(Scheinheilige) Prominente fordern Behandlung für Nawalny

Warum haben diese scheinheiligen Prominenten die sich jetzt für den „Kremlkritiker“ (Kra)-Nawalny einsetzen noch nie Empathie für die Tausenden von Palästinensern gezeigt, die gegen jedes Recht in israelischen Gefängnissen sitzen. Ohne medizinische Betreuung, ohne Anwalt und ohne eine Möglichkeit nach draußen zu kommunizieren. Während die palästinensischen Gefangenen, auch Frauen, Kinder und Alte, sowie Kranke nur dafür einsitzen, weil sie sich im legalen Widerstand für ein Ende ihrer illegalen Besatzung befinden. Soweit reicht das westliche und intellektuelle Verständnis inzwischen nicht mehr, um sich für die Freiheit Palästinas einzusetzen, anstatt für einen rassistischen Faschisten, Populisten und westlichen „Geheimdienst-Zögling“? Oder für Julian Assange, dessen Leben wirklich in Gefahr ist? Es ist eine Propaganda Schande wie sich inzwischen auch „prominente Denker“ sich vom gleichgeschalteten Polit-Medien „System“ vereinnahmen lassen!

Prominente fordern Behandlung für Nawalny | DW | 17.04.2021 Mehr als 70 Prominente aus aller Welt haben in einem offenen Brief an Russlands Präsidenten Wladimir Putin eine angemessene Versorgung des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny verlangt. Darin heißt es: “Als russischer Staatsbürger hat er das Recht, von einem Arzt seiner Wahl untersucht und behandelt zu werden.”

Bild: Palestinians gather in front of the International Committee of the Red Cross building to to protest the Israeli violations against the Palestinian prisoners in Israeli jails in Gaza Strip on 15 February 2021. [Mustafa Hassona – Anadolu Agency]

Report: Israel holding 4,500 Palestinians in its prisons Israel is currently detaining some 4,500 Palestinians in its prisons, including 41 women and 140 children, Anadolu Agency reported. The news agency quoted a new report issued by the Palestinian Authority’s Prisoner Affairs Commission, the Palestinian Prisoners Club, Hurryyat Centre for Defence of Liberties and Civil Rights and the Wadi Hilweh Information Centre, issued to mark Palestinian Prisoners’ Day.

Es wird ja immer dreister, diese Einmischung der USA in russische Interna! Beweist das nicht endgültig, dass Nawalny ein gesteuerter “US-Agent” ist, nach seinen diversen Treffen mit CIA Agenten?

Inhaftierter Kremlkritiker: USA drohen Russland mit Konsequenzen im Fall von Nawalnys Tod Aufgrund des kritischen Gesundheitszustands Alexej Nawalnys hat die US-Regierung Russland mit Konsequenzen gedroht, sollte der Kremlgegner im Gefängnis sterben. “Wir haben der russischen Regierung mitgeteilt, dass das, was mit Herrn Nawalny in ihrem Gewahrsam geschieht, in ihrer Verantwortung liegt”, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, dem Sender CNN.

Die deutschen Vasallen hecheln den USA in Nibelungentreue hinterher! Hat der “Auschwitzminister” sich jemals bei Netanjahu für palästinensische Gefangene eingesetzt? https://www.bild.de/politik/ausland/politik/aussenminister-maas-macht-druck-auf-putin-lasst-nawalnys-aerzte-zu-ihm-76106278.bild.html

Bericht: Israel hält 4.500 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest

16. April 2021

Israel hält derzeit etwa 4.500 Palästinenser in seinen Gefängnissen fest, darunter 41 Frauen und 140 Kinder, berichtete die Anadolu Agency.

Die Nachrichtenagentur zitierte einen neuen Bericht der Kommission für Gefangenenangelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde, des Palästinensischen Gefangenenclubs, des Hurryyat-Zentrums für die Verteidigung von Freiheiten und Bürgerrechten und des Wadi Hilweh Informationszentrums, der anlässlich des palästinensischen Gefangenentages veröffentlicht wurde.

Laut dem Bericht hat die Zahl der kranken Gefangenen, die derzeit von Israel festgehalten werden, 550 erreicht, darunter der älteste Gefangene, Fouad Al-Shobaki (82).

Der Bericht stellte fest, dass Israel 25 Palästinenser seit vor den Osloer Verträgen, die 1993 mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unterzeichnet wurden, inhaftiert hat, zusätzlich zu 62 Gefangenen, die seit mehr als zwanzig Jahren ununterbrochen inhaftiert sind.

Unter den palästinensischen Gefangenen sind 543, die eine oder mehrere lebenslange Haftstrafen verbüßen, darunter Abdullah Barghouti, der zu 67 lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde.

Der Bericht gibt an, dass seit 1967 nicht weniger als 226 Palästinenser in israelischen Gefängnissen gestorben sind, darunter 73 durch Folter, 71 durch medizinische Versäumnisse und sieben durch Repressionen und direkte Schüsse von Soldaten und Wachen. Darüber hinaus wurden 75 Palästinenser durch vorsätzlichen Mord getötet.

Die israelischen Behörden halten auch die Leichen von sieben Gefangenen zurück, darunter Anis Dawla, der 1980 im Ashkelon-Gefängnis starb.

Der Bericht stellte fest, dass Israel seit Anfang 2021 fast 1.400 Palästinenser verhaftet hat. Übersetzt mit Deepl.com

