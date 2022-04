“Mutmasslich” war hinter jedem Satz in der ARD tagesschau zu hören, als man über diese “russischen Kriegsverbrechen” berichtete. Als Videos mit von ukrainischen Nazi-Kämpfern veröffentlicht wurden, interessierte sich niemand dafür. Es scheint, als ob die Forderungen von Klitschko, Melnyk und Selenskyjj mit einer Inszenierung von einem Massaker in Buscha untermauert werden mussten, um endlich Erfolg zu haben. Schwere Waffen und Absperrung des Luftraums, sowie Öl und Gasimporte zu stoppen, am besten noch endlich den Dritten Weltkrieg, mit Eintritt der Nato, dann wären alle ukrainischen Kriegsziele erreicht. Wer weiß was sich dann noch nachfolgt, die US-Thinktanks werden es schon richten. Israel tut gut daran, zu schweigen und zuerst einmal eigene Kriegsverbrechen aufzuarbeiten, die bei diesem Besatzungsegime an der Tagesordnung sind und ungestraft hingenommen werden. Von den selben “Werteheuchlern” übrigens, die jetzt weitere Konsequenzen fordern und “zutiefst schockiert” sind. Mich schockiert zutiefst, dieser einseitige Hass gegenüber Russland und diese Propagandamaschinerie, der man kaum entrinnen kann und die ihre Spuren hinterlässt.

https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-war-israel-bucha-ambassador-condemns-war-crimes

Bild: Communal service workers collect a body of a man in the town of Bucha on 3 April 2022 (AFP)



Russland-Ukraine-Krieg: Israelischer Gesandter verurteilt “Kriegsverbrechen”, da Hunderte von toten Zivilisten in Buscha gefunden wurden

Botschafter in der Ukraine “zutiefst schockiert” über Fotos von Leichen auf den Straßen, aber Israels Außenministerium sagt, er habe “Russland nicht beschuldigt

Von MEE-Mitarbeitern

3. April 2022

Der israelische Botschafter in der Ukraine, Michael Brodsky, hat die Tötung von Zivilisten in Bucha, einem Vorort von Kiew, als “Kriegsverbrechen” verurteilt.

Der Bürgermeister von Bucha, Anatoli Fedoruk, sagte am Samstag, dass mehr als 280 Menschen in der Stadt in Massengräbern verscharrt worden seien, während die BBC berichtete, dass Journalisten dort mindestens 20 Leichen auf den Straßen gefunden hätten.

“Tief schockiert über die Fotos aus #Buscha. Die Tötung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen und kann nicht gerechtfertigt werden”, twitterte Brodsky am Sonntag.

Ein vom ukrainischen Verteidigungsministerium auf Twitter veröffentlichtes Video zeigte ebenfalls Leichen, die auf den Straßen der Stadt lagen. Einheimische behaupten, russische Streitkräfte hätten die Zivilisten auf der Flucht aus Bucha getötet.

Russland hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Moskau hat in der Vergangenheit wiederholt ukrainische Behauptungen zurückgewiesen, es habe Zivilisten angegriffen.

Israel hat den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar nur zögerlich verurteilt. Auf die Frage von Haaretz, ob das israelische Außenministerium offiziell die Meinung vertrete, Russland habe in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen, sagte ein Sprecher: “Nein: “Nein. Es ist ein Tweet des Botschafters zu den Fotos. Er hat Russland nicht beschuldigt.”

Die israelische Zeitung erklärte, Brodskys Äußerungen unterschieden sich von denen höherer Beamter” in der Regierung des Landes.

Die Zeitung wies auch darauf hin, dass “die israelische Führung es abgelehnt hat, sich ausdrücklich zu den russischen Angriffen auf jüdische Ziele in der Ukraine zu äußern, einschließlich der Angriffe auf ein Hillel-Haus, eine ultra-orthodoxe Grundschule und die Holocaust-Gedenkstätte Drobitsky Yar”.

Am Sonntag verurteilte der französische Präsident Emmanuel Macron die, wie er es nannte, “unerträglichen” Bilder von ermordeten Zivilisten in Buscha und sagte, die russischen Behörden “müssen sich für diese Verbrechen verantworten”.

“Auf den Straßen wurden Hunderte von Zivilisten feige ermordet”, schrieb Macron auf Twitter. Übersetzt mit Deepl.com

