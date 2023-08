Der Westen versammelt diplomatische Vertreter aus aller Welt in Saudi-Arabien, um eine Lösung für den Ukraine-Konflikt zu finden. Wie dies ohne die Teilnahme Russlands erreicht werden soll, bleibt unklar. Am Ende wird der Gipfel bloß einen weiteren Versuch darstellen, den Rest der Welt gegen Moskau aufzubringen, statt den Frieden zu erreichen.

Im großen Spiel um die Ukraine findet an diesem Wochenende ein bemerkenswertes Ereignis statt: In Saudi-Arabien wird ein internationales Treffen zur Suche nach einer friedlichen Lösung abgehalten. Das Interesse an dem Treffen in Dschidda wird vom Westen auf jede erdenkliche Weise angeheizt – das Treffen von Vertretern aus dreißig Ländern soll als ein Schritt zur Unterstützung der Weltgemeinschaft für die „Selenskij-Formel“, das heißt die Rückkehr der Ukraine zu den Grenzen von 1991, dargestellt werden. Sie können sicher sein, dass nicht nur die wichtigsten westlichen Länder vertreten sein werden, sondern auch Indien, Brasilien und Südafrika. Sogar China wird seinen Sondergesandten für eurasische Angelegenheiten Li Hui entsenden (den ehemaligen Botschafter in Russland, der mit dem russisch-ukrainischen Konflikt betraut wurde). Die US-Delegation wird von Jake Sullivan geleitet, dem Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, und es werden Vertreter aus Kiew anwesend sein. Nur Russland wird nicht anwesend sein – ist also die ganze Welt gegen uns? Wird Russland gezwungen sein, Frieden zu schließen?