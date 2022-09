Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die Übersendung seines aktuellen und Angst machenden neuen Artikel, über die westliche Propagandawelle, die für uns alle eine Bedrohung ungeahnten Maßes ist.. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-western-threat-nuclear-annihilation

US-Präsident Joe Biden spricht vor der Unterzeichnung des Abkommens zur Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato am 9. August 2022 (AFP)

Russland-Ukraine-Krieg: Die westliche Bedrohung durch nukleare Vernichtung

Von Joseph Massad

29. August 2022

Es sind die USA und der imperialistische Westen, nicht der Iran oder Russland, die die größtmögliche Bedrohung für das Überleben der Menschheit darstellten und weiterhin darstellen

Letzte Woche erklärte die Spitzenkandidatin der britischen Tory-Partei, Liz Truss, dass sie bereit wäre, einen Atomkrieg zu entfesseln, wenn sie Premierministerin werden sollte.

Sie ist nicht die Einzige unter den politischen Führern der westlichen imperialistischen Staaten, die in den letzten Monaten mit nuklearer Vernichtung gedroht haben, wenn ihre Hegemonie und ihre imperialen Profite durch Widerstand gegen ihre Ausbeutung und Kontrolle über den Globus bedroht würden.

Seit Jahren werden wir mit der unaufhörlichen westlichen Propaganda über die Bedrohung des Westens durch den Iran, der angeblich keine Atomwaffen besitzt, konfrontiert

Bereits im Februar begann der Westen, Russland mit einem Atomkrieg zu drohen, als Reaktion auf eine Erklärung von Präsident Wladimir Putin.

Mit Blick auf die westlichen Übergriffe und Bedrohungen der russischen Sicherheit, die seit 1991 andauern, aber seit 2014 deutlich zugenommen haben, erklärte Putin: “Wer auch immer versucht, uns zu behindern, und mehr noch, eine Bedrohung für unser Land, für unser Volk zu schaffen, sollte wissen, dass die Antwort Russlands unmittelbar sein wird. Und sie wird zu Konsequenzen führen, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.”

Putin stellte seinen Äußerungen den Hinweis voran, dass “das heutige Russland auch nach der Auflösung der UdSSR und dem Verlust eines beträchtlichen Teils seiner Fähigkeiten einer der mächtigsten Nuklearstaaten bleibt”.

Der französische Außenminister drohte daraufhin Putin, der von den nuklearen Fähigkeiten Russlands als Verteidigungsmaßnahme sprach, indem er erklärte, dass auch die Nato ein “Nuklearbündnis” bleibe und “das ist alles, was ich dazu sagen werde”.

Denkbarer” Atomkrieg

Im März sprang die New York Times auf den Zug auf und veröffentlichte einen Artikel über die Möglichkeit, dass die Russen bei einer Bedrohung durch den Westen Atomwaffen einsetzen könnten. Ironischerweise wurden in dem Artikel nur westliche Experten und Beamte zitiert, die einen begrenzten Atomkrieg gegen Russland als “denkbar” bezeichneten.

Die Zeitung zitierte sogar den US-General James E. Cartwright, den stellvertretenden Vorsitzenden der Generalstabschefs unter Barack Obama, mit den Worten, die “geringere Sprengkraft” der heute existierenden kleineren Atomsprengkörper mache einen Bruch des nuklearen Tabus “eher denkbar”.

Weiter heißt es: “Atomkriegspläne sind eines der am tiefsten gehüteten Geheimnisse Washingtons. Experten sagen, dass die Pläne zur Kriegsbekämpfung im Allgemeinen von Warnschüssen über Einzelschläge bis hin zu mehrfachen Vergeltungsschlägen reichen und dass die schwierigste Frage ist, ob es zuverlässige Möglichkeiten gibt, eine Esklation eines Konflikts zu verhindern.”

Es sei darauf hingewiesen, dass die Idee eines “begrenzten” Atomkriegs in Europa nicht neu ist. Es handelt sich um eine seit langem bestehende amerikanische Fantasie – eine Fantasie, die insbesondere von Ronald Reagan genährt wurde.

Im April, nach der Veröffentlichung des Artikels in der New York Times, äußerte sich der russische Außenminister Sergej Lawrow besorgt über die Folgen eines Atomkriegs und betonte, dass Russland zwar keinen Atomkrieg wolle, “die Gefahr aber ernst ist”. Die Antwort von US-Präsident Joe Biden auf Lawrow bestand darin, die Russen der Androhung eines Atomkriegs zu beschuldigen, anstatt die Sorge zu äußern, dass die USA und die Nato einen solchen auslösen könnten.



