Russland-Ukraine-Konflikt: Der Propagandakrieg



von Gerald Sussman

27. Juli 2022

“Wir müssen uns daran erinnern, dass in Kriegszeiten das, was auf der Seite des Feindes an der Front gesagt wird, immer Propaganda ist, während das, was auf unserer Seite der Front gesagt wird, Wahrheit und Rechtschaffenheit, die Sache der Menschheit und ein Kreuzzug für den Frieden ist.

– Walter Lippmann, zitiert in Shah 2005

Was die Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über die aktuelle Ukraine-Krise übersehen, ist, dass es keinen Text (keine Erzählung) ohne Kontext gibt. Lange bevor die Mainstream-Medien der USA (und Großbritanniens) einen weltweiten Propagandakrieg gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar starteten, hatte die CIA in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg – dem Kalten Krieg – die Grundlagen für den Konflikt gelegt. Freunde (Sowjetunion) wurden zu Feinden und Feinde (Deutschland, Japan) zu Freunden. Die CIA nutzte die nationalistischen Teile der ukrainischen Bewegung, um die UdSSR durch Sabotage, Spaltung und Destabilisierung zu “spalten” (so die Worte der CIA). Bei diesem Projekt arbeiteten sie am engsten mit der gewalttätigen antisemitischen, antikommunistischen und antirussischen Gruppe, der Organisation Ukrainischer Nationalisten-B, die von Stepan Bandera angeführt wurde.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte Bandera die rücksichtslosere Fraktion der OUN geleitet, die mit der Nazi-Besatzung kollaborierte und aktiv an der Abschlachtung von Millionen von Polen, ukrainischen Juden und ethnisch russischen Kommunisten in der Region beteiligt war. Der damalige CIA-Chef für geheime Operationen in Berlin, Peter Sichel, erklärte: “Sie [die OUN] waren schlicht und einfach Nazis”, ja, “schlimmer noch, denn viele von ihnen haben die Drecksarbeit für die Nazis erledigt.” In jüngster Zeit wurde Bandera auf Druck der rechtsextremen Kräfte des Landes, darunter das Asowsche Bataillon, von Präsident Viktor Juschtschenko zum “Helden der Ukraine”, der höchsten Auszeichnung des Landes, ernannt, ein Status, der später von seinem Nachfolger Viktor Janukowitsch aufgehoben wurde.

Die Auszeichnung wurde vom Europäischen Parlament sowie von polnischen, jüdischen und russischen Organisationen verurteilt, die Hunderttausende ihrer Vorfahren vertreten, die unter Banderas Führung direkt ermordet wurden. Doch die Pro-Faschisten im ukrainischen Machtapparat ließen sich nicht abschrecken. Unter dem von den USA für das Präsidentenamt ausgewählten Petro (“Schokoladenkönig”) Poroschenko, der zuvor ein aktiver Informant in der US-Botschaft in Kiew war, wurde Bandera wieder in den höchsten Status erhoben und sein Geburtstag zum nationalen Feiertag erklärt. In Lemberg steht neben einer ehemaligen polnisch-katholischen Kirche ein aufsehenerregendes Bandera-Denkmal mit Triumphbogen, und in der Westukraine wurden zu Ehren dieses Kriegsverbrechers weitere Denkmäler errichtet und Straßen umbenannt.

Im Rahmen der geheimen “Stay-behind”-Operationen der CIA (allgemein bekannt als “Operation Gladio”) in Mittel- und Osteuropa wurden Ukrainer, die aus der OUN und anderen ultranationalistischen Gruppen rekrutiert worden waren, eingesetzt, um eine Aufstandsbewegung gegen den sowjetischen Staat zu starten, die Waffenschmuggel, verdeckte Funkübertragungen, Spione, Kommandos, Banditentum, Attentate und Sabotage beinhaltete. Laut einer freigegebenen (ursprünglich “geheimen”) CIA-Geschichtsstudie weigerte sich die Agentur, den mörderischen OUN-Führer an die Sowjetunion auszuliefern, um die Untergrundbewegung und ihre Destabilisierungsbemühungen in der Ukraine intakt zu halten. Stattdessen schützten zwei Abteilungen der CIA, das Office of Policy Coordination (OPC) für verdeckte Operationen und das Office of Special Operations (OSO) für geheime Projekte, die von der US-Regierung gedeckt wurden, die OUN und arbeiteten eng mit der antisowjetischen Aufständischen Armee der Ukraine zusammen und führten “psychologische Kriegsführung gegen [kommunistische] polnische, tschechoslowakische und rumänische Ziele an der Grenze zur Ukraine” durch. OPC und OSO “stimmen darin überein, dass die ukrainische Organisation [Ukrainischer Oberster Rat der Befreiung] ungewöhnliche Möglichkeiten für die Durchdringung der UdSSR und die Unterstützung der Entwicklung von Untergrundbewegungen hinter dem Eisernen Vorhang bietet.”

