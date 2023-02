Russia And China Draw ‘Red Lines’ On Their Borders; US Draws Them On The Other Side Of The Planet ❖ Reacting to China’s announcement that it will be putting forward a proposal for a political settlement to end the war in Ukraine, the US ambassador to the United Nations said that if China begins arming Russia in that conflict this will be a “red line” for the United States.

Russland und China ziehen “rote Linien” an ihren Grenzen, die USA ziehen sie auf der anderen Seite des Planeten

von Caitlin Johnstone



21. Februar 2023

Als Reaktion auf die Ankündigung Chinas, einen Vorschlag für eine politische Lösung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu unterbreiten, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, dass die Vereinigten Staaten eine “rote Linie” ziehen würden, wenn China Russland in diesem Konflikt bewaffnen würde.

“Wir begrüßen die Ankündigung Chinas, dass sie den Frieden wollen, denn das ist es, was wir in Situationen wie dieser immer anstreben wollen. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass es inakzeptabel ist, wenn die Chinesen und andere versuchen, die Russen bei ihrem brutalen Angriff auf die Ukraine tödlich zu unterstützen”, so Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Sonntag gegenüber CNN.

“Das wäre eine rote Linie”, sagte sie.

Die Äußerungen der Botschafterin bezogen sich auf eine unbelegte Behauptung von Außenminister Antony Blinken vom Sonntag, wonach China laut US-Geheimdienstinformationen “erwägt, Russland im Krieg gegen die Ukraine tödlich zu unterstützen”.

Die USA haben seit Beginn des Krieges ohne Beweise behauptet, dass China Russland gegen die Ukraine aufrüstet. Im März letzten Jahres berichtete die New York Times, dass “Russland China um militärische Ausrüstung und Unterstützung für den Krieg in der Ukraine gebeten hat, nachdem Präsident Wladimir W. Putin im letzten Monat mit einer groß angelegten Invasion begonnen hatte, so US-Beamte”. Im April letzten Jahres berichtete NBC dann, dass diese Behauptung “keine stichhaltigen Beweise” enthielt und im Grunde nur eine Lüge war, die die US-Regierung den Medien “als Teil eines Informationskriegs gegen Russland” erzählte.

Die Massenmedien haben sich eifrig daran beteiligt, dieses jüngste Wiederauftauchen des Narrativs über die Lieferung von Waffen durch China an Russland zu fördern, wobei das Wall Street Journal erst neulich einen Artikel mit dem Titel “Chinese Drones Still Support Russia’s War in Ukraine, Trade Data Show” veröffentlichte. Doch wie der Kommentator Matthew Petti bemerkt hat, ist in diesem Artikel die Erkenntnis versteckt, dass diese in China hergestellten Kameradrohnen gar nicht aus China kommen, sondern von russischen Zwischenhändlern in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten gekauft werden. In Wirklichkeit handelt es sich nur um eine als Skandal getarnte Geschichte darüber, dass China eine Menge Produkte herstellt.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, wies Blinkens Behauptungen auf einer Pressekonferenz kurz nach deren Veröffentlichung zurück und erklärte, die USA seien nicht in der Lage, jemanden zu beschuldigen, Waffen in den Krieg zu liefern.

“Es sind die USA, nicht China, die Waffen auf das Schlachtfeld geliefert haben”, sagte er. “Die USA sind nicht in der Lage, China zu sagen, was es zu tun hat. Wir würden es niemals dulden, dass die USA mit dem Finger auf uns zeigen oder gar Druck auf unsere Beziehungen zu Russland ausüben.”

In der Tat warnt Washington Peking mit einer “roten Linie” davor, etwas zu tun, was Washington ständig tut und derzeit in der Ukraine in einem noch nie dagewesenen Ausmaß tut. Die USA schicken Waffen an Stellvertreter in der ganzen Welt, darunter an Saudi-Arabien, um dessen Massengräueltaten im Jemen zu erleichtern, an Al-Qaida und die mit ihr verbündeten Kräfte, um den schmutzigen Krieg des Westens gegen Syrien zu erleichtern, und an Israel, um dessen Apartheidregime und die ununterbrochenen Angriffe auf seine Nachbarn zu unterstützen. Die Ukraine ist Washingtons bisher größte Stellvertreter-Kriegsoperation, weshalb es ein wenig übertrieben ist, auf der anderen Seite des Planeten “rote Linien” in Bezug auf eine Aktivität zu ziehen, für die die USA letztes Jahr 113 Milliarden Dollar ausgegeben haben.

Und das ist der Hauptunterschied zwischen den USA und Nationen wie Russland und China. Wenn Russland und China rote Linien ziehen, dann an ihren eigenen Grenzen und im Hinblick auf ihre eigenen nationalen Sicherheitsinteressen. Wenn die USA rote Linien ziehen, dann weit weg von ihren eigenen Grenzen und ohne Bezug zur Sicherheit der Nation.