Israelische Drohungen

Im April meldete CNN, die USA hätten “keine Anzeichen dafür gesehen, dass Russland Atomwaffen für den Einsatz im Krieg [gegen die Ukraine] vorbereitet hat”. Doch im Juni schloss sich NBC News dem Chor der Mainstream-Medien an, die einen möglichen Einsatz amerikanischer Atomwaffen gegen Russland in Erwägung ziehen.

Anfang dieses Monats gab Putin auf einer UN-Konferenz, die zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags einberufen wurde, eine Erklärung ab, in der er bekräftigte, dass es “in einem Atomkrieg keine Gewinner geben kann und er niemals entfesselt werden sollte, und dass wir für gleiche und unteilbare Sicherheit für alle Mitglieder der Weltgemeinschaft eintreten”.

Noch am selben Tag drohte Israels neuer Premierminister Yair Lapid damit, Israels Atomwaffen gegen den Iran einzusetzen: “Die operative Arena in der unsichtbaren Kuppel über uns ist auf defensiven und offensiven Fähigkeiten aufgebaut und auf dem, was die ausländischen Medien gerne als ‘andere Fähigkeiten’ bezeichnen. Diese anderen Fähigkeiten halten uns am Leben und werden uns am Leben halten, solange wir und unsere Kinder hier sind.”

Die konservative israelische Zeitung Jerusalem Post vermutete, dass Lapids nicht ganz unverhohlene Drohung, den Iran mit Atomwaffen zu bombardieren, mit seiner Aussage vergleichbar sei: “Was glaubt ihr Ayatollahs eigentlich zu erreichen, wenn ihr versucht, eine oder zwei Waffen herauszuholen, mit denen ihr uns wahrscheinlich nicht treffen könnt, und die uns dazu bringen könnten, große Teile eures Landes einfach einzuäschern?”



Es ist nicht das erste Mal, dass Israel damit droht, Atomwaffen gegen seine Nachbarn einzusetzen. Tatsächlich hat es den Einsatz seiner Atomwaffen bereits zweimal vorbereitet, 1967 und 1973, als es seine damals 13 Atombomben für den Abwurf auf Kairo und Damaskus bereithielt.

Real oder eingebildet

Das einzige Land auf der Welt, das jemals absichtlich Atombomben gegen Zivilisten eingesetzt hat, sind natürlich die USA, die diese vor 77 Jahren auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben – ein völkermörderischer Akt, den die USA bis heute verteidigen, weil er mehr Opfer verhindert hätte, wenn die Atombomben nicht abgeworfen worden wären und der Krieg weitergegangen wäre.

Die eigentliche Ironie liegt jedoch darin, dass sich westliche Politiker und die westliche Presse zwar leichter das Ende der Welt vorstellen und planen können, nicht aber das Ende der imperialen Hegemonie des Westens

Im Wesentlichen argumentieren die USA, dass ihre Atombombenabwürfe auf Zivilisten ein hoher moralischer Akt waren, um weitere Zivilisten vor dem Tod zu bewahren. Erstaunlicherweise ist dies genau dieselbe Logik, mit der die USA heute ihren künftigen Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen.

Hiroshima und Nagasaki haben zwar den größten Teil der Welt für den absoluten Horror von Atomwaffen sensibilisiert, aber sie haben den Amerikanern nur den Appetit geweckt, sie noch öfter einzusetzen.

Kürzlich enthüllte Dokumente zeigen, dass die Vereinigten Staaten 1958, während der so genannten Krise in der Straße von Taiwan, ernsthaft in Erwägung zogen, Atomwaffen gegen China einzusetzen, und entsprechende Pläne schmiedeten.

Doch trotz des Einsatzes von Atomwaffen durch die USA und der ständigen Drohungen des Westens, die gesamte Menschheit zu vernichten, wenn ihre Profite und “Sicherheits”-Interessen bedroht sind, werden wir seit Jahren mit einer unaufhörlichen westlichen Propaganda über die Bedrohung des Westens durch den angeblichen Iran, der keine Atomwaffen besitzt, behandelt.

