Der jüdische Apartheidstaat lässt Palästinenser im Stich



https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-war-israel-palestinian-citizens-government-abandoned

Bild: Fast 2.000 palästinensische Studenten mit israelischer Staatsbürgerschaft sitzen jetzt in der Ukraine fest. Hier steht der Verkehr an der ukrainischen Grenze zu Polen auf der Flucht vor dem Konflikt, 27. Februar 2022 (AFP)

Russland-Ukraine-Krieg: Palästinensische Bürger Israels suchen Sicherheit, nachdem sie von der Regierung “im Stich gelassen” wurden



Von Mohammed Wated

Palästinensische Studenten berichten, dass sich Israels Unterstützung auf Ratschläge beschränkt hat, während sie verzweifelt nach Hilfe bei der Evakuierung aus der Ukraine suchen



28. Februar 2022

Malek Yunis, ein Universitätsstudent, der seit fünf Jahren in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, lebt, hatte sich auf seinen Abschluss des Medizinstudiums im September und seine anschließende Rückkehr in seine Heimatstadt Arara, ein palästinensisches Dorf im Norden Israels, gefreut.

Doch als Russland letzte Woche in die Ukraine einmarschierte, war sein einziger Gedanke, sich in Sicherheit zu bringen.

Bevor wir die Notunterkünfte in Charkiw verließen, gingen wir zur israelischen Botschaft in Lemberg, aber man half uns nicht, unsere Evakuierung zu sichern.

– Malek Yunis, Student

Die Situation von Malek ist jedoch kein Einzelfall. Fast 2 000 palästinensische Studenten mit israelischer Staatsbürgerschaft sitzen derzeit in der Ukraine fest und müssen sich zwischen ihrer Ausbildung und ihrer Sicherheit entscheiden, da die ukrainischen Universitäten ihren Studenten die Fortsetzung ihres Studiums im Ausland über Zoom verweigern, unter der Androhung, das Studienjahr zu wiederholen, wenn sie das Land verlassen.

Yunis und andere Medizinstudenten versteckten sich in Schutzräumen, als die ersten russischen Luftangriffe die Stadt trafen.

“Charkiw ist zu einer Geisterstadt geworden”, sagte er Middle East Eye am Telefon.

“In den ersten Stunden [der Invasion] gingen wir davon aus, dass die Russen nur ein paar Warnschüsse abfeuern würden, aber später wurde uns klar, dass ein ausgewachsener Krieg bevorstand, dessen Entwicklung niemand vorhersehen konnte.”

Begrenzte Hilfe

Aufgrund der ungewissen Lage beschlossen Yunis und andere Studenten, aus Charkiw zu fliehen. Sie verließen ihre Mietwohnungen und den größten Teil ihres Hab und Guts und nahmen nur ein paar lebensnotwendige Dinge und etwas Essen für unterwegs mit.

In Bussen machten sie sich auf eine gefahrvolle Reise in Richtung der Grenze zu Moldawien. Sie brauchten 48 Stunden bei eisiger Kälte, um ihr Ziel zu erreichen, während russische Kampfflugzeuge über sie hinwegflogen.

An der ukrainisch-moldawischen Grenze bildete sich ein “Menschenstrom aus Ukrainern, Ausländern, muslimischen und arabischen Einwanderern, die alle vor dem Krieg flohen und an die Grenze stießen”, so Yunis.

Russland-Ukraine-Krieg: Tausende arabische Studenten sitzen im Bombenhagel fest

Mehr lesen ”

Er und 110 andere Studenten warteten 16 Stunden lang in der Hoffnung, an einen sicheren Ort gebracht zu werden, doch vergeblich.

Die Lage spitzte sich zu, als die russischen Luftangriffe auf die großen Städte der Ukraine begannen und die Grenzübergänge geschlossen wurden.

“Bevor wir die Unterkünfte in Charkiw verließen, suchten wir die israelische Botschaft in Lemberg auf, aber sie half uns nicht, unsere Evakuierung sicherzustellen”, so Yunis.