Im Rahmen ihrer unermüdlichen Bemühungen (bis heute), die Sowjetunion/Russland zu “zerschlagen”, stand die CIA an vorderster Front, zusammen mit ihrem gehorsamen Untergebenen, dem MI6 (auch bekannt als Secret Intelligence Service), bei der Infiltrierung Mittel- und Osteuropas während des Warschauer Pakts und der postsowjetischen Ära mit dem Ziel, Moskaus Einfluss in der Region und die Souveränität Russlands selbst auszulöschen. Zu den frühen Verbündeten im Kalten Krieg gehörten hochrangige Vertreter der katholischen Kirche in Wien und antikommunistische Aktivposten im Vatikan, die der Agentur beim Sammeln wertvoller Informationen in der Region halfen, insbesondere über Polen, Ungarn und die Ukraine. Zur gleichen Zeit startete die CIA die “Operation Red Sox”, mit der nationalistische Unabhängigkeitsbewegungen in den Sowjetrepubliken geschürt werden sollten. Von den Amerikanern ausgebildete Kommandotruppen sprangen mit Fallschirmen in der sowjetischen Ukraine ab und schlossen sich mit antisowjetischen Kämpfern zusammen. Die CIA entsandte schließlich 85 Agenten, von denen drei Viertel gefangen genommen wurden. Die Aktion endete mit einem kläglichen Scheitern des kommunistischen “Roll Back” und war eine Vorahnung der Invasion in der Schweinebucht ein Jahrzehnt später.

Nach der Zerschlagung der ukrainischen Aufstandsbewegung wurden viele der Bandera-Anhänger, darunter Mykola Lebed, einer der Gründer der OUN und ein Leutnant von Bandera, der von der Gestapo in rücksichtslosen Foltermethoden ausgebildet worden war, zu Emigranten. Lebed, der als Außenminister der OUN und Leiter ihrer berüchtigten Geheimpolizei gedient hatte, wurde damals von der US-Armee als “bekannter Sadist und Kollaborateur der Deutschen” bezeichnet. Nach dem Krieg wanderte er nach München aus, wo er eine wichtige Rolle bei dem neu gegründeten und insgeheim von der CIA betriebenen Radio Free Europe spielte, dem von den USA finanzierten Propagandaorgan, das nach Osteuropa sendete. Während des Zweiten Weltkriegs soll Lebed ein Liebling der deutschen SS gewesen sein.

Als er sich mit der in Deutschland ansässigen Nachkriegs-OUN-B überwarf, schmuggelte die CIA ihn zusammen mit Hunderten von deutschen Nazis, darunter Kriegsverbrecher wie der SS-Offizier Otto von Bolschwing (ein führender Organisator der Endlösung), in die USA. Lebed arbeitete in New York City unter falschem Namen als antisowjetischer Geheimdienstmitarbeiter. Die Ukrainer wurden damals wie heute als Instrumente einer Politik des Kalten Krieges betrachtet, die darauf abzielte, die Sowjetunion/Russland zu stürzen. “Ehemalige Mitglieder des ukrainischen Untergrunds, die sich jetzt in den Vereinigten Staaten aufhalten”, schrieb die CIA in einem streng geheimen Dokument, “werden so weit wie möglich ausgenutzt.

