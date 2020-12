A Saudi handout photo shows Mohammed bin Salman chairing a session at the virtual G20 summit earlier this month (AFP)

Ein saudisches Handzettel-Foto zeigt Mohammed bin Salman als Vorsitzenden einer Sitzung des virtuellen G20-Gipfels Anfang dieses Monats (AFP)

Saudischer Kronprinz zögerte, den US-Angriff auf den Iran zu unterstützen

Von David Hearst

Israels Netanjahu rief während des Treffens von Neom mit dem “sehr nervösen” Mohammed bin Salman zu Streiks in Urananlagen auf, sagen saudische Quellen

Von David Hearst

27. November 2020

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wollte den Forderungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, einem Angriff auf den Iran zuzustimmen, nicht nachkommen, als sie sich am vergangenen Sonntag in Neom trafen, teilten saudische Quellen, die von dem Treffen wussten, Middle East Eye mit.

Bin Salmans Zögern soll zwei Gründe haben. Erstens las er zwei jüngste Angriffe auf saudische Ölziele als Warnmeldungen aus dem Iran, die von Bevollmächtigten übermittelt wurden.

Zweitens bezweifelt er die Reaktion der USA unter der neuen Regierung des designierten Präsidenten Joe Biden im Falle einer längeren Serie von Streiks und Gegenschlägen, da er glaubt, dass Bidens erste Reaktion auf eine Golfkrise in einer Deeskalation vor der Aushandlung eines Atomabkommens mit Teheran bestünde.

Was bedeutet das nicht so geheime Treffen zwischen Netanjahu und MBS?

Lesen Sie mehr “

Bei dem Dreiertreffen am vergangenen Sonntag verpflichtete sich der scheidende US-Außenminister Mike Pompeo nicht zu einem Angriff auf die iranischen Uranaufbereitungsanlagen, teilte eine saudische Quelle, die von dem Treffen wusste, dem MEE mit.

Er sprach unter der Bedingung der Anonymität, sagte die Quelle: “Bei dem Treffen sprach sich Netanjahu für einen Anschlag auf den Iran aus. Pompeo hat sich in keiner der beiden Richtungen engagiert”.

In Riad ist die Drohung eines US-Angriffs auf iranische Urananreicherungsanlagen immer noch sehr lebendig, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump endlich bereit zu sein scheint, zuzugeben, dass er die Wahl verloren hat.

In den letzten Wochen übten zwei B52-Bomber von einem Stützpunkt in North Dakota über dem Golf einen Einsatz aus, an dem andere US-Kampf- und Tankflugzeuge beteiligt waren.

Der amtierende Verteidigungsminister Christopher Miller befindet sich derzeit auf einer weiteren Reise zum Golf und besucht die US-Luftwaffenstützpunkte in Bahrain und Katar, angeblich um den US-Streitkräften für Thanksgiving alles Gute zu wünschen.

Die saudische Quelle sagte, die jüngsten Angriffe auf Standorte im Königreich seien eindeutig Stellvertreterbotschaften aus dem Iran.

Bei den beiden jüngsten Angriffen auf saudische Öleinrichtungen handelt es sich um den Angriff einer Quds-2-Rakete, die von iranisch unterstützten Houthis auf einen Öltank in der Aramco-Anlage in Nordjidda und um einen Haftminenangriff auf ein in griechischem Besitz befindliches Tankschiff im Hafen von Shuqaiq am Roten Meer.

Der Raketenangriff im Norden Jeddahs war der größte Angriff auf eine Aramco-Anlage seit den Drohnenangriffen auf Abqaiq und Khurais, wodurch die Ölförderung des Königreichs 2019 für einige Monate halbiert wurde.

Riad bestritt offiziell, dass das Treffen am vergangenen Sonntag stattfand, nachdem die israelische Zeitung Haaretz erstmals über Einzelheiten berichtet hatte.

“Ein solches Treffen fand nicht statt”, twitterte der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud.

In einer Erklärung des US-Außenministeriums über das Treffen Pompeos mit dem Kronprinzen in Neom wurde Netanjahu nicht erwähnt.

“Sie erörterten die Notwendigkeit einer Einheit am Golf, um dem aggressiven Verhalten des Iran in der Region entgegenzuwirken, und die Notwendigkeit, eine politische Lösung des Konflikts im Jemen zu erreichen”, hieß es darin.

Netanjahus Büro hat das Treffen nicht kommentiert, aber der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz sagte: “Dass die geheime Flucht des Premierministers nach Saudi-Arabien durchgesickert ist, ist ein unverantwortlicher Schritt”, sagte Benny Gantz.

Netanjahus Besuch, bei dem er von Mossad-Chef Yossi Cohen begleitet wurde, war das erste bekannte Treffen auf hoher Ebene zwischen einem israelischen und einem saudischen Führer, obwohl sich die beiden in der Vergangenheit Berichten zufolge privat getroffen haben sollen.

