Für diese zionistischen Besatzungsverbrechen muss es endlich eine angemessene Reaktion der “heuchlerischen Wertegemeinschaft” geben! Sanktionen, sofortiger Stopp der deutschen Staatsräson mit dem “jüdischen Besatzungsstaat-Rgime “. Auch die Nichtberichterstattung der deutschen Medien zeigt deren unerträglicher Doppelstandards!



Infant dies of his wounds as occupation forces escalate attacks on occupied Nabi Salah 6/5/23 – Update: 2,5 year old Mohammed Tamimi has died of his wounds inflicted by Israeli soldiers who shot him in the head. 6/4/23 Nabi Salah, Occupied Palestine: The Israeli occupation forces have escalated their assaults on the Palestinian village of Nabi Salah targeting civilians including a toddler with live ammunition.

Säugling stirbt an seinen Verletzungen, als die Besatzungstruppen ihre Angriffe auf das besetzte Nabi Salah verstärken

in Pressemitteilungen 4. Juni 2023

6/5/23 – Update: Der 2,5 Jahre alte Mohammed Tamimi ist an seinen Wunden gestorben, die ihm israelische Soldaten mit einem Kopfschuss zugefügt haben.

6/4/23 Nabi Salah, Besetztes Palästina: Die israelischen Besatzungstruppen haben ihre Angriffe auf das palästinensische Dorf Nabi Salah eskaliert und Zivilisten, darunter ein Kleinkind, mit scharfer Munition beschossen.

Der zweieinhalbjährige Mohammad Tamimi hat eine Kugel im Gehirn und befindet sich derzeit in einem kritischen Zustand.

Am Donnerstag, dem ersten Juni 2023, errichteten die Besatzungstruppen einen militärischen Kontrollpunkt am Eingang des Dorfes und hinderten Autos an der Durchfahrt. Sie zwangen einige junge Männer, aus ihren Autos auszusteigen, und begannen, sie ohne jeden Grund körperlich anzugreifen

Gegen 19.30 Uhr schoss einer der Soldaten, die in der Nähe des Militärturms stationiert waren, Haitham al-Tamimi, 40, in die Schulter und seinem zweieinhalb Jahre alten Sohn Mohammed Al Tamim in den Kopf, als sie auf ihr Auto steigen wollten. Haitham wurde im Krankenhaus von Ramallah operiert, aber sein Sohn Mohammed befindet sich in einem kritischen Zustand, da sich eine Kugel in seinem Gehirn befindet.



Haitham AlTamimi nach seiner Operation, nachdem israelische Truppen das Feuer auf ihn und seinen Sohn eröffnet hatten

Gegen 20:00 Uhr stürmte ein Militärjeep das Dorf und begann, mit scharfen Kugeln direkt auf die Häuser zu schießen, wodurch in einigen Häusern die Fensterscheiben zu Bruch gingen. Infolgedessen wurde Wissam Al-Tamimi, 17, durch eine Schwammbombe am Kopf verletzt, als er auf dem Dach des Hauses stand, wodurch sein Schädel gebrochen wurde.

Der 17-jährige Wissam Al-Tamimi wurde von einer so genannten Schwammbombe am Kopf getroffen, als er auf dem Dach seines Hauses stand. Er erlitt eine Schädelfraktur.

Danach positionierten sich drei Scharfschützen auf dem Dach eines der Geschäfte gegenüber den Häusern der Bürger und feuerten mit scharfen Kugeln und Schwammbomben auf jeden, der sich bewegte, sei es in den Häusern oder auf den Dächern. Der Journalist und Freiwillige bei B’Tselem, Bilal Al-Tamimi, der eine Presseuniform, einen Helm und ein Schutzschild trug, wurde verwundet, nachdem ein Soldat eine Schwammbombe direkt und aus nächster Nähe abgefeuert hatte, die ihm das Handgelenk brach und eine Operation für ein Platinimplantat erforderlich machte. Das Haus des Journalisten Bilal Al-Tamimi wurde weiterhin mit scharfen Kugeln, Gaskanistern und Schwammbomben beschossen, woraufhin seine nierenkranke Mutter erstickte.

Journalist und Menschenrechtsverteidiger Bilal Al Tamimi nach einer Operation, bei der ihm die Besatzungstruppen mit einem so genannten Schwammgeschoss das Handgelenk gebrochen haben

Am Freitag, dem 2. Juni, wurde Noura Al-Tamimi gegen 16.30 Uhr von einem Schwammkanister in den Bauch getroffen, was zu schweren Krämpfen führte, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Kafa Al-Tamimi, die im siebten Monat schwanger ist, erstickte an dem Gas, nachdem ein Tränengaskanister das Glas ihres Schlafzimmerfensters zerschlagen hatte.





Viele Dorfbewohner, darunter Kinder, Frauen und ältere Menschen, wurden vor ihren Häusern festgehalten und durften bis zum Abzug der Besatzungstruppen im Morgengrauen nicht zurückkehren.

Am Samstagabend, dem 3. Juni 2023, drangen die Besatzungssoldaten erneut in das Dorf ein und drangen in die Häuser ein. Heute Morgen gingen die Kinder von Nabi Salah nach einer weiteren schlaflosen Nacht zur Schule, um ihre Abschlussprüfungen abzulegen.

Manal Tamimi aus Nabi Saleh erklärte: “Der Grund für diesen Angriff liegt in den wiederholten Versuchen der Siedler, die Dorfbewohner einzuschüchtern, wobei der jüngste Vorfall erst letzte Woche stattfand. Angesichts dieser erschütternden Ereignisse appellieren wir dringend an die internationale Gemeinschaft, den Schutz dieses kleinen Dorfes mit einer Bevölkerung von nicht mehr als 650 Menschen zu gewährleisten. Es ist unbedingt erforderlich, dass das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Verträge eingehalten werden und dass unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um die wiederholten Angriffe sowohl der Besatzungstruppen als auch der Siedler zu beenden. Allein in den letzten zehn Jahren haben diese Angriffe auf tragische Weise zum Tod von fünf jungen Menschen aus dem Dorf geführt.”

Haitham und Mohammed AlTamimi Tage bevor die israelischen Besatzungstruppen sie erschossen. Übersetzt mit Deepl.com

