© Foto: Youtube

Russlands Ya Russkiy Frauen schlagen die Kulturkriege in die Flucht

Von Declan Hayes

1. Juli 2023

Anstatt diesen jungen Frauen leere Teenager-Liebesschwüre zu vermitteln, wie es die meisten westlichen Rocksänger tun, flößt Shaman ihnen wahren Stolz und Selbstvertrauen ein.

Der Refrain von Ya Russkiy, I am Russian, der hier von diesen schönen jungen Russinnen gesungen wird, hat bis heute mehr als 8 Millionen Aufrufe erreicht, und zwar aus einer Reihe wichtiger Gründe, die den Kern dieses Artikels bilden.

Zunächst einmal besitzen die Frauen, deren rote Bänder darauf hinweisen, dass sie möglicherweise Mitglieder des Jugendflügels der Kommunistischen Partei Russlands sind, alle die Schönheit, das Selbstvertrauen und die ungezügelte Kameradschaft der Jugend in Hülle und Fülle. Hinzu kommt die unterschiedliche Wahl ihrer Kleidung, die ihre eigene wichtige Geschichte über die gescheiterte Sanktionspolitik der NATO gegenüber Russland erzählt. Und dann sind da noch die Liedtexte und der Schwarm, der sie singt.

Obwohl es in diesem kurzen Videoclip viel zu entdecken gibt, beginnen wir mit Shaman, alias Yaroslav Dronov, dem russischen Singer-Songwriter und Musikproduzenten, dessen gutes Aussehen und großes Talent dazu beigetragen haben, dass Ya Russkiy derzeit das beliebteste Lied Russlands ist, wobei diese Version bisher 37 Millionen YouTube-Zugriffe hat, nicht so weit hinter seinem früheren “Rise Up” (russ: Встанем; romanisiert: Vstanem), das den Kriegshelden des Großen Vaterländischen Krieges gewidmet war.

Obwohl “Rise Up” und “Ya Russkiy” im Großen und Ganzen ähnliche Themen haben, ist das letztgenannte Lied nicht nur für diesen Artikel, sondern auch für die jungen Frauen, die es selbstbewusst und majestätisch mitsingen, von größerer Bedeutung. Ya Russkiy besagt auf seine eingängige Art und Weise, dass “ich Russin bin”, glücklich und stolz in meiner eigenen Haut, und die Welt kann das mögen oder nicht.

Die größere Bedeutung dieser Zeilen liegt darin, dass Shaman, anstatt diesen jungen Frauen leere Teenager-Liebesschwüre zu vermitteln, wie es die meisten westlichen Rocksänger tun, diesen Frauen, die, wie es in dem Lied heißt, “einfach nur lieben und atmen wollen”, die Russkiys sind und denen es egal ist, was andere von ihnen und ihrem gemeinsamen Heimatland denken, wahren Stolz und Selbstvertrauen einflößt.

Obwohl viele der Tausenden von Online-Kommentaren zu dem Videoclip bescheinigten, wie fit diese jungen Russen dank der Sanktionen, die Coca Cola und Ronald MacDonald über Russkiy Land verhängt haben, aussahen, ist es, zumindest für mich, viel besser, wenn junge Russen darüber singen, dass sie stolz darauf sind, sie selbst zu sein, als dass sie New Yorker Teenager nachahmen, die von weitaus dunkleren Dingen besessen zu sein scheinen.

Natürlich sieht nicht jeder die Dinge mit meinen objektiven Augen, und die üblichen Verdächtigen meldeten sich zu Wort und erklärten, diese jungen Kommunisten seien allesamt Faschisten, Lehrlinge bei dem, was der Daily Telegraph des MI5 als Putins Lippenstiftarmee bezeichnete, die, wie uns dieses frauenfeindliche Blatt mitteilte, von der Armenierin Margarita Simonyan und der Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten, Maria Sacharowa, angeführt wird, die von diesen Fremdenhassern mit Pflaumenakzent als Putins “Obertroll” geschmiert wird.

Obwohl sie der Fluch des MI5 sind, sind Sacharowa und Simonyan von Russia Today nichts dergleichen. Sie sind erfolgreiche, berufstätige Frauen, die aufgrund ihrer Fähigkeiten aufgestiegen sind, und – zum Leidwesen des MI5 – inspirieren sie zusammen mit anderen Leuten wie Shaman Zehntausende selbstbewusster junger Russinnen, ebenfalls nach den Sternen zu greifen.

Das alles führt uns zu den Kleidungsstücken dieser jungen Schönheiten, von denen keins dem anderen gleicht und die zum Glück nicht von dem Müll beeinflusst zu sein scheinen, der derzeit die Laufstege von Mailand und Paris verschandelt. Ich hoffe, dass sich die russische Mode dank der NATO-Sanktionen von den Fesseln befreien wird, die sie an diese Laufstege und an die dahinter stehenden großen Industriemächte Deutschland und Schweiz binden.