Botschaften aus Teheran

Die iranischen “Botschaften” an Riad, die durch die Angriffe auf Öleinrichtungen nach Riad übermittelt wurden, sind Teil einer umfassenderen Kommunikationsoffensive des Iran.

Letzte Woche berichtete das MEE, dass der Iran einen seiner Spitzengeneräle nach Bagdad entsandt habe, um den verbündeten irakischen Fraktionen zu befehlen, alle Angriffe einzustellen, bis Biden im Weißen Haus ist.

Brigadegeneral Esmail Qaani gab am Mittwoch in seinen Anweisungen an die paramilitärischen Führer explizite Anweisungen.

“Qaani machte deutlich, dass Trump die Region vor seiner Abreise in einen offenen Krieg hineinziehen will, um sich an seinen Gegnern wegen der Wahlniederlage zu rächen, und es liegt nicht in unserem Interesse, ihm eine Rechtfertigung für einen solchen Krieg zu geben”, sagte ein hochrangiger Kommandeur einer schiitischen bewaffneten Fraktion, der zu denjenigen gehörte, die über das, was bei dem Treffen gesagt wurde, informiert wurden.

Den Quellen des MEE zufolge glaubt der Iran, dass ein Angriffsbefehl von Trump immer noch eine unmittelbare Bedrohung darstellt.

“Sie sagen Saudi, dass Sie den Preis für alles bezahlen werden, was uns passiert. MBS weiß, dass Saudi-Arabien, wenn Trump die Iraner angreift, keinen US-Schutz von Biden erhalten wird”, sagte eine Quelle.

“Er zögert nun, dass so etwas unter Trump geschieht. Das wurde bei dem Treffen deutlich.”

Die Quellen, die direkte Kenntnis von den Ereignissen am saudischen Königshof haben, beschrieben den Kronprinzen als “ängstlich und sehr nervös”.

“MBS erlebt seine schlimmsten Tage, seit er Kronprinz geworden ist. Seine Hauptsorge gilt Biden. Er hat das Gefühl, dass diese Regierung ihm feindlich gesinnt sein wird, und da die Welt nicht alles vergisst, was er getan hat, den Mord an Jamal Khashoggi, die Inhaftierung und Misshandlung von Aktivistinnen, weiß er wirklich nicht, was er tun soll”, so eine zweite Quelle.

Der Widerwille der MBS, sich zu normalisieren

Trump, sein Schwiegersohn Jared Kushner und Pompeo haben den Kronprinzen, den De-facto-Herrscher des Königreichs, jeweils unter Druck gesetzt, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, und diese Bemühungen sind offenbar seit den Wahlen in den USA fortgesetzt worden.

Zuerst versuchte Pompeo, bin Salman zu einem öffentlichen Treffen mit Netanjahu zu zwingen. Am Ende wurde ein Kompromiss erzielt. Das Treffen in Neom sollte geheim sein, aber es sollte vorher vereinbart werden, dass Netanjahu es durchsickern lassen könnte.

Donald Trump im Nahen Osten: Eine Geschichte von großen Gewinnern und größeren Verlierern

Lesen Sie mehr ”

Das Neom-Treffen wurde ordnungsgemäß an die israelischen Medien durchgesickert, und die israelische Zensur, das offizielle Organ, das die Veröffentlichung von Berichten über Kontakte mit Ländern verbietet, mit denen Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält, schwieg.

Das Zögern des Kronprinzen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, rührt nicht von einer Sympathie für die palästinensische Sache her.

“Er kümmert sich nicht um die Palästinenser. Er verabscheut sie. Nicht eine einzige Zelle in seinem Körper macht sich Sorgen um ihre Sache”, so die Quelle.

Bin Salman weiß jedoch, dass, wenn er jetzt auf eine Normalisierung drängt, dies unter dem Namen seines Vaters, König Salman, geschehen müsste.

“Ein solcher Schritt muss den Stempel der Zustimmung seines Vaters tragen. Und in welchem Stadium des Bewusstseins und der geistigen Wachsamkeit sich der König auch immer befindet, er ist unerbittlich dagegen”, sagte die Quelle und bezog sich dabei auf die angebliche Demenz des Königs.

“Unter diesen Umständen wird die Normalisierung nicht leicht an das saudische Volk verkauft werden können”.

Bitte Trumpf’.

Pompeo war stumpf mit bin Salman. Der scheidende Außenminister sagte dem saudischen Prinzen, dass er unter der feindlichen Biden-Administration nur noch zwei Beschützer in den USA habe.

Der erste sei die pro-israelische Lobby und der zweite die republikanische Fraktion im Senat.

Mike Pompeo und Mohammed bin Salman

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (R) traf am 22. November mit US-Außenminister Mike Pompeo in Neom zusammen (AFP)

Pompeo sagte dem Kronprinzen, er müsse Trump gefallen, wenn er weiterhin den Schutz der neuen Regierung genießen wolle.