Der Kampf der Ukraine um ihre Staatlichkeit ist mit den ultranationalistischen Bemühungen um eine Entrussifizierung des Landes verbunden, die nach dem Putsch von 2014 zu Einschränkungen bei der Ausübung der russischen Kultur führten. Ein von Human Rights Watch kritisiertes Gesetz aus dem Jahr 2019 schreibt vor, dass alle Gespräche von Amtsträgern und der gesamte Schulunterricht jenseits der Primarstufe in ukrainischer Sprache geführt werden müssen und dass alle fremdsprachigen Medien – mit Ausnahmen für Englisch und EU-Sprachen, aber nicht für Russisch – eine ukrainische Version anbieten müssen. Das Gesetz wurde vom Parlamentsvorsitzenden Andriy Parubiy, einem Mitbegründer der Sozial-Nationalen Partei (SNPU), die sich an Hitlers Nationalsozialistischer Partei orientiert, durch das Parlament geschleust. Parubiy erklärte, die SNPU sei die “letzte Hoffnung der weißen Rasse, der Menschheit als solcher”. Im Jahr 2004 wandelte sich die SNPU in die faschistische Partei Svoboda um, deren Vorsitzender Oleh Tyahnybok, ein ehemaliges Mitglied des Parlaments (Rada), in jenem Jahr eine Rede hielt, in der er die Ukraine aufforderte, sich von der “moskowitisch-jüdischen Mafia” zu befreien – Worte, die aus dem Dritten Reich bekannt sind.

Obwohl die rechtsextremen Parteien nur wenig Macht in der Rada haben, verfügen Gruppen wie das Asow-Bataillon über große Macht in den ukrainischen Straßenmilizen, der Nationalgarde, der Kiewer Polizei und der regulären Armee. Ursprünglich hatten die USA 2015 die Unterstützung für Asow wegen seiner neonazistischen Ausrichtung und seiner Angriffe auf Migranten, Roma und LGBT-Gemeinschaften verboten, das Verbot aber im folgenden Jahr wieder aufgehoben. Der erste Kommandeur von Asow und ehemalige Parlamentsabgeordnete Andriy Biletsky erklärte, das nationale Ziel der Ukraine sei es, “die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen”. Und trotz der Bitten von mindestens 40 Mitgliedern des US-Kongresses, Asow als “ausländische terroristische Organisation” einzustufen, haben die Regierungen Obama, Trump und Biden nicht reagiert.

Warum schenken die amerikanischen Mainstream-Medien (MSM) der rassistischen Agenda und den Kriegsverbrechen von Asow (als ob nur Russen Kriegsverbrechen begehen), der führenden militärischen Kraft, die versucht, die Unabhängigkeitsbewegungen in der Donbass-Region zu zerschlagen, so wenig Aufmerksamkeit? Könnte es sein, dass viele Berichterstatter in den Mainstream-Medien in den USA, Großbritannien und anderen westeuropäischen Ländern ähnliche, in der Tat rassistische Vorurteile haben? Seit dem russischen Angriff im Februar haben die kurzen Berichte über afrikanische und asiatische Staatsangehörige, die von ukrainischen Beamten während des frühen Beschusses von Kiew an der Ausreise gehindert wurden, eine Seite der rassistischen Aspekte des Konflikts gezeigt. Die MSM-Berichterstattung über weiße Ukrainer, die aus dem Kriegsgebiet in andere Länder fliehen, verdeutlichte jedoch, wie die US-MSM “würdige” und “unwürdige” Opfer aufgrund ihrer Rasse behandeln.

