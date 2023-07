When Russia began its large strikes on Odessa, we all wondered how far the Russian MOD would take things.

24. Juli 2023

Als Russland mit seinen groß angelegten Angriffen auf Odessa begann, fragten wir uns alle, wie weit der russische Verteidigungsminister gehen würde. Wir sahen Karten wie die folgende, die alle Containerschiffe zeigten, die die Donau hinauf in Richtung ukrainischer Häfen an der Grenze zu Rumänien fuhren, und fragten uns, ob Russland diese Häfen angreifen würde, da sie so nahe an den Grenzen eines NATO-Staates liegen:

Diese Fragen wurden heute beantwortet, als Russland einen schweren Schlag gegen den ukrainischen Hafen Reni ausführte, der buchstäblich nur einen Steinwurf von Rumänien entfernt liegt.

Dies ist ein wichtiges Ereignis, denn es zeigt eine neue, harte Haltung des russischen Verteidigungsministeriums. Es wurden nicht nur buchstäblich Objekte direkt an der NATO-Grenze angegriffen, sondern es schien sogar Getreideschiffe zu beschädigen, die möglicherweise NATO-Ländern gehören.

Dies geschah eindeutig, um ein starkes Signal zu senden, das die Ernsthaftigkeit Russlands bei der Ablehnung des Getreideabkommens deutlich machen sollte.

Wie Sie unten sehen können, wurden im Hafen anscheinend ganze Getreidesilos dem Erdboden gleichgemacht:

Ich kann nur vermuten, dass einer der Gründe für diese Maßnahme – die bereits von anderen Kommentatoren vorhergesagt wurde – darin besteht, dass Russland es unmöglich machen will, jedes Schiff zu versichern, das versucht, die bisherigen Korridore mit der neuen Donaupassage zu umgehen. Damit soll gezeigt werden, dass wir uns hier wirklich mitten in einem Kriegsgebiet befinden und niemand ohne die ausdrückliche Genehmigung des Hauptverwalters des Kriegsgebiets passieren darf.

Es sei daran erinnert, dass dies die offizielle russische Liste der Anforderungen war, die erfüllt werden müssen, damit Russland den Getreidehandel wieder aufnimmt:

Liste der offiziellen Forderungen Russlands, deren Erfüllung die Wiederaufnahme des Getreidehandels ermöglichen wird.

1. Eine reale, nicht eine spekulative Schlussfolgerung aus den Sanktionen auf die Lieferung von russischem Getreide und Düngemitteln auf die Weltmärkte.

2. Alle Hindernisse für russische Banken und Finanzinstitute, die der Lieferung von Nahrungsmitteln und Düngemitteln dienen, müssen beseitigt werden.

3. Die Lieferungen von Ersatzteilen und Komponenten für Landmaschinen und die Düngemittelindustrie nach Russland sollten wieder aufgenommen werden.

4. Alle Fragen im Zusammenhang mit der Vercharterung von Schiffen und der Versicherung russischer Exportlebensmittellieferungen müssen geklärt werden, die gesamte Logistik der Lebensmittellieferungen muss sichergestellt werden.

5. Es müssen ungehinderte Bedingungen für die Ausweitung der Versorgung mit russischen Düngemitteln und Rohstoffen für deren Herstellung geschaffen werden, einschließlich der Wiederherstellung des Betriebs der Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa.

6. Das russische Vermögen im Zusammenhang mit der Agrarindustrie sollte freigegeben werden.

7. Der ursprüngliche humanitäre Charakter des Getreidehandels muss wiederhergestellt werden. Er sollte den bedürftigen Ländern zugute kommen und nicht die reichen Länder noch reicher machen.

In den letzten Wochen hat sich die Liste der Forderungen von 5 auf 7 erweitert. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der Westen sie erfüllen wird. Erdogan verfügt nicht über die Mittel, um den Westen in diesen Fragen zu beeinflussen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Getreideabkommen zu denselben Bedingungen verlängert wird, verschwindend gering.

Die Ukraine versucht verzweifelt, das Abkommen aufrechtzuerhalten, indem sie alle möglichen komplizierten, von technischen Fragen durchsetzten Vorschläge wie den folgenden macht:

💥💥💥Die Ukraine hat über die Internationale Seeschifffahrtsorganisation ein Schreiben mit Informationen über die Schaffung alternativer Seekorridore (grün – Flachwasser, rot – Tiefwasser) innerhalb der ukrainischen Hoheitsgewässer und der ausschließlichen Wirtschaftszone verbreitet, die von Schiffen genutzt werden können, um landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ukrainischen Häfen zu exportieren oder um Schiffe, die seit Februar letzten Jahres in den Häfen festsitzen, auslaufen zu lassen.

Dies ist offenbar eine Reaktion auf die drohende Erhöhung der Versicherungsprämien bzw. die Weigerung der Versicherer, Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, zu versichern.

Es heißt, dass eine Entschädigung für „Schäden, die verursacht werden, während sich Schiffe in ukrainischen Hoheitsgewässern befinden, wenn diese Schiffe auf dem Weg zu/von offenen ukrainischen Seehäfen sind, um Fracht zu transportieren“, vorgesehen ist.

In diesem Zusammenhang bedeutet diese Formulierung höchstwahrscheinlich, dass die Voraussetzung für eine Entschädigung ein Schaden am Schiff ist, der in den Hoheitsgewässern der Ukraine verursacht wurde.

Der rote (Tiefsee-)Korridor verläuft jedoch fast vollständig außerhalb der Hoheitsgewässer der Ukraine.

