Russland will “unartige” westliche Unternehmen beschlagnahmen – Putin wettert gegen “mittelalterliche” Vermögensbeschlagnahmungen im Ausland

Tyler Durden

17. Juni 2023

Putin schlägt zurück, nachdem westliche Regierungen seit Beginn des Ukraine-Krieges russische Zentralbankguthaben in Höhe von rund 300 Milliarden Dollar eingefroren haben. Der russische Präsident sagte am Freitag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF), dies sei Diebstahl und zeuge von einer “mittelalterlichen” Mentalität der westlichen Verbündeten.

“Viele Geschäftsleute waren fassungslos, als sie sahen, dass ihre Konten im Westen eingefroren wurden. Das ist niemandem in den Sinn gekommen. Das ist einfach Raub! Sie haben sie geschlossen, weggenommen und wollen nicht einmal erklären, warum. Das ist schockierend. Das ist wie im Mittelalter”, sagte Putin laut einer Übersetzung von RT.

westernco.jpg

AFP via Getty Images

Er unterstrich auch die wachsenden Risiken für Russen, die ihr Vermögen im Ausland halten: “Unser Volk hat ein gutes Sprichwort: ‘Wo du geboren bist, solltest du auch deine Geschäfte machen'”, sagte er.

Doch Moskau beschränkt sich nicht nur auf Drohungen und Verurteilungen, denn letzte Woche hat der Kreml als Vergeltung für die Sanktionen der USA und Europas endgültige rechtliche Schritte gegen westliche Unternehmen eingeleitet, die noch immer in Russland tätig sind.

Die FT berichtete diese Woche:

Russland wird die Befugnis zur Beschlagnahme von Vermögenswerten “unartiger” westlicher Unternehmen einführen und ihnen die Ausreise aus dem Land erschweren, da Wladimir Putin nach Wegen sucht, um sich an den Sanktionen der USA und Europas zu rächen. Der Kreml hat in der vergangenen Woche heimlich ein Gesetz in Auftrag gegeben, das die Beschlagnahmung westlicher Vermögenswerte zu Schleuderpreisen ermöglicht, und erörtert noch drakonischere Maßnahmen zur vollständigen Verstaatlichung von Konzernen, wie mit den Überlegungen vertraute Personen berichten.

Der Vorstoß wird als Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz beschrieben, bei dem vor allem mit Verstaatlichung gedroht wird. Mehr dazu in der FT: “Das vertrauliche Kreml-Dekret, das der Financial Times vorliegt, würde dem russischen Staat das Vorrecht geben, alle westlichen Vermögenswerte, die zum Verkauf stehen, mit einem ‘erheblichen Abschlag’ zu kaufen, damit sie später mit Gewinn verkauft werden können.”

Darüber hinaus “verlangt Putins Anordnung an sein Kabinett, die letzte Woche unterzeichnet wurde, dass alle privaten russischen Käufer westlicher Vermögenswerte vollständig in russischem Besitz sein müssen oder sich in einem Prozess befinden, der alle ausländischen Anteilseigner ausschließt, was ein Ausstiegsverfahren weiter erschwert.”

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow beschrieb, dass westliche Unternehmen in vielen Fällen das Land mit großen Verlusten verlassen oder in einigen Fällen einfach die Zahlung von Gehältern eingestellt hätten.

“Wenn ein Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann gehört es natürlich in die Kategorie der bösen Unternehmen”, sagte Peskow der FT. “Wir verabschieden uns von diesen Unternehmen. Und was wir danach mit ihren Vermögenswerten machen, ist unsere Sache.”

Ein hochrangiger Geschäftsmann mit Beteiligungen in Russland sagte der Publikation: “Ich denke, die Verstaatlichung ist unvermeidlich. Es ist nur eine Frage der Zeit”, so wie sich die Dinge entwickeln: “Der Staat wird Geld brauchen.”