Russia-Ukraine is an Information War, So Government Intelligence Needs More Scrutiny Than Ever The threat of war is difficult to beat when it comes to mending or enhancing a damaged reputation. President Joe Biden and Boris Johnson, both derided as ineffective in domestic policy only a few weeks ago, are now reborn as statesmen capable of guiding their countries through the minefield of Eastern European politics.

Bild: Nicht identifizierte Bewaffnete auf Patrouille am Flughafen Simferopol auf der ukrainischen Halbinsel Krim. In der AK-74, die der Schütze rechts trägt, ist kein Magazin eingesetzt. Fotoquelle: Elizabeth Arrott / VOA – Public Domain.

Russland-Ukraine ist ein Informationskrieg, daher muss der Geheimdienst der Regierung mehr denn je überprüft werden



von Patrick Cockburn

22. Februar 2022

Wenn es darum geht, einen beschädigten Ruf wiederherzustellen oder zu verbessern, ist die Kriegsdrohung kaum zu überbieten. Präsident Joe Biden und Boris Johnson, die beide noch vor wenigen Wochen als ineffektiv in der Innenpolitik verspottet wurden, sind nun als Staatsmänner wiedergeboren, die ihre Länder durch das Minenfeld der osteuropäischen Politik führen können.

Während des Irak-, Libyen- und Syrienkonflikts lagen die amerikanischen und britischen Geheimdienste selten richtig, aber jetzt werden sie als verlässliche Garanten für die Glaubwürdigkeit von Geschichten über eine bevorstehende russische Invasion in der Ukraine angeführt.

Dieses Narrativ wird der Öffentlichkeit als das Ergebnis “offener Geheimdienste” verkauft, die angeblich demokratischer sind als die geheimnisvollere Vorgehensweise der Vergangenheit. US-Außenminister Antony Blinken erklärte diese Woche vor den Vereinten Nationen, offenbar unter Berufung auf Informationen der US-Geheimdienste, dass Russland eine Provokation inszenieren könnte, um einen casus belli zu schaffen, indem es “einen so genannten terroristischen Bombenanschlag innerhalb Russlands, die erfundene Entdeckung eines Massengrabs, einen inszenierten Drohnenangriff auf Zivilisten oder einen vorgetäuschten – oder sogar einen echten – Angriff mit chemischen Waffen” fabriziert.

Als ich diese düstere Liste hörte, musste ich an den früheren US-Außenminister Colin Powell denken, der am 5. Februar 2003 vor der UNO erklärte, dass die USA unwiderlegbare Beweise dafür besäßen, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen (MVW) verstecke und herstelle.

Die US-Geheimdienste wussten dies durch “abgehörte Telefongespräche und von Satelliten aufgenommene Fotos”. Andere Quellen sind Menschen, die ihr Leben riskiert haben, um der Welt mitzuteilen, was Saddam Hussein wirklich vorhat.”

Die Welt war begeistert, als Powell Tonbandaufnahmen von zweideutigen Gesprächen zwischen irakischen Offizieren vorspielte und Satellitenfotos vorlegte, die angeblich zeigten, dass der Irak seine Ausrüstung für Massenvernichtungswaffen versteckte.

Ich möchte nicht so sehr darauf hinweisen, dass die Beweise für ein russisches Komplott als casus belli wackelig sind, sondern darauf, dass die Informationen der Nachrichtendienste oft zweifelhaft und immer parteiisch sind. Die Voreingenommenheit ist angeboren, denn Nachrichtendienste sind in erster Linie ein Teil des Regierungsapparats, und das vergessen sie auf ihre institutionelle Gefahr hin.

Gelegentlich sagen Experten in schockiertem Ton, dass die Nachrichtendienste “politisiert” wurden, aber das ist automatisch immer richtig. Dennoch werden nachrichtendienstliche Quellen oft so zitiert, als ob sie akademischen Standards der Objektivität unterliegen und nicht irgendwelche persönlichen, institutionellen oder nationalen Ziele verfolgen würden.

Es gehört schon ein hohes Maß an Naivität dazu, um nicht zu erkennen, dass dies der Fall sein muss und dass Informationskriege immer Teil von kalten Kriegen und Schießkriegen sind.

In allen Kriegen, über die ich berichtet habe, waren Desinformation und Lügen ein zentraler Bestandteil des Konflikts. Zu Beginn des Golfkriegs 1991 fuhr ich zu einer irakischen Babymilchfabrik in Abu Ghraib am Stadtrand von Bagdad, die die Amerikaner teilweise mit Raketen zerstört hatten, weil sie behaupteten, dort würden biologische Waffen hergestellt. In einem zertrümmerten Schreibtisch fand ich Korrespondenz, in der von der Fabrik als Babymilchfabrik die Rede war. Und nicht nur das, sie befand sich auch in großen finanziellen Schwierigkeiten, und die Briefschreiber sprachen von einem drohenden Konkurs. Es schien unwahrscheinlich, dass die irakischen Sicherheitskräfte raffiniert genug waren, um sich so etwas auszudenken.

