Russland nennt EU-Vorschlag für “Friedenstruppe” “extrem gefährlich

von Will Porter

1. April. 2023

Moskau hat Vergeltung geschworen, sollte die Europäische Union eine “Friedenstruppe” in die Ukraine entsenden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte angedeutet, dass westliche Staats- und Regierungschefs einen solchen Einsatz in Erwägung ziehen, und erklärte, dies würde wahrscheinlich einen dritten Weltkrieg auslösen.

In einem Interview mit einem lokalen Radiosender sagte Orban am Freitag, einige EU-Länder stünden nun “kurz vor der legitimen, akzeptierten und gut begründeten Frage, ob die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in irgendeiner Form Friedenstruppen entsenden können oder nicht”, und fügte hinzu, die Union nähere sich einer “Grenze, die früher als unpassierbar galt”. Er nannte jedoch keine Länder beim Namen.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, schrieb später am Freitag eine ausführliche Antwort auf Telegram, in der er erklärte, dass eine europäische Friedenstruppe “eine direkte Bedrohung für uns” darstelle und “rücksichtslos zerstört werden muss”.

“Es ist klar, dass die so genannten NATO-Friedenstruppen einfach auf der Seite unserer Feinde in den Konflikt eintreten werden… und die Situation an den Punkt bringen, an dem es kein Zurück mehr gibt”, sagte er und fügte hinzu, dass dieser Schritt “den dritten Weltkrieg auslösen könnte.”

Sie sind Soldaten des Feindes. Sie sind Kombattanten, keine “Friedensstifter”, und sie werden im Verlauf der Feindseligkeiten sterben.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Idee ebenfalls als “extrem gefährlich” und argumentierte, dass Friedenstruppen normalerweise mit dem Einverständnis der Kriegsparteien in Konfliktgebiete entsandt werden.

Der Krieg in der Ukraine werde “immer brutaler und blutiger”, so Orban, der damit die Warnungen Moskaus vor einer Ausweitung des Konflikts wiederholte, sollten ausländische Mächte weiterhin eingreifen.

“Da der Westen den Ukrainern immer mehr moderne Ausrüstung zur Verfügung stellt, bin ich überzeugt, dass die Gefahr eines Weltkriegs keine literarische Übertreibung ist”, fuhr er fort. “Wenn europäische und amerikanische Politiker sagen, dass wir, wenn das so weitergeht, in einem dritten Weltkrieg enden könnten, scheint das zunächst unglaublich übertrieben, aber dort, wo ich arbeite und die Ereignisse sehe, ist das im Moment eine reale Gefahr.”

Obwohl Ungarn sich während des gesamten Krieges geweigert hat, Waffen an Kiew zu liefern, und sich der eher feindseligen Rhetorik aus westlichen Hauptstädten enthalten hat, hat der Kreml Budapest dennoch “unfreundliche Handlungen gegen Russland” vorgeworfen. Trotz der relativ freundschaftlichen Beziehungen zwischen Orban und Präsident Wladimir Putin hat Ungarn “alle antirussischen Sanktionspakete Brüssels unterzeichnet und ist aufgrund seiner Mitgliedschaft in der EU gezwungen, sie strikt einzuhalten”, sagte der russische Gesandte in Budapest, Jewgeni Stanislawow.

Der Botschafter fügte jedoch hinzu, dass Russland “optimistisch” sei, was eine “konstruktive Interaktion mit Ungarn” in der Zukunft angehe. Budapest habe eine “pragmatische Position” gegenüber dem Krieg in der Ukraine eingenommen und einem Teil des politischen “Drucks” seiner EU- und NATO-Verbündeten widerstanden. Übersetzt mit Deepl.com

Will Porter ist stellvertretender Nachrichtenredakteur am Libertarian Institute und Mitarbeiter und Redakteur bei RT. Mehr von seiner Arbeit finden Sie bei Antiwar.com und Consortium News.

