovalik machte 1993 seinen Abschluss an der Columbia University School of Law. Anschließend war er bis 2019 als Unternehmensjurist für die United Steelworkers, AFL-CIO (USW) tätig.

Daniel Kovalik erhielt das David W. Mills Mentoring Fellowship der Stanford University School of Law und wurde für seinen Artikel über die beispiellose Ermordung von Gewerkschaftern in Kolumbien mit dem Project Censored Award ausgezeichnet.

Er hat für die Huffington Post und Counterpunch ausführlich über die internationalen Menschenrechte und die US-Außenpolitik geschrieben und weltweit Vorträge zu diesen Themen gehalten. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter The Plot To Overthrow Venezuela, How The US Is Orchestrating a Coup for Oil, das ein Vorwort von Oliver Stone enthält. Übersetzt mit Deepl.com

Daniel ist unter dkovalik@outlook.com zu erreichen.

Gekennzeichnetes Bild: Kathedrale im Donbass, die 2014 durch ukrainische Bombardements zerstört wurde. (Quelle: Foto mit freundlicher Genehmigung von Dan Kovalik)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist das CovertAction Magazine

Urheberrecht © Daniel Kovalik, CovertAction Magazine, 2023

