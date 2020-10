Saeb Erekat wegen COVID-19 in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert Von  Yumna Patel 

Saeb Erekat hospitalized for COVID-19, in critical condition – Mondoweiss Saeb Erekat, 65, Secretary-General of the PLO, is reportedly in critical condition after contracting COVID-19 earlier this month. After announcing that he contracted the virus on October 8th, the veteran Palestinian negotiator was moved on Sunday from his home in the occupied West Bank city of Jericho, to the Hadassah hospital in Jerusalem.

Israelische Knesset-Mitglieder verurteilten die Entscheidung, Saeb Erekat in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem einzuliefern, mit der Begründung, Israel hätte als Gegenleistung für seine Behandlung palästinensische politische Zugeständnisse fordern sollen.

Von Yumna Patel

19. Oktober 2020

Palästinensischer Chefunterhändler Saeb Erekat. (Foto: AFP)

Saeb Erekat, 65, Generalsekretär der PLO, befindet sich Berichten zufolge in kritischem Zustand, nachdem er Anfang des Monats den COVID-19-Vertrag abgeschlossen hatte.

Nachdem er am 8. Oktober bekannt gegeben hatte, dass er sich am 8. Oktober mit dem Virus infiziert hatte, wurde der langjährige palästinensische Unterhändler am Sonntag von seinem Haus in der besetzten Stadt Jericho im Westjordanland in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem verlegt.

Laut einer Erklärung des Sprechers des Krankenhauses kam Erekat “in ernstem Zustand an” und erhielt Sauerstoff.

Am Montag wurde Erekat nach Angaben von Krankenhausbeamten an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in ein medizinisch bedingtes Koma versetzt. “Wir haben Spezialisten aus Tel Aviv, New York und Washington konsultiert”, sagte der Sprecher des Krankenhauses und fügte hinzu, dass Erekats “Prognose weiterhin sehr zurückhaltend” sei.

Besorgnis über Erekats Zustand kam zum Zeitpunkt seiner COVID-19-Diagnose auf, angesichts seiner komplexen medizinischen Vorgeschichte.

Im Jahr 2017 unterzog sich Erekat in den Vereinigten Staaten einer Lungentransplantation, die ihn mit einem geschwächten Immunsystem zurückließ. Jahre zuvor, 2012, erlitt Erekat einen Herzinfarkt, wodurch er zu einem Coronavirus-Patienten mit extrem hohem Risiko wurde.

“Als Transplantationspatient ist der Fall von Herrn Erekat sehr komplex. Hadassahs Spitzenärzte beaufsichtigen seine Behandlung und beraten sich mit internationalen Medizinern über diese Art der komplexen Patientenversorgung”, sagte das Krankenhaus.

Israel Hayom berichtete über Behauptungen, dass Erekats Familie “gesagt wurde, sie sollten am Montag, nachdem sein Zustand kritisch wurde, kommen und sich verabschieden”, obwohl Israel Hayom “dies nicht unabhängig bestätigen konnte”.

Die Nachricht von Erekats sich verschlechterndem Zustand hat die lokalen palästinensischen und israelischen Nachrichtensender überwältigt, als Spekulation darüber, was seine Prognose für die palästinensische Führung und die internationalen und regionalen Bemühungen zur Förderung der palästinensischen Staatlichkeit und Souveränität bedeuten könnte.

Als Top-Berater des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas steht Erekat seit Jahrzehnten an der Spitze der palästinensischen Verhandlungen und hat zuletzt vor dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und den USA Ende 2017 Verhandlungen mit der derzeitigen US-Administration geführt.

Als einer der prominentesten palästinensischen Führer auf der internationalen Bühne ist Erekat seit langem ein Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung und hat in den letzten Jahren zunehmend Kritik an der US-Regierung unter Präsident Donald Trump und deren Unterstützung für den Ausbau der israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten geübt.

Israelis protestieren gegen die Behandlung Erekats

Nach Erekats Krankenhausaufenthalt und inmitten des Beileids regionaler und internationaler Führungspersönlichkeiten kam eine der lautesten Reaktionen auf seine COVID-19-Diagnose von Israelis selbst, von denen viele nicht glauben, dass Erekat in einem israelischen Krankenhaus behandelt werden sollte.

Auf Twitter stammen viele der Top-Tweets unter dem Hashtag für Saeb Erekat von israelischen Stimmen in sozialen Medien, die Erekat den Tod wünschen und die PA verspotten, weil sie einen ihrer Spitzenbeamten zur Behandlung nach Israel geschickt hat.

Eine beliebte Hasbara-Rede in sozialen Medien hat sich auf die Tatsache konzentriert, dass Erekat, ein langjähriger Kritiker der israelischen Besatzung, sich in einem israelischen Krankenhaus in ärztliche Behandlung begibt.

In einer, wie es scheint, Wiederholung dieses Tropezes schrieb ein Twitter-Benutzer: “Der palästinensische Spitzenbeamte Saeb Erekat, der Israel als Apartheid bezeichnet hat, leidet jetzt unter COVID-19. An wen hat sich die Palästinensische Autonomiebehörde um Hilfe gewandt? Israel’, zusammen mit einem Meme, das auf einem Foto Erekat zeigt, wie er die israelische Apartheid kritisiert, während er auf dem nächsten Foto von “den besten jüdischen Ärzten” behandelt wird.

Einige israelische Demonstranten gingen sogar so weit, mit Schildern vor dem Hadassah-Krankenhaus gegen die Behandlung von Erekat dort zu protestieren.

Eine Reihe israelischer MKs, Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, verurteilten die Entscheidung, Erekat in das Hadassah-Krankenhaus einzulassen, mit der Begründung, Israel hätte palästinensische politische Zugeständnisse als Gegenleistung für die Behandlung von Erekat fordern sollen.

Die Times of Israel berichtete, dass MKs sowohl aus der Regierungskoalition als auch aus der Opposition sagten, dass “Israel hätte verlangen sollen, dass die Hamas-Terrorgruppe in Gaza zuerst die zivilen Gefangenen und die Leichen der Soldaten, die sie festhält, zurückgibt”.

Nach Erekats Einlieferung in die Hadassah gab es Gerüchte über Bemühungen seitens der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Entscheidung, ihn in ein israelisches Krankenhaus einzuliefern, herunterzuspielen, wobei viele lokale Nachrichtensender die Tatsache hervorhoben, dass aufgrund der COVID-19-Sperren der Versuch, Erekat ins Ausland zu verlegen, z.B. in benachbarte arabische Länder, mehr Zeit in Anspruch genommen hätte – Zeit, die Erekat möglicherweise nicht hatte.

Während Zionisten beklagten Erekat dass er in Israel “die beste medizinische Versorgung” suche, eine Art der Versorgung, die im besetzten Westjordanland nicht zu finden sei, wiesen Kritiker schnell auf die Rolle hin, die Israels militärische Besatzung bei der Verschlechterung und Stagnation palästinensischer Krankenhäuser und der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur gespielt habe.

Andere wiesen auf die Tatsache hin, dass Israel als Besatzer nach internationalem Recht verpflichtet ist, die Gesundheitsversorgung der von ihm besetzten Bevölkerung zu gewährleisten – ein Recht, das vom israelischen Staat selten anerkannt oder praktiziert wird. Übersetzt mit Deepl.com

