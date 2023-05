Russia’s Maria Zakharova Punching Downwards at NATO Simpleton Ursula von der Leyen At day’s end, we must choose one of two sides, the side of those, like the Palestinians and Russian speakers who resist, or of those who rob and murder them. This video of Russian Foreign Minsitry spoksperson Maria Zakharova bitch slapping the moronic Ursula von der Leyen is notable for a number of reasons that form the theme of this article.

Russlands Maria Sacharowa stößt NATO-Einfaltspinsel Ursula von der Leyen von unten an

von Declan Hayes

16. Mai 2023

Am Ende des Tages müssen wir uns für eine von zwei Seiten entscheiden: die Seite derjenigen, die sich wehren, wie die Palästinenser und die Russischsprachigen, oder die Seite derjenigen, die sie ausrauben und ermorden.

Das Video, in dem die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der schwachsinnigen Ursula von der Leyen eine Ohrfeige verpasst, ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, die das Thema dieses Artikels bilden. Sacharowas Körpersprache zeigt, dass sie persönlich wütend ist über die kalkulierte Beleidigung, die von der Leyen, Selenskyj und ihre CIA-Kollegen den Millionen Russen, Weißrussen und anderen, die im Kampf gegen Hitlers Truppen gestorben sind, zugefügt haben, und dass sie ihr, wie die kämpferischeren Schotten es ausdrücken würden, gerne von Angesicht zu Angesicht mit Handschuhen oder ohne Handschuhe etwas darüber erzählen würde.

Die NATO kann nicht von Angesicht zu Angesicht mit Sacharowa, Lawrow oder anderen ihres Kalibers argumentieren. Als Liz Truss Lawrow traf, erwies sie sich als so schwachsinnig, dass sie nur wenige Wochen später als britische Premierministerin entlassen wurde. Karine Jean-Pierre, Sacharowas Amtskollegin im Weißen Haus, ist eine so lahme Ente, dass Amerikas Komiker sich über ihre Nachahmung kaputtlachen würden, wenn dieser Einfaltspinsel nicht so weit jenseits der Parodie wäre.

Weil Sacharowa eine andere Sache ist, muss sich dieser Bericht der US-Regierung darüber, warum die CIA sie ins Visier genommen hat, auf umständliches Englisch verlassen, um ihre Terrorkampagne gegen sie zu rechtfertigen. Einer der Hauptfehler von Sacharowa sei, dass sie die CIA nicht vor Russlands Schlachtplänen in der Ukraine gewarnt habe und auch nicht darüber, wo Russlands Waffen stationiert seien. Lachen Sie selbst über den Bericht, um zu sehen, wie die CIA Adjektive und Adverbien missbraucht, um Sacharowa als die heutige Version von Oberst Rosa Klebb aus From Russia With Love darzustellen.

Sacharova ist nichts dergleichen. Sie ist eine professionelle russische Diplomatin, die sich die kalkulierte Beleidigung von der Leyens sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene zu Herzen genommen hat. Abgesehen davon hätte Sacharowa von der Leyen nicht mit den Nazis vergleichen dürfen, denn das war eine viel zu allgemeine Beleidigung, um wirklich ins Schwarze zu treffen.

Wenn von der Leyen mit einem Nazi verglichen werden soll, dann sollte sie mit konkreten Nazis in Verbindung gebracht werden, mit Abschaum wie Feldmarschall Ferdinand Schörner, der Tausende von Wehrmachtssoldaten auf der Stelle wegen Desertion hängen ließ, bevor er selbst desertierte, mit Heinrich Himmler, dessen Befehlsgewalt über die deutschen Streitkräfte ein einziges Desaster für das Reich war, oder mit dem größten Schwein von allen, Hjalmar Schacht, dem Hauptverantwortlichen für den Aufstieg des Dritten Reiches und dem ersten Kriegsverbrecher, der in Nürnberg aus der Reihe tanzte. Für mich, wenn auch nicht für Zakharova, steht von der Leyen in einer Reihe mit diesen drei Verfluchten und mit denen, die in den feuchtesten Tiefen von Dantes Inferno liegen. Aber auch Sacharowa und Lawrow sind durch ihre diplomatische Berufung gezwungen, zu sagen, was sie sagen dürfen und was nicht.

Und natürlich auch durch die Zeit. Die NATO hat so viele Schwachköpfe gegen Russland losgelassen, dass Sacharowa und Lawrow von hier bis zum Tag des Jüngsten Gerichts den Maulwurf spielen könnten, wenn sie ihre Zeit damit verschwenden würden, jeden einzelnen moralisch herausgeforderten von der Leyen, den die NATO ihnen vorsetzt, anzuerkennen, geschweige denn darauf einzugehen.

Nehmen wir den seltsamen Fall der Heeresgruppe Mitte der CIA, die sich um das rollende Panzerland Polen herum befindet, das die CIA zusammen mit den baltischen Pickelstaaten und der nicht gewählten (und nicht wählbaren) von der Leyen für eine freundliche Übernahme der Europäischen Union nutzt.

Am 9. Mai wurden der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, und der russische Handelsvertreter in Polen, Anton Morosow, zusammen mit Mitarbeitern der russischen Auslandsvertretungen in Warschau mit krimineller Duldung des polnischen Außenministeriums von den Schergen der Heeresgruppe Mitte physisch daran gehindert, Kränze und Blumen zum Gedenken an die 600.000 sowjetischen Soldaten niederzulegen, die während des Großen Vaterländischen Krieges Russlands gegen das Deutsche Reich von der Leyen in Polen gefallen sind (der Hinweis steckt schon im Namen). Das ist eine von vielen kindischen Provokationen, die das Panzerland Polen in letzter Zeit Russland entgegengeschleudert hat.

Und dann sind da noch die Letten, die ältere russischsprachige Menschen verfolgen, weil sie ihr Patois nicht sprechen, das nur wenige außerhalb ihrer winzigen Grenzen beherrschen. Ähnlich wie Mitglieder der britischen Labour-Partei, die Säuglinge terrorisieren, weil sie transphobisch sind, scheinen auch die Letten ihr Geschick zu beweisen, indem sie diejenigen terrorisieren, die alt genug sind, um ihre Großmütter zu sein.

So wie es ihre Vorfahren in den Einzelsatzgruppen getan haben! Fairerweise muss man den Letten der Heeresgruppe Mitte zugestehen, dass ihre Vorfahren zusammen mit ihren Verbündeten von der Wehrmacht bis zum 10. Mai in der Kurländischen Tasche gekämpft haben, so dass sie argumentieren könnten, dass der 10. Mai und nicht der 9. Mai der Tag der Russen sein sollte, an dem sie heiße Banja, Schaschlik auf dem Mangal und Tee im Samowar zubereiten, nachdem sie Kränze und Blumen niedergelegt haben.

Aber Kränze und Blumen liegen ihnen fern. Ihre CIA-Handlanger haben diese Kretins davon überzeugt, dass Kränze in greifbarer Nähe sind und dass sie ihre Nachbarn und, wenn Gott es will, auch ganz Russland und Belarus ausrauben werden.

Über all diesen Unfug wird nicht berichtet, denn Reporter ohne Grenzen erklärt uns, dass die Zensur Russlands und die Verfolgung ukrainischer Journalisten, Blogger, Zivilisten, Nonnen und Priester eine gute und heilige Sache ist. Willkommen in Berlin 1944.

Was auch immer das Dritte Reich war, der Versuch der CIA, ihr Viertes Reich zu errichten, hat seit dem 11. September bisher mehr als 2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Verbrechen, die Uncle Sam und seine Verbündeten im Gazastreifen, in Syrien, im Irak und auf ihren anderen Tötungsfeldern begehen, sind so routinemäßig, dass sie fast so banal und akzeptiert sind wie das Wetter. Selbst für den zufälligsten Beobachter steht außer Frage, dass die Nazis von Selenskyjs Rumpfreich zig Kriegsverbrechen begangen haben, für die die Täter und diejenigen, die sie ermöglicht haben, diesseits des Grabes mit dem Hals geradestehen werden.

Nicht, dass die Heeresgruppe Mitte sich einen Dreck darum scheren würde. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, Großmütter zu terrorisieren und Kinder daran zu hindern, Blumen und Kränze niederzulegen.

Polen, dessen Schulden 276 % seines BIP betragen, will Krieg. Polen, dem es an Gas mangelt und das seine Bürger mit hohen Kohlepreisen abzockt, will Krieg. Polen, das perfekt für den Panzerkrieg ist und sonst nichts, will Krieg. Polen, das über seine Verhältnisse lebt, will seinen kollektiven Kopf untersuchen lassen.

Wenn diese osteuropäischen Parasiten es nicht ertragen können, dass die Russen am 9. Mai ihrer zig Millionen Toten gedenken, dann ist das eben so. Lasst uns den irischen Joe Biden feiern, der am 9. Mai 2022 den Lend Lease Act für die Ukraine unterzeichnet. Herzlichen Glückwunsch zum Lend Lease Day, ihr Schwachköpfe, denn ihr werdet Onkel Sam von nun an alles zurückzahlen, bis die Hölle zufriert. Genug von diesen wertlosen Bettlern!

Obwohl es unzählige Gründe dafür gibt, warum der Widerstand gegen von der Leyens Kriege in der Ukraine, in Syrien, im Sudan, in der Ukraine und in Palästina so gering ist, ist der wichtigste davon die Marginalisierung der “üblichen Verdächtigen”.

Nimmt man Amerikas Völkermordkampagne in Vietnam, seine Unterstützung für das Südafrika der Apartheid-Ära, die Bürgerrechtskampagne für ethnische Katholiken in Nordirland oder sogar den Beginn der mörderischen NATO-Kampagne im Irak als Vorbild, so hätte man erwartet, dass sich eine Reihe von Gruppen an prominenter Stelle für die Beendigung der heutigen Kriege einsetzen und dass Sacharowa nicht die sprichwörtliche einsame Stimme in der Wildnis ist.

Aber keine prominenten religiösen, politischen oder sonstigen Stimmen melden sich zu Wort. Die Einschüchterung durch die ANTIFA sorgte dafür, dass der ehemalige britische Parlamentsabgeordnete George Galloway in London keinen Veranstaltungsort für eine Debatte über den Ukraine-Krieg mieten konnte, und Frauengruppen, die weit davon entfernt sind, eine Kampagne gegen die Ermordung russischsprachiger Frauen in der Ostukraine zu führen, müssen nun Nachhutgefechte gegen dieselben ANTIFA-Faschisten führen, die Frauen nicht nur ihre Autonomie verweigern, sondern sie zusammen mit ihren Babys von der Straße prügeln, nur weil sie ihre Weiblichkeit bekunden.

Dieser Prozess der Marginalisierung und Homogenisierung lässt sich am besten in Großbritannien beobachten, wo der ehemalige Vorsitzende der Labour Party Jeremy Corbyn und seine engsten Vertrauten aus der Labour Party, die von britischen Gewerkschaftern gegründet wurde, ausgeschlossen und in die Wildnis verbannt wurden und wo Abgeordnete immer noch verfolgt werden, weil sie eben diese Gewerkschafter unterstützen.

Während Corbyn und seine Anhänger ausgeschlossen wurden, ist Tony Blair nach wie vor Mitglied in good standing, obwohl er der Hauptverantwortliche für den Völkermord im Irak ist. Obwohl über Blairs Mitschuld am Abschlachten der irakischen Chaldäer schon Bände geschrieben worden sind, sind drei Aspekte dieses Kriegsverbrechers für diesen Artikel relevant.

Erstens wurde Blair nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in die lateinisch-katholische Kirche aufgenommen. Da Blair mit dem Blut von über einer Million unschuldiger Iraker, darunter zahllose Chaldäer, beschmiert ist, hätte dies niemals erlaubt werden dürfen. Aber, wie in meinen früheren Artikeln angedeutet, haben die Spitzen der katholischen Kirche zugelassen, dass sie sich an den unsäglichen Verbrechen mitschuldig machen, die Blair und andere Katholiken (ja, richtig) nicht nur in der Ukraine, sondern überall dort begehen, wo von der Leyens Armeen zu finden sind. Dies ist nicht nur ein völliger Verrat an echten Katholiken wie den Berrigan-Brüdern, sondern buchstäblich ein Verrat an allem, was gut und heilig ist. Wehe dem Mann Gottes, der nicht auf die Linie von von der Leyen und den anderen kleinen Cäsaren der NATO einschwenkt.

Als nächstes war Blair einer der Hauptarchitekten des so genannten Karfreitagsabkommens in Irland, eines Abkommens, das die Teilung Irlands abkupferte, das es den Vereinigten Staaten ermöglichte, die Insel wirtschaftlich und ideologisch zu kolonisieren, und das es der NATO erlaubte, dieses schäbige Abkommen als epochale Errungenschaft und sich selbst als Friedensstifter mit Nobelpreis zu präsentieren. Wer Blairs Karfreitagsabkommen fallen lässt, lässt auch eines der wichtigsten Feigenblätter der NATO fallen.

Schließlich gelang es Blair und seinen Medienleuten, alle Kritiker seiner irakischen und irischen “Errungenschaften” als Schurken, Panzerknacker, Dissidenten, Assad-Apologeten oder was auch immer zu denunzieren, zu diffamieren und zu marginalisieren. In der Praxis bedeutet dies, dass nur diejenigen, die sich innerhalb des Zelts befinden, ihre Meinung äußern können, während alle anderen außerhalb des Zelts den Mund halten müssen, weil sie nur Echoräume für Putin, Lawrow, Corbyn, Sacharova, Assange, Assad oder wer auch immer der aktuelle NATO-Bösewicht sein mag, sind.

Tankies? Wir sind doch, ob wir es wissen oder nicht, diejenigen, die die Truppen des Warschauer Pakts bei der Zerschlagung der MI5-Offensive des Prager Frühlings 1968 bejubelt haben, obwohl wir uns mehr mit Down gegen Kerry im Fußball, Tipperary und dem ewigen Bräutigam Wexford im Hurling, Manchester City, West Brom und natürlich dem unbezwingbaren schottischen Team Celtic beschäftigt haben.

Das Goldene Jahr 1968, sein langer, heißer Sommer, das einzige Jahr im ganzen Jahrhundert, in dem keine britischen Soldaten für König und Vaterland starben. Warum kein Blut und keine vergossenen Eingeweide? Was war nur los? Positiv ist zu vermerken, dass der MI5 bis zu den Kiemen im Völkermord an den Biafranern steckte und die Yankee-Soziopathen zusammen mit ihren Ossie-Kumpanen in der Tet-Offensive steckten, Vietnams großem Vorstoß, sein Land von amerikanischen und ANZAC-Serienvergewaltigern, Massenmördern und ihren Helfern zu befreien, deren Kriegsverbrechen Legion sind, egal wie viel Zuckerguss Hollywood darüber streut.

Obwohl der Führer der Kommunistischen Partei Irlands, der verstorbene Mick O’Riordan, Westeuropas entschiedenster Verteidiger der Prager Intervention des Warschauer Paktes war, starb er 2006, lange nach dem Prager Frühling und einige Jahre bevor der Begriff “Tankie” als absichtliche Verunglimpfung von Blairs Hinterzimmerjungs erfunden wurde. O’Riordan und seinesgleichen sahen in Prag eine NATO-Sondierung, so wie sie es ’56 in Ungarn, ’53 in Ostdeutschland und heute in der Ukraine taten. Und in der Welt der Gewissheit, in der sie und ihre Gegner damals lebten, war dies eine vernünftige Annahme, für die man argumentieren konnte oder nicht.

Aber die NATO hat diese Welt der Gewissheit zerstört. Lebenslange Beschäftigung gehört der Vergangenheit an, nur noch intelligente kleine Mädchen scheinen zu wissen, was eine Frau ist, und Krieg ist, wie Orwell in 1984 sagte, Frieden, Freiheit ist Sklaverei, und, ganz bestimmt und zutreffend, Unwissenheit ist Stärke.

Obwohl Lawrow und Sacharowa sehr wohl in der Lage sind, die russischen Argumente vorzubringen, ist ihr vernünftiger und rationaler Diskurs nicht mehr das Gelbe vom Ei. Aus Sicht der NATO ist es weitaus besser, wenn Vollidioten wie Biden, Selenskyj und dieser Vollidiot von der Leyen ihre Marie Celeste in die Weite des Himmels lenken. Alle Panzerknacker, die Einwände haben, können, wie das Meme sagt, mit der Hand reden.

Was Lawrow und Sacharowa betrifft, so sind sie doch nur Assad-Apologeten, Putin-Marionetten oder wie auch immer die aktuelle Bezeichnung lautet. Es ist viel besser, so der Chor der NATO-Clowns, wenn Weltstaatsmänner wie Clown Prinz Selenskyj ihren Penis zur Schau stellen, als Lavrows vernünftigen Argumenten zuzuhören.

Nennen Sie mich altmodisch, aber Protzer wie Selenskyj gehören ins Gefängnis und nicht auf ein Podium, auf dem sie ihre Vorgesetzten belehren. Und abgesehen von Selenskyj scheinen die meisten ukrainischen Diplomaten, wie auch die in Irland und Deutschland, Straßenschläger zu sein, die in Hitlers SA zu Hause wären und sich im Berlin der 1930er Jahre mit jüdischen Großmüttern prügeln würden. Diese fahnenschwenkende Angeberei haben wir erst kürzlich in Ankara gesehen, wo die ukrainischen Diplomaten wieder einmal gezeigt haben, dass sie nichts anderes als aufgemotzte SA-Schläger sind. Ankara ist wichtig, weil es zeigte, dass die Russen, anstatt ihre olympische Boxmannschaft zu schicken, Diplomaten schickten, um das zu tun, was Diplomaten tun sollten, aber wie in Warschau sahen sie sich mit Schlägern von den Fußballterrassen Kiews konfrontiert, die sich als Diplomaten ausgaben.

Ankara war keine einmalige Sache, und die ukrainischen Diplomaten sind nicht die einzigen, die für das Team NATO spielen. Nehmen wir den französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy, der wie der sprichwörtliche böse Groschen in der Ukraine, in Syrien, Libyen und allen anderen Ländern auftaucht, die im Fadenkreuz der NATO stehen. Lévy, der Professor Pangloss der NATO, hat sich als wichtiger Teil ihres sanften Krieges gegen Länder erwiesen, die sie aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Einige seiner Aufrufe zu einem Libyen-Krieg gegen Syrien können hier und hier nachgelesen werden. Dieser Link zeigt, wie dieser gefälschte Philosoph von einem anderen gefälschten Philosophen getäuscht wurde. Unter diesem Link ruft der falsche Philosoph “scherzhaft” dazu auf, dass Frankreichs Muslime besondere Tage veranstalten sollten, um Menschen zu steinigen und zu versklaven. Und diese erbärmliche Kreatur ist der Scheinphilosoph, den die NATO benutzt, um ihre intellektuellen Lücken zu schließen.

Obwohl französische Philosophen des Jahrgangs von Lévy eine übermäßige Rolle bei unserer gesellschaftlichen Kernschmelze gespielt haben, ist Lévy selbst ungewöhnlich schweigsam, wenn es um die laufende Revolte in Frankreich gegen den Diktator des Weltwirtschaftsforums und seine Vollstrecker geht. Aber das gilt auch für die NATO-Medien, die so sehr mit den Belanglosigkeiten des britischen Königshauses beschäftigt sind, dass sie uns nicht über das Blutbad informieren, das Macrons Gendarmen in ganz Frankreich anrichten, genauso wie seine Komplizen in Deutschland und den Niederlanden. Denn die Wahrheit ist, dass Macron, wie jeder andere NATO-Diktator, nicht mehr an liberté, égalité et fraternité glaubt als der Mann im Mond. Ihr Job und der all ihrer Stenografen, Waffenschmiede, Vollstrecker und anderer Reptilien ist es, uns unten zu halten und ihren unmenschlichen Gravy Train am Laufen zu halten.

Macron ist ein Verbrecher ersten Ranges, ebenso wie diejenigen, die ihm gehorchen. Und was Sie betrifft, mon ami, wenn Sie einen Job in der NATO-Medienmaschinerie anstreben, sollten Sie sich die NATO-Klischees über TERFS, Panzerfahrer und Assad-Apologeten merken, damit Sie nicht das Unhaltbare verteidigen müssen. Wenn Sie mit einem Job im diplomatischen Corps der NATO liebäugeln, dann fragen Sie die ukrainischen Klitschko-Brüder nach ein paar Tipps, wie man linke Haken schlägt und wie man den richtigen Winkel für den Nazigruß findet. Wenn Sie hingegen glauben, dass “Rotchina” die Zukunft ist, dann vergessen Sie die Beschimpfungen, schlagen Sie die Bücher auf, lernen Sie ein paar Sprachen und machen Sie es den Nordostasiaten durch harte Arbeit nach.