Peter Arnett, der gefürchtete CNN-Korrespondent, berichtete in der Sendung, dass er keine Anzeichen für die Herstellung biologischer Waffen sehen konnte, aber selbst diese milde Skepsis führte dazu, dass er wütend als Sündenbock von Saddam Hussein angegriffen wurde. “Es handelt sich nicht um eine Fabrik für Säuglingsnahrung”, sagte der damalige US-Stabschef, General Colin Powell, der bei solchen Gelegenheiten gerne hervorgeholt wird. “Es war eine Anlage für biologische Waffen, da sind wir uns sicher.” Einige Jahre später gab die CIA zu, dass sie die Fabrik aufgrund der Art des Tarnnetzes, das einen Teil des Geländes bedeckte, falsch identifiziert hatte.

Aber es gibt sicherlich einen tieferen Grund, warum die Menschen fasziniert und überzeugt sind, in Informationen eingeweiht zu sein, die von Geheimdiensten auf geheimen und vielleicht illegalen Wegen gesammelt wurden. Vor allem in Großbritannien werden die Menschen mit einer Diät aus John Buchan, Ian Fleming und John Le Carré erzogen, obwohl die meisten wissen, dass die reale Welt nicht ganz so funktioniert.

Die Öffentlichkeit ist auch stolz und kennt die britischen Triumphe beim Entschlüsseln von Codes im Ersten und Zweiten Weltkrieg, ist aber weniger gut über Misserfolge informiert – wie die Schlacht von Kreta, die die Briten verloren, obwohl sie die deutschen Pläne entschlüsselt hatten.

Das Problem ist, dass Geheimnisse nur selten ein “offenes Sesam öffne dich” sind, das alles erhellt. Meistens sind sie nur ein Teil eines Puzzles, dessen wahre Bedeutung sich erst im Verhältnis zu den anderen Teilen erschließt, deren Form keine feste Größe ist.

Wie groß ist zum Beispiel die russische Bedrohung der Ukraine heute? Sir John Sawers, der frühere Leiter des MI6, hat gesagt, dass eine glaubwürdige Bedrohung eine Kombination aus “Fähigkeiten und Absichten” ist, mit anderen Worten aus faktischen Informationen, die gesammelt werden können, und politischen Einschätzungen, die nicht leicht zu bewerten sind.

Die viel gepriesene Offenheit der Nachrichtendienste gegenüber den Medien in Bezug auf russische Aktivitäten scheint größtenteils eine Rebranding-Operation zu sein, bei der traditionelle PR-Maßnahmen der Regierung mit mehr Glanz und Glaubwürdigkeit versehen werden. Trotz einiger beherzter Einwände von Journalisten gegen Berichte, die nicht durch Beweise oder die genaue Bedeutung des Wortes “unmittelbar bevorstehend” in Bezug auf eine russische Invasion untermauert sind, wurden die meisten der offenen Geheimdienstberichte in Gänze geschluckt.

Informationskriege sind immer ein Bestandteil von militärischen Konflikten, sowohl potenziellen als auch tatsächlichen. In der Regel spielen die Sicherheitsdienste eine wichtige Rolle bei der Inszenierung dieser Kriege. Diese Propagandakriege sind jedoch gefährlich, weil sie leicht außer Kontrolle geraten und die Dämonisierung des Gegners Verhandlungen erschwert. Politische Führer neigen ihrerseits dazu, ihrer eigenen Propaganda in ungesundem Maße Glauben zu schenken, und tun oft so, als sei alles wahr.

Es besteht auch die Gefahr, dass Geschichten über die abscheulichen Dinge, die die andere Seite plant, eine Panik unter den Menschen auslösen, die wirklich in der Schusslinie stehen.

Ich war 2003 in Irakisch-Kurdistan, als Colin Powell seine berühmte Rede vor der UNO hielt, mit all den detaillierten und überzeugenden Informationen, die von 16 US-Geheimdiensten über Saddam Husseins angebliche Massenvernichtungswaffen geliefert wurden. Aus Angst vor Giftgas glaubten die Kurden, was er sagte, und flohen aus ihren Städten und Dörfern in die eisigen Landschaften und Berge. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Cockburn ist der Autor von War in the Age of Trump (Verso).

