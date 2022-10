Russlands unglaubwürdige Art der Kriegsführung

Von Craig Roberts

8. Oktober 2022

Es ist ein Novum in der Geschichte, dass ein Land, das sich im Krieg befindet, seinen Feinden den Treibstoff liefert, mit dem sie Krieg gegen sich selbst führen können.

Die EU kündigt neue “beißende Sanktionen” gegen Russland an, https://www.rt.com/business/564147-eu-approves-new-russia-sanctions/

und Russland bietet an, die Kriegsindustrien der EU durch die Lieferung von Erdgas am Laufen zu halten.

Supplies are possible through the undamaged string of the pipeline, according to Aleksander Novak Russia is able to supply gas to the European Union through a string of the Nord Stream 2 pipeline that that was not damaged by the recent sabotage, Deputy Prime Minister Aleksander Novak has told RIA Novosti.