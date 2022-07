https://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-war-how-west-got-it-wrong



Bild: Der russische Präsident Wladimir Putin im April 2019 in Wladiwostok (AFP)

Russland-Ukraine-Krieg: Wie der Westen sich geirrt hat

Von Marco Carnelos

7. Juli 2022



Die liberalen Demokratien haben auf den Zusammenbruch Russlands gewettet. Bislang haben sich diese Wetten nicht ausgezahlt

Die USA und ihre Nato-Verbündeten haben den Kalten Krieg verdientermaßen gewonnen. Die westlichen Werte der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Marktwirtschaft setzten sich gegen das kommunistische totalitäre System der Sowjetunion durch. Letzteres implodierte, zerbrochen an seiner Ineffizienz, seinen Fehleinschätzungen, seiner militärischen Überdehnung und seinen Wahnvorstellungen. Deutschland wurde wiedervereinigt und der Warschauer Pakt aufgelöst; kein einziger Schuss wurde abgefeuert.

Die Welt schien sich tatsächlich auf eine Ära des Optimismus, des Fortschritts und des Wohlstands zuzubewegen. Die Bejahung der liberalen Demokratie sollte den gesamten Planeten erfassen und durch die Globalisierung eine wirtschaftliche Verflechtung schaffen, die den Krieg überflüssig machen würde.

Die Globalisierung scheint auf dem Rückzug zu sein, die Wirtschafts- und Energieversorgungsketten sind unterbrochen, und es droht eine weltweite Rezession.

Leider ist die Geschichte anders verlaufen. Die Ereignisse vom 11. September 2001, die endlosen Kriege im Irak und in Afghanistan sowie die globale Finanzkrise von 2008 haben eine andere Welt geschaffen.

Drei Jahrzehnte später könnte die globale politische und wirtschaftliche Landschaft kaum deprimierender sein. Die sogenannte regelbasierte Weltordnung unter Führung der USA bröckelt. Die Globalisierung scheint auf dem Rückzug zu sein, die Versorgungsketten für Wirtschaft und Energie sind unterbrochen, und es droht eine weltweite Rezession. Die Covid-19-Pandemie hat die Weltwirtschaft und den sozialen Zusammenhalt einer noch nie dagewesenen Belastung ausgesetzt, und auch die Demokratie scheint auf dem Rückzug zu sein.

Im Jahr 2021 hat zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte ein amtierender Präsident das Ergebnis einer Wahl abgelehnt (es wird untersucht, ob er auch versucht hat, es zu untergraben). Populismus, Polarisierung, Kulturkriege und weit verbreitete Wut und Unzufriedenheit nehmen in allen westlichen Demokratien zu. Die Regierungen scheinen nicht in der Lage zu sein, mit einer unglaublichen Anzahl von wachsenden Herausforderungen fertig zu werden.

Uninspirierte Führung

US-Präsident Joe Biden versucht, sein Land vor sich selbst zu retten, und es wird zunehmend bezweifelt, dass er für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron oft die richtigen Einsichten und versucht immer, eine Vision anzubieten, aber er ist in Europa allein und in seinem eigenen Land nach einer ergebnislosen Wahl geschwächt. Was den britischen Premierminister Boris Johnson betrifft, so erübrigt sich jeder weitere Kommentar; er ist politisch gesehen ein toter Mann.

Deutschland wird von einem uninspirierten und uncharismatischen Olaf Scholz geführt, der von einer heterogenen Koalition beherrscht wird, die sich in einem Schockzustand zu befinden scheint und nicht in der Lage ist, die Führung des Kontinents wiederzuerlangen. Italien wird vom ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi geführt. Er ist ein hochgelobter Technokrat, doch angesichts der wirtschaftlichen Wolken, die sich zusammenbrauen, könnte er der nächste Insolvenzverwalter des Landes werden. Der EU hingegen fehlt es an Visionen und Führung.

US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Boris Johnson sprechen auf dem Nato-Gipfel in Madrid am 30. Juni 2022 (AFP)

Drei Jahrzehnte nach dem Ende der sklerotischen kommunistischen Führung sind nun die westlichen Staaten an der Reihe, in einem selbstschädigenden Gruppendenken gefangen zu sein. Sie sind von der Realität abgekoppelt und neigen zu Fehlkalkulationen, Inkompetenz, militärischer Überdehnung und Wahnvorstellungen – vor allem die Europäer, die so sehr von der Ukraine besessen zu sein scheinen, dass sie völlig ignorieren, dass ihre eigenen Länder unter der Last der gegen Russland verhängten Sanktionen zerfallen.

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben die US-Regierungen das enorme weltpolitische Kapital, das sie mit ihrem überragenden Sieg geerbt hatten, vergeudet. Doppelmoral, illegale und einseitige Kriege und als humanitäre Interventionen getarnte Regimewechsel haben die auf Regeln basierende Weltordnung, derer sich die westlichen Demokratien lange rühmten, zunehmend geschwächt.

Der Westen hat kaum 20 Jahre gebraucht, um die globale Wirtschaftsordnung und die Marktwirtschaft durch ein hyperfinanzielles und rentierliches Wirtschaftsmodell unter enormen Druck zu setzen, was zu einer riesigen, unkontrollierbaren Finanzblase sowie zu tiefen Ungleichheiten geführt hat.

Dies hat zu einer populistischen Gegenreaktion geführt, die nun ihre jeweiligen Gesellschaften auseinanderreißt. Die Finanzkrise von 2008 und die Rettungsaktion für die Hauptschuldigen in den USA sowie die extremen Sparmaßnahmen in Europa haben zu massiver Wut und Unzufriedenheit geführt.



