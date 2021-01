Großer Dank an meinen Freund Joseph Massad mir diesen ganz hochaktuellen neuen Artikel sofort zu schicken, um ihn auf meiner Hochblauen Seite für meine deutschen Leser zu veröffentlichen. Dieser Artikel zeigt genau den Weg, den auch die arabischen Völker endlich gehen müssen um sich zu befreien. Fehlt nur noch die Befreiung des palästinensischen Volks von der zionistischen Besatzung. Genug der „Fake-Phrase“ verbreitet vom „jüdischen Staat“ und seinen Unterstützern von der „einzigen“ Demokratie im Nahen Osten.

„Die Lektion des letzten Jahrzehnts ist jedoch, dass der einzige Weg, politische und wirtschaftliche Demokratie zu erreichen, für die arabischen Völker, wie für alle Völker auf der Welt, darin besteht, in ihrem Aktivismus und ihrer Organisierung auf die von westlichen NGOs unterstützten lokalen säkularen Liberalen zu verzichten, die ihre Kämpfe und Aufstände kapern, und sich der imperialen Heuchelei der Rhetorik der “Menschenrechte” zu entledigen. Was die islamistischen Liberalen betrifft, so haben sie außerhalb Tunesiens aufgrund der massiven Repression, der sie ausgesetzt waren, aufgehört, eine wichtige politische Kraft zu sein.“ Joseph Massad

Bild: Protesters celebrate the anniversary of Tunisia’s uprising in Tunis in 2018 (AFP)

Secular liberals destroyed the Arab uprisings. Don’t let it happen again A decade has passed since the Arab uprisings against the US- and European-sponsored neoliberal order and the Arab dictators who served capitalist interests, suppressing the economic, political and civil rights of their populations. Hundreds of thousands of Arabs, the vast majority in Syria and Yemen, have since been killed.

Säkulare Liberale haben die arabischen Aufstände zerstört. Lassen Sie es nicht wieder geschehen

Von Joseph Massad

14. Januar 2021

Neben den Diktatoren und ihren westlichen Sponsoren waren die säkularen arabischen Liberalen in den letzten drei Jahrzehnten die reaktionärste antidemokratische Kraft in der arabischen Politik

Demonstranten feiern den Jahrestag des tunesischen Aufstandes in Tunis 2018 (AFP)

Ein Jahrzehnt ist vergangen seit den arabischen Aufständen gegen die von den USA und Europa unterstützte neoliberale Ordnung und die arabischen Diktatoren, die kapitalistischen Interessen dienten und die wirtschaftlichen, politischen und bürgerlichen Rechte ihrer Bevölkerung unterdrückten. Hunderttausende von Arabern, die überwiegende Mehrheit in Syrien und im Jemen, sind seitdem getötet worden.

Während die Aufstände Tunesiens Zine El Abidine Ben Ali, Ägyptens Hosni Mubarak und Jemens Ali Abdullah Saleh absetzten – trotz der massiven westlichen Unterstützung, die alle drei erhalten hatten – waren die Aufstände nicht in der Lage, bahrainische, saudische, jordanische, marokkanische oder omanische Autokraten abzusetzen, wobei diese Aufstände in der westlichen Presse meist unter den Teppich gekehrt wurden.

Die USA und ihre nachrangigen europäischen Verbündeten setzten alles daran, die syrischen und libyschen Autokraten abzusetzen, die sich geweigert hatten, sich vollständig dem imperialen Diktat zu unterwerfen, obwohl sie sich zunehmend in diese Richtung bewegten. Die US-Intervention beinhaltete Waffen im Wert von mindestens 1 Milliarde Dollar, die von der Obama-Regierung nach Syrien gepumpt wurden und von denen einige in den Händen von Rebellen landeten, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen.

Gemetzel und Tote

Den westlichen Mächten gelang es schließlich, Libyens Muammar Gaddafi zu stürzen, das Land seines Reichtums zu berauben und Libyen in einem Krieg zu zerstören, der außer dem anhaltenden Diebstahl des libyschen Öls kein Ende hat. Obwohl es ihnen nicht gelang, Syriens Bashar al-Assad abzusetzen, schafften sie es, Syrien zu ruinieren und in ein andauerndes Gemetzel zu stürzen, mit Hunderttausenden von Opfern.

