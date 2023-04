So ein Scharmacher ist Leiter einer Münchner”Sicherheitskonferenz”, so redet einer der uns in den Dritten Weltkrieg führen will! Evelyn Hecht-Galinski

Scharfmacher Christoph Heusgen: Westen muss gegen Russland “aufs Ganze gehen” In einem Gastbeitrag im “Tagesspiegel” haben sich am Montag mehrere Scharfmacher, darunter der ehemalige deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen, zu Wort gemeldet und die Ausweitung von Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Der ehemalige Diplomat und aktuelle Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen (“Sanduhr-Christoph”), hat die westlichen Staaten in einem Gastbeitrag für den Tagespiegel am Montag aufgefordert, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine auszubauen.

Der ehemalige Diplomat und aktuelle Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen (“Sanduhr-Christoph”), hat die westlichen Staaten in einem Gastbeitrag für den Tagespiegel am Montag aufgefordert, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine auszubauen. Die bisherigen Rüstungshilfen kritisierte Heusgen als “zu zögerlich”. Dies könne nur ein “Patt auf dem Schlachtfeld bewirken”. Stattdessen müsse der Westen bei seiner militärischen Hilfe “aufs Ganze gehen”. Die Ukraine benötige “Panzer, Raketen größerer Reichweite und Kampfflugzeuge”. Den Gastbeitrag verfasste Heusgen zusammen mit James L. Jones, dem ehemaligen Berater des früheren US-Präsidenten Barack Obama, dem früheren NATO-Oberbefehlshaber für Transformation und französischen Militär-Berater Stéphane Abrial sowie dem italienischen Ex-Berater Stefano Stefanini und Simon McDonald, Ex-Staatssekretär im britischen Außenministerium. “Sie werden uns nicht fehlen”: Moskau und Peking kontern deutsche Attacke im UN-Sicherheitsrat Eine umfassendere Unterstützung der Ukraine durch Rüstungslieferung sei notwendig, “um im Verbund dieser Waffensysteme eine erfolgreiche Gegenoffensive zu unternehmen, die den Weg frei macht zu einem ukrainischen Sieg und erfolgreichen Verhandlungen für einen Frieden zu akzeptablen Bedingungen”, heißt es im Tagesspiegel-Gastbeitrag weiter. China wird in dem Artikel scharf angegriffen: “John McCains im Jahr 2014 getroffene Vorhersage, dass Russland China als Tankstelle dienen wird”, treffe “immer mehr zu”. Peking unterstütze Russlands Kriegsbemühungen bereits, indem es “nicht tödliche Rüstungsgüter liefert und Nordkoreas Waffenlieferungen an Russland zulässt”. Um sich der russisch-chinesischen Allianz entgegenzustellen, müsse sich der Westen mehr außerhalb der transatlantischen Gemeinschaft engagieren, schlussfolgerten die Autoren. Christoph Heusgen war in den Jahren 2017 bis 2021 deutscher UN-Botschafter und in den Jahren 2005 bis 2017 außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel. In New York machte er insbesondere dadurch von sich reden, dass er während des halben Jahres, in dem Deutschland turnusgemäß den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehatte, die ständigen und nichtständigen Mitglieder mittels einer mitgebrachten riesigen Sanduhr drangsalierte. Bei seiner Verabschiedung aus der Vorsitzenden-Funktion sagten die Botschafter Chinas und Russlands übereinstimmend, dass niemand mehr zur Verhinderung eines ständigen deutschen Sitzes im Sicherheitsrat getan habe, als Heusgen mit seiner zur Schau gestellten Arroganz und Überheblichkeit. Mehr zum Thema – “Schade, dass Sie endlich gehen” – Russischer UN-Vertreter geht deutschen Botschafter persönlich an

