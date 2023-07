Russia Says Ukrainian Drone Attacks on Moscow ‘Not Possible’ Without US Support – scheerpost.com The Russian military said it downed several drones that attacked Moscow.

Brücke über die Moskwa bei Nacht, Moskau, Russland. © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Russland sagt, ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau seien ohne US-Unterstützung “nicht möglich

Von Dave DeCamp / Antiwar.com

5. Juli 2023

Das russische Außenministerium erklärte am Dienstag, dass ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau und andere Gebiete innerhalb Russlands ohne die Unterstützung der USA und der NATO nicht möglich wären.

Die Äußerungen kamen, nachdem das russische Militär nach eigenen Angaben fünf Drohnen abgeschossen hatte, die am Dienstagmorgen Moskau angegriffen hatten. Bei dem Angriff wurden keine Verletzten gemeldet.

“Diese Angriffe wären ohne die Hilfe der USA und ihrer NATO-Verbündeten für das Kiewer Regime nicht möglich gewesen”, erklärte das russische Außenministerium. Das Ministerium fügte hinzu, dass die USA und die NATO “Drohnenbediener ausbilden und die notwendigen Informationen liefern, um solche Verbrechen zu begehen”.

Es ist nicht klar, ob die USA und die NATO Drohnenangriffe innerhalb Russlands ermöglichen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die westlichen Mächte in irgendeiner Weise beteiligt sind. Nach Drohnenangriffen auf russische Luftwaffenstützpunkte im Dezember 2022 zitierte ein Bericht der Asia Times militärische Quellen in NATO-Ländern, denen zufolge die Drohnen GPS-Daten von US-Satelliten nutzten, um ihre Ziele zu treffen.

Auch bei Angriffen auf russisches Territorium wurde trotz ukrainischer Zusicherungen US-Militärgerät eingesetzt. Am 22. Mai wurde ein grenzüberschreitender Angriff in der russischen Region Belgorod mit gepanzerten US-Fahrzeugen und NATO-Gewehren durchgeführt. Eine der an dem mit US-Waffen bewaffneten Angriff beteiligten Gruppen, das Russische Freiwilligenkorps, hat Mitglieder, die offen Neonazis und weiße Nationalisten sind.

Die New York Times berichtete im vergangenen Monat, dass die Regierung Biden nicht mehr befürchtet, dass ukrainische Angriffe innerhalb Russlands den Krieg eskalieren lassen könnten. Früher befürchtete die Regierung, dass solche Operationen zu einem russischen Angriff auf die NATO führen könnten. Wenn Russland jedoch feststellt, dass die USA und die NATO diese Angriffe unterstützen, ist das Risiko einer Eskalation sehr hoch. Übersetzt mit Deepl.com

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …