Russlands Rückkehr

von Amr Hamzawy

9. August 2023

Die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges zwangen die Regierung von US-Präsident Joe Biden, von der Politik des begrenzten Interesses im Nahen Osten abzurücken, und zogen die USA zurück in eine Region, die sich in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Diese Region ist inzwischen zu einem Stützpunkt und Einflussgebiet für mehrere Großmächte geworden, die mit Washington konkurrieren.

Neben der vollständigen chinesischen Infiltration, die von Wirtschaft und Handel bis hin zu Technologie und Diplomatie reicht, ist es Russland gelungen, die katastrophalen Ergebnisse der Schwankungen der amerikanischen Politik seit 2001 auszunutzen, indem es von militärischen Interventionen und dem Streben nach einseitiger Vorherrschaft im Nahen Osten zu strategischem Zögern und dem Rückzug von Sicherheitsversprechen gegenüber regionalen Verbündeten und militärischen Rückzügen überging, um seine Rolle in der Region jenseits seines traditionellen Einflussgebiets in Syrien neu zu formulieren.

Moskau präsentierte sich dem Nahen Osten als stabilisierende Kraft, die eine militärische, sicherheitspolitische, wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit mit allen Regierungen der Region anstrebt, ohne die Menschen im Nahen Osten vor die Wahl zu stellen, ob sie sich für Moskau oder für ihre bestehenden Bündnisse mit den USA entscheiden. Moskau überließ es Washington, die Waffenexporte in die Region zu beschränken, und bot seine Waffen ohne Bedingungen an. Die Entscheidungsträger in der russischen Präsidentschaft und in den diplomatischen Institutionen nutzten die Unklarheit, die durch die Schwankungen der US-Politik in Bezug auf die Sicherheit im Nahen Osten entstanden war, und versuchten, ein neues Bild Russlands als Supermacht zu vermitteln, die in der Lage ist, direkt militärisch und sicherheitspolitisch zu intervenieren, um ihre Verbündeten zu verteidigen (Beispiel Syrien), und als Verbündeter, der auch Einfluss auf die Entwicklung und den Ausgang von Konflikten in der Region nehmen kann (Beispiel Libyen). Sie stellte sich auch nicht gegen diplomatische Lösungen zur Beendigung dieser Konflikte, wie sie es mit dem Iran und der Türkei in Bezug auf Syrien und mit Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Frankreich in Bezug auf Libyen tun.

Russland hat sich um den Ausbau von Netzwerken für Waffenexporte, Sicherheit und wirtschaftliche und kommerzielle Zusammenarbeit bemüht, so dass seine Rolle in Syrien es nicht daran hinderte, eine strategische Beziehung zu Israel aufzubauen. Die Nähe zu Israel hinderte Russland jedoch nicht daran, seine engen Beziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten, trotz der ständigen und eskalierenden Feindseligkeit zwischen Tel Aviv und Teheran. Die Kooperations- und Koordinationsbeziehungen mit Israel und dem Iran hinderten Moskau auch nicht daran, Waffen nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Ägypten und in die Türkei zu exportieren und die Zusammenarbeit mit Algerien in Nordafrika auszubauen. Den russischen Entscheidungsträgern gelang es auch, mit den Regierungen des Nahen Ostens Interessenbündnisse in Bezug auf die globalen Energiepreise zu schließen, die Moskau und die Golfhauptstädte zur Stützung ihrer Haushalte hoch halten wollen, und dies mit der Vereinbarung mit Ägypten und Algerien über den Bau von Atomreaktoren mit russischer Finanzierung und Technologie zu verbinden.

Das klare strategische Ziel der Rolle Russlands im Nahen Osten besteht darin, die USA nicht als alleinige Führungsmacht in der Region agieren zu lassen.

Das zweite Ziel besteht darin, die Entwicklung eines neuen Sicherheitssystems voranzutreiben, das den amerikanischen Unilateralismus ablöst und von allen Großmächten, d.h. den USA, China, Russland und Europa, zusammen mit den einflussreichen regionalen Parteien formuliert wird. Russland präsentiert sich daher als alternative Weltmacht, deren Politik nicht mit dem Wechsel der Regierungen schwankt und die militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit und die Koordinierung der Energiepreise abseits der traditionellen Konfliktlinien zwischen Israel und dem Iran, zwischen letzterem und den Golfstaaten sowie zwischen der Türkei und vielen arabischen Parteien betreibt.

Daher war es nicht überraschend, dass der Iran und Syrien sich mit Russland verbündeten, sich weigerten, Russlands Aggression gegen die Ukraine zu verurteilen, und von westlichen Sanktionen absahen. Der Schock für die USA war jedoch, dass Washingtons Verbündete im Nahen Osten Russland nicht ausdrücklich verurteilten und keine Sanktionen verhängten. Die Regierungen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Ägyptens, der Türkei und sogar die Regierung von Washingtons wichtigstem Verbündeten in der Region, Israel, weigerten sich allesamt, die Sanktionen umzusetzen, und behielten ihre Zusammenarbeit und Koordination mit Moskau unverändert bei.

Auch die Regierungen der GCC-Staaten gaben dem Druck der Biden-Administration nicht nach, ihre Öl- und Erdgasfördermengen zu erhöhen, um die aktuellen Energiepreise zu senken und den US-Präsidenten und seine Partei vor der Abstrafung durch die Wähler bei den Wahlen zu bewahren. Die Golfstaaten ermöglichten es Russland somit, seine hohen Einnahmen aus Energieexporten aufrechtzuerhalten, und bestraften andererseits die Regierung Biden für Amerikas Missachtung seiner arabischen Verbündeten und seine wiederholten Äußerungen, sich aus dem Nahen Osten zurückzuziehen.

So erntete Russland einige der Früchte seiner Interessenbündnisse mit den Regierungen des Nahen Ostens und die Früchte seiner pragmatischen Politik, die nicht die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit allen schuf. Es bemühte sich, ein neues Bild eines starken Russlands zu vermitteln, das zu militärischen Interventionen, Waffen- und Technologieexporten und Sicherheitsversprechen fähig ist; ein neues Bild, das an die einflussreiche sowjetische Präsenz im Nahen Osten in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erinnert. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst in Al-Quds Al-Arabi am 7. August 2023