Bin Salman wurde als ängstlich und besorgt über Biden beschrieben.

Für Trumps Verbündete im Nahen Osten ist Joe Biden ein neuer Alptraum.

Lesen Sie mehr ”

Biden hat wiederholt versprochen, Saudi-Arabien für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, und hat versprochen, die Waffenverkäufe einzuschränken und das Königreich als “Paria” zu behandeln. Er hat gesagt, er glaube, dass Bin Salman 2018 die Ermordung von Khashoggi befohlen habe.

Er hat auch eine 180-Grad-Wende in der Iran-Politik versprochen, wobei er die Politik des maximalen Drucks durch Sanktionen ablehnt und sich erneut an den Verhandlungstisch wendet.

Viele der Feinde, die sich der Kronprinz bei seinem Aufstieg an die Macht gemacht hat, werden die Biden-Administration als ihren Verbündeten betrachten.

Dazu werden einige der Top-Prinzen gehören, die bin Salman verhaften und inhaftieren ließ – sein älterer Cousin, der ehemalige Kronprinz Mohammed bin Nayef, und sein Onkel Prinz Ahmed bin Abdulaziz, der sich öffentlich gegen die MBS gestellt hat.

Sohn, der seinen Vater braucht

Das Bewusstsein des Kronprinzen über seine eigene Verwundbarkeit hat dazu geführt, dass er sich noch mehr als in der Vergangenheit auf seinen Vater als Galionsfigur verlässt.

Während des virtuellen G20-Treffens in Riad wurde König Salman an die Front gedrängt, wobei MBS im Gegensatz zu früheren G20-Treffen, bei denen er das Königreich vertrat, auf dem offiziellen Foto nicht zu sehen war.

König Salman wurde auch dazu benutzt, die angespannten Beziehungen zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu erneuern. Er tat dies in einem Telefongespräch mit Erdogan, in dem er vorschlug, dass die Außenminister beider Länder zusammenkommen sollten, um das Problem des inoffiziellen Boykotts türkischer Waren durch das Königreich zu lösen.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei sind seit zwei Jahren stark belastet, seit Erdogan sich weigerte, die Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Mordes an Khashoggi innerhalb des saudischen Konsulats in Istanbul einzustellen.

Der Olivenzweig, der jetzt von Riad angeboten wird, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Saudi-Arabien und die Türkei einander brauchen werden, wenn Biden sich dem Iran öffnet.

Türkei will saudische Beziehungen mit hochrangigen Kontakten reparieren

Lesen Sie mehr ”

Der Krieg im Jemen ist ein weiteres Hauptanliegen des Kronprinzen.

“Die Wirtschaft blutet in viel größerem Ausmaß als offiziell angekündigt, um die Kosten für die saudische Militäroperation im Jemen zu bezahlen. Sein Hauptverbündeter, MBZ [Mohammed bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi] hat bekommen, was er wollte [die Kontrolle über den Süden], und MBS bleibt mit dem eigentlichen Krieg mit den Houthis zurück”, so eine Quelle.

Bin Salman, der auch die Rolle des Verteidigungsministers innehat, hat zu wenig Truppen vor Ort und hat sich an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi gewandt. Doch Sisi ist nicht bereit, dem nachzugeben.

Ägypten hat das Gefühl, den Preis für die bahnbrechende diplomatische Anerkennung Israels durch die Emiratis zu zahlen. Laut Kairo hat die Anerkennung ein Muster von Handelsgeschäften etabliert, bei denen Israel zum Mittelmeer-Tor zum Golf geworden ist, Ägypten umgeht und den Suezkanal überflüssig macht.

Zu diesen Abkommen gehören eine Ölpipeline, eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke und nun Pläne von Google, ein Glasfaserkabel zwischen Saudi-Arabien und Israel zu verlegen, das Europa mit Indien verbinden soll.

“Die Ägypter fangen an, die Hitze darüber zu spüren”, sagte eine Quelle.

“Er ist sehr besorgt um die Zukunft”, sagte die Quelle über den saudischen Kronprinzen. “Das Treffen fand statt, weil er bereit ist, den Preis zu zahlen, um Israel zu gefallen und Trump und die Republikaner auf seiner Seite zu halten.

Ägypten hat das Gefühl, den Preis für die bahnbrechende diplomatische Anerkennung Israels durch die Emiratis zu zahlen. Laut Kairo hat die Anerkennung ein Muster von Handelsgeschäften etabliert, bei denen Israel zum Mittelmeer-Tor zum Golf geworden ist, Ägypten umgeht und den Suezkanal überflüssig macht.

Zu diesen Abkommen gehören eine Ölpipeline, eine Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecke und nun Pläne von Google, ein Glasfaserkabel zwischen Saudi-Arabien und Israel zu verlegen, das Europa mit Indien verbinden soll.

“Die Ägypter fangen an, die Brisanz darüber zu spüren”, sagte eine Quelle. Übersetzt mit Deepl.com

