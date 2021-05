Warum wurde nicht die ganze Familie Netanjahu in Wien wegen “Narzissmus und Größenwahn” behandelt? Wäre doch ein Abwasch gewesen und es wäre uns allen vielleicht viel erspart geblieben

Bild: Sara Netanjahu und Hund



Sara Netanjahu in Wiener psychiatrischer Klinik behandelt

Von Richard Silverstein

Mai 24, 2021

דיווח: שרה נתניהו טופלה בקיץ האחרון באגף הפסיכיאטרי בבית החולים הכללי של וינה

שרה נתניהו מאיימת להגיש נגדי תביעת דיבה בארה “ב, רק מפני שציטטתי דיווח עיתונאי על טיפול פסיכיאטרי שעברה בווינה

Letzten Sommer verschwand Sara Netanjahu von den Social-Media-Plattformen, die sie regelmäßig nutzt, um ihren Mann, sich selbst und ihre Söhne vor den Angriffen verärgerter Israelis zu verteidigen, die seiner korrupten Herrschaft überdrüssig sind. Mehrere Wochen lang wurde sie nicht fotografiert oder in Israel gesehen. Gerüchte begannen zu kursieren, dass sie krank sei, dass sie in einem fremden Land ins Krankenhaus eingeliefert wurde, usw.

Sara Netanyahu versucht verzweifelt, ein freundliches, sanftes Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln

Im vergangenen März veröffentlichte die bulgarische Nachrichtenseite Focus News Agency eine Geschichte, die für die österreichische Krankenhauskette AKH Wien warb, die plante, ihre Einrichtungen in Bulgarien zu erweitern. Der Bericht wies auf die Anzahl der Prominenten und mächtigen Politiker hin, die das Krankenhaus für eine medizinische Behandlung aufsuchten. Unter ihnen war laut dem Artikel (Google Translate Version) Sara Netanjahu:

Die Frau des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Sara Ben-Artsi Netanjahu, wurde im vergangenen Sommer erfolgreich in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses behandelt…

Ende Juli 2020, als die Gerüchte zu brodeln begannen, schickte Sara den Direktor für digitale Medien des Premierministers zu Medieninterviews und sagte, dass es Sara gut ginge und dass sie bald ein Video veröffentlichen würde, um dies zu beweisen. In der Tat, genau das tat sie.

Darin erklärte sie, dass ihre Abwesenheit durch dringende Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Ende ihres Arbeitsjahres verursacht worden war. Da sie Schulpsychologin ist, ist es möglich, dass sie sich auf Klienten bezieht, die sich dem Ende eines Schuljahres nähern. Aber es ist unklar, ob sie noch als Psychologin praktiziert, ob sie Klienten sieht, usw. Mit anderen Worten: Ich bezweifle stark, dass irgendetwas davon wahr ist. Das erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit des bulgarischen Berichts.

Ich habe ihre Videoaussage übersetzt, weil sie ein Musterbeispiel für den extremen Narzissmus und Größenwahn ist, für den sie berüchtigt ist:

“Kürzlich habe ich etwas furchtbar Beunruhigendes gesehen, das sie “Fake News” nennen, und über diese Beschämung, die sie auf meinen Mann, mich und meine Kinder richten. Sogar mein jüngster Sohn war dem ausgesetzt.

Meine Freunde, Beschämung ist etwas, das wir in letzter Zeit in der Zeit, in der wir soziale Medien haben, gesehen haben. Wir sehen viele Kinder, die [dadurch] geschädigt werden. Ich als Psychologe kenne mehrere Fälle von Kindern im Alter von 15-16 Jahren, die Selbstmord begangen haben. Sie taten dies aufgrund der Beschämung, die ihre Freunde an sie richteten. Es ist unentschuldbar, dass so etwas passiert. Denken Sie also daran, dass ich ein Mensch bin. Meine Kinder sind Menschen, Seelen, wir alle sind Menschen, die Schmerz empfinden, die solchen Schmerz erleben.

Deshalb bitte ich wirklich alle Seiten, sich zurückzuhalten und keine Aufrufe zum Mord am Premierminister und seiner Familie zu machen. Lasst uns die positive Energie nutzen … Lasst uns die Dinge so gestalten, dass es für uns alle besser wird.”

Sie bezieht sich damit zweifellos auf die wöchentlichen Anti-Bibi-Proteste, die angesichts seines Korruptionsprozesses durch das Land fegten. Hunderttausende von Israelis haben seinen Rücktritt gefordert. Die Polizei hat einige der Proteste angegriffen und Personen, die sich ihm entgegenstellen, verletzt. Ein paar hitzköpfige Leute haben Bibi bedroht. Und angesichts Saras Ruf als die Macht hinter dem Thron gibt es auch eine Menge Feindseligkeit ihr gegenüber.

Aber offensichtlich spielt sie die Opferkarte aus und versucht, Sympathie bei einem Land zu erlangen, das sie leidenschaftlich hasst. Ganz zu schweigen davon, dass sie absichtlich Hass gegen mehrere Sektoren der israelischen Gesellschaft schürt, die sich gegen sie stellen. Ist es eine Überraschung, dass die Israelis in gleicher Weise reagieren würden?

Es ist wichtig, etwas klarzustellen. Ich habe alle Sympathie der Welt für diejenigen, die unter psychischen Problemen leiden. Dieser Beitrag ist nicht dazu gedacht, sie in irgendeiner Weise zu stigmatisieren. Aber wenn es darum geht, ein Land zu führen, müssen die Führer einen klaren Kopf haben und rational sein. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr Denken nicht durch verzerrte Gedankengänge beeinträchtigt wird. Wir haben in diesem Land in letzter Zeit genug von dieser Art von wahnhaftem Denken in unserer politischen Führung gesehen.

Einige Israelis haben Einwände dagegen, dass Netanjahus persönliche medizinische Geschichte Freiwild für Journalisten ist. Dazu sage ich: Wenn Sie eine wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sind und das Schicksal Ihrer Nation in Ihren Händen und denen Ihres Mannes liegt, dann sind alle Wetten offen. Alles über Ihr Leben ist Freiwild, da Sie nicht mehr die durchschnittliche Person auf der Straße sind.

Sara Netanjahu ist keine typische Politikergattin. Sie sitzt nicht im Hintergrund. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Entscheidungsfindung und in Personalfragen. Sie gibt nicht nur ihre Meinung zu wichtigen politischen Ernennungen ab, sie übt ihre Vorrechte aggressiv aus. Ich habe hier über eine Reihe von militärischen, politischen und geheimdienstlichen Ernennungen berichtet, die sie abgelehnt hat, weil sie den Kandidaten einfach nicht mochte oder ihm nicht vertraute.

Sie ist genau die falsche Person für eine solche Position. Israel wird von massiven inneren und äußeren Konflikten heimgesucht. Es steht vor Entscheidungen über Leben und Tod. Jede einzelne Entscheidung könnte zu einem regionalen Krieg oder zum völligen Zusammenbruch der inneren sozialen Ordnung führen. Das ist nicht die Person, die man an der Seite des Führers der Nation sitzen haben möchte, um seinen Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Sie ist eine beschädigte Person, die der Macht in einem schwer beschädigten Land furchtbar nahe ist.

Sara Netanjahus Antwort: Ofer Golan, der sich selbst als “Netanjahus Sprecher” bezeichnet, schickte diese juristische Drohung in Saras Namen:

Eine große Fake-News-Geschichte von Anfang bis Ende. Dies ist eine niedrige, diskreditierte Verleumdung, die immer wieder von linken Elementen in Israel für politische Zwecke wiederholt wird. Selbst der Versuch, einen weit links stehenden amerikanischen Blogger zu benutzen, um Lügen zu verbreiten, wird eine Verleumdungsklage gegen ihn in den Vereinigten Staaten nicht verhindern.

Ich antwortete ihm, dass ich eine solche Klage in den USA oder sonstwo begrüßen würde. Anwälte würden Schlange stehen, um mich zu verteidigen. Es würde meinem Anwalt erlauben, sie abzusetzen und Dokumente vorzuladen (einschließlich Reisetagebücher), die bestätigen würden, wo sie während der Wochen war, die sie aus der israelischen Öffentlichkeit verschwand. Übersetzt mit Deepl.com