Im Vorfeld der Invasion in der Ukraine warnte Putin immer wieder, dass der Westen Moskaus “rote Linien” in Bezug auf die ukrainische Neutralität zu leicht nehme, und Washington wies diese Warnungen schamlos zurück, während es weiterhin die Möglichkeit einer künftigen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht stellte.

“Ich akzeptiere die roten Linien von niemandem”, sagte Präsident Biden im Dezember 2021 gegenüber der Presse, als er auf die Warnungen angesprochen wurde.

Wochen später machte Putin seine Drohung wahr und löste einen schrecklichen Krieg aus, der mit ein wenig Diplomatie und Sensibilität leicht hätte verhindert werden können.

“Das ist die rote Linie, von der ich mehrfach gesprochen habe”, sagte Putin. “Sie haben sie überschritten.”

In ähnlicher Weise hat Peking den Ausdruck “rote Linie” in Bezug auf Taiwan und die rasch eskalierenden Provokationen des US-Imperiums an dieser Front verwendet. China hat ihn im vergangenen Jahr mehrfach verwendet, um vor dem Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Insel zu warnen, den Peking als ungeheuerlichen Verstoß gegen Washingtons Ein-China-Politik ansieht. Wie Dave DeCamp von Antiwar immer wieder feststellt, markierte dies den Beginn einer neuen Stufe der Feindseligkeit seitens Pekings, die nun zu häufigen militärischen Überschreitungen der Mittellinie zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland führt, die zuvor nicht alltäglich waren.

Unabhängig davon, ob man Moskau und Peking in Bezug auf ihre “roten Linien” zustimmt oder nicht, muss man zugeben, dass es einen großen Unterschied zwischen der Art und Weise gibt, wie sie diese Linien ziehen, und der Art und Weise, wie die USA von diesem Konzept Gebrauch machen. Russland und China geben diese Warnungen über die unmittelbar an ihr eigenes Territorium angrenzenden Gebiete ab, während die USA sie an jeden beliebigen Menschen über das aussprechen, was er mit seinen Nachbarn machen darf, selbst wenn die USA selbst ständig in genau diese Aktivitäten verwickelt sind.

Washington betrachtet buchstäblich den gesamten Planeten als sein Territorium. Es glaubt, dass es sein göttlich verliehenes Recht ist, Dekrete darüber zu erlassen, was irgendwo auf der Welt getan werden darf und was nicht, und dass jeder Verstoß gegen diese Dekrete ein Akt der Aggression gegen es ist.

Dies zeigt sich in der Art und Weise, wie US-Beamte über die Welt sprechen. Erst im Januar letzten Jahres sagte Präsident Biden, dass “alles südlich der mexikanischen Grenze Amerikas Vorgarten ist”. Im selben Monat bemerkte die damalige Pressesekretärin Jen Psaki zu den zunehmenden Spannungen um die Ukraine, dass es in Amerikas Interesse sei, “unsere Länder an der Ostflanke” zu unterstützen, was diejenigen überraschen mag, denen in der Schule beigebracht wurde, dass Amerikas Ostflanke nicht Osteuropa, sondern die Ostküste der Vereinigten Staaten sei. In den imperialen Medien werden Dinge wie die vage Aussicht, dass China vielleicht eines Tages einen Militärstützpunkt in der afrikanischen Nation Äquatorialguinea bauen könnte, als bedrohlicher Eingriff in Amerikas “Hinterhof” bezeichnet.

Es ist schon verrückt, wie die US-Regierung die Frechheit besitzt, sich öffentlich darüber zu empören, dass fremde Nationen Forderungen über das stellen, was an ihren eigenen Grenzen geschieht, während sie ständig Forderungen über das stellt, was überall auf der Welt geschieht. Sie beklagt sich darüber, dass ihre Feinde kleine “Einflusssphären” über ehemalige Sowjetstaaten oder das Südchinesische Meer geltend machen, während sie selbst eine Einflusssphäre beansprucht, die wie die Erde aussieht.

Wann immer Sie darauf hinweisen, dass die USA in einem Bereich, in dem sie andere Regierungen kritisieren, der schlimmste Übeltäter sind, werden Sie des “Whataboutism” beschuldigt, was aber eigentlich bedeutet, dass Sie den Beweis dafür erbracht haben, dass die USA sich nicht an ihre eigenen Regeln halten und die Themen, die sie moralisch zu behandeln versuchen, nicht wirklich wertschätzen. Die USA versuchen nicht, fremde Nationen davon abzuhalten, ihre Nachbarn zu tyrannisieren und zu dominieren, sondern sie versuchen, sich mehr Raum zu verschaffen, um die Welt zu tyrannisieren und zu dominieren. Übersetzt mit Deepl.com

________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte mit anderen, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, werfen Sie etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal oder kaufen Sie eine Ausgabe meiner monatlichen Zeitschrift. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …