Sabotierte Wirklichkeit Von Marcus B. Klöckner

Marcus B. Klöckner Sabotierte Wirklichkeit oder Wenn Journalismus zur Glaubenslehre wird Erscheinungstermin: 14.10.2019 Seitenzahl: 240 Ausstattung: Klappenbroschur Artikelnummer: 9783864892745 Buch

Als ich Marcus B. Klöckners Buch das ersten 2019, las und auf meiner Seite empfahl war ich schon restlos begeistert. Aber 2020 hat sich die Sachlage nochmals massiv verschlechtert, so dass „Massenemedien und Elitendemokratie“ heute aktueller denn je ist. Aus eigener bitterer Erfahrung kann ich über diese Art der medialen Zensur berichten, die sich in den letzten Jahren nochmals so zum unguten verändert hat, dass es immer beängstigender wird, sich Gehör zu verschaffen, geschweige denn sich „journalistisch sauber“ zu informieren.

So ist Marcus B. Klöckners Einsatz für die Demokratie und Journalismus gar nicht hoch genug zu schätzen. Seine beiden letzten Kommentar für die Nachdenseiten sind ein weiterer Beweis für diese Notwendigkeit Stoppen wir gemeinsam die grundlegende Fehlentwicklung der großen Medienkonzerne, die immer mehr versuchen eine verzerrte Wirklichkeit schaffen und ein „Weltbedeutungsmonopol“ vorgauckeln, dass ihnen nicht zukommt

Klöckners Buch und seine Artikel sind eine schonungslose Abrechnung mit diesen Fehlentwicklungen und deshalb sind sie so wichtg, wie auch sein Buch.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=68903

Ein Artikel von Marcus Klöckner | Verantwortlicher: Redaktion

Zensieren Medien in Deutschland? Die Antwort darauf kann nur lauten: Selbstverständlich. Eine Zensur findet statt. Und sie ist so weitreichend, dass unser demokratisches und gesellschaftliches Gefüge längst Schaden genommen hat. Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

Zensur? Hier in Deutschland? Dem Land, dessen Grundgesetz immerhin klar und unmissverständlich sagt: „Eine Zensur findet nicht statt“. Hier soll es eine Zensur geben? Wie kann das sein?

Fest steht: Wer sich mit der Zensur in unserer Medienlandschaft auseinandersetzen möchte, muss sich auf komplexe Zusammenhänge gefasst machen. Nicht wenige halten an einem enggefassten Zensurverständnis fest, das es nicht erlaubt, die real stattfindende Zensur in der Berichterstattung zu erkennen. Das ist bequem, weil sich so eine gefällige Wirklichkeit von einem funktionierenden Mediensystem zeichnen lässt. Aber das ist auch gefährlich, nämlich für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=69009

Das Internet ist schuld. Schuld an der Spaltung der Gesellschaft. Schuld an der Radikalisierung von Bürgern. So nehmen zumindest Vertreter der Leitmedien die Realität wahr. Mit anderen Worten: Die Berufsgruppe, von der Bürger erwarten sollten, dass sie die Ursachen für die Probleme in einer Gesellschaft erkennt, tut genau das Gegenteil. Sie verkennt Ursachen und Wirkung und scheint überdies den Unterschied zwischen beiden nicht einmal zu kennen. Eine kritische Auseinandersetzung mit einem Spiegel-Beitrag. Von Marcus Klöckner.

„Wie soziale Netzwerke unsere Gesellschaft zersetzen“ – so lautet die Überschrift einer „Lage am Morgen“ des SPIEGEL zu den Vorkommnissen am Kapitol. Dass „soziale Netzwerke“ unsere Gesellschaft „zersetzen“, dass das Internet und seine „alternativen“ Medien und Meinungsplattformen die Gesellschaft spalten, daran glauben viele Vertreter großer Medien. Doch so einfach ist es allenfalls dann, wenn man Ursache und Wirkung verwechselt.

In der Gedankenwelt von so manchem Medienvertreter ist es nicht etwa so, dass politische Weichenstellungen, dass real existierende Machtungleichgewichte innerhalb des demokratischen Systems über Jahrzehnte die Gesellschaft zersetzt haben. In der Welt des SPIEGEL-Autors sind nicht etwa große Medien diejenigen, die als schlafende „Wächter der Demokratie“ zur Zersetzung der Gesellschaft beigetragen haben. Und gewiss sind es auch nicht, wenn schon von „sozialen Netzwerken“ die Rede ist, die „sozialen Netzwerke“ der Eliten und Machteliten, die mit eine gesellschaftszersetzende Ordnung haben entstehen lassen.

