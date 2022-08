https://www.middleeasteye.net/news/stop-weaponising-antisemitism-jewish-scholars-urge-un-members-support-israel-probe



Letztes Jahr stimmte der UNHRC zu, eine Untersuchung mit einem umfassenden Mandat einzuleiten, um alle mutmaßlichen Verstöße Israels gegen die Palästinenser zu untersuchen (AFP)

Schluss mit der Instrumentalisierung des Antisemitismus: Jüdische Wissenschaftler fordern UN-Mitglieder auf, die Untersuchung gegen Israel zu unterstützen

Dutzende von jüdischen Wissenschaftlern haben einen Brief an die UNO unterzeichnet, in dem sie die Mitgliedsländer auffordern, die Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen gegen Palästinenser zu unterstützen

Von MEE-Mitarbeitern



24. August 2022

Dutzende jüdische Gelehrte aus aller Welt haben einen Brief an die Vereinten Nationen unterzeichnet, in dem sie die Mitgliedsländer auffordern, die Untersuchung der israelischen Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser durch die UNO zu unterstützen.

Das Schreiben wurde verfasst, nachdem der UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) von israelischen Gruppen angegriffen wurde, die dem Gremium Voreingenommenheit und Antisemitismus vorwerfen, wenn es sich gegen Israel richtet.

“In den letzten Jahren haben rechtsgerichtete Befürworter, die sowohl jüdische als auch nichtjüdische Gruppen vertreten, enorme Energie und Ressourcen investiert, um legitime Kritik an Israel und Versuche, Israel für seine ständigen Verstöße gegen internationales Recht zur Rechenschaft zu ziehen, als inhärent antisemitisch darzustellen”, heißt es in dem Brief.

Der Vorwurf des Antisemitismus untermauert die israelische Straffreiheit und verfestigt sie”.

– Atalia Omer, Universität von Notre Dame

Der jüngste Druck auf das UN-Gremium kam, nachdem Kommissar Miloon Kothari in einem Interview Israel für seine mangelnde Kooperation bei der Untersuchung gerügt und hinzugefügt hatte, dass Israel, wenn es Teil der UN sein wolle, sich an deren Regeln halten müsse.

“Ich würde so weit gehen, die Frage zu stellen, warum Israel überhaupt Mitglied der Vereinten Nationen ist, weil die israelische Regierung ihre eigenen Verpflichtungen als UN-Mitgliedstaat nicht einhält. Tatsächlich versucht sie ständig, entweder direkt oder über die Vereinigten Staaten, die UN-Mechanismen zu untergraben”, sagte er gegenüber Mondoweiss.

Die Hauptkritiker der UN-Untersuchung, Israel und die USA, stürzten sich auf die Erklärung als Beweis für die offensichtliche Befangenheit des Gremiums. Eine pro-israelische Organisation ging so weit, Kothari zu beschuldigen, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen und Antisemitismus zu betreiben, was er bestreitet.

Kothari sah sich kürzlich auch mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert, nachdem er behauptet hatte, die sozialen Medien würden “weitgehend von der jüdischen Lobby kontrolliert”. Kothari entschuldigte sich später für seine Äußerungen und erklärte, seine Wortwahl sei “falsch, unangemessen und unsensibel” gewesen.

Die Unterzeichner des Briefes sagen jedoch, dass Israel und israelfreundliche Gruppen aus den Äußerungen des Sonderberichterstatters Kapital schlagen, um die Stichhaltigkeit der Untersuchung anzugreifen und sie mit dem Vorwurf des Antisemitismus zu belegen.

“Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich die allzu häufigen Praktiken von israelischen Interessengruppen und der israelischen Regierung ablehne, die darauf abzielen, eine sachliche Diskussion über reale Probleme zu vermeiden, indem sie Kritiker ad hominem angreifen”, sagte Ian Lustick, Professor an der Universität von Pennsylvania.

Atalia Omer, eine Unterzeichnerin des Briefes und Professorin für Religions-, Konflikt- und Friedensstudien an der Universität von Notre Dame, erklärte gegenüber Middle East Eye, dass der “Vorwurf des Antisemitismus die israelische Straffreiheit untermauert und festigt”.

“Er muss an den Pranger gestellt werden, vor allem wenn er eingesetzt wird, um eine Untersuchung der israelischen Staatsgewalt auf der Ebene der Vereinten Nationen zu demobilisieren.

“Der Brief ist wichtig, weil er erneut zeigt, dass viele jüdische Wissenschaftler und Intellektuelle die Instrumentalisierung des Antisemitismus als Waffe ablehnen, um zu verhindern, dass Israel für seine Politik und seine Handlungen zur Verantwortung gezogen wird, und gleichzeitig anerkennen, dass Antisemitismus ein reales Phänomen ist.

Letztes Jahr stimmte der UNHRC zu, eine Untersuchung – mit einem umfassenden Mandat – einzuleiten, um alle mutmaßlichen Verstöße Israels gegen die Palästinenser nach seiner Offensive auf den Gazastreifen im Mai zu untersuchen, bei der nach Angaben der UN 260 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet wurden.

In den ersten Ergebnissen, die im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurden, heißt es, dass die israelische Besatzung und die Diskriminierung der Palästinenser die Hauptursachen für die endlosen Zyklen der Gewalt in Israel und den von Israel besetzten Gebieten sind, so die UN-Ermittler.

Anfang dieses Jahres legte auch der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten dem UNHRC einen Bericht vor, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Behandlung der Palästinenser durch Israel einer Apartheid gleichkommt. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...