Patrick Lawrence: Russia Takes Another Step Back From the West – scheerpost.com By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost News that Russia will suspend its participation in the New START nuclear arms pact, which arrived Tuesday via Vladimir Putin’s annual address to the Federal Assembly, had to land hard. This suspension is not a withdrawal, as various Western media reports initially described it, and it is temporary, […]

Der russische Präsident Wladimir Putin während seiner Rede vor der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation am 21. Februar 2023. Kremlin.ru, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons





Russland macht einen weiteren Schritt zurück gegenüber dem Westen



Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost



23. Februar 2023



Die Nachricht, dass Russland seine Teilnahme am New START-Atomwaffenpakt aussetzen wird, die am Dienstag über Wladimir Putins jährliche Ansprache an die Bundesversammlung eintraf, musste hart einschlagen. Bei dieser Aussetzung handelt es sich nicht um einen Rückzug, wie es in verschiedenen westlichen Medienberichten zunächst hieß, und auch nicht um eine vorübergehende Aussetzung, wie sie der russische Präsident beschrieb. Es handelt sich also um einen sorgfältig abgeschwächten Schritt. Aber es ist dennoch eine große Sache, wenn auch nicht in dem Sinne, wie uns westliche Offizielle glauben machen wollen, dass es eine große Sache ist. Es ist eine große Sache auf eine Art und Weise, die uns westliche Offizielle nicht zu denken geben wollen.

“Mit der heutigen Entscheidung über New START”, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew mit Dmitri Kuleba, dem Außenminister des ukrainischen Regimes, “ist die gesamte Rüstungskontrollarchitektur demontiert worden. Dies ist die unverblümte und am weitesten hergeholte Darstellung des Moskauer Rückschritts, die ich finden konnte. Die New York Times hatte dieses Zitat zunächst veröffentlicht, es dann aber wohlweislich innerhalb weniger Stunden aus ihrem Bericht gestrichen. Jetzt muss man es in The Kyiv Independent finden, der nicht unabhängigen Propaganda-Tageszeitung, die von verschiedenen westlichen Regierungen unterstützt wird.

Was Stoltenberg in Kiew zu suchen hatte, ist eine gute Frage, wenn man bedenkt, dass die NATO behauptet, sie führe keinen Krieg gegen Russland. Andererseits reisen in diesen Tagen viele Leute von Stoltenbergs Format nach Kiew. Präsident Biden ist gerade mit dem Zug von Polen nach Kiew gereist, um sich ein Bild von den Fortschritten des Krieges zu machen, den die Vereinigten Staaten nicht gegen Russland führen. Das sollten wir nicht verpassen: Diese Art von Dingen hat viel mit Putins New START-Entscheidung zu tun, wie er in seinen Äußerungen am Dienstag deutlich machte.

Außenminister Antony Blinken bezeichnete Moskaus Entscheidung auf der Durchreise in Athen als “unglücklich und unverantwortlich” – eine Verbesserung gegenüber Stoltenbergs abwegiger Einschätzung. “Unverantwortlich” ist ein Wort, das amerikanische Beamte meiner Meinung nach seit langem vermeiden sollten, wenn sie das Verhalten anderer beschreiben. Russlands Vorgehen kann nicht mit Recht so bezeichnet werden. Aber ich werde mich mit “unglücklich” abfinden. Ja, das ist es. Es ist bedauerlich, dass es so weit gekommen ist.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Moskau hat diese Woche nichts demontiert. Die aufeinanderfolgenden amerikanischen Regime haben sich diesem Projekt jahrzehntelang gewidmet – immer unter Berufung auf den zwingenden Anspruch auf Amerikas Unschuld und die Verantwortung der anderen Seite, es zu erzwingen. New START ist das letzte bestehende Atomwaffenkontrollabkommen, wie westliche Medien diese Woche hervorgehoben haben. Dies ist so, weil Washington nacheinander alle anderen “demontiert” hat, mit einer Ausnahme – worauf die westlichen Medien nicht hingewiesen haben.

Die Bush-II-Regierung ist 2002 aus dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty) ausgestiegen – ein schnelles Werk für einen Präsidenten, der erst ein Jahr im Amt ist. Im Jahr 2019 zog die Trump-Regierung die USA aus dem INF-Abkommen (Intermediate Nuclear Forces) zurück. Ein Jahr später hat sie die USA aus dem Vertrag über den Offenen Himmel herausgenommen.