Als Israel, das im Besitz von möglicherweise bis zu 200 Atomwaffen ist (und sich immer noch weigert, den Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen), vor einigen Wochen damit drohte, den Iran mit Atomwaffen zu bombardieren, wurde diese Drohung in der westlichen Presse und von westlichen Beamten, die zu sehr damit beschäftigt waren und sind, eine imaginäre nukleare Bedrohung, die der Iran angeblich für Israel darstellt, zu beseitigen, auf die leichte Schulter genommen, wenn sie überhaupt in Erwägung gezogen wurde – ein Hirngespinst, das die laufenden Neuverhandlungen des Atomabkommens zwischen den USA und dem Iran ins Unendliche verlängert hat.

Es sind die USA und der imperialistische Westen, nicht der Iran oder Russland, die die größtmögliche Bedrohung für die Existenz und das Überleben der Menschheit darstellten und weiterhin darstellen. Die wahre Ironie liegt jedoch darin, dass sich die westlichen Führer und die westliche Presse das Ende der Welt leichter vorstellen und planen können, aber nicht das Ende der imperialen Hegemonie des Westens. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Zur Erinnerung: Hier der bereits im März auf meiner Seite veröffentlichten Artikel von Joseph Massad, der in einem Kontext zu sehen ist.

https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-west-corner-putin-how



Der russische Präsident Wladimir Putin spricht während seiner Pressekonferenz am Rande des G-20-Gipfels in Osaka am 29. Juni 2019 (AFP)



Russland-Ukraine-Krieg: Wie der Westen Putin in die Enge getrieben hat

Von Joseph Massad

2. März 2022



Angesichts der westlichen Kriegstreiberei kam Moskau offenbar zu dem Schluss, dass eine militärische Intervention zur Zurückdrängung des Nato-Vormarsches die einzige Option sei

In den letzten Jahren der Nato-Osterweiterung fühlte sich die russische Führung zunehmend und zu Recht von einer feindlichen militärischen Umzingelung bedroht. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 war der militärische Vormarsch der westlichen kapitalistischen Mächte unaufhaltsam.

Der Westen nahm die meisten der ehemals sozialistischen osteuropäischen Länder in die Europäische Union und die Nato auf (Albanien, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, die Slowakei, Montenegro, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn). Sogar ehemalige Sowjetrepubliken, darunter die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die den Sowjets schon immer ein Dorn im Auge waren und jetzt an der Seite Russlands stehen, traten der Nato bei.

Im letzten Jahrzehnt war die Ukraine an der Reihe, in den Orbit der Nato aufgenommen zu werden, um das postsowjetische Russland vollständig einzukreisen.

In den letzten zehn Jahren war die Ukraine an der Reihe, in das antirussische Bündnis aufgenommen zu werden. Um Russlands Ängste vor dieser westlichen militärischen Einmischung zu verstehen, muss man sich an das Leid erinnern, das die Russen seit 1917 durch die vielen westlichen Invasionen ertragen mussten.

Im Zuge der Russischen Revolution zogen sich die Bolschewiki nicht nur aus dem “Ersten Imperialistischen Krieg” zurück, der im Westen als Erster Weltkrieg bezeichnet wird, sondern gewährten auch den Regionen, die vor der Revolution zum kaiserlichen Russland gehörten, die Unabhängigkeit. Die russischen Kommunisten akzeptierten die drakonischen territorialen und finanziellen Bedingungen, die ihnen von Deutschland und seinen Verbündeten, den Mittelmächten, auferlegt wurden, und räumten ehemalige russische Gebiete ein.

Mit dem Vertrag von Brest-Litowsk 1918 gaben die Bolschewiki Finnland, die baltischen Gebiete und die Ukraine auf, die zu Klientelstaaten Deutschlands wurden, sowie Teile Polens und Weißrusslands. Alles in allem verloren die Sowjets eine Million Quadratmeilen des kaiserlichen Russlands, 50 Millionen Menschen, den größten Teil der russischen Kohle-, Öl- und Eisenerzvorkommen, die Hälfte der Industrie und ein Drittel der Eisenbahnlinien und der landwirtschaftlichen Flächen.



Umkehrung des Schicksals

Im Falle Polens unterstützten die Bolschewiki die Unabhängigkeit, doch der polnische Nationalist General Jozef Pilsudski blieb kriegerisch und strebte nach weiteren Territorien. Im April 1920 fielen Pilsudskis Truppen in die Ukraine ein und besetzten im Mai Kiew (die Schreibweise von Kiew als Kyiv ist ein neueres westliches Zugeständnis zur Unterstützung des jüngsten ukrainischen Nationalismus).