Erschwerend kommt hinzu, dass ein Plan vorsieht, das Getreide mit der Bahn nach Izmail zu transportieren, was jedoch dazu führt, dass das Getreide über die oft angegriffene Zatoka-Brücke transportiert wird:

„Das ukrainische Getreide wird per Bahn über Izmail geliefert, wo sich ein großer Handelshafen befindet. Im Rahmen des USAID-Programms wurden bereits Spezialwaggons gekauft.

Gleichzeitig ist die Stadt mit dem Rest der Ukraine verbunden, unter anderem über die strategische Brücke über die Dnjestr-Mündung in Zatoka. Sie wurde in den letzten Tagen regelmäßig angegriffen, es gibt keine verlässlichen Informationen über ihren Zustand, jetzt ist der Verkehr auf der Brücke gesperrt.“

Bei den Angriffen auf Odessa in der vergangenen Woche wurde in einigen Berichten behauptet, Russland habe die Brücke angegriffen und den Eisenbahnteil beschädigt. Dies wurde nicht bestätigt, aber Russland hat diese Brücke bereits mehrfach angegriffen, auch mit Marinedrohnen. Und einige Tage nach den Angriffen der letzten Woche gab es weitere Berichte, dass Russland die Brücke bald wieder mit Marinedrohnen angreifen wird, um seine eigenen neuen Marinedrohnen zu demonstrieren, nachdem die Ukraine Marinedrohnen in Kertsch eingesetzt hatte.

In jedem Fall ist Russland in der Lage, diese Brücke zu zerstören oder dauerhaft außer Betrieb zu setzen, so dass ein kontinuierlicher und rechtzeitiger Getreidetransport über die Schiene katastrophal erschwert, wenn nicht gar völlig unmöglich gemacht würde.

Darüber hinaus gab es einen Bericht, wonach die europäischen Länder nicht wollen, dass die Ukraine ihr Getreide direkt über die Schiene an sie liefert, und dies verbieten wollen. Ich gebe zu, dass ich den genauen Grund dafür noch nicht verstehe – vielleicht wissen meine unerschrockenen Leser es und können uns in den Kommentaren informieren. Ich kann nur spekulieren, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass Europa nicht die nötige Infrastruktur hat, um so viel Getreide auf der Schiene zu transportieren, oder vielleicht auch mit weiteren Versicherungsfragen, wie bei den Schifffahrtswegen. Man muss bedenken, dass Züge theoretisch viel weniger transportieren können als ein Frachtschiff und daher unverhältnismäßig viele Züge benötigt werden, um die gleiche Ladung wie ein Schiff zu befördern, was die Logistik weitaus ineffizienter macht – zumindest nehme ich das an.

Hier noch eine weitere Perspektive zu den verschiedenen Streiks:

Nach dem nächtlichen Streik in Odessa und Nikolaev muss man Folgendes verstehen. Boris Rozhin:

1. Die ukrainischen Streitkräfte haben seit langem Waffen und Munition in den Häfen stationiert und gelagert und waren höchstwahrscheinlich davon überzeugt, dass diese Bestände aufgrund des Getreidegeschäfts sicher waren.

2. Die nächtlichen Detonationen in Odessa lassen den Schluss zu, dass alles, was wahrscheinlich für die Gruppe „Süd“ der ukrainischen Streitkräfte in die Häfen gebracht wurde, so dicht wie möglich gelagert wurde. Einige Lagerhäuser im Hafengebiet stehen noch immer in Flammen.

3. Der Umfang der zerstörten Munition und Ausrüstung ist immer noch schwer zu verstehen, aber wenn Waffen und BC für die Streitkräfte der Ukraine entscheidend waren, wird Kiew in naher Zukunft dringend mehr anfordern.

4. Um die Lieferung der zerstörten Waffen zu kompensieren, werden Sie einen erheblichen Zeitaufwand betreiben müssen. Da ein erheblicher Teil der 152- und 155-mm-Granaten sowie anderer Waffen buchstäblich von den Rädern in das Gebiet der ukrainischen Offensive gelangt, muss die APU das Schema und die Methode der Lieferung ändern, und das ist eine zusätzliche Zeit, die nicht zur Verfügung steht.

In der Zwischenzeit hat Zelensky die NATO gebeten, einen Ukraine-NATO-Rat über die Getreidesituation einzuberufen, um sie zu retten:

Nun, da wir uns über die Getreidesituation im Klaren sind, lassen Sie uns die Entwicklung der Situation in Polen etwas genauer betrachten. Zuvor hatte sich Putin mit Lukaschenko zu einem Rundgang durch die Region St. Petersburg getroffen. Lukaschenko hatte einige interessante Dinge zu sagen. Hier ist das Video des informellen öffentlichen Gesprächs mit Untertiteln, das man sich unbedingt ansehen sollte:

Meine eigenen Hauptpunkte:

In einem einzigen Gefecht wurden mehr als 15 Leopards und 20 Bradleys zerstört, als die AFU gestern in der Nähe von Rabotino einen neuen Angriffsversuch unternahm.

Seit dem 4. Juli hat die AFU „weit mehr“ als 26.000 KIA erlitten.

Polnische Brigaden werden in Richtung der weißrussischen Grenze verlegt.

Es wird der Plan entwickelt, dass Polen die Westukraine annektiert, wenn die Ukraine im Gegenzug der NATO beitritt.

Der springende Punkt: Eine Teilung der Ukraine ist für Weißrussland inakzeptabel. Und wenn nötig, ist Weißrussland bereit zu handeln“, um Polen daran zu hindern, das Land von Süden her einzukesseln

Wagner bittet Lukaschenko, sie in Polen einmarschieren zu lassen. Dies ist wahrscheinlich eine halbwegs ironische Drohung, um Polen auf Trab zu halten

Lukaschenko weist Putin an, dem russischen Verteidigungsministerium einen offiziellen Überblick über die Entscheidung Weißrusslands zu geben, möglicherweise militärisch gegen Polen vorzugehen, sollte dieses versuchen, die Westukraine zu annektieren.

Hier sind einige Dinge zu klären. Erstens muss man sich vergegenwärtigen, dass diese „nach vorne gerichteten“ Interaktionen so etwas wie Theater sind. Sie sind Bühnenaufführungen, die der Öffentlichkeit vermitteln sollen, was bereits hinter verschlossenen Türen diskutiert und beschlossen wurde. Alles, was Lukaschenko vorbrachte, wurde sehr genau ausgewählt, um nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die polnische und die NATO-Führung gesprochen und verstanden zu werden.

Das Wichtigste ist die Tatsache, dass er offenbar andeutete, dass Belarus gezwungen wäre, auf eine polnische Annexion der Westukraine militärisch zu reagieren. Er begründet dies damit, dass Weißrussland bereits im Osten und Westen von den Balten und Polen umzingelt sei und er nicht zulassen könne, dass der Staat auch von Süden her strategisch gefährdet werde.

Dies ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wir können auf einer Karte sehen, dass Polen an der südlichen Grenze Weißrusslands das gesamte westliche Weißrussland, vor allem die Stadt Brest und die umliegenden Regionen, in eine potenzielle Zange nimmt, sollte sich Polen in Zukunft für einen Angriff entscheiden:

Sie können Brest mit einem Schlag vollständig abschneiden.

Natürlich formulierte Lukaschenko diese Drohung mit der Bemerkung, man werde nur dann etwas unternehmen, wenn die Westukrainer Belarus darum „bitten“. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, solche „Ersuchen“ zu generieren, unabhängig davon, ob sie tatsächlich existieren oder nicht, falls man sie braucht.

Der andere wichtige Punkt war, dass Lukaschenko Putin förmlich darum gebeten hat, diesen Plan mit dem russischen Militär zu besprechen, was bedeutet, dass es in dieser Angelegenheit eine Koordinierung zwischen den Streitkräften der Unionsstaaten geben wird.

Wie ich bereits sagte, dient vieles davon ausdrücklich dazu, Polen und der NATO eine Botschaft zur Abschreckung zu senden. Doch wie ich bereits in den letzten Berichten erwähnt habe, bedeutet die einfache Tatsache, dass diese Pläne jetzt so offen und freimütig auf höchster Ebene von der Staatsführung von Belarus und Russland diskutiert werden, dass der polnische/NATO-Plan sowohl real als auch in seiner Verwirklichung ziemlich weit fortgeschritten sein muss.

Wir haben diese Dinge schon seit Monaten diskutiert, aber sie wurden oft als spekulative oder zweifelhafte Gerüchte angesehen. Jetzt haben sich die Zeiten geändert, denn die Ukraine hat keine Optionen mehr und scheitert auf dem Schlachtfeld katastrophal.

Gerade heute ist eine weitere polnische Einheit mit 200 gepanzerten Fahrzeugen und Ausrüstung in der Nähe der weißrussischen Grenze eingetroffen:

#BREAKING 🇵🇱 Polen hat soeben mit dem Transport von weiteren 200 Einheiten Ausrüstung in der Woiwodschaft Podlachien nahe der Grenze zu Weißrussland begonnen.

Und auch die folgende Meldung ging durch die Nachrichtenkanäle:

🇵🇱🇱🇹 Polen wird ein neues Pionierbataillon aufstellen, das sich auf die Durchführung von Operationen im Suwalki-Korridor an der Grenze zu Litauen spezialisieren wird, berichtet ERR.

Die ersten Soldaten werden bis Ende dieses Jahres in die neue Formation berufen.

Der Suwalki-Korridor ist ein Abschnitt im Nordosten Polens, der zwischen Weißrussland und Kaliningrad liegt. Die Kontrolle über diesen Korridor schneidet das Baltikum von den anderen NATO-Ländern ab.

Sie sind eindeutig besorgt um diesen Korridor, und er wäre ein potenzielles Ziel für Wagner/Weißrussland, wenn es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt.

Nun zu der anderen Sache, die Lukaschenko und Putin besprochen haben. In den letzten Tagen gab es erneute ukrainische Offensivbemühungen in Richtung Rabotino-Orekhov. Man weiß, dass es sich um einen „ernsthaften“ Versuch handelt, wenn sie wieder die beste NATO-Ausrüstung wie Leopards und Bradleys einsetzen, anstatt die Sondierungsangriffe mit MaxxPros und dergleichen.

Die Angriffe wurden erneut von den russischen Streitkräften zurückgeschlagen, mit schrecklichen Verlusten für die AFU. Es gibt buchstäblich Dutzende von Videos über Panzerverluste mit vielen bestätigten neuen Leopard 2 und Bradleys, die zerstört wurden. Hier ist eine Auswahl:

Leopard 2A4:

Leopard:

Vollständig intakter M2 Bradley, der von den russischen Streitkräften erbeutet wurde:

Weitere zerstörte Bradleys:

Riesige Zusammenstellung von neuen Leopard 2A6-Treffern durch Lancet-Drohnen sowie FPV-Treffern auf Bradleys:

Hier werden zwei von drei Bradleys zerstört, während der letzte entkommen kann:

Und noch einer:

Massenweise ukrainische Kriegsgefangene:

Und es gibt endlos viele weitere Videos, die Felder von toten AFU zeigen, wie dieses, dieses und dieses, sowie viele weitere Videos von zerstörten Nicht-Leopard/Bradley-Panzern allein in den letzten Tagen, wie hier, hier, hier und hier.

Kurzum, die Verluste sind astronomisch.