Mehrere namhafte britische, amerikanische und andere westliche Journalisten haben sich mit der ukrainischen Flucht im Rahmen einer rassistisch geprägten Ideologie beschäftigt. Ein englischer TV-Moderator, der für Al Jazeera arbeitet, Peter Dobbie, sagte zum Beispiel Folgendes über ukrainische Kriegsopfer: “Das sind wohlhabende Menschen aus der Mittelschicht … keine Menschen, die aus Gebieten in Nordafrika fliehen wollen. Sie sehen aus wie jede europäische Familie, mit der man nebenan wohnen würde.” In Großbritannien äußerte sich die ITV-Korrespondentin Lucy Watson an einem polnischen Bahnhof, an dem ukrainische Einwanderer angekommen waren, schockiert über den Anblick weißer Kriegsflüchtlinge: “Jetzt ist das Undenkbare mit ihnen geschehen. Und dies ist kein Entwicklungsland, keine Dritte Welt. Das ist Europa!” Ihre amerikanische Kollegin in Polen, die NBC-Reporterin Kelly Cobiella, weinte in weißer Solidarität: “Um es ganz offen zu sagen, das sind keine Flüchtlinge aus Syrien, das sind Flüchtlinge aus der benachbarten Ukraine …. Sie sind Christen, sie sind weiß. Sie sind den Menschen, die in Polen leben, sehr ähnlich.” Der CBS-Nachrichtenkorrespondent Charlie D’Agata gab eine klare Einschätzung ab, dass die Ukrainer “relativ” weiß und daher würdiger als die Araber sind: “Dies ist kein Ort – bei allem Respekt – wie der Irak oder Afghanistan…. Dies ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische Stadt [Kiew], in der man so etwas nicht erwarten oder hoffen würde” (Kursivschrift hinzugefügt). Auf dem führenden französischen Kabelnachrichtensender BFM TV wandte der Journalist Phillipe Corbe ebenfalls die Bewertung der Tragödie anhand der Rassenhierarchie an: “Wir sprechen hier nicht über Syrer…. Wir reden über Europäer, die in Autos, die wie unsere aussehen, wegfahren, um ihr Leben zu retten.”

Der Übergang von rassistischen zu nationalen Vorurteilen ist einfach, weshalb die einseitige Berichterstattung der US-Mainstream-Medien über die Invasion auch eine Abneigung gegen eine Analyse der Natur, der Geschichte und der Ursachen des Konflikts erkennen ließ. Die MSM zensieren auch Stimmen, die das vorherrschende Narrativ in Frage stellen, um den Diskurs nicht mit alternativen Interpretationsmöglichkeiten der Krise zu bevölkern. Es konnte keine Quelle in den MSM gefunden werden, die sich mit der Rolle der USA bei der Auslösung des Krieges, mit der jüngeren und damit zusammenhängenden Geschichte der amerikanischen Invasionen oder mit den Auswirkungen der Sanktionen auf die einfachen russischen Bürger befasste. Mindestens die Hälfte der Russen, die für amerikanische Nachrichteninterviews ausgewählt wurden, wurden ausschließlich wegen ihrer Ablehnung des Krieges ausgewählt, obwohl 80 % der Russen zwei Monate nach Kriegsbeginn die Invasion unterstützten.

Abgesehen von den antirussischen Vorurteilen, die seit der bolschewistischen Revolution (und für die imperialistisch gesinnten Briten seit dem Krimkrieg) die Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Sowjetunion/Russland prägen, gibt es eine neue Koalition neokonservativer Kräfte in der Demokratischen Partei und ihrer Verbündeten im Geheimdienstapparat, in der IT-Industrie und in den großen Medienanstalten in den USA und im Vereinigten Königreich, die die öffentliche Meinung in den USA mobilisiert hat. Seit der Regierung von G. W. Bush sind die Rundfunk- und Kabelnachrichtenkanäle voll mit außenpolitischen Analysten, die aus der Gemeinschaft der pensionierten Geheimdienstler, hochrangigen Militär- und Verteidigungsbeamten und Politikern stammen, von denen viele gleichzeitig von der Rüstungsindustrie bezahlt werden, ohne dass die Zuschauer davon erfahren. Dazu gehören Persönlichkeiten wie der pensionierte Vier-Sterne-General Jack Keane, General David Petraeus und die ehemaligen Verteidigungsminister Leon Panetta und Condoleezza Rice. Diese Interessenkonflikte bleiben in der neoliberalen, von ethischen Grenzen befreiten und militarisierten politischen Kultur der USA weitgehend unbemerkt.