Westliche Tentakel sind in jedem arabischen Land im Spiel, wie überall auf der Welt – und sie spielten eine entscheidende Rolle beim Ausgang, wenn nicht sogar bei der Entstehung, einiger oder aller arabischen Aufstände. Aber sie waren nicht die einzige entscheidende Rolle. Die Frage nach dem Ausgang der arabischen Aufstände muss sich auf diejenigen konzentrieren, die für sich in Anspruch nahmen, die Demonstrationen anzuführen, und die gekommen waren, um in ihrem Namen zu sprechen und ihre Richtung zu bestimmen.

In Ägypten schloss die Allianz der Kräfte der Autokratie die säkularen Liberalen ein, die darauf bestanden, dass sie die Wiederherstellung der Diktatur unterstützen würden, wenn sie in einem demokratischen Wettbewerb mit den Islamisten scheiterten

Hier haben wir zwei rivalisierende, wirtschaftlich neoliberale und politisch liberale Kontrahenten: nämlich die liberalen, säkularen, bürgerlichen Intellektuellen und einige ihrer Geschäftsleute-Verbündeten und die islamistischen, liberalen, bürgerlichen Intellektuellen und ihre Geschäftsleute-Verbündeten.

Die beiden rivalisierenden Gruppen sprachen eine westlich-liberale Sprache der menschlichen und politischen Rechte. Aber beide scheuten vor der grundlegenden Frage der wirtschaftlichen Rechte zurück, außer um milde Abhilfemaßnahmen zur Linderung der extremsten Auswirkungen der neoliberalen Verarmung zu fordern. Sie sprachen zum Beispiel nie von Landumverteilung (während Land in Ägypten in den 1950er Jahren umverteilt worden war, fiel es seit der kapitalistischen Restauration in den 1970er Jahren allmählich wieder an die Reichen zurück), von der Verstaatlichung von Banken und Fabriken, von größeren Einschränkungen der Kapitalflucht, von einer massiven Erhöhung der Besteuerung der Reichen oder sogar von einer größeren Ausweitung der staatlichen Sozialleistungen. Die Radikalen unter ihnen hielten, wie ihre westlichen Pendants, die Forderung nach einem Mindestlohn für das extremste aller sozialistischen Anliegen.

Im Gegensatz zu den säkularen Liberalen, die nur leere Rhetorik vorbrachten, boten die islamistischen Liberalen ihre Wohltätigkeitsorganisationen, aber auch ihre neoliberalen “islamischen” Banken und Schulen und Krankenhäuser an, um die Auswirkungen der neoliberalen Verarmung zu lindern. Die beiden Seiten der gleichen Medaille hatten jedoch unterschiedliche ausländische Sponsoren.

Von den westlichen Medien gelobt

Die säkularen Liberalen, die behaupteten, die Aufstände seien von ihnen selbst gemacht und die islamistischen Liberalen seien Eindringlinge, wurden nicht nur von den westlichen Medien und Nichtregierungsorganisationen, sondern auch von US-Führern lionisiert. Von der imperialistischen ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton (deren Aussage über Gaddafi – “wir kamen, wir sahen, er starb” – ihre Freude über die Zerstörung Libyens zum Ausdruck brachte) bis hin zu virulent antipalästinensischen Präsidenten von Ivy-League-US-Universitäten, von denen einige die liberalen Ziele des “Arabischen Frühlings” bejubelten.

Die islamistischen Liberalen wurden hauptsächlich von Katar unterstützt, das damit rechnete, dass die Muslimbruderschaft die sicherste Alternative zu den bestehenden Diktaturen außerhalb der Golfregion sein würde. Die Bruderschaft, so nahm Katar richtig an, würde die Demonstranten mit ihrer liberalen und religiösen politischen Rhetorik beruhigen, ohne die neoliberale kapitalistische Ordnung zu gefährden.