Irreführende Rhetorik

Und die westlichen Demokratien haben nur 30 Jahre gebraucht, um sich vom Rest der Welt zu isolieren, wie der blutige Krieg in der Ukraine beweist. Die Nato, die G7 und die EU geben sich weiterhin der Illusion hin, dass es eine globale Einigkeit gegen Russland gibt, die jedoch nicht existiert. Wie Analysten richtig festgestellt haben, “hat sich der Westen den meisten anderen nicht angeschlossen”.

Die Regierung Biden stellt die Spannungen mit Russland und China als eine epische Konfrontation zwischen Demokratie und Autokratie dar. Das ist es nicht – und nicht einmal die westliche öffentliche Meinung folgt diesem Mantra.

Der Democracy Perception Index 2022, die weltweit größte jährliche Studie über die Wahrnehmung der Demokratie durch die Menschen, liefert entmutigende Ergebnisse: 41 Prozent der Menschen sind der Meinung, dass ihre Länder nicht demokratisch genug sind, und wirtschaftliche Ungleichheit – nicht Russland oder China – wird als Hauptbedrohung für die Demokratie angesehen.

Den Führungen in Moskau und Peking wird viel vorgeworfen, aber sie haben nichts mit den aktuellen Bedrohungen der westlichen Demokratien zu tun. Diese Bedrohungen sind alle intern.

Die russische Aggression gegen die Ukraine wird heute weitgehend als Sündenbock für die anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen benutzt, aber diese These hält einer soliden wirtschaftlichen Analyse nicht stand. Der Krieg und die voreilig gegen Russland verhängten Sanktionen waren lediglich der ultimative Katalysator in einer bereits prekären Situation.

Die Versorgungsketten waren bereits durch die Covid-19-Pandemie unter Druck geraten, die auf die durch jahrzehntelange Haushaltskürzungen ohnehin schon geschwächten westlichen Gesundheitssysteme übergriff. Gleichzeitig haben die westlichen Staaten – insbesondere die USA – einen Großteil ihrer Industriepolitik längst aufgegeben und die Produktion in den globalen Süden verlagert. Im Zuge des Geredes über die Verlagerung von Lieferketten wird befürchtet, dass die Arbeitskräfte, deren Kaufkraft bereits durch die Inflation ausgehöhlt wurde, für die Kosten aufkommen müssen.

Bereitet euch auf die Heugabeln vor

In Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft, erwägt die Stadt Hamburg Berichten zufolge die Rationierung von Warmwasser, und zum ersten Mal seit 1991 verzeichnet das Land ein monatliches Handelsdefizit. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat gerade gewarnt, dass die deutschen Schlüsselindustrien wegen der Kürzung der russischen Erdgaslieferungen vor dem Zusammenbruch stehen könnten. Es wird mit sozialen und arbeitsrechtlichen Unruhen gerechnet. Es könnte ein Lehman Brothers-Moment für Europas Wirtschaftsmotor sein.

Eine internationale Nahrungsmittelkrise könnte Hunderttausende neuer Flüchtlinge aus ärmeren Ländern an die europäischen Grenzen und Küsten treiben. Schon jetzt ist klar, dass sie nicht so herzlich aufgenommen werden, wie die Ukrainer es wurden.

Die westlichen Führer ziehen es vor, mit ihren Fehlkalkulationen, ihrer Inkompetenz und ihren Wahnvorstellungen weiterzumachen.

Das Worst-Case-Szenario von JP Morgan für die Ölpreise sieht einen “stratosphärischen” Preis von 380 Dollar pro Barrel vor, wenn die Sanktionen der USA und Europas Russland dazu veranlassen, mit weiteren Förderkürzungen zu kontern. Und die Inflation ist eindeutig nicht nur vorübergehend; der Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini hat sogar gewarnt: “Es gibt reichlich Grund zu der Annahme, dass die nächste Rezession durch eine schwere stagflationäre Schuldenkrise gekennzeichnet sein wird”.

In den 1970er Jahren gab es zwar eine Stagflation, aber keine massive Verschuldung. Heute ist der Anteil der privaten und öffentlichen Verschuldung am weltweiten BIP viel höher als in der Vergangenheit und stieg von 200 Prozent im Jahr 1999 auf 350 Prozent heute (die weltweite Verschuldung beträgt jetzt etwa 300 Billionen Dollar). Unter diesen Bedingungen, so warnt Roubini, “könnten Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen in den Bankrott und die Zahlungsunfähigkeit getrieben werden”.

Das, was Ökonomen eine “sanfte Landung” der Weltwirtschaft nennen, scheint zunehmend außer Reichweite zu sein. Das Kalkül der liberalen Demokratien in Bezug auf den Ausgang des Ukraine-Konflikts, den Zusammenbruch Russlands, die globale Einheit und die Fähigkeit zur Diversifizierung der Energieversorgung hat sich bisher als falsch erwiesen. Die globalen Auswirkungen der Sanktionen wurden nicht vorhergesagt.

Die EU, die G7 und die Nato hielten kürzlich ihre eigenen Gipfeltreffen ab, auf denen alles wie immer zu sein schien; es gab nicht den geringsten Hinweis auf eine bevorstehende Überprüfung der Politik. Die westlichen Staats- und Regierungschefs ziehen es vor, mit ihren Fehleinschätzungen, ihrer Inkompetenz und ihren Illusionen weiterzumachen. Ihre Politik hat sich auf eine Variante des “Wir werden sehen, was passiert” reduziert – und das auf globaler Ebene.

Der Sommer mag ihnen etwas Zeit verschaffen, aber im Herbst sollten sie sich auf die Heugabeln vorbereiten. Aber keine Sorge, sie werden dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Schuld geben, und die meisten Menschen werden ihnen glauben. Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Nahost-Friedensprozesses und Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 italienischer Botschafter im Irak.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...