Doch im Juni hatte die Rote Armee die polnischen Truppen vertrieben und war in die Offensive gegangen.

Der sowjetische Vormarsch alarmierte die westlichen Imperialmächte, und als die Rote Armee sich anschickte, Warschau zu erobern, leisteten die westlichen Staaten den polnischen Streitkräften eilig militärische Hilfe zur Verteidigung der Stadt. Im August, als die Rote Armee ihren Vormarsch fortsetzte, sollten sich sowjetische und polnische Unterhändler in Minsk treffen – doch schon bald sollten die Ereignisse vor Ort das sowjetische Schicksal wenden. Mit Hilfe der französischen Regierung starteten die Polen eine erfolgreiche Gegenoffensive und zwangen die Rote Armee zum Rückzug.

Im Oktober wurde ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, und im März 1921 wurde in Riga ein demütigender Friedensvertrag unterzeichnet, mit dem die Sowjets einen großen Teil Weißrusslands und der Westukraine abtraten, einschließlich eines Keils, der Sowjetrussland von Litauen trennte.

Die Geschichte der polnischen Aggression gegen Sowjetrussland war der deutlichste Beweis dafür, dass die westlichen kapitalistischen Länder entschlossen waren, den jungen Sowjetstaat einzukreisen, indem sie alle Gebiete, die die Sowjets nach ihrer Machtübernahme abtraten, in militärische Vorposten verwandelten, um die Sowjetunion militärisch zu bedrohen.

Der Aufstieg des Nationalsozialismus in den 1930er Jahren stellte eine neue Bedrohung für die sowjetische Sicherheit dar. Finnland wurde nach einem Bürgerkrieg, der mit der Hinrichtung Tausender kommunistischer Revolutionäre endete, zu einem Vasallenstaat Großbritanniens und Frankreichs. Später wurde Finnland zum Aufmarschgebiet Nazi-Deutschlands und zum Verbündeten Hitlers beim Überfall auf die Sowjetunion 1941.

Die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland, denen die Sowjets 1920 die Unabhängigkeit gewährten, wurden zu militärischen Vorposten des Westens – der von Frankreich und Großbritannien errichtete “Cordon sanitaire” gegen den Bolschewismus.

Die baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland, denen die Sowjets 1920 die Unabhängigkeit gewährten, wurden zu militärischen Vorposten des Westens – der von Frankreich und Großbritannien errichtete “Cordon sanitaire” gegen den Bolschewismus.

Zügellose Diskriminierung

Was Polen betrifft, so unterzeichnete Pilsudski im Januar 1934 einen 10-jährigen Nichtangriffspakt mit Nazi-Deutschland. Später im selben Jahr kündigte Polen einseitig den 1919 unterzeichneten Minderheitenvertrag auf. Ukrainische Separatisten agitierten für die Sezession und verübten Anschläge und Attentate auf polnische Politiker.

Anfang der 1930er Jahre ließ die polnische Armee ukrainische Dörfer niederreißen, die Separatisten als Unterschlupf dienten, und verhaftete deren Anführer. Die ukrainischen Schulen wurden geschlossen und die Polonisierung setzte ein. In ähnlicher Weise verweigerte Polen der zwei Millionen Einwohner zählenden weißrussischen Gemeinschaft ihre sprachlichen und kulturellen Rechte, wobei die katholischen Weißrussen gegenüber den orthodoxen bevorzugt wurden. Nach dem Tod Pilsudskis im Jahr 1935 begann ein rechtsgerichteteres und antisemitisches Regime, sich auch gegen polnische Juden zu wenden.

Ein Foto vom September 1939 zeigt den Einzug deutscher Truppen in Polen (AFP)

Im Jahr 1939 kündigte Hitler den Nichtangriffspakt und marschierte in Polen ein. Stalin marschierte kurz darauf von Osten her in Polen ein, und innerhalb weniger Wochen hatten die Sowjets die polnischen Gebiete annektiert, die sie 1921 abgetreten hatten. Die von Polen beschlagnahmten Gebiete der Westukraine wurden in die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik eingegliedert.

Stalin besetzte schließlich auch die baltischen Staaten (Estland, Lettland und Litauen) und gliederte sie wieder in die Sowjetunion ein. Während des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion 1941 kollaborierten ukrainische Nationalisten aus der westlichen Region nicht nur mit den einmarschierenden Nazis, sondern halfen auch bei einem der schlimmsten Massaker des Zweiten Weltkriegs in Babi Jar, bei dem mehr als 100 000 ukrainische Juden, Kommunisten, Roma und sowjetische Kriegsgefangene getötet wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte der Westen seine Haltung nicht und lehnte Stalins Forderung nach einem neutralen Deutschland ab, das schließlich in zwei separate Partisanenstaaten aufgeteilt wurde. Die westlichen Pläne, die Sowjets von Süden her einzukreisen, waren ebenfalls erfolgreich: Die Türkei, der Iran, Pakistan und in geringerem Maße auch Afghanistan dienten ihren westlichen Herren. Das neutrale Indien war schwieriger zu kooptieren, und die Chinesen würden sich bald mit den Sowjets überworfen haben.

Russland einkreisen



Im letzten Jahrzehnt war die Ukraine an der Reihe, in die Umlaufbahn der Nato gebracht zu werden, um das postsowjetische Russland vollständig einzukreisen. Dessen Führung, einschließlich Präsident Wladimir Putin, hatte sogar angeboten, Teil der Nato zu werden, anstatt ein potenzielles Ziel ihrer Aggression zu sein – aber es gab keine Abnehmer unter den westlichen Ländern.

Bereits 2003 hatte sich die Ukraine an der von den USA angeführten illegalen Invasion des Irak mit 5.000 Soldaten beteiligt und damit das drittgrößte Kontingent zur Zerstörung und Besetzung dieses Landes gestellt. Da der gewählte ukrainische Präsident jedoch nicht bereit war, der Nato im Jahr 2014 beizutreten, wurde für das Land ein schneller Regimewechsel arrangiert.

Die Erben der antisemitischen ukrainischen Nationalisten, die in den 1940er Jahren die Nazis unterstützt hatten, wurden wiederbelebt, um die ukrainische Nation gegen Russland zu verteidigen. Angeführt von der rechtsextremen und von den USA unterstützten Svoboda-Partei sowie dem eher rechtsgerichteten und neonazistischen “Rechten Sektor” randalierten sie und übernahmen Regierungsgebäude – eine Generalprobe für das, was Trump-Anhänger sieben Jahre später in Washington tun würden.

Putin wird nicht tatenlos zusehen, wie der Westen sein Land noch einmal bedroht. Seine jahrelangen Versuche, die kriegerische Politik des Westens gegenüber Russland zu ändern, sind eindeutig gescheitert.

Im Fall der Ukraine gelang es jedoch den rechten Nationalisten, vor allem aus der Westukraine, die gewählte, wenn auch korrupte Regierung zu stürzen. Seitdem haben die USA, insbesondere die CIA, Berichten zufolge ukrainische Milizen ausgebildet, um westliche Interessen gegen Russland durchzusetzen. Da ein großer Teil des Gebiets, das jetzt zur Ukraine gehört, zuvor von den Russen erobert wurde, ist Moskau nicht glücklich über solche ukrainischen nationalistischen Aufforderungen.

Nach der Revolution von 1917 fielen vierzehn Armeen in Sowjetrussland ein, um es zu zerstören und seine Wirtschaft zu ruinieren. Die Nazis und ihre Verbündeten versuchten es 1941 erneut, wurden aber auf Kosten von 26 Millionen sowjetischen Menschenleben besiegt. Trotz seiner revisionistischen und russisch-nationalistischen Angriffe auf das Selbstbestimmungsrecht, für das die Sowjetunion seit ihrer Gründung eintrat, ist klar, dass Putin nicht tatenlos zusehen wird, wie der Westen sein Land noch einmal bedroht.

Seine jahrelangen Versuche, die kriegerische westliche Politik gegenüber Russland zu ändern, sind eindeutig gescheitert. Angesichts dieser westlichen Unnachgiebigkeit und Kriegslust scheint Putin leider zu dem Schluss gekommen zu sein, dass eine russische Militärintervention zur “Entnazifizierung” der Ukraine und zur Zurückdrängung des Vormarsches der Nato die einzige ihm verbleibende Option ist. Die Opfer werden wie immer die Zivilisten sein, die in der Mitte stehen. Übersetzt mit Deepl.com