In den Echokammern Washingtons wird der Kreislauf der Propaganda von Staat und SMM ständig erneuert. Wie Edward Herman und Noam Chomsky in ihrer klassischen Studie über Nachrichtenpropaganda feststellten, sind nur wenige Journalisten, die über Außenpolitik berichten, bereit, ihre privilegierten Plätze in den Konzernmedien zu gefährden, indem sie Quellen außerhalb des nationalen Machtkomplexes suchen – das Weiße Haus, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, die CIA und die Denkfabriken im DC-Gebiet. Der Journalist Stephen Kinzer hat gesagt, das Schlimmste an der Schließung der öffentlichen Debatte über die US-Politik in Osteuropa sei, dass “die Presse so eifrig mitmacht” bei ihrer “übertriebenen Dämonisierung Putins” und ihrer “Darstellung Russlands als räuberischen Feind, der uns vernichten will”. Dies habe dazu geführt, dass Zeitungen wie sein früherer Arbeitgeber, die New York Times, “noch militanter geworden sind als das Pentagon”.

Die Nachrichten aus den Medien über Russland und die Ukraine stützen sich stark auf eine manichäische Darstellung der beiden Staatschefs. Auf der einen Seite steht der bösartige Putin, der die Sowjetunion wiederherstellen will, indem er die Länder des ehemaligen Warschauer Pakts überrollt, wofür es keiner Beweise bedarf, da die Veröffentlichung oder Äußerung von Unwahrheiten über Russland und Putin nicht geahndet wird. In Joe Bidens diplomatischen Beschreibungen ist Putin ein “Mörder”, “Kriegsverbrecher”, “mörderischer Diktator” und “ein reiner Schläger”, und dennoch wird Biden in Europa immer noch als der herausragende Weltführer und Staatsmann behandelt. Und dann ist da noch die moderne Jeanne d’Arc in der Person von Volodymyr Zelensky, dem heldenhaften Nationalisten des Außenministeriums, der von den westlichen Medien mit Bewunderung bedacht wird. G.W. Bush nannte ihn “den Winston Churchill unserer Zeit”.

Die Medien haben es versäumt, seine autokratischen und repressiven Maßnahmen zu diskutieren (weit mehr als das, was in Russland geschieht). In den letzten Monaten hat Zelensky alle (11) Oppositionsparteien verboten und “das Verschwinden, die Folter und sogar die Ermordung einer Reihe von Menschenrechtsaktivisten, kommunistischen und linken Organisatoren, Journalisten und Regierungsbeamten, denen ‘prorussische’ Sympathien vorgeworfen werden, gefördert.” Unter den Verboten befand sich auch die zweitgrößte Partei der Ukraine, deren Vorsitzender Viktor Medwedtschuk wegen “Hochverrats” verhaftet wurde, d. h. wegen Infragestellung der Integrationsbemühungen des Landes in die EU, die der Präsident als Parteinahme für Russland ansieht.

Im Oktober 2021 enthüllte das International Consortium of Investigative Journalists die Pandora Papers, eine Liste von Staatsoberhäuptern, wohlhabenden Personen, Politikern, Prominenten und anderen, die ihr Geld auf Offshore-Konten deponiert haben, um Steuern zu hinterziehen. Die Ukraine wies die meisten Politiker auf, die in dem Exposé genannt wurden, was damit übereinstimmt, dass das Land laut Transparency International, einer von der US-Regierung und Unternehmen finanzierten “Anti-Korruptions”-Organisation, durchweg als das korrupteste in Europa eingestuft wird.

Im Gegensatz zu Zelenskys nationalistischem und heldenhaftem Image enthüllten die Pandora Papers, dass er und seine Show-Geschäftspartner in einer Fernsehproduktionsfirma, Kvartal 95, in “ein Netzwerk von Offshore-Firmen investiert waren, das mindestens bis 2012 zurückreicht”. In diesem Jahr begann seine Firma mit der Produktion regelmäßiger TV-Inhalte, die “dem [ukrainisch-israelisch-zypriotischen Milliardär] Ihor Kolomoisky gehören, einem Oligarchen [und politischen Gönner von Zelensky], der von Vorwürfen des milliardenschweren Betrugs verfolgt wird.” Zu den Offshore-Vermögenswerten, die Zelensky und seine Partner ins Ausland geschafft haben, um ihren Steuerpflichten zu entgehen, gehören auch “drei erstklassige Immobilien im Zentrum von London”. Seine Geschäftspartner wurden praktischerweise zu Regierungsbeamten gemacht.

Was sich in den Beziehungen der USA zu Russland geändert hat, ist nicht nur die Aggressivität der Supermacht – die Stationierung von NATO-Stützpunkten bis an die Grenzen Moskaus, die einen Erstschlag ermöglichen -, sondern vor allem die Abkehr von der Diplomatie. Selbst Ronald Reagan, der über das “Reich des Bösen” schimpfte, betrieb Entspannung und schloss militärische Verträge mit einem weitaus mächtigeren Feind als Russland, nämlich der Sowjetunion. Trump und Mitglieder seines inneren Kreises wurden von den Clinton-Demokraten des Verrats beschuldigt, weil sie lediglich mit russischen Beamten gesprochen hatten. Und in der anhaltenden Russiagate-Hysterie haben die Mainstream-Medien jeden Anschein von ausgewogenem und objektivem Journalismus über Bord geworfen.

Ein auffälliger Kontrast ist die politische und MSM-Berichterstattung über die Angriffe auf das Kapitol am 6. Januar und die Brandbombenanschläge auf Regierungsgebäude und die Scharfschützenmorde an Demonstranten und Polizisten durch Neonazis und andere rechtsextreme Gruppen auf dem Maidan in Kiew im Jahr 2014, die zu einem Staatsstreich und zum Angriff des Asow-Bataillons im Donbass führten, die aber von den großen amerikanischen Medien weitgehend ignoriert wurden. Angesichts der jüngsten Gallup-Umfrage, die zeigt, dass das Vertrauen in die Massenmedien geringer ist (16 % Vertrauen in Zeitungen, 11 % in Fernsehnachrichten) als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt in der Geschichte, sollten Journalisten ihre individuelle Rolle als plumpe Propagandisten für den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine und den Konzernstaat überdenken.

Die organisierten Bemühungen der US-Regierung zur Destabilisierung Russlands, die mit der CIA in der Ära des Kalten Krieges begannen, haben nie nachgelassen, und die Ukraine bleibt der Hauptkorridor für die Zerstückelung der russischen Souveränität. Eine Studie der Rand Corporation für die US-Armee aus dem Jahr 2019 macht sehr deutlich, was den Konflikt in der Ukraine verursacht hat, und es ist nicht die einseitige Darstellung, die von der New York Times und CNN verbreitet wird. Es geht darum, Russland zu verprellen. Der Bericht liefert der Armee (und vermutlich dem Weißen Haus) die spezifischen wirtschaftlichen, geopolitischen und militärischen Taktiken und Strategien, um dieses Ziel zu erreichen:

+ Behinderung von Russlands Erdölexporten und der Nord-Stream-Erdgaspipeline nach Europa

+ Verschärfung der Sanktionen und Förderung der Abwanderung russischer Fachkräfte

+ Verstärkte militärische Intervention in Syrien und “Förderung eines Regimewechsels in Weißrussland”.

+ Spannungen im Südkaukasus ausnutzen”, den russischen Einfluss in Zentralasien reduzieren” und die russische Präsenz in Moldawien in Frage stellen”.

+ Verstärkung der Landstreitkräfte und Übungen der USA und der NATO in Europa”.

+ Rückzug aus dem INF-Vertrag”

+ “In neue Fähigkeiten investieren, um das russische Risiko zu manipulieren”

+ “Tödliche Hilfe für die Ukraine leisten”.

Die multiethnische Ukraine ist aus Sicht der USA kaum mehr als ein Spielball in einem globalen Machtspiel, mit dem die USA eine unipolare Position in der Welt aufrechterhalten wollen, in der russische, chinesische und indische Behauptungen über das Gleichgewicht der Kräfte vom Imperium nicht gehört werden. Die Mainstream-Medien (mit seltenen Ausnahmen) weigern sich, diese ziemlich offenen und offensichtlichen Spielregeln in ihrer Berichterstattung zu erwähnen, und das liegt daran, dass sie selbst in die Aufrechterhaltung der angloamerikanischen globalen Hegemonie und der weißen Vorherrschaft investiert sind. Übersetzt mit Deepl.com

Gerald Sussman ist Professor für Urbanistik sowie internationale und globale Studien an der Portland State University. Er ist der Autor und Herausgeber mehrerer Bücher, darunter The Propaganda Society: Promotional Culture and Politics in Global Context (2011).