China, gleich welcher Couleur, ist nicht unsere Antwort, die darin besteht, die Eroberung unseres Geistes, unseres Körpers und unseres gemeinsamen Raums durch die NATO rückgängig zu machen. Die alten Mauern des Glaubens, des Vaterlandes, der Klasse und des Glaubensbekenntnisses sind verschwunden und werden, wenn die NATO etwas damit zu tun hat, niemals wiederkehren. Aber auch wenn die alten Schutzwälle durch den Vorwurf, ein Panzerknacker, eine Frau usw. zu sein, unterminiert wurden, sind die alten Gespenster wieder auferstanden. Der Faschismus ist in der Ukraine auf dem intellektuellen Vormarsch, und dank Lévy, von der Leyen und zahlloser anderer hirntoter Kollaborateure hat er nicht nur sein Gift in der gesamten akademischen und medialen Welt der NATO verbreitet, sondern auch in Frankreich, in der Ukraine, in Libyen, in Syrien, im Irak, in Palästina und in anderen Ländern, die zu zahlreich sind, um sie aufzuzählen, so viel unschuldiges Blut vergossen.

Und was ist mit uns in den ruhigen Vorstädten, die wir unsere französischen Weine trinken, unsere von den Saudis gesponserten Mannschaften anfeuern und auf unseren koreanischen Handys snapchatten, während so viele andere Leben ausgelöscht werden, um einen ukrainischen Flasher und einen deutschen Plagiator zu bereichern? Vielleicht sollten wir all das Sacharowa, den Panzerknackern und Terfs, den grauhaarigen ukrainischen Witwen und intelligenten jungen Mädchen überlassen, die mehr Integrität und Ehrlichkeit in ihren kleinen Fingern haben, als Blair, Selenskyj, von der Leyen und ihresgleichen je haben werden. Aber vielleicht auch nicht! Denn die Wahrheit ist, dass der Krieg in der Ukraine zwar irgendwann zu Ende sein wird, der andere Krieg der NATO gegen uns aber erst dann zu Ende sein wird, wenn auch wir uns, so gut wir können, in den Kampf einmischen.

Die NATO schafft buchstäblich die Hölle auf Erden, während sie es zu einem Verbrechen macht, Kränze niederzulegen, geschweige denn friedlich zu protestieren, und wir können entweder mit dem Strom der NATO schwimmen oder uns gegen sie stellen. Es geht nicht so sehr um das Ausmaß unseres Marsches, sondern um die Richtung, in die wir marschieren. Wir müssen uns nicht nur dem transhumanen Gesicht des Faschismus widersetzen, sondern auch der verkoksten Selenskyj-Maske, die er in der Ukraine benutzt, der Botox-Maske von der Leyen, die die Verbrechen ihres Big-Pharma-Ehemanns und ihrer waffenstarrenden Freunde verbirgt, den Sesselgenerälen des Weltwirtschaftsforums, Mini-Hitlern wie Macron und allen, die ihnen dienen. Diese Gangster wissen, dass sich der Wurm drehen wird, wenn wir den Franzosen nacheifern, anstatt dumme Trikolore auf unsere Social-Media-Profile zu kleben. Dieser Tag, in welcher Form auch immer, wird kommen, und wir müssen darauf genauso vorbereitet sein wie unsere NATO-Oberherren.

Das Weltwirtschaftsforum mit seinen 15-Minuten-Städten und seinen Mengele-ähnlichen Mutationen junger Dixie-Kinder weiß, was es will. Und das müssen wir auch, wenn wir die Fahnen derjenigen erben wollen, die sich trotz der Pfeil und Bogen des unverschämten Schicksals aktiv gegen die früheren Völkermordkampagnen der NATO in den Großen Vaterländischen Kriegen in Vietnam und anderswo gewehrt und damit dazu beigetragen haben, den Frankensteins ihrer Zeit das Handwerk zu legen.

Der britische Kriegsverbrecher Winston Churchill sprach am 16. Februar 1922 vor seinen Kollegen im Unterhaus über die so genannte irische Frage und bezog sich dabei auf die “Integrität” des irischen “Streits” inmitten der “trostlosen Kirchtürme von Fermanagh und Tyrone”. Nicht nur dieser “Streit” ist heute noch genauso gültig wie damals, sondern auch der “Streit” der Südslawen, der Westrussen, der Westasiaten, der Afrikaner südlich der Sahara und der Tankies, Terfs und anderer “Apologeten”, die versuchen, die Kriegsverbrecher der NATO zur Verantwortung zu ziehen. Am Ende des Tages müssen wir uns für eine von zwei Seiten entscheiden: die Seite derer, die wie die Palästinenser und Russischsprachigen Widerstand leisten, oder die Seite derer, die sie ausrauben und ermorden. Und so wie Sacharovas kontrollierte Leidenschaft zeigt, für welche Seite sie sich entschieden hat, so muss es auch unsere sein.Übersetzt mit Deepl.com

