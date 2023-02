Sahra Wagenknecht on the Ukraine War & the State of German Politics The following is a transcript from an interview I conducted with German politician Sahra Wagenknecht as part of our nightly System Update program on Rumble.

Sahra Wagenknecht über den Ukraine-Krieg und den Zustand der deutschen Politik



von Glenn Greenwald

01. Februar 2023

Das folgende ist eine Abschrift eines Interviews, das ich mit der deutschen Politikerin Sahra Wagenknecht im Rahmen unseres nächtlichen System Update Programms auf Rumble geführt habe. In diesem Interview erörtern wir ihren politischen Werdegang, vertiefen ihre Ansichten zum Krieg in der Ukraine im Allgemeinen und zum Verhältnis Deutschlands zu Russland und Frankreich im Besonderen, diskutieren ihre Ansichten darüber, warum die Linke zunehmend den Kontakt zu den arbeitenden Klassen des Westens verliert, ob sie eine Koalition mit Teilen der populistischen deutschen Rechten anstrebt oder will, und ihre Vision, wie wir unsere Politik und Demokratien im Allgemeinen verbessern können.

Was auch immer man von ihr halten mag, Wagenknecht ist eine sehr originelle und informierte Denkerin. Sie hat eindeutig keine Angst davor, Verbündete zu verprellen und ihren eigenen Weg zu gehen. Ich fand das gesamte Gespräch sehr erfrischend, was ihre Offenheit und die Klarheit ihrer Gedanken angeht, und bin zuversichtlich, dass Sie es genauso erhellend finden werden wie ich.

GG: Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir haben, denke ich, eine Menge interessanter Themen zu behandeln. Deutschland ist im gesamten Westen in den Nachrichten sehr präsent. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit einer Frage zu Ihrer Person beginnen, denn Ihre Politik war von Anfang an durch eine Verbindung mit linker, zeitweise sogar kommunistischer oder sozialistischer Politik geprägt. Können Sie ein wenig über den Werdegang Ihrer Ideologie sprechen und wie Sie Ihre Politik heute am besten beschreiben?

SW: Ich bin relativ früh in die Politik eingestiegen. Das war in den Neunzigern. Ich habe ehrenamtlich politische Arbeit geleistet und mich in der Linken engagiert. Das war nach der Wiedervereinigung Deutschlands, und die Arbeitslosigkeit im Osten war groß. So habe ich meine politische Laufbahn begonnen. Dann wurde die Linkspartei in Deutschland gegründet, und ich begann, hauptberuflich für sie zu arbeiten. Im Jahr 2004 wurde ich für fünf Jahre ins Europäische Parlament gewählt. Seit 2009 bin ich dann im Bundestag und war auch Fraktionsvorsitzender der Linken. Die Linkspartei hat eine Geschichte mit Höhen und Tiefen hinter sich. Sie hatte mal rund 12 Prozent der Stimmen, hat aber in den letzten Jahren bei den Menschen stark an Vertrauen verloren. Ich bin immer noch Abgeordneter und beschäftige mich jetzt mit Themen wie Krieg und Frieden.

Ich bin gegen diese Art von wahnsinniger Kriegstrunkenheit, die alle anderen Parteien zelebrieren. Waffenlieferungen, Panzerlieferungen, es ist entscheidend, dass es mehr Widerstand gibt, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Und dann sind da noch die sozialen und wirtschaftlichen Fragen in Deutschland. Vor allem die Wirtschaftssanktionen [gegen Russland] schaden der Wirtschaft und den Menschen in Deutschland, alles ist viel teurer geworden. Das sind die Themen, die derzeit viele Menschen hier bewegen.

GG: Solange ich mich erinnern kann, war die linke Politik in den USA, in Europa und in Deutschland immer gegen den Krieg, und jetzt kommen einige der führenden Stimmen in Ihrem Land und in den Vereinigten Staaten, die eine stärkere Beteiligung am Krieg in der Ukraine befürworten, von links. Ich frage mich, ob Sie sich selbst über die Jahre hinweg als ideologisch konsistent betrachten, als Mitglied der Linken? Oder glauben Sie, dass Menschen, die sich als links bezeichnen, selbst ihre ideologische Einstellung geändert haben?

SW: Es hat ein ziemlich radikaler Wandel stattgefunden. In Deutschland wurden die Grünen in den 1980er Jahren mit tiefen Wurzeln in der Friedensbewegung gegründet; sie waren Pazifisten. Die Grünen waren immer gegen Waffen, gegen Krieg und gegen Militäreinsätze. Aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Die Grünen waren in einer Koalition mit Bundeskanzler Gerhard Schröder, als der Krieg in Jugoslawien begann und Belgrad bombardiert wurde. Die Grünen haben das unterstützt.

Etwas komplizierter war es beim Irak-Krieg, an dem sich Deutschland nicht beteiligt hat, aber das war eher ein Verdienst der Sozialdemokraten. Die Grünen hätten den Krieg wahrscheinlich mitgetragen. In den letzten Jahren sind die Grünen immer aggressiver geworden. Heute sind sie die schlimmste Kriegspartei, die wir in Deutschland haben. Frau Baerbock [die Außenministerin] hat gerade öffentlich gesagt, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden, was zum Glück nicht der Realität entspricht. Wir sind nicht offiziell im Krieg; die NATO vertritt nach wie vor die Position, dass wir Waffen liefern, aber keine Kriegspartei sind. Sonst könnte der Krieg in Europa so eskalieren, dass das Überleben des Kontinents in Gefahr wäre.

Man sieht, wie völlig selbstverliebt und wahnsinnig diese Politik ist und wie geschichtsvergessen sie ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt: Panzer rollen jetzt in die Ukraine, um auf russische Soldaten zu schießen. Das wird zweifelsohne tiefe Traumata in Russland wieder wachrufen. Der Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands gegen Russland ist 80 Jahre her, aber er ist nicht vergessen. Deutsche Panzer gegen die Russen bedeuten in etwa das Gleiche, wie wenn wir Panzer zum Kampf gegen die Israelis liefern würden. Diese Politik ist völlig selbsttäuschend.

Unsere Politik folgt nur den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind die einzigen, die von diesem Krieg profitieren. Ihre Rüstungsindustrie profitiert, ihre Gasindustrie profitiert, und ihre Energieunternehmen profitieren, weil sie endlich ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen können. Und sie werden von neuen Investitionen profitieren. Die USA sind plötzlich viel billiger und besser als Europa, weil die Energiepreise hier sehr hoch sind. Die USA profitieren auch geostrategisch. Die NATO erlebt ein großes Comeback. Noch vor ein paar Jahren wurde die NATO vom französischen Präsidenten Macron für “hirntot” erklärt, aber jetzt stellt niemand mehr die NATO in Frage. Das bedeutet auch, dass niemand die Führung der Vereinigten Staaten in Frage stellt. Die NATO ist das wichtigste Instrument der US-Dominanz, und die deutsche Politik steht voll und ganz hinter ihr; insbesondere ein großer Teil der Linken, vor allem die Grünen, unterstützt diese Position in extremer Weise…

Bezahlte Abonnenten können das vollständige Transkript dieses Interviews hier auf unserer Lokalseite zu Ende lesen. Wenn Sie ein zahlender Abonnent dieses Substacks waren, haben Sie automatisch Anspruch auf alles, was wir bei Locals produzieren: Exklusive Fragen und Antworten nach der Sendung, Transkripte für jede Sendung sowie unseren gesamten schriftlichen Journalismus in der Zukunft.

