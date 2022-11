Fügt sich genau in die westliche Fake Propaganda westlicher Medien, die Putin schon vor Monaten, als schwerkranken Präsidenten beschrieb, dem nur noch eine “kurze Zeit bleibt” und viele andere Fakes, speziell gegen Putin. Wie heißt es so schön “Totgesagte leben länger”. Möge das auch für Außenminister Lawrow gelten Evelyn Hecht-Galinski

Medienberichte, der russische Außenminister Sergei Lawrow sei in Indonesien in ein Krankenhaus gebracht worden, hat die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa als Fake News bezeichnet. Später meldete sich Lawrow selbst zu Wort.

Russlands Außenministerium dementiert Medienberichte über Lawrows Hospitalisierung auf Bali

“Wir lesen hier in Indonesien mit Sergei Wiktorowitsch den Nachrichtenstrom und trauen unseren Augen nicht: Es habe sich herausgestellt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das ist aber natürlich bereits der Gipfel von Fake News”, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa in ihrem Telegram-Kanal.

Ein kurz darauf von ihr veröffentlichtes Video zeigt Lawrow selbst, der sommerlich gekleidet auf einer Terrasse sitzt und Dokumente liest. Er dementierte persönlich die Medienberichte über seinen angeblichen Krankenaufenthalt auf Bali und sagte, er bereite sich auf die Verhandlungen im Rahmen des G20-Gipfels am Dienstag vor.

Auf die Frage, was er den westlichen Journalisten wünschen würde, die über seine Hospitalisierung geschrieben haben, sagte Lawrow, diese sollten ehrlicher sein als sie es sind und häufiger die Wahrheit abliefern. Zudem sollten sie sich, so der russische Außenminister, in ihren Berichten nicht auf nur einen Standpunkt konzentrieren, den sie dann immer wieder zu allen Themen verbreiten, bei denen es um die Interessen Russlands geht.

Lawrow betonte, einige Medien würden bereits seit zehn Jahren darüber spekulieren, dass der russische Präsident Wladimir Putin krank sei. Aber das sei kein “neues Spiel” in der Politik.

Zuvor hatten Medien unter angebliche Berufung auf zwei anonyme indonesische Regierungsbeamte verbreitet, der 72-jährige Lawrow werde wegen einer Herzerkrankung im Sanglah-Krankenhaus in Balis Provinzhauptstadt Denpasar behandelt.