Wer hat die Architektur demontiert, Herr Stoltenberg? Ich muss sagen, von allen NATO-Generalsekretären, die ich im Laufe der Jahre beobachten musste, geht dieser Typ mit dem Kuchen nach Hause. Er ist die Jukebox Washingtons: Amerikanische Beamte werfen einen Vierteldollar ein, und Jens singt das ausgewählte Lied.

Was den Vertrag über die Reduzierung strategischer Waffen in seinen verschiedenen Versionen betrifft, so trat das ursprüngliche START-Abkommen 1994 in Kraft, und die darin geforderten Rüstungskürzungen wurden planmäßig abgeschlossen, als es 2009 auslief. Moskau und Washington verhandelten über START II, doch Russland zog sich 2002 als Reaktion auf die Weigerung des US-Kongresses, den Vertrag zu ratifizieren, und den gleichzeitigen Rückzug Bushs II aus dem ABM-Pakt zurück. New START war die Banane der Obama-Regierung und trat 2011 in Kraft. Dies ist der Vertrag, den Russland gerade vorübergehend außer Kraft gesetzt hat, ohne ihn zu kündigen.

Man beachte den Namen und die Herkunft. New START entstand in jener seltsam beleuchteten Zeit, als Obama und Hillary Clinton als seine Außenministerin die Idee hatten, mit “Putins Russland” zurechtzukommen – ich liebe es immer, diesen Satz zu lesen -, indem sie Boris Jelzins Nachfolger in einen weiteren willfährigen Schwächling verwandelten, selbst wenn Putin seine Geschäfte nicht im betrunkenen Zustand abwickelte. Erinnern Sie sich noch an Clinton mit dem idiotischen “Reset”-Knopf, den sie zu den Gesprächen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Genf mitbrachte? Das war damals das Thema, auch wenn Clintons Aufpasser “Reset” fälschlicherweise mit “Überlastung” übersetzt haben – was, wie sich herausstellte, ein besserer Ausdruck für das war, was Washington seitdem zu bieten hatte

Viele Jahre lang nach dem “Reset” sprachen Putin, Lawrow und andere russische Beamte routinemäßig von “unserem amerikanischen Partner” oder “unseren westlichen Partnern”. Diese Ausdrücke spiegeln wider, was in den ersten Jahren der New-START-Periode in der Luft lag. Putin und sein Außenminister hielten erstaunlich lange an der Formulierung “Partner” fest. Meiner Meinung nach war dies Wunschdenken und Ausdruck ihres Wunsches nach konstruktiven Beziehungen mit Washington und den europäischen Hauptstädten nach dem Kalten Krieg. Leider.

Die Zeit der “Partner” ist vorbei, sagte Putin am Dienstag mit vielen Worten. Folgt daraus nicht, dass Moskau keinen Grund hat, Rüstungsverträge ernst zu nehmen, wenn (1) Washington deren Bedingungen serienweise aufgekündigt hat und (2) der kooperative Geist, auf dem diese Art von Abkommen beruht, demontiert wurde – aber eben -?

Erinnern Sie sich an die außerordentliche Bitterkeit in Putins Rede, mit der er vor einem Jahr den Beginn der russischen Intervention in der Ukraine ankündigte? Ich habe eine gedämpfte Version der gleichen Stimmung in seinen Ausführungen am Dienstag vor der Bundesversammlung gelesen, einer jährlichen Zusammenkunft von Gesetzgebern und verschiedenen anderen hohen Beamten:

Wir waren zu einem konstruktiven Dialog mit dem Westen bereit; wir haben gesagt und darauf bestanden, dass sowohl Europa als auch die ganze Welt ein unteilbares und für alle Länder gleiches Sicherheitssystem brauchen. Aber als Antwort erhielten wir entweder eine undeutliche oder heuchlerische Reaktion…. Es gab auch Taten: Die Erweiterung der NATO bis an unsere Grenzen, die Schaffung neuer Aufmarschgebiete für die Raketenabwehr, die Entsendung von Militärkontingenten.