Die Modeindustrie ist eine risikoreiche Branche, in der der letzte Schrei schon Jahre im Voraus geplant wird, damit die schweizerischen und deutschen Baumwoll- und Färbefabriken die In-Farben der aktuellen Saison produzieren können, um vom sorgfältig erzeugten neuesten Schrei der Saison zu profitieren. Gleichzeitig müssen Influencer, Modemagazine und dergleichen darauf vorbereitet sein, sich auf sie zu stürzen, damit die Regale für die Ware der nächsten Saison geräumt werden können.

Wie die verstorbene Prinzessin Diana vor ihr war auch Kate Middleton, die Frau von Prinz William, in dieser Hinsicht ein unschätzbarer Kleiderbügel. Wann immer sie und sogar ihre kleine Tochter Prinzessin Charlotte in der Öffentlichkeit auftauchen, werden die Paparazzi aktiv, und die Daily Mail verrät uns, wo wir die gleichen Kleidungsstücke wie sie kaufen können und wie viel sie kosten. Obwohl die beiden Prinzessinnen zu den wertvollsten Modevorbildern der NATO gehören, ist die Modeindustrie in NATOstan voll von solchen sozialen Einflussnehmern, und das ist auch gut so, denn laut diesem McKinsey-Bericht, der sich mit den durch den Ukraine-Krieg verursachten Störungen in der Modeindustrie befasst, ist die Modeindustrie in NATOstan so stark von ihnen abhängig.

Und das nicht nur bei Kleidung, sondern auch bei Parfüms und anderen Luxusgütern. Der Weltmarkt für Parfüm hat einen Wert von etwa 50 Milliarden Dollar pro Jahr, und wenn Russland alle Parfüms aus Arabien und insbesondere aus Syrien verwenden würde, wo die Parfümherstellung seit der Zeit der Königin von Saba ein Grundnahrungsmittel ist, könnte es für die Giganten aus Frankreich und Italien das Aus bedeuten.

Ähnliches gilt für den gesamten 360-Milliarden-Dollar-Luxusgütermarkt, der zu sehr von den japanischen und chinesischen Verbrauchermärkten abhängig ist. Obwohl die Japaner Louis Vuitton-Taschen so leicht nachahmen können, dass Louis Vuitton nicht einmal den Unterschied zwischen dem Original und einer hochwertigen japanischen Fälschung erkennen kann, fehlen ihnen die sozialen Einflussnehmer, um es mit Kate Middleton, Prinzessin Charlotte und den Kardashians aufnehmen zu können.

Wenn wir uns wieder auf diese jungen russischen Frauen konzentrieren, sind wir uns alle einig, dass alles, was ein Schamane befürworten würde, gut genug für sie wäre, und wenn alle russischen Schamanen russische, japanische oder koreanische Luxusprodukte befürworten würden, hieße es arrivederci für Gucci und au revoir für L’Oréal.

Schlechte Nachrichten vielleicht für die NATO-Konglomerate, aber gute Nachrichten für die Russen und die mit ihnen Verbündeten. Korea und Japan sind hier besonders relevant, da ihr J-Pop und K-Pop zusammen mit ihrer Mode die asiatische Welt seit langem im Sturm erobern, und die Japaner haben eine lange Tradition, die bis in die Zeit des Tokugawa-Shogunats zurückreicht, und weben magische Kreationen aus allen möglichen Stoffen. Wenn man dann noch die kreativen Bestrebungen von ein paar hundert Millionen Chinesen hinzunimmt, hat man das Zeug zur Mutter aller Märkte.

Berücksichtigen Sie auch, dass Amazon und verbündete Online-Riesen die Einzelhandelsmärkte der NATO in die Enge treiben, und die Musiker, Designer und Parfümeure in Russland, Asien und der arabischen Welt sollten die Ohren spitzen und zur Kenntnis nehmen, was diese tanzenden russischen Frauen für sie alle bedeuten.

Hier in Irland hat die ukrainische Mafia verfügt, dass die Ausfuhr von Jameson’s Whiskey nach Russland gestoppt werden muss, was bedeutet, dass die bedrängten Russen mit ihrem eigenen riesigen Angebot an Weinen und Spirituosen auskommen müssen. In England zahlen chinesische Studentinnen ein Vermögen für modische Blusen, die nicht mehr als das Imprimatur von Prinzessin Charlotte haben, um ihren hohen Preis zu rechtfertigen. Zu Hause im Reich der Mitte versucht Coca Cola, die Chinesen dazu zu bringen, nicht mehr grünen Tee zu ihren Mahlzeiten zu trinken, sondern ihren kalorienreichen Brei hinunterzuschlucken, wie es die Amerikaner und die anderen menschlichen Elefanten in Gefangenschaft der NATO tun.

Das ist unser kommerzielles Lebensrad, das Putins aufstrebende Lippenstiftarmee unterbricht, indem sie aus vollem Herzen singt, dass sie Russen sind und dass alles, was nicht asiatisch oder afrikanisch ist, was sie kaufen, hören oder tanzen, auch russisch sein wird. Übersetzt mit Deepl.com