Trotz der Tragödie des Krieges, der daraus resultierenden Lähmung der ukrainischen Wirtschaft und der daraus resultierenden landesweiten Knappheit an Heizmaterial, Strom, Wasser und Lebensmitteln fanden Yunis und seine Begleiter Hilfe bei den Ukrainern, die ihnen ihre Türen öffneten und ihnen jede erdenkliche Unterstützung zukommen ließen.

Die offizielle israelische Hilfe für palästinensische Bürger Israels, die in der Ukraine leben, war weniger entgegenkommend und beschränkte sich auf “Anweisungen und Ratschläge des israelischen Außenministeriums und des Konsulats in Tel Aviv in Lviv, damit wir Züge, Busse oder private Autos aus Kiew und allen anderen ukrainischen Großstädten nehmen und in Richtung der Grenzen fahren”, so Yunis.

“Sie haben im Grunde zugegeben, dass sie uns angesichts des Krieges keine Evakuierungsmöglichkeiten anbieten können”, fügte er hinzu.

Flüchtlinge aus vielen verschiedenen Ländern – aus Afrika, dem Nahen Osten und Indien – zumeist Studenten ukrainischer Universitäten, werden am 27. Februar 2022 am Fußgängergrenzübergang Medyka in Ostpolen gesehen, wo sie vor dem Konflikt in der Ukraine fliehen.

Flüchtlinge aus vielen verschiedenen Ländern – aus Afrika, dem Nahen Osten und Indien – zumeist Studenten ukrainischer Universitäten – werden am Grenzübergang Medyka gesehen, die vor dem Konflikt in der Ukraine fliehen (AFP)

Da die israelischen Anweisungen sich darauf beschränkten, israelischen Bürgern zu raten, sich zu den ukrainischen Grenzübergängen zu Polen, Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Moldawien zu begeben, nahmen die verlassenen Palästinenser die Sache selbst in die Hand.

Yunis sagte, sie hätten Kommunikationsnetze über Whatsapp und Telegram aufgebaut, um “einen virtuellen Zufluchtsort zu schaffen, der uns helfen könnte, einen physischen zu finden”.

Als die russische Invasion im Gange war, rief Israel seine Bürger zur Evakuierung auf und teilte mit, dass es diejenigen, die das Land verlassen wollten, unterstützen würde. Der israelische Außenminister Yair Lapid erklärte, dass an allen Grenzübergängen in der Nähe von Lemberg konsularische Vertreter stationiert wurden, um Israelis bei der Ausreise zu unterstützen.

In einer Erklärung des israelischen Außenministeriums heißt es, dass am Donnerstag etwa 500 Israelis die Ukraine in drei Bussen verlassen haben, die die Botschaft organisiert hatte, um sie von Lemberg nach Polen zu bringen.

Intensive Besorgnis

Ali Shahwan, ein weiterer palästinensischer Student aus dem Dorf Iksa in der Nähe von Nazareth, hat zusammen mit Hunderten seiner Kommilitonen, die in der Stadt Dnipro im Süden des Landes festsitzen, ähnliche Schwierigkeiten erlebt. Er sollte im Mai sein Medizinstudium abschließen.

Wir sind innerhalb von 48 Stunden ins Ungewisse geflohen”.

– Ali Shahwan, Student

Er und seine Kommilitonen durchlebten mehrere Tage intensiver Angst und Beklemmung, vor allem nachdem die ukrainischen Universitäten ihnen die Rückkehr in ihr Land und die Fortsetzung ihres Studiums aus der Ferne verweigerten, indem sie darauf bestanden, dass der Unterricht weiterhin persönlich stattfindet, und Strafmaßnahmen gegen alle abwesenden Studenten androhten.

“Arabische Studenten wandten sich zwei Wochen vor Ausbruch des Krieges an das israelische Konsulat mit der Bitte, bei den Universitäten zu intervenieren, damit die Studenten, insbesondere die im letzten Studienjahr, die Ukraine verlassen und in ihre Heimat zurückkehren können, um ihr Studium per Fernstudium fortzusetzen”, so Shahwan gegenüber MEE.

Es habe keine ernsthafte israelische Antwort gegeben, so dass sich sein Abschluss um mehrere Monate verzögern werde.