Da das Projekt beider Gruppen darin bestand, die Proteste einzudämmen und zu imperialen-freundlichen politischen und wirtschaftlichen Zwecken zu kanalisieren, gab es keinen Widerspruch in den Allianzen, die sie bildeten. Tatsächlich suchten sie beide die imperialen Hintermänner der lokalen Diktaturen als Verbündete.

Anhänger der ägyptischen Muslimbruderschaft demonstrieren 2012 in Kairo (AFP)

Neben den anvisierten arabischen Diktatoren und ihren US-amerikanischen und europäischen Sponsoren fiel die Hauptaufgabe der Konterrevolution auf Saudi-Arabien und die VAE. Sie teilten mit Katar das Ziel, ihre Throne zu sichern, aber im Gegensatz zu Katar trauten sie keinen revolutionären Bemühungen. Die Saudis und Emiratis bestanden darauf, die lokalen Diktaturen um jeden Preis zu schützen, aus Angst vor einem Dominoeffekt, der ihre eigene Herrschaft beenden würde.

Die USA und die europäischen Länder, die nur an ihren eigenen wirtschaftlichen und politischen Investitionen interessiert waren, entschieden sich für Stabilität. Wenn die Aufrechterhaltung eines Marionetten-Diktators ein Land destabilisierte, würden die imperialen Mächte einen neuen Anwärter unterstützen – wenn dieser als fähig angesehen würde, die Stabilität wiederherzustellen. Andernfalls würden sie auf einem Rückfall in die Diktatur bestehen. Wenn die Rückkehr zur Diktatur scheiterte, würden sie das Land ins Chaos stürzen, wie im Jemen.

Autokratische Allianz

In Ägypten schloss die Allianz der Kräfte der Autokratie die säkularen Liberalen ein, die darauf bestanden, dass sie die Wiederherstellung der Diktatur unterstützen würden, wenn sie in einem demokratischen Wettbewerb mit den Islamisten scheiterten. Nach dem Wahlsieg der Bruderschaft im Jahr 2012 sah sich die neue Regierung mit einer Vielzahl mächtiger Feinde im In- und Ausland konfrontiert. Infolgedessen gelang es ihr nicht, das Land zu stabilisieren, was die USA und Europa dazu zwang, sie im Stich zu lassen und die autokratische Restauration zu unterstützen.

In Tunesien waren die säkularen Liberalen nicht weniger prinzipienlos als die islamistischen Liberalen (vertreten durch die Ennahda-Partei), aber letztere lernten die Lektion aus dem säkular-liberalen Verrat in Ägypten und hielten sich zurück. Dadurch blieb Tunesiens relative Stabilität erhalten, was bisher nicht zu einer offenen westlichen Unterstützung für die autokratische Restauration geführt hat.

Warnung an alle Tyrannen: Der Arabische Frühling lebt weiter

In Libyen und Syrien verstanden die westlichen Imperialisten sehr gut, dass eine stabilisierende Alternative zu den bestehenden Regimen eine unmögliche Schimäre war, und beschlossen, die beiden Länder in ein Meer von Blut zu stürzen, was den westlichen Diebstahl des libyschen Öls garantieren und das taktische Bündnis des syrischen Regimes mit denjenigen schwächen könnte, die sich dem US-Diktat in der Region widersetzen. Sie hatten Erfolg in Libyen, aber gemischte Ergebnisse in Syrien.

Im Jemen starteten die USA einen Krieg, angeblich gegen al-Qaida, gaben ihn aber später an die Saudis und Emiratis weiter, die mit der groß angelegten Zerstörung des jemenitischen Volkes begannen. Es war ein unkalkuliertes Risiko, mit dem sie immer noch versuchen, umzugehen.

Trotz der Klassen-übergreifenden Bündnisse, die die Aufstände kennzeichneten, in denen arme Bauern und städtische Arbeitslose und Unterbeschäftigte wirtschaftliche Rechte forderten, war das, was den Ausgang dieser Kämpfe verdammte, die liberale, bürgerliche Führung der Aufstände, säkular wie islamistisch, die nur politische und bürgerliche, nicht aber wirtschaftliche Rechte forderte.