Selbst ukrainische Offiziere fangen an, die unbequeme Wahrheit zuzugeben. Hier erklärt einer ganz offen, dass ihnen einfach „die Männer ausgehen“:

Weitere ukrainische Brigaden meutern, wie diese, die im Gebiet der Antonowsky-Brücke in Cherson operiert und seit Wochen von Russland beschossen wird. Sie geben an, dass nur noch 20 % ihres Bataillons am Leben sind, weil ihre Kommandeure sträflich fahrlässig gehandelt haben:

Lediglich in der Region Bakhmut-Artemovsk kann die Ukraine einige Erfolge verbuchen, allerdings zu einem hohen Preis. Dort hat sie die Asow-Eliteeinheiten auf die Suche nach Gewinnen geschickt und es geschafft, die russischen Kräfte wieder zurückzudrängen. Das gipfelte heute in einem besonders schweren Verlust, als russische WDV an der Südspitze von Kleschejewka in einen Hinterhalt gerieten und mehr als 5-10 von ihnen getötet wurden.

Aber ich habe bereits gesagt, dass die AFU alles in dieses Gebiet steckt, und jeder Zentimeter kostet sie viel Geld, was schockierenderweise sogar in der Kiew Post erwähnt wurde:

Wenn sogar die Kiew Post solche Eingeständnisse macht, dann muss es wirklich schlimm sein, wie einige gesagt haben.

Generell sickern immer wieder Nachrichten und Indizien durch, die darauf hindeuten, dass die AFU weitaus größere Verluste erlitten hat, als von vielen angenommen wurde. Hier ist ein angebliches ukrainisches Leck, aus dem hervorgeht, dass die AFU 310.000 Tote hat:

Unterstützt wird dies durch eine weitere neue Veröffentlichung eines Teams, das die ukrainischen Personalverluste genau verfolgt und ein mathematisches Modell angepasst hat, um die „bestätigten“ Verluste in eine geschätzte Prognose zu extrapolieren. Hier ist, was sie gefunden haben:

Sie können sich die lange und komplizierte, auf Gleichungen basierende Methodik hier ansehen, wenn Sie möchten.

Interessanterweise hatte ich, um die Zahlen zu vergleichen, zuvor geschätzt, dass die AFU derzeit über etwa 200-250 000 Soldaten verfügen muss. Es ist plausibel, dass es mehr als 395.000 Mann sind, vor allem, da es in letzter Zeit eine Welle von äußerst hartnäckigen Zwangsmobilisierungen gegeben hat, obwohl ich mich immer noch für die weniger großzügige Schätzung entscheiden würde.

Was ich jedoch zu den laufenden Berechnungen hinzufügen wollte, war, dass der ukrainische Präsidentenberater Podoljak vor kurzem erklärt hatte, dass Russland nach den internen Daten der Ukraine derzeit über insgesamt 360.000 Kräfte im Rahmen der SMO verfügt. Dies ist eine interessante Zahl, da sie auch meiner eigenen Schätzung sehr nahe kommt, wenn man von den neu aufgestellten 150-180k absieht, die hauptsächlich für Schoigus neue Reservearmeen reserviert sind. Zugegebenermaßen ist dies eine niedrige, konservative Schätzung, wobei auch mehr als 450.000 Soldaten möglich sind – das hängt von einigen Dingen ab, über die wir keine Daten haben, z. B. wie viele Soldaten im letzten Jahr insgesamt den Dienst verlassen haben.

Wie auch immer, in Anbetracht dieser Dinge – und der massiven AFU-Verluste, die aufgedeckt wurden – fand ich dieses neue Video recht interessant. Der russische Talkshow-Moderator Solowjew besuchte die Front und interviewte den ehemals „verstorbenen“ russischen General Mordwitschew (einer dieser „getöteten russischen Generäle“, die ich zuvor erwähnt hatte und die entlarvt wurden).

Mordwitschew ist der Befehlshaber des Zentralen Militärbezirks Russlands und des „Gruppenzentrums“ in der SMO, d.h. er ist sehr hochrangig und nicht nur ein Bleistiftanschieber oder Brigadefeldwebel. Er wurde gefragt, wie er die weitere Entwicklung des Konflikts einschätzen würde. Hören Sie sich seine Antwort an:

Die wichtigsten Punkte:

Er ist zuversichtlich, dass die AFU-Offensive bis August abebben wird. Dann wird es eine große Pause geben, in der sie nichts erreichen werden, auch nicht im Laufe des Winters. Er schließt mit der Vorhersage, dass der Krieg im Frühjahr zu Ende sein wird.

Die große Frage ist natürlich, was Russland danach tun wird. Und wenn er gefragt wird, scheint er in einer Weise zu zögern, von der ich nur annehmen kann, dass es sich um professionelles Schweigen handelt, da er offensichtlich Russlands eigene Offensivpläne nicht preisgeben will.

Aber es ist sehr aufschlussreich, dass einer der obersten Heeresgruppenkommandeure der SMO glaubt, dass bis zum Frühjahr alles vorbei sein wird. Was könnte ihm diese Zuversicht geben? Einerseits ist klar, dass er von den katastrophalen, unhaltbaren Verlusten ausgeht, die die AFU derzeit erleidet, und dass er außerdem weiß, dass die NATO nicht mehr viele Panzer und schwere Waffen zur Verfügung hat, von der Munition ganz zu schweigen.

Wird sich seine Vorhersage als anmaßend erweisen? Könnte sein – alles ist möglich. Aber wenn man sein Auftreten und seine Haltung studiert, wirkt er nicht überheblich, sondern eher so, als ob er etwas weiß, was wir nicht wissen.

Ich glaube, das vollständige Interview wird auf dem russischen Kanal 1 ausgestrahlt, und wenn ich es bekommen kann, werde ich es in Zukunft in voller Länge hochladen. Aber das etwas längere Video bietet ein paar weitere Hinweise.

Beachten Sie, dass die automatische Übersetzung im ersten Teil nicht korrekt ist. Er spricht davon, dass die Ukraine versehentlich Streumunition ohne Wirkung gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt hat, obwohl es sich so liest, als hätte er gesagt, „wir“ hätten sie eingesetzt. Er bestätigt eigentlich, was ich schon früher gesagt habe, nämlich dass Streumunition meist nutzlos ist und nur aus Verzweiflung eingesetzt wird.

Außerdem erklärt er, dass seine Gruppe allein gestern 31 Gefangene gemacht hat.

Aber der größte Hinweis, von dem ich sprach, ist das, was er zu Beginn sagt. Er erklärt, dass Russland eine „aktive Verteidigung“ durchführt, die es den russischen Streitkräften ermöglicht, bestimmte taktische Initiativen aufrechtzuerhalten und generell in einer Position zu sein, die es ihnen ermöglicht, jederzeit die Initiative zu ergreifen, wenn sie dazu geneigt sind.

Er führt weiter aus, dass die derzeitige Verteidigung zu einer Art „Kooperation“ solcher Initiativen führen wird, die in eine aktive russische Offensive an allen Fronten münden wird. Er sagt, dass noch mehr Zeit benötigt wird, aber dass dies „in der Zukunft“ geschehen wird.

In Anbetracht seiner anderen Äußerung über den Zusammenbruch der AFU im Frühjahr“ können wir daraus schließen und extrapolieren, dass er glaubt, Russlands aktive Verteidigung werde sich kontinuierlich zu größeren Durchbrüchen der UA-Linien ausweiten, wie es derzeit in Richtung Charkow-Kremennaja geschieht. Und vielleicht stellt er sich vor, dass diese Lawine im Laufe des Winters und des nächsten Frühjahrs die AFU schließlich ganz überrollt.

So wie sich die Verluste an schweren Waffen derzeit entwickeln, halte ich dies für durchaus möglich, sofern die NATO keine größeren Ankündigungen macht, wie z.B., dass die USA der Ukraine all ihre Tausende von eingemotteten Abrams-Panzern zur Verfügung stellen werden, oder so etwas Ähnliches.

Aber um ehrlich zu sein, sind die Panzer die geringste Sorge. Das bei weitem Wichtigste ist die Artillerie, und die leidet unter massiver Zermürbung. Ich bin mir nicht sicher, wie viel die NATO in diesem Bereich noch zur Verfügung hat, auch wenn ich in letzter Zeit immer wieder neue Lieferungen italienischer M109L sehe. Aber diese neue Lancet-Grafik der bestätigten Lancet-Tötungen erzählt eine Geschichte:

🔥 🔥 Die russische Streumunition „Lancet“ wies eine Effizienz von 96 Prozent auf. In der DNR haben von 150 Abschüssen nicht mehr als zehn Kamikaze-Drohnen das Ziel nicht getroffen. 🔥 🔥

Man beachte die rund 50 bestätigten Treffer pro Monat in den vorangegangenen Monaten, wobei im Juli ein enormer Anstieg auf rund 90 zu verzeichnen war. Wir wissen, dass die Lancets – vielleicht überproportional – gerne Artillerie jagen, da sie vor allem die hinteren Bereiche angreifen, während die FPVs sich um die Front kümmern. Übrigens sind dies nur die visuell bestätigten, die zufällig ihre Videos veröffentlicht haben, es gibt wahrscheinlich noch viele mehr.

Falls es Sie interessiert, hier ist ein Interview mit dem Kommandeur des Kaskad-Bataillons der DVR über den weit verbreiteten Einsatz von Lancet-Drohnen. Er berichtet unter anderem, dass die AFU ihre Artillerie aus den Frontgebieten abzieht, in denen sie weiß, dass Lancets operieren.

Die russische Drohnenproduktion schießt derzeit durch die Decke. Ich habe die Zahl bereits genannt: Die AFU selbst sprechen von 10.000 produzierten/erworbenen Drohnen, während Russland 45-50.000 pro Monat herstellt. Ein neues Foto des russischen Sudoplatow-Bataillons zeigt eine einzelne Lieferung von FPV-Drohnen, die sie gerade erhalten haben, um Ihnen ein Beispiel zu geben:

Die renommierte russische Analystin Starshe Edda fasst es wie folgt zusammen:

Älter als Eddy: Wenn ich den Trend zum Einsatz von FPV-Drohnen durch unsere Armee beobachte, komme ich zu dem Schluss, dass wir bald einen lawinenartigen Anstieg der feindlichen Niederlagen mit dieser Art von Waffen erleben werden. Lancet wird der verlängerte Arm und das Flaggschiff der Kamikaze-Drohnen sein, die in der operativen Tiefe operieren, während die FPV-Drohnen die taktische Tiefe übernehmen werden. Aber das Wichtigste ist nicht einmal das, sondern eine geometrische Entwicklung im Wachstum der professionellen Drohnenberechnungen.

Russland nimmt den Einsatz von Drohnen an der Front jetzt sehr ernst. Einige der jüngsten Entwicklungen sind die folgenden:

Die Drohnenproduktion in Moskau hat sich vervierfacht – Bürgermeister Sobjanin

⚡️A Ein Netz von wissenschaftlichen und praktischen Zentren wird im ganzen Land aufgebaut.

