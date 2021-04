Meine Buchbesprechung ist keine Empfehlung für das Buch, sondern ein Verriss. Der Titel „Schäm dich“, hätte nicht besser gewählt werden können. Was Judith Sevinç Basad da von sich gibt, ist für mich in Teilen nicht nachvollziehbar. Die Autorin ist für mich wenig glaubwürdig, in einigen Kapiteln, die ich besonders erwähnen möchte.

Unter dem Titel „Mit Islamisten kuscheln“ vereint sie Vorwürfe gegen Muslime, die ich für äußerst gefährlich halte. Die Autorin reiht Themen, wie „Das Kopftuch“ oder „Selbstmordattentate“ und „Clan-Kriminalität“ aneinander und man fasst sich staunend an den Kopf, wer bis dahin noch keine Muslime kannte, aber Vorurteile, fühlt sich nun bestätigt. Allerdings ist für mich das Unter-Kapitel „Israel-Hass“ besonders schlimm. Was die Autorin auf ihrer „Influencer-Reise“ (!) erlebte und schildert, hätte das israelische Propagandaministerium nicht anders geschrieben. Basad ist doch tatsächlich begeistert darüber, dass in der Sodastreamfabrik jüdische Israelis neben muslimischen Palästinensern stehen. Sie stellt fest: „Israel ist eine Demokratie. In der Queers, Frauen, Männer, Juden, Araber frei ihre Meinung äußern dürfen. Wenn die Autorin meint, dass es natürlich auch Rassismus gibt, „Wie einsichtig“, aber dazu direkt feststellt, dass Israel „kein totalitärer Staat“ ist, der eine „Apartheidpolitik“ oder „ethnische Säuberungen“ durchführt, dann verschließt sie die Augen vor der traurigen Wirklichkeit. Wie die Autorin dagegen gegen die renommierte Jasbir Puar, sowie gegen die Soziologin Judith Butler vorgeht, weil beide gegen Israels Image als liberale Gesellschaft der Toleranz vorgehen und beide gemeinsam die BDS-Kampagne (Boykott, Divestment and Sanctions) unterstützen. Die Autorin schreckt auch nicht davor zurück BDS als eine Organisation zu verunglimpfen, die von der „terroristischen“ Hamas und der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) unterstützt wird und zur Vernichtung Israels durch internationale Handelsboykotte und Desinvestitionen aufruft. Soviel unwahre Behauptungen und Hasbara Propaganda ist für mich zu viel, die Autorin zeigt ihre einseitige „israelisch-zionistische“ Sicht der Dinge. Wenn dann auch noch Sätze wie „das Kuscheln mit Islamisten und der Hass auf Israel stößt nicht zufällig in der “woken” Szene auf Zustimmung, dann habe ich endgültig genug gelesen.