Langer und mühsamer Kampf

Dass in den folgenden Jahren in Algerien, Irak, Sudan und Libanon Aufstände ausgebrochen sind, die durch die gleichen wirtschaftlichen Bedingungen motiviert waren, deren selbsternannte liberale Wortführer aber nichts aus den Fehlern des letzten Jahrzehnts gelernt haben, hat auch sie zum Verhängnis. Kosmetische politische Veränderungen, wie im Sudan und in Algerien, markierten den Höhepunkt ihres Erfolgs, ohne dass sich an den wirtschaftlichen Realitäten vor Ort etwas geändert hätte.

Das ist es, was der Westen als “Arabischer Frühling” bezeichnete, dessen Geschichte ich damals in einem Artikel in Al-Jazeera als einen Ausdruck aus dem Kalten Krieg der USA erklärte, der dem europäischen “Völkerfrühling” von 1848 entlehnt ist, aber hauptsächlich mit dem “Prager Frühling” von 1968 in Verbindung gebracht wird. Er wurde als List, aber auch als westlich-imperiales Eingeständnis, dass seine Führer nur liberale, westlich-freundliche Rechte forderten, “Arabischer Frühling” genannt.

Arabischer Frühling: Das Ende des politischen Islam, wie wir ihn kennen

Die Kosten in Menschenleben für die Verwüstung und Unterdrückung der arabischen Aufstände waren enorm. Die Kollaboration der säkularen Liberalen, die sich in Faschisten verwandelt haben, mit Diktaturen und imperialen Kräften in einer Reihe von arabischen Ländern war maßgeblich und entscheidend. Doch das wichtigste Sprachrohr des westlichen neoliberalen Kapitalismus, The Economist, gibt allen die Schuld, nur nicht den säkularen Liberalen.

Ein kürzlich erschienener Leitartikel dozierte: “Es gibt keine einzige Antwort darauf, warum die Dinge für die anderen Länder, die am Arabischen Frühling teilgenommen haben, schief gelaufen sind. Geben Sie ausländischen Mächten die Schuld, vom Iran und Russland bis hin zum ohnmächtigen, inkohärenten Westen. Die Schuld liegt bei den Islamisten, die oft in zynischen Machtbestrebungen die Spaltung schürten. Vor allem aber geben Sie den Männern die Schuld, die die arabischen Staaten nach ihrer Unabhängigkeit im 20. Jahrhundert.

Kurzum, geben Sie allen die Schuld, außer den säkularen arabischen Liberalen, die, abgesehen von den Diktatoren und ihren imperialen Sponsoren, bewiesen haben, dass sie in den letzten drei Jahrzehnten die reaktionärste antidemokratische Kraft in der arabischen Politik waren und bleiben.

Die Lektion des letzten Jahrzehnts ist jedoch, dass der einzige Weg, politische und wirtschaftliche Demokratie zu erreichen, für die arabischen Völker, wie für alle Völker auf der Welt, darin besteht, in ihrem Aktivismus und ihrer Organisierung auf die von westlichen NGOs unterstützten lokalen säkularen Liberalen zu verzichten, die ihre Kämpfe und Aufstände kapern, und sich der imperialen Heuchelei der Rhetorik der “Menschenrechte” zu entledigen. Was die islamistischen Liberalen betrifft, so haben sie außerhalb Tunesiens aufgrund der massiven Repression, der sie ausgesetzt waren, aufgehört, eine wichtige politische Kraft zu sein.

Stattdessen müssen sich die arabischen Völker mit Führern und einer politischen Sprache bewaffnen, die unumwunden auf der Beendigung der politischen und wirtschaftlichen Diktatur besteht. Es wird ein langer und mühsamer Kampf sein, aber einer, der nicht zulassen sollte, dass Liberale, gleich welcher Couleur, ihn zerstören, wie sie den letzten Versuch zerstört haben. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Intellektuellengeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...