⚡️In 2025 werden etwa 40 Tausend Studenten an den Universitäten im Bereich der unbemannten Luftfahrtsysteme studieren, im Jahr 2030 – etwa 180 Tausend Menschen, so der Pressedienst des Ministeriums gegenüber RIA Novosti.👏

Dazu gehören im Allgemeinen die neuesten Informationen über die russische Industrieproduktion:

Die Zahl der gekauften Waffen und Ausrüstungen hat sich seit März 2022 um das 1,8-fache und im Jahr 2023 um mehr als das 5-fache erhöht

▪️ Die Auslieferungen von UAVs des Typs „Orlan“ sind um das 53-fache gestiegen

▪️ „Uralvagonzavod“ erhöhte die Lieferung und Überholung von T-72 und T-90 Panzern um das 3,6-fache, „Kamaz“ – Lieferungen von Fahrzeugen um das 17,6-fache

▪️ Die Lieferungen von BMP-3 stiegen um das 2,1fache, BTR-82A um das 4fache, „Tigr-M“ um das 2fache

▪️ Die Auslieferungen von Ka-52-Hubschraubern stiegen um das 2fache, Mi-28 um das 3fache.

– Russisches Verteidigungsministerium

Und die folgenden schockierenden Zahlen von Russlands stellvertretendem Ministerpräsidenten:

Die Produktion von Munition in Russland ist um mehr als das Zwölffache gestiegen, so Manturow

Manturov sagte, dass das monatliche Volumen der Munitionsproduktion das jährliche Volumen für 2022 übersteigt

Das Volumen der monatlichen Produktion von Vernichtungswaffen durch russische Rüstungsunternehmen übersteigt das Produktionsvolumen des gesamten vergangenen Jahres, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Industrie und Handel Denis Manturow am Montag.

Er führt weiter aus, dass etwaige Lieferunterbrechungen schnell ersetzt werden:

„Seit Beginn dieses Jahres wurden bereits viele Waffentypen und militärische Spezialausrüstungen produziert, viel mehr als im gesamten letzten Jahr. Und wenn wir über Zerstörungswaffen sprechen, erreichen wir jetzt ein Niveau, bei dem die Lieferungen in nur einem Monat die Gesamtbestellungen des letzten Jahres übersteigen“, sagte er auf dem Rat für das reibungslose Funktionieren der Unternehmen der Verteidigungsindustrie im Wolga-Föderationskreis.

Manturov betonte, dass fast alle Unternehmen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, einen noch nie dagewesenen Zeitplan in Bezug auf Fristen und Mengen einhalten.

„Einzelne Störungen werden schnell aufgeholt oder durch ähnliche Produkte kompensiert“, fügte der Minister hinzu.

Die Produktion von Munition in Russland hat allein im Juli 2023 die Zahlen des gesamten letzten Jahres übertroffen, so der russische Industrie- und Handelsminister Denis Manturow auf einem Rat über die Tätigkeit der Rüstungsunternehmen im Wolga-Föderationskreis.

Die Produktion läuft sogar so stark an, dass Andrey Gurulev glaubt, dass dies in Zukunft zu einer weiteren Mobilisierung führen könnte. Dies deutet eindeutig auf etwas hin, das wir hier bereits erörtert haben, nämlich dass einer der Hauptgründe, der eine mögliche zweite Mobilisierung Russlands verhindert hat, einfach die Tatsache war, dass man nicht über genügend hochwertige Ausrüstung und Munition verfügte, um alle zu bewaffnen. Es sei daran erinnert, dass Russland bei der ersten Mobilisierung die größte Streitmacht seit dem Zweiten Weltkrieg aufstellte und die ganze Zeit über damit beschäftigt war, sie angemessen auszurüsten. Jetzt, da die Kriegsproduktion in die Höhe schießt, könnte dies das Tor für einen weiteren Truppenaufmarsch öffnen, der die BBS viel schneller zu Ende bringen könnte:

Eine neue Teilmobilisierung ist möglich, wenn der industrielle Umsatz in Russland steigt. Diese Bedingung wurde von einem Mitglied des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Generalleutnant Andrej Gurulew, genannt

„Die Teilmobilisierung ergibt sich aus ganz anderen Parametern. Von der Fähigkeit unserer Industrie, die Gruppe zu stellen, die derzeit Kampfaufgaben erfüllt. Heute ist unsere Industrie in der Lage, die Gruppe zu stellen, die allein in der Lage ist. Wenn etwas darüber hinausgeht, dann wird es in Betracht gezogen“, sagte er.

Wie Sie jedoch sehen können, scheint er zu sagen, dass das derzeitige Produktionsniveau gerade gut genug ist, um die derzeitige Gruppierung zu versorgen, und wenn es noch weiter ansteigt, „wird es in Betracht gezogen“ – natürlich wird erwartet, dass es bei diesem Tempo weiter ansteigt.

Ich habe schon einmal die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass Russland vielleicht den Zeitplan des letzten Jahres wiederholen könnte, indem es irgendwann im Herbst eine weitere Mobilisierung durchführt und dann die gesamte tote Zeit des Winters nutzt, um diese neuen Truppen gerade rechtzeitig auszubilden, um für die Frühjahrsoffensiven des nächsten Jahres eine massive neue Streitmacht bereit zu haben, die die AFU fertig macht. Ich glaube zwar nicht, dass es dazu kommen wird, aber es ist eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte.

Wie dem auch sei, ich wollte damit sagen, dass angesichts dieser Entwicklungen die Projektion von General Mordwitschew plausibel sein könnte. Schließlich gibt es, um auf Lukaschenko zurückzukommen, einen Grund dafür, dass Polen/NATO jetzt so sehr auf die Tube drücken, dass sie hochrangige Antworten von Lukaschenko/Putin verlangen. Sie müssen wissen, dass das Ende der Ukraine nahe ist.

