Russia takes aim at Israel for PM comments against Ukraine airstrikes Moscow criticized Tel Aviv for ignoring ‘eight years of Ukrainian terrorist attacks on civilians of Donbass’

(Bildnachweis: Haaretz)

Russland nimmt Israel wegen Äußerungen des Premierministers zu Luftangriffen auf die Ukraine ins Visier

Moskau wirft Tel Aviv vor, “acht Jahre ukrainischer Terrorangriffe auf die Zivilbevölkerung des Donbass” zu ignorieren

By News Desk – 11. Oktober 2022

Die russische Botschaft in Israel gab am späten Abend des 10. Oktober eine Erklärung ab, in der sie die Kommentare von Interimspremierminister Yair Lapid gegen Moskaus Angriffe auf ukrainische Städte scharf kritisierte und betonte, dass Tel Aviv es versäumt habe, dasselbe für Kiews “terroristische Angriffe auf Zivilisten im Donbass” zu tun.

“Es ist erwähnenswert, dass Israel sich leider dazu entschlossen hat, während der acht Jahre andauernden ukrainischen Terrorangriffe auf Zivilisten im Donbass zu schweigen und die Augen vor dem jüngsten mörderischen ukrainischen Angriff auf einen Flüchtlingskonvoi in der Region Charkow zu verschließen, die ungeheuerlichen Morde an Zivilisten durch die Neonazis von Asow in Kupjansk und anderen ukrainischen Städten, [den] bösartigen Mord an der russischen Journalistin Darya Dugina, [den] jüngsten ukrainischen Terrorangriff auf die Krim-Brücke sowie zahlreiche andere grausame und ungesühnte Verbrechen des Kiewer Regimes”, heißt es in der Erklärung der russischen Botschaft.

Zuvor hatte Lapid am Montag getwittert: “Ich verurteile die russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Kiew und anderen Städten in der Ukraine aufs Schärfste.”

Am Montagmorgen hatte Moskau als Vergeltung für die Bombardierung einer Brücke, die das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbindet, massive Raketenangriffe auf mehrere ukrainische Städte gestartet.

Nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes wurden bei den Angriffen mindestens 11 Menschen getötet und 64 verletzt, und viele Städte waren ohne Strom und Wasser.

“Mit seinen Aktionen hat sich das Kiewer Regime auf eine Stufe mit den abscheulichsten internationalen Terrorgruppen gestellt. Es ist einfach unmöglich, Verbrechen dieser Art ungesühnt zu lassen”, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag in einer Fernsehansprache.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Israel versucht, sich nicht zu sehr mit einer der beiden Seiten zu verbünden, vor allem aus Angst, dass Russland seine illegalen Operationen in Syrien verhindern könnte.

Dennoch hat Tel Aviv bei mehreren Gelegenheiten scharfe Kritik an Moskau geübt. Daraufhin hat der Kreml Israel beschuldigt, sich auf die Seite der “Neonazis in der Ukraine” zu stellen, und die Auflösung der Niederlassung der Jewish Agency in Russland angeordnet.

Darüber hinaus wurde kürzlich berichtet, dass israelische Sicherheitsunternehmen über polnische Zwischenhändler Drohnenabwehrsysteme an die ukrainische Armee verkauft haben, obwohl Moskau Israel gewarnt hatte, dass es “Vergeltungsmaßnahmen” ergreifen werde, wenn es Kiew mit Waffen beliefern würde. Übersetzt mit Deepl.com