Dies ist kein Mann, der mit Freude ankündigt, dass er aus New START aussteigt. Das Außenministerium erklärte nach seiner Rede, dass Moskau die Bestimmungen des Vertrags weiterhin einhalten werde. Dieser Mann ist genauso wenig bereit, die Teilnahme der Russischen Föderation an einem aktiven Rüstungsvertrag auszusetzen, wie er sein Militär in ein Nachbarland schickt. Es handelt sich um einen Mann, der von der Richtung der geopolitischen Ereignisse zutiefst enttäuscht ist, sich aber gezwungen sieht, die Dinge so zu formulieren, wie sie sind, und danach zu handeln:

Die Vereinigten Staaten und die NATO sagen offen, dass es ihr Ziel ist, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Mit dieser kollektiven Erklärung hat die NATO tatsächlich behauptet, ein Teilnehmer des Vertrags über strategische Waffen zu sein …. Anfang Februar gab das Nordatlantische Bündnis eine Erklärung ab, in der es tatsächlich Inspektionen unserer nuklearen Verteidigungsanlagen forderte. Ich weiß nicht einmal, wie ich das nennen soll. Es ist eine Art Theater des Absurden…. Unter den gegenwärtigen Bedingungen der Konfrontation klingt das einfach wahnsinnig”.

Nein, die USA haben sich nicht aus New START zurückgezogen, weder operativ, noch aus den ABM- und INF-Abkommen, noch aus Open Skies, einem vertrauensbildenden Pakt, der es den Unterzeichnern erlaubte, unbewaffnete Überwachungsflugzeuge über das Territorium des jeweils anderen zu fliegen. Doch wie Putin in seiner Rede betonte, hat Washington ebenso viel dazu beigetragen, dieses Abkommen zu Fall zu bringen. Und es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, wie sehr Putin seine New START-Entscheidung mit dem Ukraine-Konflikt in Verbindung bringt.

Putins Nachricht über New START kam weit unten in seiner Rede, was angesichts dessen, was westliche Medien daraus machen, zunächst ein wenig überraschend erscheinen mag. Ich habe es anders gelesen.

Erstens ist die Aussetzung von New START zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht ohne Folgen, aber doch von geringer Bedeutung. Zweitens, und hier wird es interessant, war der russische Staatschef viel mehr mit innenpolitischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten beschäftigt. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, wie viel Zeit er sich nahm, um eine Vielzahl von Projekten zu beschreiben – in der Industrie, im Handel, in der Infrastruktur usw. -, die Russlands Eingangstor weg vom Westen und hin zu den nicht-westlichen Nationen im Osten, vor allem China, und im Süden, vor allem, aber nicht nur, die Türkei und der Iran, verlagern sollen.

Ich habe vieles von dem, was Putin im vergangenen Jahr gesagt hat, im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Erklärung über die internationalen Beziehungen zu Beginn einer neuen Ära gelesen, die Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping am 4. Februar 2022 in Peking veröffentlicht haben. Diese Erklärung, einer der wichtigsten politischen Texte unserer Zeit, kann auf verschiedene Weise gelesen werden. Zum einen als Entwurf für ein Jahrhundert, in dem der Nicht-Westen seine verschiedenen Abhängigkeiten vom Westen, so lange sie auch bestehen, auflöst und zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrtausend mit dem Westen gleichzieht.

“Diese Ansprache des Präsidenten findet, wie wir alle wissen, in einer schwierigen Zeit statt, die für unser Land einen Wendepunkt darstellt”, begann Putin. “Dies ist eine Zeit des radikalen, unumkehrbaren Wandels in der ganzen Welt, eine Zeit entscheidender historischer Ereignisse, die die Zukunft unseres Landes und unseres Volkes bestimmen werden, eine Zeit, in der jeder von uns eine kolossale Verantwortung trägt.”

Der Verweis auf die Erklärung vom 4. Februar erklärt alles, was Sie vielleicht wissen wollen, was er mit diesen Sätzen meinte.

Ein weiterer Schritt weg vom Westen: Es ist nur ein kleiner, aber genau das macht Russlands Bruch mit dem New START-Regime wichtig, eine große Sache. In seinen Ausführungen, die wie üblich direkt auf den Punkt kamen, machte Putin deutlich, dass er auch dies im Großen und Ganzen bedauert.

“In der heutigen Welt sollte es keine Unterteilung in so genannte zivilisierte Länder und den ganzen Rest geben”, schloss Putin, “und dass es eine ehrliche Partnerschaft geben muss, die jede Ausschließlichkeit, insbesondere eine aggressive, ablehnt.”

Ich denke, dieser Gedanke bedarf keines weiteren Kommentars. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …