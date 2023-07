Russia’s Battle for the Black Sea Is Over. The Battle for the South China Sea Is About to Begin Russia and her allies have won the weapons‘ war. Although NATO’s arms companies have made a literal killing in Ukraine, their systems have proved no…

© Foto: Public Domain

Russlands Kampf um das Schwarze Meer ist vorbei. Die Schlacht um das Südchinesische Meer beginnt jetzt

Von Declan Hayes

25. Juli 2023

Russland und seine Verbündeten haben den Krieg der Waffen gewonnen. Obwohl die Rüstungsunternehmen der NATO in der Ukraine buchstäblich ein Vermögen verdient haben, sind ihre Systeme denen Russlands nicht gewachsen.

Bevor wir Amerikas Australien und anderen Satrapien folgen und uns dem kommenden Showdown im Südchinesischen Meer zuwenden, müssen wir zunächst eine Autopsie des antisemitischen Ukraine-Kriegs des MI6-AgentenSelenskyj durchführen. Die Fähigkeit Russlands, eine Getreide- und Waffenschmuggel-Blockade über die besetzte Stadt Odessa zu verhängen, bedeutet nicht nur, dass das Schwarze Meer jetzt tatsächlich ein russischer See ist, sondern, was noch wichtiger ist, dass Russland und seine Verbündeten von der Krim im Süden bis zur Kola-Halbinsel im Norden die Oberhand gewonnen haben.

Zunächst und vor allem haben die NATO, die Angelsachsen und ihre armseligen europäischen Satrapien Russland, China, den Iran und einige andere zu einem unzerbrechlichen Bündnis zusammengeschmiedet, das weiß, dass es entweder zusammenhalten oder getrennt bleiben muss. China ist Russlands verlässlicher wirtschaftlicher Verbündeter, und der Iran leckt sich immer noch die Lippen nach all den erbeuteten norwegischen Waffen, die er zum Reverse Engineering erhalten hat.

Russland und seine Verbündeten haben den Krieg um die Waffen gewonnen. Obwohl die Rüstungsunternehmen der NATO in der Ukraine buchstäblich ein Vermögen verdient haben, sind ihre Systeme denen Russlands nicht gewachsen. Der französische Diktator Macron kann indische Soldaten dazu bringen, an jedem Bastille-Tag bis zum Tag des Jüngsten Gerichts die Champs-Élysées auf- und abzumarschieren, aber das Oberkommando der indischen Streitkräfte muss bei der Beschaffung von Waffen daran denken, dass sie russische Waffen kaufen sollten, weil es russische Waffen waren, die gesiegt haben.

Indien könnte jedoch einige schwedische Schnäppchen machen, da Schweden bald aus dem Geschäft aussteigen wird, und zwar nicht zu früh, da es in jedem Konflikt gerne an beide Seiten verkauft, obwohl es sich als Friedensstifter darstellt. Schwedens zweitgrößter Waffenmarkt ist Pakistan, das, wenn Russland und China ihm entsprechende Angebote für Öl und Düngemittel machen, vielleicht Ikea, H&M, Greta Thunberg, Saab und Volvo abnimmt. Da die Vereinigten Staaten ihr wichtigster Waffenmarkt sind, können wir davon ausgehen, dass die Amis alles, was von der einst florierenden schwedischen Waffenindustrie übrig geblieben ist, ausschlachten werden, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, dass die Amis so vorgehen. Sicherlich werden nur Japan, Korea und andere Länder, die gezwungen sind, ihren Yankee-Mist zu kaufen, dies auch weiterhin tun.

Finnland ist, wie wir bereits besprochen haben, eine andere Sache. Obwohl Putins eigene Familie während der finnischen Belagerung von Leningrad schrecklich gelitten hat, bezweifle ich, dass dies ein Faktor sein wird, wenn das russische Oberkommando über nukleare Vergeltungsschläge auf ganz Finnland entscheiden muss. Wenn die Finnen bereit sind, um diese Einsätze zu spielen, dann ist das nur fair, aber sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie nur ein Spielball der Angelsachsen sind, eine weitere Gruppe von Ukrainern, die nach Walhalla wollen, mit anderen Worten. Wenn die 101st Airborne zu vernünftig sind, um für Zelensky zu sterben, warum sollten dann die Finnen seine nächsten Opferlämmer sein?

Die Champs-Élysées, französisch für die elysischen Felder, auf die die Krieger gehen, wenn sie sterben, werden bleiben. Aber es ist nicht mehr die machohafte französische Fremdenlegion, die das Sagen hat, sondern die russische Wagner-Gruppe, die jetzt Gurkha-Rekruten rekrutiert, die einst den Briten vorbehalten waren und deren einzigartige Fachkenntnisse in den raueren Vororten von Stockholm, Paris und den gesetzlosen Straßen Mexikos von großem Nutzen sein könnten, wo nur die mexikanischen Marines und Spezialeinheiten den von der CIA ausgebildeten und ausgerüsteten Drogenkartellen in Bezug auf Taktik, Feuerkraft und Härte der Wagner-Kampfgruppe das Wasser reichen können. Obwohl die Kartelle eine bessere Klasse von Söldnern anheuern als der MI6-Agent Selenskyj, scheinen Rohdiamanten wie die Wagner-Musiker ihr Maß zu haben.

Genauso wie Russland mit den britischen Special Boat Service-Schlägern, die die Kertsch-Brücke angegriffen haben. Obwohl der SBS, der SAS, der MI6 und die Force Reaction Unit gerne nach den Regeln der großen Jungs spielen, ist es an der Zeit, dass die Spezialeinheiten Russlands, Chinas und Irans ihnen und ihren mexikanischen und anderen Kämpfern etwas über diese Regeln beibringen.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass für die NATO und ihre Handlanger der Krieg nur ein Geschäft ist, bei dem der Sieger und diejenigen, die wie Zelensky umsonst mitfahren, die Beute erhalten. Während die ukrainische Armee wie alle anderen NATO-Vertreter von leichtlebigen Gangstern angeführt wird, lassen sich die russischen Soldaten, die russischen Waffenentwickler und alle anderen an der Verteidigung Russlands Beteiligten von weniger krassen Motiven leiten. Stellen Sie sich das Ganze wie ein Raubtier-Beute-Dilemma vor, bei dem die NATO um ein kostenloses Abendessen kämpft, ihre Beute aber um ihr Leben und daher stärker motiviert ist, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen.

Die räuberischen Schweden sollten sich selbst als die moderne Wiedergeburt des A6M-Zero-Kampfjets von Mitsubishi betrachten, eines wahrhaft schönen Flugzeugs, das im Pazifik wahre Wunder vollbrachte, bis die Amis es zu schätzen wussten. Die Schweden sollten die Russen, ganz zu schweigen von ihren chinesischen und iranischen Freunden, als das heutige Äquivalent der Amis betrachten, denn sie haben ein furchteinflößendes Arsenal an Waffensystemen entwickelt, von S550-Satellitenkillern über beeindruckende Marinesysteme bis hin zu Su-35-Mehrzweck-Kampfjets, Panzerabwehrsprungminen, Top-Attack-Minen, Kamikaze-Drohnen und so weiter und so fort.

Vielleicht ist es schwedische und deutsche Hybris, die sie dazu gebracht hat, nicht nur die Lehren des griechischen Feuers, sondern auch die der griechischen Philosophen zu ignorieren, deren übergreifende Botschaft lautete: Erkenne dich selbst. Rheinmetall, einer der größten Nutzer von Sklavenarbeit im Dritten Reich, baut eine große Waffenfabrik in dem vom MI6-Agenten Zelensky gegründeten Rumpfreich. Russland sieht natürlich nicht gerne, dass diese Deutschen auf Geheiß ihrer amerikanischen Herren ihre Panther KF51-Panzer in Feketeardó bauen und die Ungarn in Transkarpatien, einer der westlichsten Regionen der Ukraine, als menschliche Schutzschilde benutzen. Wenn wir uns die Karte ab 1:50 in diesem Video ansehen, sehen wir, dass dieses Dorf fast an der ungarischen und der moldawischen Grenze liegt, was es russischen Raketensystemen erschwert, es direkt zu treffen. Da die deutschen Besatzungstruppen in Feketeardó nun russische Ziele von hoher Priorität sind, hat Rheinmetall großspurig erklärt, dass sie ihre Kolonie Feketeardó mit eigenen Raketenabwehrbatterien verteidigen werden. Das heißt im Klartext: Wer Rheinmetall-Aktien besitzt, sollte sie verkaufen, denn die Rheinmetall-Führung hat nicht nur einen Todeswunsch, sondern auch einen sehr teuren.

Man kann über Russlands iranischen Verbündeten sagen, was man will, aber Rheinmetall folgt wirklich der alten biblischen Maxime „Auge um Auge und Zahn um Zahn“, so sehr, dass amerikanische Firmen sich jetzt davor hüten, mit Uncle Sam beim Raub des iranischen Öls zusammenzuarbeiten. Wenn Rheinmetall glaubt, dass sie eine Ausnahmeregelung haben oder dass ihre Raketenabwehrbatterien und ungarischen menschlichen Schutzschilde ihre germanischen Ärsche schützen werden, dann segne Gott ihre große Dummheit.

Aber diese eingefleischten Nazis sind nicht die einzigen Idioten in der NATO. Denken Sie an den Suwalki-Korridor, der die russische Exklave Kaliningrad von Weißrussland trennt. Würden russische Friedenstruppen diesen Korridor besetzen, würde dies die baltischen Pickelstaaten von Polen und den anderen NATO-Staaten abschneiden. Ein solcher Schritt würde zwar den selbstsüchtigen Artikel 5 der NATO auslösen, aber das ist hier nicht unser Anliegen. Die baltischen Staaten reden viel zu laut, und sie sind weder militärisch noch anderweitig handlungsfähig. Ein kurzer Blick auf die Handelsströme Litauens zeigt, wie leicht diese sinophoben Großmäuler durch eine konzertierte Wirtschaftskampagne gegen sie in die Knie gezwungen werden könnten. Litauen ist ein kleiner amerikanischer Satellit ohne große Bedeutung; es sollte lernen, sich so zu verhalten, wie es seiner Stellung angemessen ist.

Das Gleiche gilt für den Pickelstaat Lettland, der glaubt, dass es keine Konsequenzen hat, ein wichtiges NATO-Drehkreuz für Spionage und Cyber-Kriegsführung zu sein. Es ist schön und gut, ein kleiner Terrorist zu sein, bis man auf den Boden der Tatsachen kommt. Die lettischen Bediensteten der NATO sollten darüber nachdenken, wie gefährdet sie sind, nicht nur wegen des Suwalki-Korridors, sondern auch wegen der gegenseitigen Abhängigkeit in der heutigen Welt. Kurz gesagt, ein Pickelstaat wie Lettland sollte nicht mit seinem gläsernen Kiefer den Angriff der NATO auf Belarus und Russland anführen.

Das Gleiche gilt natürlich auch für Polen, das sich seiner amerikanischen Marionettenregierung entledigen und dann aufwachen und, wie man so schön sagt, den Kaffee riechen sollte. Jegliche polnische Einmischung in Weißrussland oder der Ukraine wäre katastrophal, da die Polen, wie die Ukrainer vor ihnen, nichts anderes als Lemminge wären, die in Scharen für den größeren Ruhm von Uncle Sam und ihren britischen Handlangern sterben würden. Wenn die Angelsachsen ein Problem mit Russland und China haben, sollte sich die polnische Regierung aus dem Weg gehen und sich in den Dienst Polens stellen, und nicht in den Dienst der Wall Street, von King Jug Ears und des Pentagons.

Die Quintessenz aus all dem ist, dass Russland sich in einem echten Krieg oder, wenn man so will, in einer Reihe von Flächenbränden an seinen westlichen Flanken sieht. Die britischen Spezialeinheiten sehen sich selbst als „Dammbrecher“, die keine Schuld trifft, indem sie zivile Infrastrukturen in die Luft jagen und die Neonazis von Agent Selenskyj in Foltertechniken ausbilden. Obwohl einige ihrer Killer den ihnen zustehenden Erschießungskommandos entkommen sind, ist es falsch, dass Rheinmetall und andere ihr Leben darauf setzen.

Während Russlands Wissenschaftler ihre Luft-, Land-, See- und Weltraumwaffensysteme perfektionieren, erzählt uns der Guardian, dass der stets ressourcenstarke Putin Belugawale vor der Küste Norwegens für sich spionieren lässt, das dafür bekannt ist, Wale zu jagen, zu töten und zu essen. Das ist das Ausmaß an Dummheit, mit dem Russland in der Ukraine konfrontiert wurde.

Und obwohl die Russen genauso gerne Witze reißen wie wir, ist es nicht witzig, dass Norwegen mit der SBS und ihren Yankee-Meistern zusammenarbeitet, um die Nordstream-Pipeline zu sprengen und Europas Gewässer zu vergiften – nicht nur für die Belugawale, sondern für uns alle, die nicht wollen, dass norwegische, britische oder amerikanische Soziopathen unsere gemeinsame Erde zerstören.

Während die Russen und ihre asiatischen Verbündeten ihre Ressourcen in die Entwicklung modernster Waffensysteme für alle Eventualitäten stecken, ist das Beste, was die NATO tun kann, zu sagen, dass ihre fiktiven James Bonds gegen Belugawale kämpfen müssen und dass sie mit hochmodernen Sexpuppen intim werden müssen, die Realität und Fantasie vermischen. Übersetzt mit Deepl.com

