USAID’s Samantha Power, UK’s Tobias Ellwood Declare War on Russia There is a distinct possibility Tobias Ellwood, head of the British parliament’s “defense” committee, will get all of us, every human on planet earth, killed in a nuclear conflagration. Ellwood’s highly irresponsible and criminally insane remark arrives less than two weeks after Samantha Power, boss of the USG’s subversive USAID, said the USG, NATO, and the EU are at war with Russia.



Der “kollektive Westen” wird eine direktere Rolle in den Kämpfen übernehmen müssen.

Samantha Power von USAID und Tobias Ellwood von UK erklären Russland den Krieg

von Kurt Nimmo

7. März 2023

Es ist gut möglich, dass Tobias Ellwood, der Leiter des Verteidigungsausschusses des britischen Parlaments, dafür sorgt, dass wir alle, jeder Mensch auf dem Planeten Erde, in einem nuklearen Flächenbrand getötet werden.

Ellwoods höchst unverantwortliche und kriminelle Bemerkung kommt weniger als zwei Wochen, nachdem Samantha Power, die Chefin der subversiven US-Regierung USAID, erklärte, die US-Regierung, die NATO und die EU befänden sich im Krieg mit Russland. Power lieferte ihren kriegstreiberischen Estrich – voll von Lügen und Halbwahrheiten – an einen empfänglichen CNN, einen Propagandasender, der ständig Geld verliert.

Frau Power, die mit dem USG-Agenten Cass Sunstein verheiratet ist (der bekanntlich dazu aufrief, die Online-Sprache in einer Operation zur “kognitiven Infiltration” zu unterwandern), hat während ihres “Dienstes” in der Obama-Regierung geholfen, das Abschlachten von 30.000 Libyern zu organisieren.

Man weiß, dass etwas im Busch ist, wenn der “Verwalter” von USAID, der dafür bekannt ist, ausländische Regierungen zu unterwandern, nach Budapest reist, um “lokal betriebene Initiativen” zu unterstützen, mit anderen Worten, um mit politischen Oppositionsgruppen eine farbige Revolution gegen die gewählte Regierung von Viktor Orbán anzuzetteln, einem entschiedenen Kritiker der Einmischung der US-Regierung in der Ukraine und Osteuropa.

“Ich erinnere Sie daran, dass Ungarn ein demokratisches Land ist, das Mitglied der Europäischen Union und des NATO-Bündnisses ist”, schreibt The American Conservative.

Es wird von einer Regierung geführt, die 2022 in einem Erdrutschsieg wiedergewählt wurde, der weithin als frei und fair anerkannt wurde. Es ist auch eine Regierung, die die von den Vereinigten Staaten geführte Strategie zur Verlängerung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine nicht unterstützt… Es ist eindeutig reif für eine farbige Revolution – und Samantha Power ist hier, um zu helfen.

Hier ist ein interessanter und aufschlussreicher Twitter-Thread.

Pyatt und Power planen, die Schablone des “Regimewechsels” in Ungarn zu verwenden, um Orbán aus dem Weg zu räumen. Allerdings sind “Regimewechsel”-Farbrevolutionen nicht mehr so effektiv wie früher.

So ist beispielsweise der Versuch, Kasachstan, ein Binnenland an der Grenze zu Russland, zu unterwandern, grandios gescheitert. Zuvor war eine weitere Umsturzaktion gegen Kirgisistan bzw. die Kirgisische Republik, ein zentralasiatisches Land an der Südgrenze Kasachstans, ebenfalls gescheitert.

“Mit der NATO verbundene Geheimdienste und ihre Mitarbeiter haben möglicherweise eine gleichzeitige Offensive der farbigen Revolution in ganz Zentralasien vorbereitet”, schreibt Pepe Escobar in The Cradle.

Die [kirgisische] Operation begann sich endgültig aufzulösen, als die kasachischen Streitkräfte mit Hilfe russischer/CSTO-Informationen die Kontrolle über den zerstörten Flughafen von Almaty zurückeroberten, der zu einem Drehkreuz für den Empfang ausländischer Militärgüter ausgebaut werden sollte.

Russland ist sich der zahlreichen Versuche der US-Regierung bewusst, einen Regimewechsel in Ländern zu erzwingen, die auf der neoliberalen Abschussliste stehen. Im Dezember 2021 einigten sich Serbien und Russland darauf, gegen von der US-Regierung (und den Briten und Türken) initiierte Farbrevolutionen zu kämpfen, die von der neoliberalen Propagandaschiene Reuters als “Volksaufstände” bezeichnet werden.

Dem International Republican Institute zufolge ist das Konzept der farbigen Revolutionen und des Regimewechsels russische Propaganda.

“Die russische Regierung behauptet, dass diese Revolutionen von den USA und anderen ausländischen Mächten angezettelt wurden”, so Krišjānis Bušs, Senior Associate bei COBALT Latvia, einer juristischen Organisation, die mit der lettischen Private Equity and Venture Capital Association verbunden ist, einer “Private Equity and Venture Capital”-Vereinigung, also einem weiteren neoliberalen Schema.

Es sei darauf hingewiesen, dass das International Republican Institute (IRI) ein Hauptbestandteil der Regimewechselorganisation National Endowment for Democracy (NED) ist. Es arbeitet Hand in Hand mit Samantha Power’s USAID.

Lindsey Graham, der Senator aus South Carolina, der Wladimir Putin ermorden lassen will, gehört dem IRI an, ebenso wie Mitt Romney, Marco Rubio und Brent Scowcroft, ein Mitarbeiter der Verbrecherfamilie Bush. Was den IRI-Vorstand betrifft, so wurde diese Information aus dem Internet entfernt.

Trotz Krišjānis Bušs’ Behauptung, Farbrevolutionen seien ein Hirngespinst russischer Paranoia, gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass die oben genannten Organisationen tatsächlich an neoliberalen Regimewechseloperationen beteiligt sind. (Für eine etwas veraltete historische Referenz, siehe “Color-Coded Revolutions: Die Ursprünge des Dritten Weltkriegs” von Andrew Gavin Marshall).

Die gemischten Ergebnisse der traditionellen Regimewechsel-Mechanismen – in der Ukraine, Jugoslawien, Georgien, Weißrussland, Myanmar, im gesamten Nahen Osten (Arabischer Frühling) und anderswo – haben zu einem direkteren, weniger verdeckten Versuch geführt, Wladimir Putin zu stürzen und die Russische Föderation zu Fall zu bringen.

Tobias Ellwood und Samantha Power wollen Sie wissen lassen, dass “wir” uns im Krieg mit Russland befinden. Ellwood ist nur allzu begierig darauf, die unterbesetzte und erbärmlich unterbewaffnete britische Armee in den russischen Fleischwolf zu marschieren (man denke nur an Bakhmut), während Power im Moment mit dem andauernden Abschlachten ukrainischer Soldaten zufrieden ist, von denen viele in die Klingen des russischen Fleischwolfs gepresst und zu Fröschen gemacht werden.

Sowohl Power als auch Ellwood sind sich darüber im Klaren, dass die US-Regierung, die NATO und die erbärmlichen Armeen des “kollektiven Westens” eine direktere Rolle in den Kämpfen übernehmen müssen, wenn der Plan zur Zerstörung Russlands erfolgreich sein soll.

Wenn das geschieht, und das ist genau das, was diese Psychopathen wollen, wird die Möglichkeit der thermonuklearen Vernichtung nicht weit entfernt sein. Übersetzt mit Deepl.com