Shahwan zufolge haben alle arabischen Studenten im Land “Angst um ihre Ausbildung und ihre Zukunft im Hochschulbereich, und sie haben sich entschieden, das Risiko einzugehen, in der Ukraine zu bleiben und ihr Leben zu riskieren, damit sie ihre Universitätsausbildung nicht verlieren”.

Massenevakuierung

Am dritten Tag der russischen Invasion in der Ukraine suchten Shahwan und 58 seiner Altersgenossen nach Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, da das israelische Konsulat weiterhin unnachgiebig und träge war und offenbar nicht in der Lage war, sie zu evakuieren.

Als die Feindseligkeiten in den ukrainischen Großstädten eskalierten, zögerte Shahwan nicht, Dnipro zusammen mit Hunderten anderer Araber und Nicht-Ukrainer in einer Prozession von Bussen durch ein Meer von Verkehr zu verlassen, während sich in der gesamten Ukraine ähnliche Szenen von Massenevakuierungen abspielten.

Zusammen mit Zehntausenden von Menschen warteten wir über 14 Stunden lang in einer langen Schlange an einem der Grenzübergänge zur Republik Moldau. Am Ende durften wir nicht durch.

– Ali Shahwan, Student

Mit Menschen vollgestopfte Busse und reihenweise Autos bildeten Engpässe an den Grenzübergängen.

“Wir sind 48 Stunden lang ins Ungewisse geflüchtet”, sagt Shahwan.

“Wir suchten nach einem Ausweg, und überall, wo wir hinkamen, gab es militärische Kontrollpunkte, und die Grenzübergänge waren so überfüllt wie noch nie zuvor.

“Zusammen mit Zehntausenden von Menschen warteten wir über 14 Stunden lang in einer langen Schlange an einem der Grenzübergänge zur Republik Moldau. Am Ende durften wir nicht durch.”

Am Grenzübergang Medyka zu Polen war es noch schlimmer.

Dort wurde Shahwans Tortur zu einer Höllenlandschaft, die von der Angst vor der Ungewissheit unterbrochen wurde. Sie stiegen aus den Bussen, die in 10 Kilometer langen Schlangen standen, und machten sich zu Fuß auf den Weg zur Grenze. Dort wurden sie in der eisigen Kälte zurückgelassen, ohne Essen oder Wasser und ohne die Möglichkeit, ihre Handys aufzuladen.

Intervention

Da ausländische Bürger von ihren Konsulaten und Botschaften vernachlässigt werden, haben Menschenrechtsorganisationen und Hilfsorganisationen die Initiative ergriffen, um Studenten und ausländischen Gemeinschaften zu helfen, so Ehab Khateeb, ein palästinensischer Staatsbürger Israels, der seit 10 Jahren in Kiew lebt.

Russland-Ukraine-Krieg: Für Israels russischsprachige Bürger ist der Konflikt schmerzhaft und persönlich

Mehr lesen ”

Khateeb sagte, dass Zehntausende von Menschen jetzt an den Grenzen zu Polen, Rumänien und Moldawien leben.

“Sie haben viele lange und beschwerliche Stunden mit dem Versuch verbracht, auf die polnische Seite zu gelangen”, sagte er in einem Telefonat mit MEE.

“Wir konnten mit der palästinensischen Hilfsorganisation Igatha 48 zusammenarbeiten, die Hunderte von palästinensischen Studenten mit israelischer Staatsbürgerschaft zunächst aus den Städten Odesa und Dnipro und dann nach Polen evakuieren konnte.

“Viele Busse verließen Charkiw auch in Richtung Moldawien und konnten die Stadt Iasi in Rumänien erreichen, von wo aus sie Flüge zum Ben-Gurion-Flughafen in Israel buchten.”

Khateeb wies darauf hin, dass es auf beiden Seiten der ukrainischen Grenzen, insbesondere an der polnischen und der moldawischen Grenze, Notunterkünfte gibt, die vom Hilfswerk eingerichtet und von internationalen Menschenrechtsorganisationen und Einzelpersonen unterstützt werden.

Sie haben auch geflüchteten arabischen Studenten, darunter palästinensischen Bürgern Israels, Marokkanern, Tunesiern, Libanesen und Jordaniern, Hilfe geleistet. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...