Dies hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass die AFU selbst davon ausgeht, dass Russland in diesem Winter wie beim letzten Mal mit Massenangriffen auf die Energieinfrastruktur beginnen wird:

Verzeihen Sie die etwas holprige Übersetzung, aber er sagt im Grunde, dass Russland die geheimdienstlichen Vorbereitungen trifft, um die Ziele auszukundschaften, die den größten Schaden an der Energieinfrastruktur anrichten werden, usw.

Wenn man diese Dinge zu meiner früheren, schon lange zurückliegenden Prognose hinzufügt, dass die USA die Ukraine im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im Jahr 2024 fallen lassen müssen, wenn sie nicht bis zum Ende dieses Jahres große Siege für ihre Handlanger erringen, dann ergeben sich für die AFU in den ersten beiden Quartalen des nächsten Jahres sehr schlechte Aussichten.

Vor diesem Hintergrund bereitet sich die Ukraine möglicherweise auf ein letztes Hurra in ihrer „Gegenoffensive“ vor. Die neuen Angriffe auf der Krim werden von einigen als vorbereitende Maßnahmen angesehen, um Russlands „hinteren“ Nachschub abzuschneiden, während die Angriffe der letzten Tage in Anbetracht dessen Sondierungsaktionen sein könnten, bei denen nach Schwachstellen für die Hauptstreitkräfte gesucht wird.

Südwind: Es ist notwendig, den Sturmschatten-Raketenangriff in einem einzigen Schlüssel mit dem Einsatz von Drohnenangriffen auf der Krim innerhalb weniger Tage zu betrachten. Es gibt Versuche, das logistische Unterstützungssystem der russischen Streitkräftegruppe am Vorabend der Offensive zu deaktivieren. Und in Anbetracht des Angriffs unbemannter Boote auf die Krim-Brücke ist es auch notwendig, das Gebiet der Kampfhandlungen zu isolieren. Darüber hinaus haben die ukrainischen Streitkräfte heute in der Nähe von Orekhove zum ersten Mal in den letzten Wochen eine größere Anzahl von Bradley-Schützenpanzern eingesetzt als in den drei Wochen zuvor.

Somit gibt es ab heute eindeutige Anzeichen, die den Schluss zulassen, dass Kiew die zweite Phase einer strategischen Offensivoperation eingeleitet hat (oder zumindest so tut, als hätte sie begonnen).

Wie man sehen kann, beginnt der oben genannte Analyst die zweite Phase des Versuchs, die signalisiert wird.

Übrigens, da sich andere nach dem oben Gesagten erkundigt haben und sich fragen, wie die Ukraine in den letzten zwei Tagen angeblich die Krim mit Storm Shadows angreifen konnte, hier Rybars Bericht, der einige Erklärungen liefert. Der Grundgedanke ist, dass sie einen massiven Drohnenschwarm gestartet haben, der vermutlich die Luftabwehr überwältigt hat und es den SS ermöglicht hat, sich „einzuschleichen“:

🇷🇺⚔️🇺🇦 Kombinierter Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf die Krim – @Rybar Report

➡️Early haben die ukrainischen Streitkräfte am Morgen erneut einen Angriff auf die Halbinsel Krim gestartet. Zunächst wurden mehr als ein Dutzend Drohnen von den Luftabwehrsystemen der russischen 31. Luftlandedivision über Kirowskoje, Krasnoperekopsk und Dzhankoje abgeschossen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden 17 UAVs zerstört.

➡️This Luftangriff ist in Bezug auf seine Route sehr einzigartig. Die Drohnen starteten vom Flugplatz Dolgintsevo in der Nähe von Krivoy Rog und flogen über die Region Nikolaev nach Odessa, bevor sie auf die Krim gelenkt wurden.

Die Drohnen legten dabei eine beträchtliche Strecke von über 500 km zurück. Die Wahl eines solchen Weges deutet auf die Ausarbeitung neuer, komplexerer Routen zur Täuschung der russischen Streitkräfte hin.

➡️ Kurz darauf feuerten Su-24-Flugzeuge der ukrainischen Luftwaffe vier Storm Shadow-Marschflugkörper ab: drei zielten auf ein Munitionsdepot in der Nähe von Wolnjansk, einer traf eine Reparaturbasis in der Nähe von Nowostepnoje. Leider trafen alle vier Raketen ihre Ziele.

➡️Together Mit dem Angriff vom Samstag und einem weiteren vor einigen Tagen auf einen Hangar in Stary Krym (wo ebenfalls Storm Shadows eingesetzt wurden) haben die ukrainischen Streitkräfte nun dreimal britisch-französische Waffen gegen die russische Halbinsel eingesetzt.

⚠️ Die verstärkten Angriffe auf die Krim mit verschiedenen Waffentypen in Verbindung mit verstärkten Gegenbatterieaktionen entlang der Frontlinien in Richtung Saporoschje bestätigen die Vorbereitungen für eine neue Offensivphase.

Und nicht nur das: Wie Sie sehen können, hatte der Angriff ungewöhnlich ausgeklügelte Vektoren, wobei Drohnen seltsame Routen flogen. Wie Sie unten sehen können, kommt Rybar auch zu dem Schluss, dass dies die neue Phase der Offensive signalisiert.

In den kommenden Tagen könnten wir also einen weiteren großen Vorstoßversuch im südlichen Korridor erleben.

Ich denke auch, dass die Bedrohung durch die ZNPP im August wieder aufleben könnte. Das war der Monat, in dem der Stausee von Kachowka während der Sommerhitze am trockensten war. Und gestern begann die IAEO mit neuen Provokationstricks, indem sie verkündete, sie habe russische Antipersonenminen „auf dem Gelände“ des ZNPP entdeckt. Na, so was. Da die Ukraine darauf brennt, das Kraftwerk jeden Moment wegen des Stausees zu stürmen, wird Russland natürlich die Umgebung verminen.

Jedenfalls sieht der Stausee derzeit so aus, und einige Leute haben offenbar schon eine Kartoffelfarm darauf angelegt:

Klicken Sie auf das obige Bild, um es in ultrahoher Auflösung zu sehen.

Ich schließe mit dieser letzten Analyse, die sich gut mit den vorangegangenen Punkten verbinden lässt:

Unsere Truppen haben die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte in der Region Charkiw durchbrochen und bewegen sich auf Kupjansk zu. Der Feind schreibt, dass die russische Armee aktiv eine starke Führung in der Artillerie einsetzt. Sie schießen Pakete auf jedes Rascheln. Alle Kräfte des Kammes in anderen Orten. Wir haben sie gut gedehnt. Erinnern Sie sich, wie sie uns zu Beginn der NWO gedehnt haben und uns zwangen, uns gegen die „Festung“ auszuruhen?

Davon gibt es nichts mehr.

Der Feind hat seine volle Stärke in Saporoshje, in Cherson und an der Grenze zu Weißrussland, und wir sind dort in die Offensive gegangen, wo es notwendig ist, um das Problem der Region Belgorod zu lösen. Der Feind hat dort nur wenige Kräfte, wir haben den Vorteil.

Es ist wichtig, dies zu verstehen: Sobald sich die Front stark bewegt, verlieren die Streitkräfte der Ukraine ihre Vorteile in Bezug auf Technologie, Intelligenz und Genauigkeit. Egal, ob aktive Verteidigung oder Offensive, wichtig ist, dass sie unter den „Schirmen“ herauskommen.

Alles andere ist streng militärwissenschaftlich: eine Lücke finden, dort einen mächtigen Schlag mit einem überwältigenden Vorteil an Artillerie und Flugzeugen sammeln, die Artillerie durchbrechen, sie überrollen und den Feind zu anderen Verteidigungslinien rollen.

Dasselbe hat bei den Streitkräften der Ukraine in Saporoshje nicht funktioniert. Es gibt keine überwältigende Überlegenheit in der Kunst, es gibt auch keine Luftfahrt, es war nicht möglich, die linearen Teile zu durchbrechen. Unterm Strich – Mykolas Schrei für die ganze Welt.

Der Feind hat in bestimmten Gebieten des Donbass allmählich Erfolg, aber selbst dort wird ihm jeder Zentimeter um den Preis eines Kunststücks geschenkt. Im Allgemeinen kann die Donbass-Frage nur mit einem Kessel oder einem Halbkessel gelöst werden. Die Bewegung hat von Norden her begonnen, von Süden her noch nicht, wir warten auf die Ergebnisse der Gegenoffensive.

Im Allgemeinen ist unsere Lage jetzt vorteilhafter als die des Feindes. Jetzt hängt über dem Zentrum und dem Westen der Ukraine das Damoklesschwert Wagners, im Norden sind sie vorgedrungen, im Süden haben wir erfolgreich gekontert. Wir können sie dehnen, sie können uns nicht dehnen. Aus militärisch-politischer Sicht haben sie nur ein oder zwei echte Angriffspunkte, wir haben 4-5.

Es ist noch zu früh, um sich zu freuen, aber das Operationsgebiet sieht vielversprechend aus. Verluste immer noch unbrauchbar für reduce⚡️⚡️⚡️

Und zum Schluss noch ein paar Bilder. Erstens: von Putins und Lukaschenkos kürzlichen Besuchen im Gebiet von Kronstadt:

Weiter: Beginn der Arbeiten an der Brücke von Kertsch:

Und schließlich zwei Interviews. Sie wurden von der künstlichen Intelligenz automatisch übersetzt, daher gibt es leider hier und da ein paar Ungenauigkeiten und fehlerhafte Texte, für die ich mich entschuldige – mehr kann ich im Moment nicht tun. Aber ich hoffe, es reicht aus, um das Wesentliche zu verstehen.

Das erste Interview mit einem mobilisierten russischen Soldaten der 58. Armee, die die AFU in Saporoschje zurückhält:

Und das zweite ist ein exklusives neues Interview mit dem legendären russischen Marinekommandeur einer Einheit der 810. Marine-Infanterie-Brigade der Schwarzmeerflotte mit dem Rufzeichen „Struna“ (String), besser bekannt als „Red Backpack Man“. Sein Team hat Asow in Mariupol in die Luft gejagt, wo sein Heldentum in täglichen Berichten zu sehen war. Doch bis jetzt waren sein Gesicht und seine wahre Identität immer verschwommen. Jetzt wird er zum ersten Mal vollständig enthüllt.

Eine kurze Einführung zur Erinnerung:

Der Held des Angriffs auf Mariupol hat sein Gesicht gezeigt. Struna – VOLLES INTERVIEW

Ursprünglich aus Kirov. In den ersten Kriegstagen war er Kommandeur eines amphibischen Angriffszuges des Marinekorps, obwohl er davon träumte, zu den Luftlandetruppen zu gehen. „String“ ist ein Rufzeichen, das mit dem Kommandeur der Einheit verbunden ist.

In den Kämpfen während der gesamten Zeit des Angriffs auf Mariupol im Frühjahr 2022. „Struna“ wurde für seinen Heldenmut bekannt und blieb vielen dank Filatows Berichten und einem roten Rucksack, der sich deutlich vom Hintergrund der grünen Uniform abhebt, in Erinnerung.

Tatsächlich war es das erste große Interview von Struna ohne Maske. Zuvor kannte ihn das ganze Land nur als maskierten Mann mit einem roten Rucksack, der zu einem der Symbole der Befreiung von Mariupol wurde. Während der Kämpfe hat er ein Bein verloren. Jetzt läuft er bereits mit einer Beinprothese.

