“Russland ruinieren” – Mehr als 11.000 beispiellose Sanktionen in einem Jahr Von Gert Ewen Ungar

Von Gert Ewen Ungar 24. Februar: ein Jahr militärische Spezialoperation – was auf der anderen Seite ein Jahr “präzedenzlose Sanktionen” gegen Russland bedeutet, mit dem von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) bereits am 25. Februar 2022 klar formulierten Ziel: “Das wird Russland ruinieren.”

24. Februar: ein Jahr militärische Spezialoperation – was auf der anderen Seite ein Jahr “präzedenzlose Sanktionen” gegen Russland bedeutet, mit dem von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) bereits am 25. Februar 2022 klar formulierten Ziel: “Das wird Russland ruinieren.” Schon vor Beginn der militärischen Spezialoperation in der Ukraine gab es mehr als zweitausend Sanktionen gegen Russland. Inzwischen hat sich die Zahl der Einzelsanktionen auf deutlich über zehntausend erhöht. Die Sanktionen sind nicht durch die UN legitimiert und daher unter völkerrechtlichen Aspekten höchst fragwürdig – das allerdings nur so nebenbei. Für das Völkerrecht interessiert man sich in Deutschland ohnehin nur, wenn man es gegen andere Länder in Stellung bringen kann, ansonsten ist es irrelevant und für das eigene Handeln nicht verbindlich. Fakt ist, dass Russland das weltweit am härtesten sanktionierte Land ist.

Zeit für einen Blick auf die russische Wirtschaft und die russische Zivilgesellschaft, denn die Sanktionen hatten auch das Ziel, durch den ausgelösten Mangel einen Machtwechsel im Kreml zu begünstigen. Dass die EU unmittelbar nach dem Beginn der militärischen Spezialoperation mit einem umfangreichen Sanktionspaket reagierte, stützt die Vermutung, dass dieses längst ausgearbeitet war und die EU nur darauf gewartet hatte, es aktivieren zu können.

Wie viele andere Indizien und Belege stützt auch das die These, dass die EU nicht an Frieden interessiert ist. Ihr Ziel ist die Vernichtung Russlands. Die Sanktionen dienen dem Ziel der Zerstörung der russischen Wirtschaft und die Waffenlieferungen sollen die Ukraine in die Lage versetzen, einen militärischen Sieg über Russland zu erringen. Wer behauptet, dass die EU und der kollektive Westen keine bösen Absichten gegenüber Russland hegen würden, sollte sich die Proklamationen der EU in Erinnerung rufen. Es geht der EU um die Vernichtung Russlands als Staat.

Allerdings erweisen sich all die Sanktionspakete als recht stumpfe Schwerter. Von einem tatsächlichen Mangel ist Russland nicht betroffen. Zum Teil hatten die Sanktionen sogar den genau gegenteiligen Effekt. Dafür haben die Rückwirkungen der Sanktionen in der EU und in den Ländern des kollektiven Westens zu enormen Preissteigerungen im Energiebereich geführt. Die Proteste gegen die Regierung, die sich die EU in Russland erhofft hat, finden derzeit in Frankreich, Italien und auch in Deutschland statt. In Russland ist es dagegen ruhig.

Einen paradoxen Effekt hatten die Sanktionen im Bausektor. Der Preis für den Bau eines Eigenheims in Russland ist nach Angaben von Experten im vergangenen Jahr je nach Preissegment und Konstruktionsweise zwischen fünf und dreißig Prozent gefallen, berichtete die Zeitung RBK. Für das laufende Jahr erwarten die Experten allerdings wegen der weiter zunehmenden Nachfrage auch wieder steigende Preise.

In Russland herrscht Bauboom

Im Gegensatz zu Deutschland gelang es Russland, den staatlich geförderten Wohnungsbau im vergangenen Jahr um 14,9 Prozent auszuweiten. Insgesamt wurden rund 93 Millionen Quadratmeter neuer Wohnflächen geschaffen. Bei einer angenommenen Durchschnittsgröße einer Wohnung von 65 Quadratmetern bedeutet das 1,4 Millionen neue Wohnungen im Jahr 2022. Zum Vergleich: Die Ampelkoalition hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, sie wolle jedes Jahr für 400.000 neue Wohnungen sorgen.

Schon an diesem im Vergleich mit Russland wenig ambitionierten Ziel ist die Bundesregierung gescheitert. Letztlich wurden in Deutschland lediglich 250.000 Wohnungen neu geschaffen, in diesem Jahr sollen es noch weniger werden bei stetig fallender Tendenz.